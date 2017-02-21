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Сводки от ополчения Новороссии 21 февраля 2017

10:11. 21 февраля 2017 Просмотров - 750 Нет комментариев Опубликовал:

В ДНР повреждено восемь домов из-за обстрелов ВСУ

В ДНР повреждено восемь домов из-за обстрелов ВСУ

Восемь домов повреждены в результате обстрелов со стороны украинской армии в поселке Еленовка и Докучаевске. Об этом пишет ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«Адреса повреждений в результате обстрелов со стороны украинских силовиков: поселок Еленовка (к юго-западу от Донецка — ред.), улица Переездная 82, 94, 96 и улица Деповская 4, 7; Докучаевск — улица Центральная 25/12, ул.Тельмана 16б, ул. Ленина, 112а кв.32», — говорится в сообщении.

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СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Еленовке, повреждены дома, закрыт КПП

СРОЧНО: ВСУ открыли огонь по Еленовке, повреждены дома, закрыт КПП | Русская весна

Утром 21 февраля очевидцы сообщили о провокации ВСУ в районе многострадального КПП «Еленовка» к юго-западу от Донецка (где однажды уже были расстреляны гражданские автомобили с мирными жителями). В районе 8 утра украинская сторона открыла огонь по поселку и району пропускного пункта.

Сообщается, что с 8 утра КПП «Еленовка» закрыт, военнослужащие Народной милиции ДНР разворачивают гражданские автомобили на подъезде к пропускному пункту. Людей, оказавшихся на линии огня, оперативно вывели в безопасную зону. Информации о раненых нет.

«Всех разворачивают, бой, очень громко. Людей отвели в блиндажи, машины все на разворот. Не рискуйте сегодня», — сообщают жители ДНР, оказавшиеся в районе обстрела.

Глава администрации поселка Еленовка, в свою очередь, сообщил, что в 7:15 населенный пункт оказался под провокационным минометным обстрелом со стороны ВСУ. Повреждены как минимум три жилых дома, нарушено электроснабжение. 

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ОФИЦИАЛЬНО: в 2016 году обстрелами ВСУ повреждены тысячи домов в ДНР

ОФИЦИАЛЬНО: в 2016 году обстрелами ВСУ повреждены тысячи домов в ДНР | Русская весна

В 2016 году обстрелами ВСУ в ДНР были повреждены тысячи домов. Такую удручающую информацию о состоянии жилого фонда Республики сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ ДНР.

В результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ в 2016 году пострадали 4131 частный и 453 многоквартирных дома.

Такие данные следуют из сравнения показателей, предоставляемых ежеквартально в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР местными администрациями.

Если по состоянию на 20 января 2016 г. цифра разрушений в частном секторе составляла с момента начала боевых действий 15 970 домов, то по состоянию на 20 января 2017 г. разрушения достигли показателя 20 101 дом. 

По повреждённым многоквартирным домам — по состоянию на 20 января 2016 г. цифра разрушений составляла 4054 повреждённых многоквартирных дома. По состоянию на 20 января 2017 разрушения достигли показателя 4507 многоквартирных домов.

Разрушения по городам и районам:

Донецк — 2165 частных и 180 многоквартирных домов;
Докучаевск — 103 частных и 4 многоквартирных дома;
Горловка — 353 частных и 123 многоквартирных дома;
Макеевка — 174 частных и 64 многоквартирных дома;
Ясиноватая — 522 частных и 50 многоквартирных домов;
Новоазовский район — 319 частных и 1 многоквартирный дом;
Тельмановский район — 79 частных домов;
Старобешевский район — 13 частных домов;
Дебальцево — 126 частных и 24 многоквартирных дома.

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ВСУ 16 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

ВСУ 16 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 16 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, один военнослужащий ЛНР получил ранение. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Чаще всего – восемь раз – киевские силовики обстреливали окрестности поселка Калиново. Огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов и различных типов гранатометов.

Позиции в районе Логвиново были трижды обстреляны с использованием 120-миллиметрового миномета и стрелкового оружия.

По два раза силовики открывали огонь по окрестностям населенных пунктов Калиновка и Лозовое, один раз — Нижнее Лозовое.

Один военнослужащий Республики получил ранение, подчеркнули в ведомстве.

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Под Горловкой вспыхнули бои, ВСУ обстреливают Докучаевск и Ясиноватский блокпост (+ВИДЕО)

Под Горловкой вспыхнули бои, ВСУ обстреливают Докучаевск и Ясиноватский блокпост (+ВИДЕО) | Русская весна

Сегодня вечером в пригородах Горловки вспыхнули бои, ВСУ обстреливают населенные пункты ДНР.

Так, около 19.40 со стороны Светлодарска ВСУ открыли огонь из артиллерии по окраинам Горловки — поселкам Зайцево, Гольмовский, Калиново, а также почти по всему Дебальцево-Светлодарскому плацдарму, после чего начались бои. Кроме артиллерии были применены минометы. Наблюдается повышенная активность вражеских беспилотников.

«Вот и отвод»,

«Макеевка слышит мощные далекие раскаты», — сообщают местные жители.

В 21.15 с украинских позиций возле села Новотроицкое был открыт огонь по Докучаевску, после этого завязался бой (по состоянию на 23.00 бой продолжался), а в 21.30 артиллерийскому обстрелу подвергся Ясиноватский блокпост.

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Жительница Докучаевска: Сколько можно?! Когда Украина перестанет по мирным людям стрелять?!

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

News Front в Донецкой Народной Республике пообщался с жительницей Докучаевска.

«Когда уже мир будет? Сколько можно?! Когда Украина перестанет по мирным людям стрелять?! Неужели у украинских военных нет своих детей, жен и матерей Разве они не понимают, что творят? Порошенко, что ты с нами делаешь!? Людей мирных убиваете. Столько крови пролито по вине Киева, не дай Бог», — сказала женщина.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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