Пётр Гаряев – Левашов был гением! [Русская наука]

Пётр Гаряев делится своими впечатлениями о прочитанных книгах академика Николая Левашова... Очень здорово, что есть учёные для кого познание нового значимо. Кто действительно пытается разобраться в природе вещей и явлений...

Пётр Гаряев - доктор биологических наук, делится своим впечатлением о книгах и статьях академика Николая Левашова... Прочитав его работы, Пётр Гаряев был поражён и восхищён содержанием. Увидел сходство в своих работах с некоторыми моментами, описанными у Левашова по части того, что из себя представляет фантомный эффект ДНК. Рекомендует изучать работы Левашова всем физикам, биологам и генетикам... В итоге получился отличный и содержательный отзыв. Источник: http://www.youtube.com/user/iLautar/videos

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова