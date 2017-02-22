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Пётр Гаряев – Левашов был гением! [Русская наука]

23:59. 22 февраля 2017 Просмотров - 82 2 коммент. Опубликовал:

Пётр Гаряев делится своими впечатлениями о прочитанных книгах академика Николая Левашова... Очень здорово, что есть учёные для кого познание нового значимо. Кто действительно пытается разобраться в природе вещей и явлений...

rusnauka

Пётр Гаряев - доктор биологических наук, делится своим впечатлением о книгах и статьях академика Николая Левашова... Прочитав его работы, Пётр Гаряев был поражён и восхищён содержанием. Увидел сходство в своих работах с некоторыми моментами, описанными у Левашова по части того, что из себя представляет фантомный эффект ДНК. Рекомендует изучать работы Левашова всем физикам, биологам и генетикам... В итоге получился отличный и содержательный отзыв. Источник: http://www.youtube.com/user/iLautar/videos

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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2 коммент.»

  • 2784 1260
    Николай 23 февраля 2017 в 1:00 Ссылка Пометить
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    Евреи все “гении” и все воры. Ну как своего не поддержать, за компанию жид удавился или удавят, если сделает шаг в сторону. У Богоизбранного “народа” смертная казнь не отменена, прочтите уголовный кодекс иудеев и убедитесь.

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  • 1176 1161
    Леонид Петрович Плотников 23 февраля 2017 в 1:01 Ссылка Пометить
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    Думаю, Левашов был из тех, кого называют “посланцами звезд”, один из волонтеров Галактики, который вызвался в “командировку” на отсталую планету, чтобы помочь землянам в познании основ Мироздания. Поработал добросовестно,- оставил книги, статьи, провел встречи и вернулся к себе на родину героем.

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