Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017

Ранен сербский ополченец Деки (ФОТО)

8 августа стало известно о ранении на фронте известного сербского ополченца Деки (Деяна Берича). О ранении прославленного бойца, ранее получившего паспорт ДНР, сообщил офицер армии ДНР, известный писатель Захар Прилепин. «Наш брат и однополчанин Деки ранен в ближнем бою в ногу. Кость не задета. Деки — родной. Настоящий серб. Настоящий русский», — пишет Прилепин на своей странице в соцсети. Читайте также: На Украине после избиения умер депутат-неонацист (ФОТО)

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Завербованный СБУ житель Луганска пришел с повинной в МГБ ЛНР

Житель Луганска, завербованный спецслужбами Украины при увольнении из рядов ВСУ, явился с повинной в Министерство государственной безопасности ЛНР. Об этом сообщили в ведомстве.

“Житель Луганска Вадим Алексеев, призванный в 2014 году в украинскую армию, после нескольких лет службы во внутренних войсках принял решение уволиться и вернуться на Родину”, – сообщили в МГБ.

“Перед отъездом в ЛНР Вадим был завербован СБУ. Ему присвоили псевдоним “Язва” и поставили задачу по сбору сведений в отношении военнослужащих Луганской Народной Республики. В частности, сотрудников спецслужбы Украины интересовала информация о выезде военнослужащих Народной милиции либо их родственников на территорию, подконтрольную киевским силовикам”, – добавили в МГБ.

По возвращении в Луганск Алексеев уничтожил все сим-карты, по которым он должен был передавать СБУ интересующие их сведения, оформил паспорт ЛНР и при поступлении на воинскую службу в Народную милицию Республики явился с повинной в Министерство государственной безопасности.

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Работает «Горыныч»: В ЛНР прошли тактические учения по маневренной обороне (ВИДЕО)

В минувшие выходные в ЛНР прошли масштабные учения тактические с применением тяжелой техники и вооружения. В ходе учений отрабатывались действия подразделений вооруженных сил ЛНР в ходе оборонительного боя, вопросы взаимодействия подразделений и организации связи. «Практический опыт получили стрелки в ходе стрельб из различных видов вооружения, экипажи боевых машин пехоты, танковые подразделения, минометные артиллеристы и зенитные расчеты», — заявил Андрей Марочко, официальный представитель НМ ЛНР. Всего в учениях было задействовано свыше ста единиц техники и более семиста человек личного состава, при этом большая часть личного состава впервые принимала участие в подобного рода учениях. Одним из самых ярких моментов учений стала работа установки разминирования УР-77 «Метеорит», известной также как «Змей Горыныч». Читайте также: Война будет обязательно. На сколько еще рассчитана Украина

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Поставленные Украине американские беспилотники оказались непригодными в Донбассе

фото:Social.whoswhos.

Американские беспилотники Raven, которые поставлены на Украину, легко и быстро теряются, кроме того, возникают проблемы с квалификацией операторов, заявил волонтер украинского фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега.

По его словам, беспилотники Raven не рассчитаны на войну с высокотехнологичным противником, имеющим средства радиоэлектронной борьбы, а также на территории с большим количеством линий электропередач и на зимние условия, передает УНИАН.

Дейнега отмечает, что Raven, как заявлено, способен летать на расстояния до 10 километров, однако фактически военные подтвердили пуски на максимальную дальность в шесть километров, после этого беспилотник терял управляемость, а качество передаваемого изображения «падало до неприемлемого». Еще больше сократиться расстояние могло из-за возникновения на маршруте линий электропередач или любого другого источника электромагнитного излучения.

Также Дейнега рассказал, что передача сигнала ведется по незащищенному аналоговому каналу, то есть при наличии оборудования его могут смотреть обе стороны. Волонтер считает, что для войн в Африке и Афганистане беспилотник полезен, а в условиях позиционной войны с технически сильным противником эти «комплексы оказались техникой одного класса с бытовыми квадрокоптерами».

Кроме того, отметил он, по возможностям они, как выяснилось, уступают беспилотникам украинского производства, в частности «Лелеке-100». Не достигается эффективность беспилотника и из-за низкой квалификации экипажа – людей для управления БПЛА готовили в США и Житомире, и в украинском случае качество подготовки было значительно ниже. Более того, многие из тех, кто прошел эту подготовку, уже демобилизовались.

Также пугает украинских солдат балансовая цена беспилотника, так как после потери есть риск понести за это материальную ответственность. Цена предоставленных Украине комплексов – 12 млн долларов.

Дейнега отмечает, что беспилотники – лишь один пример, на самом же деле значительная часть предоставленной Западом военной помощи Украине используется неэффективно или вообще не используется по разным причинам.

Добавим, что США всерьез рассматривают возможность поставки Украине летального оружия. Так, уже известно, что Пентагон рекомендовал Белому дому поставить Украине высокотехнологичные переносные противотанковые комплексы Javelin.

Сергей Гурьянов

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Хуг заявил, что ВСУ не пустили его на мост у Счастья и отказались убирать мины

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ВАЖНО: ВСУ не пропустили делегацию ОБСЕ в Счастье, отказавшись разминировать мост

Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что ВСУ не пропустили его и других представителей миссии через мост у Счастья, отказавшись убирать мины на данном участке. Ранее сегодня Хуг осмотрел поврежденный киевскими силовиками мост на линии разграничения у Станицы Луганской. «Сегодня позже мы также были на месте перехода через Северский Донец на линии разграничения недалеко от Счастья, — сообщил представитель миссии на брифинге в Луганске. — Но вместе того, чтобы способствовать переходу, мины, которые там расположены, остановили нас и не дали нам возможность перейти через этот мост». «Украинские вооруженные силы в данном случае не убрали мины и СЦКК (Совместному центру по контролю и координации режима прекращения огня) не удалось скоординировать эти действия и каким-то образом воздействовать на украинскую сторону», — заявил Хуг. Замглавы миссии пояснил, что данный мост рассматривается как один из возможных пунктов перехода линии разграничения. «Вы знаете, что этот мост — это одна из возможностей, которая может быть использована гражданскими лицами для перехода при том условии, что это будет разрешено и принято решение его открыть», — уточнил он. Ранее глава ЛНР подчеркивал, что Республика добивается первоочередного открытия полноценных пунктов пропуска в Станице Луганской и в Счастье, только после этого ЛНР готова открыть КПП в районе Золотого. Напомним, что в зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее движение по мосту через реку, который был частично подорван украинскими военными почти два года назад, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно. Читайте также: ВАЖНО: ВСУ накрыли «Градом» крупное подразделение «правосеков» (КАРТА)

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Тактические учения 2-го армейского корпуса ЛНР

Тактические учения НМ ЛНР по маневренной обороне.Данные мероприятия будут весьма актуальны в случае перехода ВСУ в наступление, когда при прорыве тактической полосы обороны на направлениях главных ударов, контрудары механизированных частей 2-го армейского корпуса по наступающим БТГ противника являются главным контраргументом.PS. Стоит также отметить, что согласно заявлению депутата Затулина https://zatulin.ru/srochnaya-novost-dlya-b ezhencev-iz-lnrdnr-o-prodlenii-migracion nogo-ucheta/ , к жителям ЛНР и ДНР теперь не будут применяться меры миграционного учета применимые к гражданам Украины. Еще одно небольшое правовое обособление ДНР и ЛНР от Украины.PS2. И еще из интересного.Эксперт-криминалист Сергей Искрук, который в составе официального расследования, проводил экспертизу по Одесской Хатыни. После угроз со стороны "Правого Сектора" требовавших от него подписать подложные протоколы по делу о массовом убийстве одесситов, сначала записал обращение по поводу ситуации с расследованием. https://mediarepost.ru/blogs/119426-eksp ert-kriminalist-ukrainskoy-policii-kotor yy-provodil-eksertizy-po-domu-profsoyuza-v-o desse-sdelal-zayavlenie.html – цинкНу и как стало известно, Сергею удалось успешно покинуть территорию Украины, причем судя по всему с оригинальными документами экспертизы и другими материалами расследования Одесской Хатыни. Так что в ближайшие дни он видимо неслабо рванет покровы.

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