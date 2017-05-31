Звёзды рождаются на сквозняках [Русская наука]

Дмитрий Байда, 29 мая 2017

Земная наука превращена в паразитическую обманку Человечества... Наука уже совсем не маскирует старательное исполнение заказа паразитов по тотальному обману Человечества. «Учёные» публикуют такую пургу, что даже школьникам было бы неудобно читать западные научные журналы, если бы пришлось...

В недавней статье мы с вами по достоинству оценили качество фантазий астрономов из заметки «Чёрная дыра подавилась звездой», в которой нам без тени смущения рассказали, что на расстоянии в 300 млн. световых лет «учёным» якобы удалось рассмотреть в свои телескопы нечто необычное, и это «нечто» они описали вот таким экзотическим образом.

Сегодня нам предстоит исследовать очередную научно-популярную заметку с сайта «Вести.ru» под названием «Звёзды рождаются в «ветрах», сквозящих из сверхмассивных чёрных дыр», скопированную на сайте ESO и выложенную 30 марта 2017 года. В этой заметке всего 10 абзацев на одной странице текста, и мы её быстро проанализируем, призвав себе в помощь здравый смысл, логику и Теорию Мироздания Николая Левашова.

В этой небольшой заметке Евгении Ефимовой собраны главные глупости, ошибки, фантазии и просто враньё западных «учёных», которые они старательно тиражируют в отношении Звёзд и Чёрных дыр. Эти заблуждения противоречат не только реальной картине Мироздания, но и всем основным гипотезам (предположениям), ими же принятым сегодня в отношении космических объектов.

Тем не менее, этот «научный» кагал, пользуясь своей полной неподконтрольностью и безнаказанностью, продолжает увлечённо плодить «художественное враньё», вместо того, чтобы заниматься реальной научной деятельностью.

Художественное изображение рождения звёзд в «ветрах», дующих из сверхмассивных чёрных дыр. Иллюстрация ESO/M. Kornmesser

Давайте преступим к препарированию сообщения о Звёздах, которые якобы рождаются в «ветрах», сквозящих из Чёрных дыр. В этом сообщении 10 абзацев, но мы проанализируем лишь некоторые из них, с самыми большими преувеличениями и заблуждениями.

Первые два абзаца сообщает нам следующую информацию:

«Наблюдения, проведённые при помощи «Очень большого телескопа» (VLT) Европейского космического агентства (ЕКА), продемонстрировали, что звёзды формируются внутри мощных выбросов вещества из сверхмассивных чёрных дыр. Последние расположены в центральной части галактик. Полученные данные стали первым подтверждённым наблюдением образования новых светил в таких экстремальных условиях. По мнению специалистов, открытие поможет улучшить понимание свойств и эволюции галактик.

Группа астрономов под руководством специалистов из Великобритании использовала инструменты VLT – MUSE и X-shooter – с целью изучения двух сталкивающихся галактик. Объекты наблюдений получили совместную аббревиатуру IRAS F23128-5919. Оба «соперника» расположены от Земли на расстоянии в 600 миллионов световых лет…»

1. Прошу не смеяться, но речь опять пойдёт об английских учёных, которые, не моргнув глазом, сообщили научной общественности о том, что они якобы обнаружили «мощные выбросы вещества из сверхмассивных чёрных дыр». Я абсолютно убеждён в том, что это сообщение – ложное! Аргументы? Пожалуйста…

Во-первых, это утверждение английских учёных противоречит определению «Чёрной дыры», принятому и пока ещё действующему в науке.

Во-вторых, английские учёные «на голубом глазу» утверждают, что обнаружили потоки вещества, которые двигаются из Чёрной дыры в пространство, т.е. двигаются против направления действия мощнейшей гравитации, имеющей место в Чёрной дыре. Всё, что мы знаем сегодня, говорит о том, что такого не может быть!

В-третьих, английские учёные по-прежнему твердят о том, что сверхмассивные Чёрные дыры «расположены в центральной части галактик», несмотря на то, что эта гипотеза до сих пор так никем ещё не подтверждена. Мало того, не существует даже каких-либо логичных предпосылок для такого утверждения, т.е. оно ни на чём не основано.

В-четвёртых, эти же «специалисты из Великобритании» утверждают, что наблюдали формирование звёзд внутри этих потоков вещества из «сверхмассивных чёрных дыр». Это – явная ложь, потому что формирование звезды длится миллионы лет, а английские «учёные» морочат нам голову всего пару сотен лет и наблюдать такой длительный процесс никак не могли.

В-пятых, то, что некие английские «учёные» опубликовали в некогда приличном журнале «Nature» сообщение о своих наблюдениях, ещё не делает эти наблюдения «подтверждёнными»! Сами наблюдения того, что невозможно увидеть, да ещё и на расстоянии в 600 млн. световых лет, уже вызывают большие сомнения. А английская интерпретация этих «наблюдений» свидетельствует скорее не об учёности англичан, а о полном их невежестве в вопросах астрономии.

2. Как ни странно, информация в этом абзаце уже кое в чём напоминает теорию Николая Левашова, в той её части, где описываются процессы образования Звёзд из потоков материи, поступающих из «верхнего» пространства-вселенной в наше, через канал, появляющийся при временном смыкании смежных пространств. Подробнее об этом можно прочесть в статье «Астрономы доказали нечто непонятное».

Естественно, ссылок на работы Николая Левашова английские «учёные» не приводят, да и информацию свою стараются исказить таким образом, чтобы она не была сильно похожа на то, о чём почти четверть века назад написал Николай Левашов в своей замечательной книге «Последнее обращение к человечеству».

Т.е., судя по всему, некоторые особо «просвещённые» западные «учёные» начали спецоперацию по подготовке «летописи» своих «наблюдений» для того, чтобы тихо и постепенно украсть и присвоить открытия Николая Левашова. Замолчать его Теорию Мироздания не получилось, в том числе и благодаря нашим статьям и Конференциям, поэтому жулики из «научного» кагала пошли другим, но не менее привычным для них и эффективным путём.

3. В чём конкретно врут астрономы в этих абзацах? Где они искажают информацию от Николая Левашова? Я сейчас кратко вам всё объясню.

Во-первых, из Чёрных дыр действительно исходят потоки вещества в наше пространство, только эти дыры находятся в другом – «верхнем» – пространстве-вселенной, вся физически плотная материя которого создана из 8 слившихся первоматерий. Наше пространство-вселенная содержит физически плотную материю, которая создана из 7 слившихся первоматерий.

Когда наше пространство смыкается (соприкасается) с «верхним» пространством, в месте смыкания образуется канал, через который физически плотное вещество из «верхнего» пространства перетекает в наше. Это вещество расщепляется на первоматерии, проходя по каналу, в котором находится мощнейший источник гравитации – перепад мерности между двумя пространствами-вселенными.

Это хорошо проиллюстрировано на следующем рисунке Николая Левашова (упрощённое описание конфигурации пространств Большой Вселенной можно почитать в статье «Наука не хочет знать. Часть 2. Как устроен большой Космос».

На рисунке схематично показано, что из «верхнего» пространства вещество уходит к нам через Чёрную дыру. Доходя до того места в канале, где качественные параметры «верхнего» пространства меняются на параметры нашего пространства (там существует резкий перепад качественных параметров, который и является источником гравитации), поток материи начинает расщепляться на первокирпичики (первоматерии), потому что физически плотная материя «верхнего» пространства не может в неизменном виде существовать в нашем пространстве.

Процесс расщепления материи в канале смыкания наших смежных пространств-вселенных сопровождается мощным выделением тепла и света, а мы этот процесс называем «Звездой» и наблюдаем, как ярко светящуюся точку в пространстве.

Так что Звёзды не «формируются внутри мощных выбросов вещества из сверхмассивных чёрных дыр» нашего пространства, а появляются в результате расщепления материи, поступившей к нам из Чёрной дыры другого – «верхнего» – пространства, которую принципиально невозможно увидеть ни в какой телескоп.

После расщепления на первокирпичики чужой материи, из 7 подходящих первоматерий синтезируется физически плотная материя нашего пространства, уже в виде различных «химических элементов», для формирования которых подходят сложившиеся в звезде условия.

Абсолютно то же самое происходит, когда наше пространство временно смыкается на каком-нибудь участке с «нижележащим» пространством-вселенной, в котором вся физически-плотная материя образована из 6 слившихся первоматерий. Это схематично показано на следующей иллюстрации Николая Левашова…

В нашем пространстве в месте смыкания (в канале) тоже образуется Чёрная дыра, куда физически плотная материя втягивается, благодаря наличию мощного источника гравитации – резкого перехода качественных параметров нашего пространства в качественные параметры «нижнего» пространства (Николай Левашов называет это «перепадом мерности»).

Когда материя преодолевает этот «перепад мерности», она расщепляется на первоматерии. И этот процесс в «нижнем» пространстве тоже виден, как яркая светящаяся точка. Из свободных 6 первоматерий образуется физически плотное вещество «нижнего» пространства. Образуются те элементы, для синтеза которых подходят существующие в той звезде параметры.

Вот так в реальности работают природные процессы, которые мы называем «Звезда» и «Чёрная дыра», и о которых современные учёные не имеют и не хотят иметь ни малейшего понятия.

4. Фантазии о том, что «сверхмассивные чёрные дыры» расположены в «центральной части галактик», ни на чём не базируются и ничем не подтверждаются. Это – дань глупости, которую «учёные» вынуждены теперь поддерживать, потому что в своё время не исправили. Чёрные дыры вообще не имеют массы, потому что это действительно просто дыры (каналы). Однако, эти каналы содержат в себе источники гравитации, которыми являются резкие изменения качественных параметров пространства (т.н. «перепады мерности»).

И Чёрные дыры появляются везде, где смыкаются смежные пространства. Это может случаться и в «центральной части галактик», и в миллиардах других мест. Поэтому утверждение астрономов о том, что Чёрные дыры базируются в «центральной части галактик», является просто ни на чём не основанной выдумкой.

5. При расщеплении потока материи, приходящего к нам из «верхнего» пространства, образуется лишь одна (!) Звезда, хотя английские «учёные» и утверждают, что смогли рассмотреть на расстоянии в 600 млн. световых лет, как «звёзды формируются внутри мощных выбросов вещества из сверхмассивных чёрных дыр».

На таком расстоянии угол зрения всегда равен нулю, и рассмотреть ничего невозможно в принципе! Потому что яркие объекты любого размера будут видны только в виде точки! А Чёрные дыры ещё и невозможно увидеть по определению, потому что мощная гравитация не выпускает из них даже свет.

Поэтому и это утверждение английских «учёных» является вымыслом, а проще говоря, враньём, о причинах появления которого я напишу далее.

6. Утверждение английских учёных об «изучении двух сталкивающихся галактик» является явным преувеличением, потому что Галактики не сталкиваются между собой! Все структуры и объекты в Большом Космосе синтезируются и находятся в своих неоднородностях, в том числе и Галактики. Они не могут перемещаться в пространстве куда попало, а двигаются только в пределах своих неоднородностей, в которых они были синтезированы. Поэтому «изучение сталкивающихся галактик» – это просто «фигура речи», шутка, которая совершенно ничего не означает.

Третий и четвёртый абзацы содержат следующую информацию:

«Специалисты наблюдали колоссальные «ветра» (потоки вещества), исходящие от сверхмассивной чёрной дыры. Последняя находилась в центре галактики, расположенной чуть на небосклоне южнее. В итоге астрономы получили первые прямые свидетельства рождения звёзд внутри этих потоков вещества.

Подобные галактические извержения обусловлены тем, что активные центральные области галактик порождают колоссальную энергию. Сверхмассивные чёрные дыры скрываются в «сердцах» большинства галактик, в процессе поглощения вещества они разогревают окружающий газ и выбрасывают часть его наружу в виде мощного и плотного «ветра».

1. Когда английские «учёные» заявляют, что «Специалисты наблюдали колоссальные «ветра» (потоки вещества), исходящие от сверхмассивной чёрной дыры», нужно понимать, что это ещё совсем ничего не означает. В Англии практически нет, и никогда не было науки, и нет нормальных, хотя бы мало-мальски грамотных, научных деятелей. Поэтому упоминание об «английских учёных» совершенно справедливо уже давно не вызывает ничего кроме презрительной улыбки. В данных конкретных абзацах они нам соврамши в следующих моментах:

– «Специалисты» не могли наблюдать и не наблюдали потоки вещества «от сверхмассивной чёрной дыры», потому что таких дыр в природе не существует! Чёрная дыра – это не отдельный объект Космоса, это действительно дыра, вход в канал, пустое место! И это место НЕ обладает никакой массой! Совсем никакой!

– Из нашей Чёрной дыры в наше пространство не могут исходить никакие «ветра» (потоки вещества)», потому что градиент мерности направлен во внешнюю сторону, к центру канала – в то место, где резко меняются качественные параметры пространств, а не в сторону нашего пространства; и вещество нашего пространства не может перемещаться против направления действия гравитации.

– Придуманные наблюдения несуществующих «ветров», якобы дующих из Чёрных дыр, не могут являться «прямыми свидетельствами рождения звёзд внутри этих потоков вещества». Это – не свидетельства, а обычное враньё недобросовестных людей, давно и безнаказанно фантазирующих на темы своих профессиональных занятий!

– Заявление английских «учёных» о том, что «активные центральные области галактик порождают колоссальную энергию», можно воспринимать только, как шутку! Потому что научная братва до сих пор не знает и не понимает, что такое энергия и не имеет какого-либо конкретного определения этого термина! Но жонглируют этим термином так, как будто они что-то знают!

– Гипотеза о том, что Чёрные дыры «в процессе поглощения вещества разогревают окружающий газ и выбрасывают часть его наружу в виде мощного и плотного «ветра», может основываться только на мультиках или детских книжках, потому что увидеть ни Чёрные дыры, ни процессы, которые происходят с нашей материей, попадающей в них, действительно невозможно – не позволяет гигантская гравитация, не выпускающая наружу даже свет. Да и рассмотреть такие нюансы на расстоянии в 600 млн. световых лет тоже физически невозможно! Их можно только придумать. Этим и занимается большинство «учёных» уже много лет за государственный счёт.

Остальные абзацы из этой недонаучной заметки анализировать не имеет смысла, потому что, к большому сожалению, кроме метафор, эпитетов и преувеличений там ничего, достойного внимания, не нашлось. Повторения и перепевки старых мантр о Звёздах и Чёрных дырах нам уже надоели так, что их даже читать не хочется, не то, что разоблачать!

* * *

В процессе анализа сообщений западных астрономов в течении нескольких последних месяцев и освещения их на Конференциях, стала хорошо прослеживаться определённая тенденция в их деятельности, естественно, уводящая далеко в сторону от реальных знаний о природе. Создаётся впечатление, что они хотят выхолостить определение «Чёрной дыры» и потихоньку приучить людей к тому, что «там» может быть всё, что угодно.

Почему они так взъелись на своё же определение Чёрной дыры?

Да потому что оно почти правильное! Это действительно область пространства, обладающая большой гравитацией (не массой, а гравитацией), из-за которой физически плотная материя постоянно «поглощается» этой областью пространства. Вырваться из Чёрной дыры не могут даже фотоны света, двигающиеся со световой скоростью. Это – правильное, но не полное определение Чёрной дыры, но и оно не даёт «учёным» возможности фантазировать в своё удовольствие. Например, как с «гравитационными волнами».

Ведь «учёные» до сих пор так и не определили, куда именно девается материя, поглощаемая Чёрной дырой! «По умолчанию» считается, что она так и лежит в дыре, которая в этом случае, должна представлять собой нечто, похожее на гигантскую кастрюлю или ведро, в котором скапливается поглощённая материя. Отсюда и постоянные мантры про «сверхмассивность» – чем больше проходит времени и поглощается материи, тем якобы сверхмассивнее становятся Чёрные дыры!

А альтернативой «чёрному ведру» является только предположение о том, что это «ведро» – без дна, т.е. это – канал, по которому материя куда-то утекает из нашего пространства. Автоматически придётся допустить и то, что, кроме нашего пространства, существует ещё нечто, куда и утекает материя через Чёрные дыры. А это уже слишком близко к правде, и такое предположение сразу высветит всю глупость многочисленных предыдущих гипотез астрономов, построенных ни на чём – на безпочвенных выдумках и откровенном вранье.

Поэтому они начали кампанию по постепенному изменению определения «Чёрной дыры», чтобы оно стало менее определённым и позволяло вертеть им, как заблагорассудится. Сначала они активно заголосили о неких «волосах» (излучениях), якобы иногда исходящих из Чёрных дыр. Затем придумали «горизонт событий». Потом появился «аккреционный диск». Теперь начали говорить о «вихревых потоках материи» из Чёрных дыр; и, наконец, о космическом «ветре», якобы сквозящем оттуда же…

И это притом, напомню ещё раз, что, по существующему определению, из-за большой гравитации, из Чёрных дыр не может вырваться никакая материя, даже кванты света, двигающиеся со световой скоростью! Т.е. увидеть то, о чём так увлечённо врут «учёные», невозможно никаким образом, ни в какой телескоп!

Это всё затеяно по той причине, что никаких открытий, которые бы вынудили научный мир изменить определение Чёрной дыры, сделано не было. Поэтому они и пошли на ползучую «ментальную агрессию» по отношению к Чёрным дырам.

Они постепенно приучают нас к тому, что определение якобы не соответствует «действительности», ввиду большого числа «наблюдений», с помощью которых вроде бы зафиксировано некоторое число явлений, которые не поддаются объяснению при существующем определении Чёрной дыры. Поэтому они решили сделать определение «Чёрной дыры» ещё более аморфным, чтобы оно ни в чём не походило на правду.

Можно конечно успокоить себя тем, что «учёные» в большинстве своём – это невежественные кретины (в определённой степени так оно и есть), которые не ведают, что творят. Но жизненный опыт подсказывает, что в Паразитической Системе, в которой мы с вами живём, далеко не всё так просто и однозначно.

Поэтому мы будем исходить из того, что «учёные», пишущие (или заказывающие своим помощникам) такие примитивные заметки, хорошо ведают, что творят, и делают это намеренно и осознанно!

Цель этой деятельности – приучить людей к лживой, выхолощенной «науке», в которой совсем нет никаких реальных знаний!

Зачем им это нужно?

Такая кривая «наука» неизбежно повлечёт за собой упрощение и искажение начального и высшего образования, что мы и наблюдаем уже несколько десятков лет. За этим непременно последуют негативные изменения в воспитании, культуре, морали, этике и во всей остальной жизни Человечества. Всё это мы с вами тоже наблюдаем в нашем обществе уже на протяжении ряда лет. Особенно сильно это сказалось на европейских странах, население которых, словно с ума сошло!

Но это – не нормально! Это ведёт к деградации всей земной цивилизации! Результат этой деятельности будет для нас весьма плачевным: паразиты окончательно превратят нас – жителей Земли – в «разумных животных», не способных протестовать или сопротивляться, и будут питаться нашим уникальным ресурсом – «жизненной силой» – до тех пор, пока мы будем способны её в себе вырабатывать. А потом с нами поступят так же, как с «загнанными лошадьми» – уничтожат.

Для того чтобы воспрепятствовать такому будущему нашей цивилизации, я пишу статьи и провожу Конференции, на которых стараюсь объяснить суть происходящего. Я очень надеюсь на то, что сейчас, с началом нового «Дня Сварога», да ещё и с помощью Светлых Иерархов, помогающих нашей планете, человечеству удастся проснуться от наведённого ментального дурмана и вернуть себе имя «Человека разумного», которое мы с гордостью носили ещё совсем недавно. Но в первую очередь, для этого нам придётся возродить фундаментальную науку!

* * *

В прошлой статье я начал рассказывать о том, что в действительности должна представлять собой настоящая фундаментальная наука, почему я считаю её самой главной наукой Человечества, какие задачи она должна решать, и почему именно фундаментальная наука способна вести Цивилизацию по пути постоянного совершенствования – эволюционного развития.

Я подумал, что, возможно, не все задумывались над этим вопросом так серьёзно, как я, поэтому многие нюансы могли пройти незамеченными, и решил, на всякий случай, рассказать о тех умозаключениях и выводах, к которым я пришёл, благодаря знакомству с работами Николая Левашова и последующим размышлениям над нашим житиём-бытиём.

Человечество в своё время постигало все свои науки, пользуясь подсказкой только одного источника – природы. Больше Человечеству учиться было не у кого. Да и задачи у молодого Человечества стояли совсем не сложные. Я выделил четыре главные, фундаментальные задачи, которые было необходимо решать для выживания людей:

– обеспечение безопасным жильём;

– обеспечение теплом (энергией);

– обеспечение едой;

– обеспечение водой.

Эти главные, фундаментальные потребности развивающегося Человечества, которые являются критически необходимыми для выживания, и должна была решать главная наука нашего человеческого общества. Поэтому такую главную науку совершенно справедливо назвали фундаментальной наукой. Эта наука должна решать самые сложные, самые ответственные, самые важные задачи, которые встали или могут появиться перед Человечеством.

Конечно, кроме первых главных четырёх задач, перечисленных выше, перед людьми в процессе эволюции обязательно встанут новые, ранее неведомые задачи, одну из которых я осветил в прошлой статье, и которая состоит в необходимости периодически менять планеты обитания из-за неизбежного остывания природных светил – Звёзд.

Но сегодня, в нашем современном обществе, наукой не решены даже перечисленные первые четыре задачи. Это произошло не из-за лености учёных, а из-за колоссального саботажа чужой паразитической цивилизации – Тёмных Сил. Эти разумные существа, ведущие паразитический образ жизни, постепенно оккупировали нашу планету около 13 тысяч лет назад. Точно так же, как в 90-е годы прошлого века США по-тихому оккупировали Россию.

И для того, чтобы мы не мешали им существовать за счёт нас, эти паразиты полностью уничтожили нашу фундаментальную науку, а вместо неё подсунули нам обманку, ложную науку – жвачку, где всё изменено так, что не только понять ничего невозможно, но не получается даже решить первые четыре задачи, вставшие когда-то перед Человечеством, в самом начале своего развития.

Чтобы убедиться в этом, давайте вместе проанализируем результаты деятельности фундаментальной науки, которые мы имеем сегодня. Начнём с первой задачи – задачи обеспечения жильём.

С первого взгляда, в этом вопросе и проблемы-то нету – возводи себе высотки, да продавай квартиры благодарному человечеству. Но, на самом деле, здесь тоже сокрыта очень серьёзная проблема, даже не одна, о существовании которых большинство из нас даже не подозревает.

Первая проблема состоит в том, что во многих странах имеются в наличии брошенные или даже незаселённые новые города с огромным количеством пустующего жилья. Несколько таких городов существует в Китае. А в России при тов. Лужкове в Москве было построено множество жилых домов, которые долго не заселялись, видимо, ожидая каких-то «специальных» жильцов. Скорее всего, у «мирового правительства» были какие-то свои планы на этот счёт. Но эти планы были нарушены, и огромное количество жилья в разных городах осталось невостребованным.

А с другой стороны, в мире существует огромное число людей, живущих прямо под открытым небом или в хижинах, которые и жильём-то назвать язык не поворачивается. Там не то, что никакой защиты нет, но даже удобства находятся на приличном удалении, скорее всего, по санитарным соображениям. В таких «жилищах» живут сотни миллионов людей в Азии, Африке, Южной Америке, Австралии. А в «цивилизованных» странах стоят заброшенными огромные города…

Но есть и другая, более серьёзная проблема. Уже давно известно, что, при больших скоплениях людей, какие бывают во время демонстраций или митингов, на футболе или на концертах «звёзд», люди со временем начинают вести себя несколько неадекватно. Это является результатом взаимного влияния пси-полей разных особей, находящихся близко друг возле друга. Пси-поля людей в некотором роде «усредняются», и люди вскоре начинают вести себя на уровне самого примитивного индивидуума из толпы.

Николай Левашов описывал, как ведут себя насекомые, крысы или птицы, объединяющиеся в стаи или колонии, в случае необходимости решения какой-либо новой или сложной задачи (См. 3 главу книги Н.В. Левашова «Последнее обращение к Человечеству…»). У них собственный мозг маленький и не в состоянии решать многие задачи по обеспечению жизнедеятельности. Поэтому они объединяются в большие коллективы, как муравьи, термиты или пчёлы. Их индивидуальные пси-поля тоже объединяются в состояние т.н. «надорганизма». Это позволяет им решать задачи, сложность которых значительно превышает возможности индивидуального мозга.

У людей в этом плане всё происходит совсем не так. Объём мозга человека позволяет ему решать любые задачи, связанные с процессом жизнедеятельности. Но, когда на небольшой площади скапливается много людей, состояние надорганизма не образуется.

Наоборот, индивидуальные пси-поля людей не объединяются природным процессом, как у пчёл, птиц или муравьёв, а начинают, оберегая людей, неизбежно отрицательно влиять друг на друга и даже разрушаться под воздействием чужих пси-полей. Это как раз и вызывает неадекватное поведение: люди начинают следовать не разуму, а своим инстинктам, самый главный из которых говорит: «вокруг – опасность! Нужно или быстро уходить, или уничтожить опасность…»

То же самое происходит, хотя и не так интенсивно, из-за большой плотности людей в домах-муравейниках. Слишком маленькая площадь и низкие потолки в современных квартирах дают возможность увеличивать число квартир и число людей, проживающих в одном таком доме, и на этом «заработать» больше денег. Но люди там живут слишком близко друг к другу, что отрицательно сказывается на их здоровье, на скорости и уровне эволюционного развития, и даже на их поведении в семье и в обществе.

Николай Левашов неоднократно подчёркивал, что государственная норма обеспечения жильём должна быть не менее 50 кв. метров на одного человека! И, по-хорошему, государство должно серьёзно стремиться к тому, чтобы обеспечить в России именно такую норму. Потому что, в конце концов, это является одним из самых необходимых условий постепенного вывода населения страны из животного состояния, в котором ни народ, ни государство не имеют никаких шансов выстоять в борьбе против социальных паразитов, ведущих непримиримую войну с Русью.

Дома-муравейники, отрицательно влияющие на здоровье людей и их эволюционное развитие

Это означает, что, если наше государство хочет «разумных животных», в которых превратили русский народ паразиты, вернуть в состояние «людей разумных», ему срочно необходимо осуществить ряд специальных действий.

Одним из таких действий должно быть волевое решение по прекращению строительства многоэтажных домов-муравейников, в которых у жильцов неизбежно снижается уровень эволюционного развития, что неизбежно приводит к тому, что государство, состоящее из овнов – «разумных животных», – становится нежизнеспособным и прекращает своё существование.

Одновременно с этим, необходимо пересматривать стандарты строительства жилья в сторону обязательного увеличения площади квартир и высоты потолков. Также в новых стандартах необходимо предусмотреть эффективную тепло- и звукоизоляцию всех помещений. Причём, эти стандарты желательно ввести не только для жилых помещений, но и для офисов всех типов!

Что бывает, когда этого не делают, можно увидеть в ролике «История одного преступления»:

Таким образом, мы видим, что проблема обеспечения жильём более 100 лет решается на Земле совершенно «не в ту строну»! Вместо того чтобы человек мог найти дома покой и какой-никакой комфорт, чтобы набраться сил перед следующим трудовым днём, в «доме-муравейнике» каждый житель подвергается непрерывным пси-атакам со стороны соседей. Причём, жильцы об этом даже не подозревают. Просто у них всё чаще портится настроение, они всё чаще раздражаются по неизвестным причинам, ругаются друг с другом; потом они начинают болеть разными болячками, и так далее. Это, как теперь всем понятно, является следствием, в том числе, и неправильного жилья.

А научная братва, которая должна была бы тщательно изучать такие вещи, очень хорошо их знать и вовремя докладывать о них руководству, тупо молчит или кричит что «властным структурам никогда не нужно диктовать учёным, чем они должны заниматься…» (это слова тов. Жореса Алфёрова, нобелевского лауреата, ещё одного «великого» физика).

Это, видимо, происходит потому, что когда-то учёным строго запрещали заниматься серьёзными делами, а потом они привыкли, им понравилась халява, и со временем они стали настаивать на том, что фундаментальная наука – это действительно баловство, и государство просто обязано давать им большие деньги и не спрашивать, как они их тратят.

А ведь это называется паразитизмом. Самым настоящим паразитизмом!

И если государство не пресечёт полное бездействие фундаментальной науки самым решительным образом, то на нашей цивилизации можно смело ставить крест прямо сейчас! При существующем уровне знаний, вернее – незнания, у нас нет никаких шансов выкарабкаться из той технологической и экологической ямы, в которую нас затолкали пришлые инопланетные бандиты – Тёмные Силы – со своими главными помощниками – евреями, которых они цинично называют «избранным народом». Источник: http://ru-an.info

Неоднородность пространства. Часть 1. Космос [2012, Наука]

Всему человечеству были навязаны ложные или неполные представления о природе Вселенной. В результате чего, пребывая в невежестве, земная цивилизация пошла по ложному пути, в конечном итоге ведущему к самоуничтожению. В фильме рассказывается о теории неоднородного пространства русского учёного, академика Николая Левашова который более 20 лет назад создал стройную и понятную теорию мироздания, объясняющую все природные законы и явления, и показал, что неоднородность пространства и материи является основой всего в нашем мире. Источник: http://www.youtube.com/user/Alllexxx1968/videos

Пётр Гаряев – отзыв о книгах Николая Левашова

Пётр Гаряев делится своими впечатлениями о прочитанных книгах академика Николая Левашова... Очень здорово, что есть учёные для кого познание нового значимо. Кто действительно пытается разобраться в природе вещей и явлений...

Пётр Гаряев - доктор биологических наук, делится своим впечатлением о книгах и статьях академика Николая Левашова... Прочитав его работы, Пётр Гаряев был поражён и восхищён содержанием. Увидел сходство в своих работах с некоторыми моментами, описанными у Левашова по части того, что из себя представляет фантомный эффект ДНК. Рекомендует изучать работы Левашова всем физикам, биологам и генетикам... В итоге получился отличный и содержательный отзыв. Источник: http://www.youtube.com/user/iLautar/videos

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова