Пляски вокруг Чёрной дыры [Настоящая наука]

Дмитрий Байда, 27 марта 2017

''Учёные'' пытаются уничтожить остатки фундаментальной науки на Земле. Незнание основ Мироздания и неверный научный Базис не позволяют «учёным» находить разумные объяснения многим природным явлениям. Из-за этого они начинают фантазировать, и ещё больше искажают то, о чём пока не имеют понятия...

В прошлой статье мы с вами с удивлением узнали о том, что некие безымянные, но явно прогрессивные западные учёные смогли с помощью телескопа Хаббл сфотографировать «процесс смерти звезды»! Правда, оказалось, что на картинке, полученной Хабблом, запечатлена не смерть звезды, а нечто совсем другое. Но «учёных» это не смутило никоим образом…

Сегодня мы с вами попробуем на вкус очередную «научную» заметку Алексея Качалина под названием «Учёные впервые отследили нагрев и остывание материи вокруг чёрной дыры», размещённую на крупнейшем российском медиа портале ТАСС. 2 марта 2017 года этот корреспондент сообщил, что американские и европейские учёные смогли увидеть быстрый нагрев и остывание какой-то материи вокруг Чёрной дыры. Вот так!

И это несмотря на то, что, по определению, «Чёрные дыры, согласно современным представлениям, обладают столь гигантской массой, что никакие виды излучений, включая свет, не могут вырваться из хватки их гравитационного поля. Эти объекты ничего не излучают и поэтому их невозможно увидеть…»

Но, давайте всё по порядку. Я в этой небольшой статье наглядно покажу, что сегодняшняя наука имеет очень смутное представление о структуре Мироздания и о природе космических объектов. Конечно, то, что «учёные» используют массу никому не известных слов и мудрёных терминов, уже давно вводит нас в заблуждение и заставляет думать, что «учёные» всё-таки что-то знают, являются честными и умными людьми, и нам надо верить им на слово.

Ведь мнений, альтернативных мнению учёных, долгое время не было совсем, а те, что появлялись, быстро дискредитировались, прятались и вскоре забывались. Поэтому нам нечего было возразить «учёным», и приходилось им просто верить без каких-либо доказательств их правоты (прямо как в бога!).

Такая слепая вера называется фанатизмом и ни к чему хорошему никогда не приводит ни в науке, ни в религии. Я глубоко убеждён в том, что взрослый человек не должен ни во что верить. Он должен знать! Потому что вера без знаний – это вещь противоестественная и вредная! А если ещё внимательно покопаться в происхождении слова «вера», то станет понятно, что оно обозначает понятие «ведание», т.е. «знание». Т.о. в действительности вера (ведание) – это и есть знание. А вера в церковном понимании этого слова, т.е. ведание без знаний – это выверт какой-то, вещь не естественная, а значит, вредная!

К тому же, почти четверть века назад, наконец, появилась весьма серьёзная информация, альтернативная тому, на чём «стоит» современная фундаментальная наука. Русский учёный Николай Левашов опубликовал начальные сведения о многих природных процессах, изучение которых наукой не производилось или намеренно искажалось.

Анализ этих природных процессов может позволить нам коренным образом изменить свою жизнь и перестать гробить колыбель нашей цивилизации – нашу прекрасную планету. Эти знания о природе должны стать новым Базисом, новой Парадигмой фундаментальной науки, и только тогда мы сможем начать правильно интерпретировать информацию, получаемую от научных приборов, фактически являющихся продолжением наших несовершенных органов чувств.

© EPA/NASA/JPL-Caltech Картинка не имеет никакого отношения к реальности…

Анализируемая статья является очередным примером того, как «научная» братва пудрит нам мозги, и фактически заставляет верить в глупые небылицы. Начнём прямо по порядку, с первого абзаца: «…Вихревые потоки материи, вращающиеся вокруг воронки чёрной дыры, способны нагреваться и остывать по космическим меркам очень быстро - в течение нескольких часов. Установить и отследить эту особенность впервые удалось американским и европейским астрономам, сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)…»

1. Здесь автор, не стесняясь, сразу ставит нас перед «фактом», что в природе существуют некие «вихревые потоки материи». Но определения этого термина мне в Сети найти не удалось. Т.е. вполне можно считать, что этот термин пока ещё не научный. Соответственно, само существование таких «потоков» ещё никем не доказано, и является гипотезой, т.е. предположением! А в заметке это преподносится нам, как факт, что является неправдой!

2. Дальше автор утверждает, что Чёрная дыра имеет форму воронки. Но ведь это тоже только гипотеза, потому что Чёрные дыры до сих пор никто не смог увидеть, и тем более, никто не смог зафиксировать какие-либо особенности «их формы». Это – тоже предположение, фантазия «учёных», решивших, что, раз туда вытекает материя, то это должна быть воронка, как в ванной, из которой вытекает вода. Ведь это же так естественно и привычно…

Я не против того, чтобы учёные фантазировали. Это вполне естественный и нужный процесс. Я категорически против того, чтобы «учёные» лгали нам и выдавали свои фантазии за доказанные факты, вместо того, чтобы подчёркивать, что это всего лишь непроверенные гипотезы, которые требуют дополнительных исследований и подтверждений!

Лгать вообще нельзя! А учёным тем более в своей работе нужно быть десятикратно осторожнее, чем обычным людям, чтобы не ошибиться и не ввести в заблуждение остальных. Я ниже объясню, что в действительности наблюдали «учёные» в свой телескоп.

3. Далее тов. Качалин, как бы между делом, повторяет слова источника информации о том, что «потоки материи» вращаются «вокруг воронки чёрной дыры». Здесь что имеется в виду, что материя вращается по внешней стороне «воронки»? Не внутри воронки? Точно? А как американским и европейским астрономам удалось это узнать? В телескоп увидели?

Так нет же, в телескоп это увидеть невозможно. Просто предположили? Это больше похоже на правду. Тогда, почему они всё-таки предположили, что материя вращается вокруг воронки, а не внутри неё, как вытекающая вода из ванной? Просто так предположили? Да, они имеют на это право. Но нужно сообщать, что это только предположение, а не факт. И это предположение пока ни на чём не базируется!

4. Ещё тов. Качалин сообщает нам в этом же предложении, что вот эти вращающиеся «вихревые потоки материи», которые по определению не видны ни в какой телескоп, оказывается, способны нагреваться и остывать в течение нескольких часов. Очень интересно! А откуда же это стало известно? Опять из наблюдений в телескоп того, что невозможно увидеть, потому что оно ничего не излучает? Это просто здорово!

Мало того, что «учёные» помалкивают о том, что наличие Чёрной дыры там, где они указывают, это только предположение, ничем не подкреплённое; так они ещё молчат или просто не знают и о том, что за несколько триллионов километров от нас, в созвездии Центавра наверняка совсем иная физика и законы природы, не такие, как на Земле! (Законы природы другие даже на Луне!). Поэтому пытаться там что-то определять тутошними методами – это явная профанация.

Таким образом, практически всё, что пишут астрономы, это обычное враньё! Хотя, как вы сами видите, СМИ преподносят нам это враньё, как очередное достижение западной науки, даже не затрудняя себя сообщать нам, что это пока только предположения, ни на чём не основанные. Но исходят они из НАСА, поэтому нас заставляют слепо верить всем рассказкам этой лживой организации…

Теперь процитируем третий абзац: «…Мы знаем, что сверхмассивные чёрные дыры оказывают воздействие на окружающую их среду в галактиках. Мощные потоки "ветра", исходящие из зоны около чёрной дыры, могут быть одним из средств такого воздействия", – приводит NASA слова одного из исследователей группы, профессора Калифорнийского технологического университета в Пасадине (штат Калифорния) Фионы Хэррисон…»

1. Здесь, во-первых, профессор Фиона Хэррисон без тени сомнений сообщает нам о том, что Чёрные дыры имеют массу и даже могут быть «сверхмассивными». И это притом, что в действительности этих объектов Космоса ни Фиона, ни кто-либо другой до сих пор так и не смог увидеть. К тому же, их существование тоже является пока только предположением и базируется на «Теории Относительности» Эйнштейна, ложность которой доказана уже неоднократно!

Сегодня не существует никаких возможностей для дистанционного определения массы космических тел, а тем более таких, которые не видны ни в какие телескопы! Тем не менее, западные «учёные» астрономы постоянно повторяют выдумки о массивности и сверхмассивности Чёрных дыр, вполне справедливо полагая, что никто не посмеет подвергнуть сомнению их ловкие, но безсмысленные фантазии и умозаключения.

2. Во-вторых, Фиона Хэррисон заявляет, что Чёрные дыры «оказывают воздействие на окружающую их среду», что является абсолютно верным и безспорным. Но тут же добавляет, что из зоны около Чёрной дыры якобы исходят «мощные потоки “ветра”». Сначала было бы интересно узнать, что именно «учёная» Фиона подразумевает под словом «зона», применительно к Чёрной дыре?

Если под этим подразумевается часть пространства, то было бы хорошо сообщить нам, на каком расстоянии находится эта Зона от Чёрной дыры? Какова протяжённость этой Зоны (радиус или ещё какое-нибудь измерение)? Ещё было очень научно, если бы профессор сообщила, как они умудряются находить зону около Чёрной дыры, если существование самих Чёрных дыр является пока ещё только гипотезой? И слово «около» как нужно понимать? Это близко или далеко, или очень далеко, или сильно далеко?

Заявление профессора Хэррисон больше всего походит на трёп домохозяйки, наслушавшейся радио, а не на заявление настоящего научного сотрудника, имеющего хоть какую-то квалификацию в рассматриваемой области.

3. В-третьих, автору было бы очень уместно рассказать нам, что подразумевает профессор Фиона Хэррисон под словом «ветер» применительно к окрестностям Чёрной дыры? Потому что, если это чётко не объяснить, то создаётся впечатление полной некомпетентности «профессора» в рассматриваемой теме и в науке вообще!

Потому что весь «ветер» в окрестностях или в «зоне около» Чёрной дыры, по определению, всегда должен быть направлен строго в одну сторону – в сторону центра гравитации, и влияние на «окружающую их среду» оказывать всегда одно и то же: увлекать с собой в Дыру все материальные тела. Очень похоже на то, что, не имея до сих пор толкового научного Базиса, и сотрудники НАСА со своей дутой «профессурой», и их многочисленные последователи совершенно запутались в самых элементарных процессах, происходящих в нашей Вселенной.

Четвёртый абзац выглядит следующим образом: «Мы впервые наблюдали стремительную смену (температуры). Мы считаем, что данный фактор позволит нам в дальнейшем понять, как формируются такие «ветры» и сколько энергии они способны вынести с собой в галактику», – уточнила Хэррисон…»

В этом абзаце мы, наконец, отыскали апофигей этой маленькой заметки, перепечатанной неизвестно откуда корреспондентом ТАСС Алексеем Качалиным. Здесь «профессор» Хэррисон сообщает, что «ветры», замеченные астрономами в телескоп жёсткого рентгеновского излучения NuSTAR, по её мнению, дуют не в сторону Чёрной дыры, а из неё!

И это предположение, противоречащее определению объекта «Чёрная дыра», «профессор» тоже выдаёт, как всем известное и не подлежащее сомнению. Фиону волнует только вопрос о том, «сколько энергии они способны вынести с собой в галактику». А всё остальное у неё вопросов не вызывает и считается вполне приемлемым!

Эта заметка наглядно демонстрирует нам, что те люди, которые в НАСА считаются «учёными», совершенно произвольно переводят в разряд фактов любые гипотезы, которые, по их мнению, могут помочь им хоть как-то объяснить наблюдаемые природные явления. О корректности таких действий и достоверности результатов они почему-то не задумываются или просто помалкивают. Видимо, им уже давно за это не платят.

Два последних абзаца представляют собой пояснения, которые Качалин решил всё-таки сделать, чтобы сообщение профессора Фионы Хэррисон не выглядело совсем уж куцым и идиотским. Хотя, информация, написанная Качалиным, тоже представляет собой сплошные предположения и совсем ничего толком не объясняет. А его мнение по поводу аккреционного диска, который якобы от трения «ярко светится во всём спектре» и вовсе ошибочное.

«Аккреционный диск» наблюдается кое-где только в рентгеновском диапазоне. Но, если бы его слои действительно разогревались от трения друг об друга, то тогда свечение могло бы наблюдаться в более широком диапазоне. Поэтому здесь логичнее было бы предположить, что т.н. «аккреционный диск» скорее всего не имеет отношения к Чёрным дырам, а существует (если существует) по другим причинам…

Вот такую «научно-популярную» жвачку позволяет себе публиковать ТАСС – главное информационное агентство России. Видимо, те Силы, кто реально руководит информационной политикой в стране, никак не заинтересованы в том, чтобы люди хоть как-то узнавали правду об окружающей нас природе, да и вообще, получали разумную информацию о чём-либо!

Однако, некоторая часть скрываемой информации о природе всё же стала известна. Русский учёный Николай Левашов почти четверть века назад изложил начальные сведения об основных природных процессах, которые нам необходимо знать для выживания в своей экологической нише на этой планете, в книге «Последнее обращение к Человечеству». Эту книгу безплатно скачали с сайта автора и читают многие миллионы русских людей по всему миру. Поэтому, время жуликоватых профессоров уже подходит к концу, и я очень надеюсь на то, что вскоре земная наука вернётся к тому высочайшему уровню, который у неё был ещё совсем недавно.

* * *

Теперь я расскажу, что на самом деле наблюдают учёные «около» Чёрных дыр и многих других космических объектов. При этом сразу станет понятно, сколько в действительности стоят фантазии (гипотезы) «учёных», основанные на других подобных же фантазиях.

Николай Левашов изложил в своих работах самые начальные сведения о природе – лишь то, что мы способны сегодня понять. Но этих сведений вполне достаточно, чтобы грамотно интерпретировать многие природные явления, наблюдаемые на Земле и в Космосе, и начать их успешно изучать.

В реальности Чёрные дыры массой не обладают совсем. Астрономы совершенно неправильно представляют себе структуру Мироздания и суть космических объектов «Звезда» и «Чёрная дыра». Наша Вселенная представляет собой пространство с непрерывно меняющимися свойствами и качествами. Это пространство – не пустое, а наполнено различными «первичными материями» (первоматериями), которые могут взаимодействовать между собой в большей или меньшей степени. Некоторые учёные называли всю совокупность безконечного числа разных первоматерий Эфиром.

Всё пространство – неоднородно и естественным образом квантуется по мерности на слои (самопроизвольно разделяется, в соответствии с меняющимися свойствами). Термин «мерность» введён Николаем Левашовым и означает не число измерений для определения координат точки в пространстве, а представляет собой обобщённую, интегральную характеристику качественных свойств пространства и позволяет легче и быстрее понять его теорию Мироздания.

Каждый такой слой получил у Николая Левашова название «Пространство-вселенная» и отличается от других слоёв своим уровнем мерности, т.е. своими качественными характеристиками. Кроме этого, каждый слой отличается ещё и тем, что физически плотная материя синтезируется в нём из разного числа первоматерий. В нашем Пространстве-вселенной вся физически плотная материя синтезирована из 7 первоматерий. В «верхнем» Пространстве-вселенной вся физически плотная материя синтезирована из 8 первоматерий. А в «нижнем» пространстве – из 6 первоматерий.

Смежные Пространства-вселенные часто смыкаются между собой случайным образом, и тогда в месте смыкания образуется новая неоднородность, представляющая собой канал, по которому физически плотная материя перетекает из верхнего пространства в нижнее. В верхнем пространстве в месте смыкания появляется Чёрная дыра – это вход в канал между пространствами. А в нижнем пространстве, в месте выхода из канала появляется Звезда.

Теперь становится понятным, что Чёрные дыры образуются не в центрах Галактик (хотя, и там могут), а где угодно, но именно в тех местах, где соприкасаются два смежных Пространства-вселенных! И число Чёрных дыр (число смыканий пространств) не ограничивается какими-либо природными параметрами или процессами.

Перетекание материи между смежными Пространствами-вселенными – это естественный природный процесс. И, кстати, именно благодаря этому процессу, у нас существует прошлое, настоящее и будущее!

Более подробную информацию об этих интереснейших природных процессах можно прочитать в следующих книгах Николая Левашова:

«Последнее обращение к Человечеству»,

«Сущность и Разум»,

«Неоднородная Вселенная»

Или в несколько упрощённой форме об этом можно почитать в статьях из серии «Наука не хочет знать».

Николай Левашов изобразил этот процесс смыкания смежных Пространств-вселенных схематично, но неизмеримо более красочно и доходчиво…

Здесь L 8 – это «верхнее» Пространство-вселенная. L 7 – это наше Пространство-вселенная. А L 6 – это «нижнее» Пространство-вселенная...

Вот почему Чёрные дыры «притягивают» всё, что «не прибито к полу», хотя не обладают массой совсем. Это просто вход в канал смыкания, через который физически плотная материя из нашего Пространства-вселенной перетекает в «нижележащее» пространство.

Причиной перетекания материи в нижнее пространство является гравитация. Но в действительности гравитация – это не безпричинное притягивание тел друг к другу из-за обладания массой, а вполне обоснованное, направленное перемещение всех видов материи под воздействием резкого изменения уровня мерности в месте смыкания смежных Пространств-вселенных. Именно перепад мерности является настоящей причиной появления гравитации где-бы то ни было.

Определение Чёрной дыры, данное наукой, вполне корректно, за исключением массы. Но оно не имеет никакого отношения и никак не подтверждается выдуманной Эйнштейном «Теорией Относительности», ложность которой доказана уже неоднократно! А то, что наблюдатели иногда обнаруживают в свои телескопы, это другие природные процессы, имеющие вполне рациональные объяснения, если знать хотя бы азы Теории Мироздания академика Николая Левашова.

Все эти «ветры», «волосы» и различные «лучи», исходящие якобы из Чёрных дыр, это всего лишь потоки других первоматерий, которые никак не взаимодействуют с «нашими» материями, потому что не имеют с ними никаких общих качеств. Поэтому огромное количество потоков разных первоматерий, протекающих в пространстве и не взаимодействующих с материями нашего Пространства-вселенной, остаются невидимыми для нас из-за несовершенства наших органов чувств и приборов.

Некоторые из этих «чужих» потоков обнаруживаются в разных диапазонах электромагнитных волн с помощью приборов, и тогда «учёные» начинают фантазировать, вместо того, чтобы ознакомиться с наиболее реальной гипотезой, написанной почти четверть века назад и немножко подумать головой. От этого и глупостей порождалось бы меньше, и толку для науки было бы больше.

Но «учёные» упрямо этого не делают, потому что наша фундаментальная наука планомерно уничтожалась в течение нескольких сотен лет. А после ядерной войны, произошедшей в начале 19 века, паразиты, уже не стесняясь, начали создавать ложную, подставную науку – обманку – которой мы вынужденно пользуемся до сих пор.

Сегодня науку заполонили дети и внуки торгашей и ростовщиков, у которых ума хватает только на то, чтобы врать и воровать. Из-за этого в науке процветает психология рыночных торговцев: врать и воровать так, чтобы было максимально трудно проверить, поймать на горячем и призвать к ответственности! Для жуликов, ростовщиков и торговцев это вполне нормально, а нам это совершенно не подходит. Нам нужны настоящие знания, а не жалкий лепет нахальных неучей, почти полностью оккупировавших нашу науку.

Настоящие же знания о многих природных процессах в нашей Вселенной и на нашей планете, впервые популярно, но достаточно подробно, описал русский учёный, академик нескольких академий, Николай Викторович Левашов в своих замечательных книгах «Последнее обращение к Человечеству» (1994), «Сущность и Разум» (1999) и «Неоднородная Вселенная» (2002).

Однако, сегодняшняя «наука», старательно заражённая вирусом паразитизма, не спешит осваивать новые, настоящие знания. Наоборот, товарищи «учёные» тщательно хоронят всё, что могло бы хоть как-то развеять мрак, которым они полностью закрыли фундаментальную науку. Социальным Паразитам, щедро платящим за это «учёным», не нужно, чтобы у Человечества была нормальная наука. Если мы, не дай бог, поумнеем, им труднее будет нами управлять и на нас паразитировать…

А Николай Левашов открыл для людей подлинную информацию о многих природных процессах, которая раньше была сильно искажена или вообще уничтожена. С помощью этой начальной информации фундаментальная наука могла бы заново начать исследовать окружающий мир, но уже на настоящем, реальном научном Базисе. Это позволило бы быстро достичь необходимого прогресса, уничтожить Паразитическую Систему, и сохранить Жизнь на нашей планете, приведя в порядок экологию Земли.

Вот за это Николай Левашов, вместо вполне заслуженной благодарности от Человечества, всю его сознательную жизнь подвергался атакам со стороны паразитов и их многочисленных, безмозглых, но хитрых и ушлых помощников. Они даже хотят запретить и уничтожить Знания, оставленные Человечеству Николаем Левашовым.

Поэтому нам с вами придётся крепко поработать для того, чтобы сохранить знания, оставленные Человечеству светлым Иерархом Николаем Левашовым; чтобы на их основе возродить фундаментальную науку и с её помощью восстановить экологию нашей, ещё недавно прекрасной планеты. Если мы не сделаем эту сложнейшую работу достаточно оперативно, наша Цивилизация, скорее всего, не сможет сохраниться на Земле. Взято: http://ru-an.info/news_section.php?sid=6

Пётр Гаряев – отзыв о книгах Николая Левашова [Русская Наука]

Пётр Гаряев делится своими впечатлениями о прочитанных книгах академика Николая Левашова... Очень здорово, что есть учёные для кого познание нового значимо. Кто действительно пытается разобраться в природе вещей и явлений...

Пётр Гаряев - доктор биологических наук, делится своим впечатлением о книгах и статьях академика Николая Левашова... Прочитав его работы, Пётр Гаряев был поражён и восхищён содержанием. Увидел сходство в своих работах с некоторыми моментами, описанными у Левашова по части того, что из себя представляет фантомный эффект ДНК. Рекомендует изучать работы Левашова всем физикам, биологам и генетикам... В итоге получился отличный и содержательный отзыв.

Неоднородность пространства. Часть 1. Космос [Русская Наука]

Всему человечеству были навязаны ложные или неполные представления о природе Вселенной. В результате чего, пребывая в невежестве, земная цивилизация пошла по ложному пути, в конечном итоге ведущему к самоуничтожению. В фильме рассказывается о теории неоднородного пространства русского учёного, академика Николая Левашова который более 20 лет назад создал стройную и понятную теорию мироздания, объясняющую все природные законы и явления, и показал, что неоднородность пространства и материи является основой всего в нашем мире.

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова