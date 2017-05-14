Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017

Скандинавские журналисты всегда славились своим профессионализмом при освещении происходящих в мире событий.

Теперь же можно с уверенностью утверждать — они создали новый стиль ведения журналистских расследований!

Ярким примером этого является недавняя статья «Циничная игра человеческими жизнями на востоке Украины» крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat. Она посвящена трагическому инциденту, произошедшему 23 апреля в районе Луганска — подрыву на мине автомобиля наблюдателей ОБСЕ.

Гениальность этой статьи заключается в том, что её авторам удалось с ходу определить виновника происшествия: «Это — гуманитарная трагедия и напоминание о циничной игре, которую Россия ведет на востоке Украины…основная ответственность лежит на России».

Удивительно не то, что в очередной раз виновата Россия (это и так все знают), а то, что за такими серьёзными обвинениями не следует никаких логических аргументов. Очевидно, что финские журналисты имеют доступ к настолько важной информации, что открыто упоминать её запрещено и опасно! Иного объяснения столь безапелляционным утверждениям просто нет, ведь все мы знаем, что демагогия и откровенная ложь присущи лишь «пропагандистской машине Кремля»…

Кроме этого, авторы статьи позволяют читателям по-новому взглянуть на аналогичные случаи с применением взрывных устройств. Так, по их логике, за подрывом машины ОБСЕ стоит Россия, поскольку она контролирует «сепаратистов», на территории которых произошла трагедия. Следовательно, если брать недавние теракты в Европе — за ними стоит руководство Евросоюза, ведь они произошли на территориях, подконтрольных европейским чиновникам; если брать теракты в Ираке и Афганистане, то становится очевидным, что за ними стоят США, ведь Вашингтон контролирует местные власти.

Одним словом, статья просто «срывает покровы» с привычных вещей и коренным образом меняет взгляд на мир!

Благодаря этому можно с радостью сказать: скандинавская журналистика не просто «держит марку», но постоянно достигает новых высот. Теперь обычные журналисты делают то, что раньше было по силам лишь спецслужбам, — используют в работе сверхсекретные источники информации. Любители «сенсаций века» и «жареных фактов» по достоинству это оценят! Впрочем, в условиях неустанной борьбы с вездесущей российской пропагандой подобный прогресс неизбежен.

Если же рассуждать об инциденте серьёзно, то налицо — халатное отношение к соблюдению мер безопасности или непрофессионализм сотрудников ОБСЕ (а может, и то, и другое). Любой участник миротворческих миссий ООН, как и просто участник боевых действий, ни за что в жизни не станет не то, что съезжать с определенного маршрута, — он даже не рискнет заехать на обочину.

В условиях «минной войны» (а конфликт на Донбассе тоже таковым является) это — самоубийство. Жертвы подрыва же решили ехать по «собственному маршруту» (ведь пару раз уже проехали, и вроде «прокатило»), в результате чего лишь подтвердили прописные истины поведения в зоне боевых действий…

Но такой «банальный» взгляд на произошедшее слишком скучен для скандинавских журналистов. К тому же, при описании конфликта на Донбассе не «раскрыть» вину России — сегодня считается дурным тоном не только в Скандинавии, но и во всей Европе…

Дмитрий Кулинченко, для «Русской Весны»

Читайте также: Неожиданно: От украинской журналистки в Киеве потребовали говорить по-русски (ВИДЕО)