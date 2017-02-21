Сводки от ополчения Новороссии 21 февраля 2017

Утром 21 февраля очевидцы сообщили о провокации ВСУ в районе многострадального КПП «Еленовка» к юго-западу от Донецка (где однажды уже были расстреляны гражданские автомобили с мирными жителями). В районе 8 утра украинская сторона открыла огонь по поселку и району пропускного пункта.

Сообщается, что с 8 утра КПП «Еленовка» закрыт, военнослужащие Народной милиции ДНР разворачивают гражданские автомобили на подъезде к пропускному пункту. Людей, оказавшихся на линии огня, оперативно вывели в безопасную зону. Информации о раненых нет.

«Всех разворачивают, бой, очень громко. Людей отвели в блиндажи, машины все на разворот. Не рискуйте сегодня», — сообщают жители ДНР, оказавшиеся в районе обстрела.

Глава администрации поселка Еленовка, в свою очередь, сообщил, что в 7:15 населенный пункт оказался под провокационным минометным обстрелом со стороны ВСУ. Повреждены как минимум три жилых дома, нарушено электроснабжение.

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