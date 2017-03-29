Смерть Звезды или похороны астрономии [Недобросовестность ''учёных'' убивает земную науку]

Дмитрий Байда, 28 февраля 2017

Убийство фундаментальной науки приведёт к гибели цивилизации. Профанация фундаментальной науки видна сегодня невооружённым глазом, благодаря развитию информационных технологий. Любой материал можно быстро проверить и увидеть всю ложь и некомпетентность народца, кормящегося от науки...

В прошлой статье про астрономов мы с вами с большим удивлением проанализировали фантазии группы «учёных», объявивших о том, что они доказали существование «тёмной энергии». Мы удивлялись прямо до самого конца статьи, пока не прочли заявление одного из «учёных», который честно признался, что «…сегодня большинство космологов и астрономов уверены в том, что и та, и другая форма «тёмных» субстанций существует, несмотря на то, что мы почти ничего не знаем о свойствах тёмной материи, и совсем ничего – о тёмной энергии…»

После этого признания всё стало на свои места, и мы поняли, что астрономы, в основном, шутят и наукой не занимаются совсем! Им это просто неинтересно. Скорее всего, они в свои телескопы за девушками подсматривают (шютка юмора)…

А сегодня мы очень кратко проанализируем совсем маленькую статью, в которой с детской непосредственностью рассказывается о том, что некие безымянные учёные смогли с помощью телескопа Хаббл сфотографировать «процесс смерти звезды»! Вот повезло-то, правда?

Очередная анонимная статья, размещённая на крупнейшем российском медиа портале РИА Новости в феврале этого года, утверждает, что «Телескоп «Хаббл» запечатлел смерть звезды». А представляете, как обрадовались бы «учёные», если бы знали, что такое Звёзды в действительности, и, благодаря этому, поняли, что же они сфотографировали на самом деле?

К сожалению, сегодня у «учёных» преобладают совершенно невнятные понятия о Звёздах, Чёрных дырах и других космических объектах, поэтому радость обладания настоящим знанием им пока недоступна. Зато они продолжают активно фантазировать на звёздные темы, придумывая различные небылицы и диковинные названия явлениям, которые они наблюдают с помощью своих приборов.

Недавно я решил больше не ограничиваться простой критикой безосновательных фантазий лживой и невежественной «научной» мафии, а тут же рассказывать, как оно есть в природе на самом деле, используя настоящие знания, изложенные в исключительно полезных и содержательных работах русского учёного, академика нескольких академий, Николая Левашова.

Анализируемая статья – очень небольшая, текста в ней набралось всего лишь на треть страницы (4 небольших абзаца), поэтому я не буду делить свой текст на разделы, как раньше. И так всё будет понятно. Эта статья является переводом маленькой заметки Карла Хиля из Европейского Космического Агентства от 6 февраля сего года.

Я уже давно заметил, что заголовки обычных, вполне заурядных сообщений в западной «научной» прессе стали значительно более продающими. Не более точными и содержательными, а совсем наоборот – более кричащими, интригующими и, главное – многообещающими. Вот ещё несколько примеров таких заголовков, полюбуйтесь сами, много ли там научных терминов и понятий:

«Астрофизики увидели как космический ветер выдувает газ из галактик»

«Астрономы: чёрная дыра «выдувает» ветра с почти световой скоростью»

«Хаббл» увидел «крик» новорождённых звёзд в далёкой галактике»

Мне кажется, что это связано со своеобразным способом финансирования научных исследований на диком Западе, который они усиленно проталкивают и в Россию. Дело в том, что бюрократы или частные инвесторы, от которых зависит размер финансирования тех или иных научных исследований, являются, как правило, людьми не очень эрудированными и компетентными в том, на что им приходится выделять деньги.

Поэтому был придуман ловкий ход – система грантов. Т.е. объявляется тема исследований и желательный результат, которого нужно добиться, и на это выделяется определённое финансирование. Желающие получить такой грант должны убедить «руку дающую», что она получит то, на что даёт деньги. И тогда соискатель получает обещанные пиастры и пытается изо всех сил удовлетворить своего «благодетеля», чтобы продлить этот «денежный танец» и в будущем.

Это привело в первую очередь к тому, что деньги быстрее и больше стали получать авторы прикладных исследований, а фундаментальная наука вошла в чёрную полосу безденежья и упадка. Ведь гораздо легче пообещать толстосуму встроить ещё и кофеварку в смартфон, чем доказать, что вы за выделенные деньги обязательно откроете в фундаментальной науке нечто, о чём ещё не имеете ни малейшего понятия.

Именно поэтому наша фундаментальная наука совершенно ничего определённого не знает о природе. Ей банально не давали денег на исследование природы на протяжении сотен лет. А ведь, учиться мы можем только у природы! Больше нам учиться просто не у кого!

Именно поэтому и астрономы, и другие учёные по всему миру вынуждены пытаться продавать свои исследования безмозглым толстосумам или бюрократам, от которых почти полностью зависит финансирование научных исследований в той или иной стране.

Именно поэтому некогда научные сообщения теперь напоминают убогие рекламные объявления на рынке, написанные неопытной рукой, карандашом на клочке бумаги.

Это в первую очередь касается и анализируемой статьи, заголовок которой – «Телескоп «Хаббл» запечатлел смерть звезды» – является ярким примером такого «рыночного» творчества. В этом заголовке сразу видно очень многое: и полная некомпетентность в реальной теории Мироздания; и желание во что бы то ни стало показать свои исследования с наиболее интригующей стороны; и безысходность от полного незнания того, что видишь в телескоп; и страстное желание любым способом выудить деньги у кого угодно, лишь бы побольше…

Но получить на диком Западе деньги для занятий фундаментальными исследованиями практически невозможно. Паразитам знания не нужны. Они не понимают, что с ними можно делать. А ведь Юрий Никитин ещё лет двадцать назад написал во 2-й книге из серии «Трое из леса»: «Мудрый ценит знания, а не золото. Знание – это уже и золото, и мощь, и магия, и власть… и многое другое…» Но знания задерживаются не в любой голове! Паразиты просто не в состоянии понять, чем именно знания лучше золота, поэтому они у них и не задерживаются…

Теперь – касательно «смерти» звезды, которую запечатлел Хаббл. Телескоп запечатлел нечто, чему астрономы не смогли найти объяснения. Поэтому, вместо объяснения они придумали звонкий заголовок для фото и назвали эту картинку «смертью звезды». Просто так. По простоте душевной. А о том, какой при этой «смерти» происходил природный процесс, они не имеют ни малейшего представления.

Ещё одно замечание к первому абзацу статьи. Тов. Карл Хиль прямо заявил в первом абзаце и сразу повторил ещё раз во втором, следующее: «…процесс смерти звезды и превращения её в планетарную туманность…» Т.е. тов. Хиль определённо говорит о том, что Звезда умирает, превращаясь в планетарную туманность. Тогда сразу же возникает вопрос к тов. Хилю: если из этой туманности образуются планеты, как утверждает «наука», то, что будет являться центром притяжения этих планет? К чему эти планеты должны будут притягиваться, чтобы не разлететься в разные стороны, если следовать «Закону всемирного притяжения»?

Притягиваться планетам будет не к чему, если Звезды (солнца) у них не будет! Поэтому они вполне естественно разлетятся кто куда, и не получится никакой планетарной системы. Неужели товарищи «учёные» об этом не подумали, когда мастерили свою теорию? Неужели тов. Карл Хиль ошибся даже в такой короткой заметке в несколько строк?

Я думаю, что астроном не ошибся, ведь у него же есть хотя бы начальное образование! Скорее всего, «учёная» братва давно знает, что Закон Исаака Ньютона – это фикция, выдумка. Так же, как и Теория Относительности Альберта Эйнштейна. А в действительности в природе всё происходит именно так, как описал в своих работах Николай Левашов! Просто «учёные» никому не говорят об этом, но иногда проговариваются! Вот и всё. Сплошной обман!

Главной же причиной «молчания ягнят» является, на мой взгляд, выжидание удобного случая для того чтобы украсть открытия русского учёного Н.В. Левашова и приписать авторство какому-нибудь очередному Исааку, как они это сделали с электричеством и всеми открытиями в физике. Например, нас давно убедили в том, что электричество открыл полуграмотный книгопечатник Бенджамин Франклин, имевший образование 2 класса начальной школы, но зато бывший масоном в ложе «Девять Сестёр». Об этом можно прочесть в статье «Электрочудеса земной науки».

В действительности, конечно, Звёзды не умирают, и, тем более, не превращаются в планетарные туманности. Этот термин, придуманный людьми для своих целей, ни в коей мере не отражает тех природных процессов, которые происходят со Звёздами в течение их «жизни», длящейся многие десятки миллиардов лет.

Астрономы совершенно неправильно представляют себе строение космических объектов «Звезда» и «Чёрная дыра», и вообще строение Мироздания. Поэтому и позволяют себе без стеснения, да ещё и публично писать разные глупости про них, не обременяя себя никакими доказательствами, хотя бы логическими.

А между тем, русский учёный Николай Левашов около четверти века назад описал в своей книге «Последнее обращение к Человечеству», что такое Звёзды и Чёрные дыры на самом деле. Если бы товарищи «учёные» хотя бы чуть-чуть интересовались новыми исследованиями в своей области, то не публиковали бы глупости о «смерти» Звёзд, о «криках» Звёзд и прочие нескладушки.

Я вкратце расскажу вам, что происходит со Звёздами к «старости», когда канал из «верхнего» пространства-вселенной закрывается из-за постоянного движения пространств, и в Звезду перестаёт поступать из него физически плотная материя, которая распадается на первоматерии; а тепло и свет, выделяющиеся в процессе этого распада, перестают подпитывать «состарившуюся» Звезду (о том, как образуются Звёзды и Чёрные дыры в природе, можно почитать в указанной книге Николая Левашова или упрощённый вариант – в моей статье «Наука не хочет знать. Часть 3. Как зажигаются Звёзды?»).

Процесс перетекания физически плотной материи из «верхнего» пространства в «нижнее» (наше), сопровождающийся распадом этой материи на первоматерии, всегда приводит к т.н. «взрыву сверхновой» Звезды в нашем пространстве. Это приводит к «отделению» Звезды от «верхнего» пространства и к началу её «самостоятельной» жизни в нашем пространстве. Кроме этого, этот взрыв приводит к образованию планетной системы в неоднородностях, возникающих в результате этого взрыва.

В результате взрыва сверхновой, вокруг Звезды образуются неоднородности пространства, в которых впоследствии природой из первоматерий синтезируются планеты…

Именно этот процесс был запечатлён с помощью телескопа Хаббл. При этом Звезда не умирает! И не превращается в «планетарную туманность»! Наоборот, Звезда ещё будет жить миллиарды лет! А в неоднородностях пространства, порождённых взрывом сверхновой, начинают образовываться планеты, благодаря слиянию первоматерий в гибридные материи. Т.е. планеты образуются (синтезируются) не из туманности и космического мусора, а из первоматерий, в соответствии с формой и качественными характеристиками возникшей неоднородности…

Не правда ли, реальность несколько отличается от детского лепета астрономов, который они не стесняются демонстрировать окружающей публике. Привыкли уже к тому, что с ними сюсюкают, как с грудными детьми. Но терпят это, лишь бы деньги давали!

Когда Звезда остывает до необходимой температуры, на некоторых планетах, на которых сформировались необходимые и достаточные условия, неизбежно и автоматически зарождается Жизнь (живая материя). Об этом можно подробнее прочитать в книге Николая Левашова «Неоднородная вселенная» или в моей статье «Наука не хочет знать. Часть 5. Как появилась Жизнь на Земле?».

Если на обитаемой планете сформируются дополнительные условия, у некоторых живых существ начинает автоматически формироваться Разум, т.е. эти существа начинают осознавать своё существование в природе. Этот естественный природный процесс тоже происходит неизбежно, как только формируются необходимые и достаточные для этого условия. Подробнее об этом лучше всего читать в первоисточнике – в книге «Последнее обращение к Человечеству»; или упрощённый вариант, в моей статье «Наука не хочет знать. Часть 6. Как на Земле появился человек?».

Т.е., если рассматривать способность Звёзд «порождать» жизнь на планетах, как одну из главных их «функций», то взрыв сверхновой, который, скорее всего, запечатлён на представленном фото, является не «смертью», а «рождением» Звезды в новом качестве – в качестве своеобразного «источника жизни». Это будет более верная интерпретация хаббловского снимка.

Что же происходит со Звездой дальше?

Через какое-то время (ещё через несколько миллиардов лет) Звезда остывает до такой степени, что на планетах, образованных вокруг неё, становится слишком холодно, т.е. условия для существования Жизни нарушаются. Разумные обитатели этих планет либо погибают со всеми остальными живыми организмами, либо эвакуируются на заранее подготовленные «позиции», если эволюционный уровень развития их цивилизации достиг необходимой величины.

А у Звезды судьба другая. Звёзды вообще не умирают – они видоизменяются и продолжают свою «жизнь» вечно. Если Звезда имела изначальную массу меньше 10 солнечных масс, то она со временем превращается в нейтронную Звезду и «живёт» до тех пор, пока не попадёт в Чёрную дыру, и не станет «кормом» для новой Звезды в «нижнем» пространстве.

Если же Звезда имела изначальную массу больше 10 солнечных, то она сама продавливает «нижнее» пространство и порождает новый канал с этим пространством, и, распавшись на первоматерии, становится основой новой Звезды. Через этот канал наша физически плотная материя перетекает в «нижнее» пространство, и там появляется новая Звезда, которая повторяет весь цикл сначала, но уже в другом, «нижнем» пространстве (подробности лучше всего читать в оригинальных книгах автора).

Заявление Карла Хиля о том, что им с этим фото сильно повезло, и что «такие явления происходят практически мгновенно», иначе чем шутку воспринимать нельзя. Потому что любой взрыв не происходит мгновенно, а тем более, взрыв сверхновой. А ещё более, тем более – превращение Звезды в «планетарную туманность»!

А последствия взрыва, в том числе и образование неоднородностей пространства, сохраняются миллиарды лет. Так что туманность «Тухлое яйцо», заснятая Хабблом, это не планетарная туманность, а взрыв сверхновой, после которого Звезда не «умирает», а продолжает жить, но уже новой «жизнью», ведущей к зарождению живой материи и Разума.

Я надеюсь, из этой информации предельно ясно, что «учёные» сегодня занимаются не наукой, а маркетингом, т.е. жульничеством. Они стараются как можно дороже продать свои пустые обещания, а вместо результатов исследований предлагают красочные мультики и картинки. Заказчики это тоже видят, но менять ничего не хотят и платят. Почему же они платят? Потому что распил этих денег идёт и в их пользу тоже…

Наша фундаментальная наука планомерно уничтожалась в течение нескольких сотен лет. А после ядерной войны, произошедшей в начале 19 века, паразиты, уже не стесняясь, начали создавать ложную, подставную науку – обманку, которой мы вынужденно пользуемся до сих пор.

Сегодня учёных заставляют «исследовать» несуществующие в природе процессы и пользоваться при этом выдуманными теориями (например, «всемирное тяготение», планетарная модель атома), а на исследование реальных процессов денег не дают. Отсюда и произрастает вынужденное высасывание из пальца «научных» выводов и липовых открытий. Кроме того, учёных заставляют использовать в науке математику, которая совершенно не пригодна для описания и моделирования даже простейших физических процессов.

Сегодня науку заполонили дети и внуки торгашей и ростовщиков, которые умеют только врать и воровать. Из-за этого в науке процветает психология рыночных торговцев: врать и воровать так, чтобы было максимально трудно проверить, уличить во лжи и призвать к ответственности! Для жуликов и торговцев это вполне нормально, а нам это совершенно не подходит.

Нам нужны настоящие знания, а не жалкий лепет нахальных неучей, почти полностью оккупировавших нашу науку. Настоящие же знания о многих природных процессах в нашей Вселенной впервые популярно, но достаточно подробно, описал русский учёный, академик нескольких академий, Николай Викторович Левашов в своих замечательных книгах «Последнее обращение к Человечеству» (1994), «Сущность и Разум» (1999) и «Неоднородная Вселенная» (2002).

Однако, сегодняшняя «наука», заражённая вирусом паразитизма, не спешит осваивать новые, настоящие знания. Наоборот, товарищи «учёные» старательно хоронят всё, что могло бы хоть как-то развеять мрак, которым они полностью закрыли фундаментальную науку. Паразитам, щедро платящим за это «учёным», не нужно, чтобы у Человечества была нормальная наука. Если мы, не дай бог, поумнеем, им труднее будет нами управлять и на нас паразитировать…

А Николай Левашов открыл для людей подлинную информацию о многих природных процессах, которая раньше была сильно искажена или вообще уничтожена. С помощью этой начальной информации фундаментальная наука могла бы заново начать исследовать окружающий мир, но уже на настоящем, реальном научном базисе. Это позволило бы быстро достичь необходимого прогресса, уничтожить Паразитическую Систему, и сохранить Жизнь на нашей планете, приведя в порядок экологию Земли.

Вот за это Николай Левашов, вместо вполне заслуженной благодарности от Человечества, всю его сознательную жизнь подвергался атакам со стороны паразитов и их многочисленных, безмозглых, но покладистых помощников. Они хотят запретить и уничтожить Знания, оставленные Человечеству Николаем Левашовым.

Поэтому нам с вами придётся крепко поработать для того, чтобы сохранить знания, оставленные Человечеству светлым Иерархом Николаем Левашовым; чтобы на их основе возродить фундаментальную науку и с её помощью восстановить экологию нашей, ещё недавно прекрасной планеты. Если мы не сделаем эту сложнейшую работу достаточно оперативно, наша Цивилизация, скорее всего, не сможет сохраниться на Земле. Источник: http://genocid.net/news/5030

Дмитрий Байда, 25.02.2017

Пётр Гаряев – отзыв о книгах Николая Левашова [Русская Наука]

Пётр Гаряев делится своими впечатлениями о прочитанных книгах академика Николая Левашова... Очень здорово, что есть учёные для кого познание нового значимо. Кто действительно пытается разобраться в природе вещей и явлений...

Пётр Гаряев - доктор биологических наук, делится своим впечатлением о книгах и статьях академика Николая Левашова... Прочитав его работы, Пётр Гаряев был поражён и восхищён содержанием. Увидел сходство в своих работах с некоторыми моментами, описанными у Левашова по части того, что из себя представляет фантомный эффект ДНК. Рекомендует изучать работы Левашова всем физикам, биологам и генетикам... В итоге получился отличный и содержательный отзыв.

Неоднородность пространства. Часть 1. Космос [Русская Наука]

Всему человечеству были навязаны ложные или неполные представления о природе Вселенной. В результате чего, пребывая в невежестве, земная цивилизация пошла по ложному пути, в конечном итоге ведущему к самоуничтожению. В фильме рассказывается о теории неоднородного пространства русского учёного, академика Николая Левашова который более 20 лет назад создал стройную и понятную теорию мироздания, объясняющую все природные законы и явления, и показал, что неоднородность пространства и материи является основой всего в нашем мире.

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова