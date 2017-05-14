Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
- 10:55 Пожилая женщина ранена обстрелом ВСУ под Ясиноватой.
- 08:34 Боевики «АТО» восемь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 03:47 Подрыв машины ОБСЕ: покровы сорваны?.
- 00:28 Перехват переговоров лиц причастных к подрыву машины ОБСЕ.
- Вчера 22:30 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 13.05.2017.
Пожилая женщина ранена обстрелом ВСУ под Ясиноватой
Украинские военные накануне вечером обстреляли поселок Каштановое на западе Ясиноватой, в результате ранение получила мирная жительница.
Об этом сегодня корр. ДАН сообщил и.о. городского главы Ясиноватой Олег Моргун.
«Вчера вечером была сильная стрельба со стороны авдеевской промзоны. Украинские военные обстреляли поселок Каштановое на западе от Ясиноватой. В результате обстрела пулевое ранение получила пожилая женщина 1939 года рождения», — сказал Моргун.
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Он уточнил, что во время обстрела женщина находилась дома. Пуля влетела в окно и попала ей в район поясницы. Раненая была оперативно доставлена в Ясиноватскую центральную районную больницу и прооперирована. Пуля задела печень, однако благодаря профессиональным действиям медиков жизнь пострадавшей удалось спасти. На данный момент ее состояние оценивается как стабильное.
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Боевики «АТО» восемь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Желобок, Калиновка и Смелое.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
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Подрыв машины ОБСЕ: покровы сорваны?
Скандинавские журналисты всегда славились своим профессионализмом при освещении происходящих в мире событий.
Теперь же можно с уверенностью утверждать — они создали новый стиль ведения журналистских расследований!
Ярким примером этого является недавняя статья «Циничная игра человеческими жизнями на востоке Украины» крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat. Она посвящена трагическому инциденту, произошедшему 23 апреля в районе Луганска — подрыву на мине автомобиля наблюдателей ОБСЕ.
Гениальность этой статьи заключается в том, что её авторам удалось с ходу определить виновника происшествия: «Это — гуманитарная трагедия и напоминание о циничной игре, которую Россия ведет на востоке Украины…основная ответственность лежит на России».
Удивительно не то, что в очередной раз виновата Россия (это и так все знают), а то, что за такими серьёзными обвинениями не следует никаких логических аргументов. Очевидно, что финские журналисты имеют доступ к настолько важной информации, что открыто упоминать её запрещено и опасно! Иного объяснения столь безапелляционным утверждениям просто нет, ведь все мы знаем, что демагогия и откровенная ложь присущи лишь «пропагандистской машине Кремля»…
Кроме этого, авторы статьи позволяют читателям по-новому взглянуть на аналогичные случаи с применением взрывных устройств. Так, по их логике, за подрывом машины ОБСЕ стоит Россия, поскольку она контролирует «сепаратистов», на территории которых произошла трагедия. Следовательно, если брать недавние теракты в Европе — за ними стоит руководство Евросоюза, ведь они произошли на территориях, подконтрольных европейским чиновникам; если брать теракты в Ираке и Афганистане, то становится очевидным, что за ними стоят США, ведь Вашингтон контролирует местные власти.
Одним словом, статья просто «срывает покровы» с привычных вещей и коренным образом меняет взгляд на мир!
Благодаря этому можно с радостью сказать: скандинавская журналистика не просто «держит марку», но постоянно достигает новых высот. Теперь обычные журналисты делают то, что раньше было по силам лишь спецслужбам, — используют в работе сверхсекретные источники информации. Любители «сенсаций века» и «жареных фактов» по достоинству это оценят! Впрочем, в условиях неустанной борьбы с вездесущей российской пропагандой подобный прогресс неизбежен.
Если же рассуждать об инциденте серьёзно, то налицо — халатное отношение к соблюдению мер безопасности или непрофессионализм сотрудников ОБСЕ (а может, и то, и другое). Любой участник миротворческих миссий ООН, как и просто участник боевых действий, ни за что в жизни не станет не то, что съезжать с определенного маршрута, — он даже не рискнет заехать на обочину.
В условиях «минной войны» (а конфликт на Донбассе тоже таковым является) это — самоубийство. Жертвы подрыва же решили ехать по «собственному маршруту» (ведь пару раз уже проехали, и вроде «прокатило»), в результате чего лишь подтвердили прописные истины поведения в зоне боевых действий…
Но такой «банальный» взгляд на произошедшее слишком скучен для скандинавских журналистов. К тому же, при описании конфликта на Донбассе не «раскрыть» вину России — сегодня считается дурным тоном не только в Скандинавии, но и во всей Европе…Дмитрий Кулинченко, для «Русской Весны»
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Перехват переговоров лиц причастных к подрыву машины ОБСЕ
В ЛНР опубликовали лог записи перехваченных переговоров между лицами причастными к подрыву автомобиля ОБСЕ.
Народная милиция ЛНР располагает новыми доказательствами причастности украинской стороны к подрыву машины с наблюдателями ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства подполковник Андрей Марочко.
«Вчера при анализе перехваченных патриотами с серверов украинских операторов материалов СМС-переписки, нашими сотрудниками были выявлены сообщения о подрыве машины Миссии ОБСЕ 23 апреля на территории Луганской Народной Республики», – рассказал он. По его словам, перехваченные сообщения от 7 мая 2017 г. подтверждают совместные действия украинских спецподразделений и СБУ по скрытию доказательств их причастности к террористическому акту.
В перехваченной переписке указываются позывные и имена сотрудников, причастных к проведению этой операции, а также ставится задача на уничтожение автомобиля УАЗ, на котором передвигалась диверсионно-террористическая группа при выдвижении к месту подрыва патруля ОБСЕ.
«По анализу закодированной переписки, действовали несколько специальных групп, каждая из которых имела отдельную задачу: одна – на подготовку разведывательных данных для диверсии, другая – на обеспечение выхода группы непосредственных исполнителей-подрывников на украинскую территорию, третья – на наблюдение и отслеживание реакции сотрудников Миссии и подразделений народной милиции после подрыва автомобиля», – отметил подполковник.
«Одна из групп, которая должна скрыть улики, продолжала находиться в Луганской республике после подрыва автомобиля миссии. Также упоминается, что в одной из групп, видимо при отходе группы диверсантов на территорию, подконтрольную ВС Украины, один из военнослужащих получил ранение», – добавил он. Судя по переписке, украинское командование спецслужб положительно оценило результаты этой провокации, направленной на обвинение Луганской Народной Республики в гибели сотрудников Миссии ОБСЕ. «Эти материалы будут тщательно изучены правоохранительными органами ЛНР и проверены оперативным путем для их использования при расследовании террористического акта», – подчеркнул Марочко.
Пресс-служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с пояснениями, выделенными курсивом.
Первый: +3806668??162.
Второй: +3809689??427.
Местоположение одной из вышек сотовой связи – город Северодонецк.
Первый. «Степан, доброго дня мы в Северном у космоса у местных. Как у тебя дела?»
(город Северодонецк, по местоположению вышки сотовой связи, номер которой имеется в логе перехваченного файла)
Второй: «Хорошо».
Первый: «Разбор наш о большой задаче старших (то есть старшего командования), по белой машин, был в верхах.. столице (то есть о доклад в Киеве о подрыве автомобиля Миссии ОБСЕ). «Дмитро» из добровлцев (сотрудник – выходец из националистических добровольческих формирований), котрый захворал после 24, как вышел с парнями (получил ранение, при выходе одной из групп после 24 апреля), оставил мусор на той стороне, в Кадиевке (город Стаханов). Не убрал в машине уазике, наши там ездили» (одна из групп передвигалась на автомобиле УАЗ).
Второй: «Понял, ну что?»
Первый: «Твои люди длжны убрать, чтоб было чисто. Только побыстрее, они знают как найти. Потом собщите. Я проверю сам».
(Одной из украинских агентурных групп в г. Стаханов ставится задача на уничтожение улик, которые могут быть обнаружены правоохранительными органами республики в автомобиле «УАЗ).
Второй: «Надо было раньше срзу. Ну ладно, пока тихо, сделаем». (подтверждает, что выполнит задачу по скрытию улик)
Первый: «А так, хорошо, старший верха (командование спецслужб и ВС, руководство Украины) нами в общ довольны, вы тоже молодцы».
Второй: «Дмитро предупреди, чтоб не трепал, забухает в больнице и его понсет как героя».
(предупреждение о скрытии от командования и посторонних лиц допущенных ошибок, нарушений при выполнении задачи боевиком Дмитро).
Первый: «Да может, я его заткну не будет награды»
(подтверждает, что предупредит Дмитро о запрете разглашения информации о нарушениях при выполнении задания, возможно – о том, что группа была обнаружена и у неё есть потери)
Второй: «Хорошо. Жаль только, что этот парень их попался, не повезло. Бывают косяки»
(выражает сожаление о ранении американского наблюдателя, совершение ошибки группой подрыва при выполнении задачи. Возможно, была задача, только о подрыве вблизи машины, чтоб не допустить жертв)
Первый: «Все, позвони мне позже, а так – до встречи на острове. Ты скоро?»
(остров – Рыбальский остров в городе Киеве, где находятся здания Главного управления разведки Украины. По соседству с ним – территория кондитерской компании «Рошен», принадлежащей президенту Порошенко)
Второй: «После праздников попробую, пора появиться дома»
(то есть он из города Киева, и «Первый» может с ним встретиться в главном управлении разведки в Киеве).
Ранее сегодня сообщалось, что на пути следования автомобиля с наблюдателями ОБСЕ в ДНР обнаружили взрывное устройство.
https://novorosinform.org/news/69742 – цинк
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 13.05.2017
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