Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017

ВСУ с вечера выпустили по ДНР более 160 мин — источник

Украинские силовики с вечера выпустили 161 мину по Ясиноватой и ее пригородам, а также селу Саханка Новоазовского района ДНР. Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до полуночи ВСУ обстреливали Ясиноватую, села Крутая Балка, Яковлевка Ясиноватского района, Саханка Новазовского района на юге страны, — говорится в сообщении. — По этим населенным пунктам была выпущена 161 мина калибрами 82 и 120 мм».

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Боевики «АТО» с утра обстреливают Коминтерново на юге ДНР

Украинские силовики сегодня утром открыли огонь по селу Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР, на данный момент обстрел продолжается.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на местную райадминистрацию.

«Сегодня с утра, где-то с 7:30, идет обстрел Коминтерново, сейчас он продолжается. В результате по улице Ахматовой отсутствует энергоснабжение, дом №14 по этой улице поврежден, а также перебит газопровод», — говорится в сообщении.

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ВСУ пять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Позиции в районе Калиновки были дважды обстреляны из АГС, РПГ, БМП-1 и стрелкового оружия с направления Луганское.

Также два раза обстрелам подверглись позиции в районе Логвиново, огонь велся с направлений Россадки и Луганское из СПГ, АГС, БМП-1 и стрелкового оружия.

Из 82 мм минометов и СПГ с направления Катериновки были обстреляны позиции в районе населенного пункта Молодежное.

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На Донбассе может начаться новый виток войны, — Генсек ОБСЕ

Военная обстановка в Донбассе сложная, и она может ухудшиться. Об этом корреспонденту агентства Рейтер заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. «Похоже на то, что действия продолжаются. У меня нет последних подтверждений, но ситуация не выглядит слишком хорошо. То, что мы видим в некоторых районах, это боевые действия, как мы это называем, с использованием в основном легкого вооружения», — отметил он. По словам генсека, иногда фиксируются взрывы, и это значит, что «они также используют минометы и другое тяжелое вооружение, что является нарушением режима прекращения огня». По мнению главы ОБСЕ, опасность того, что полноценные боевые действия вспыхнут снова, сохраняется постоянно. Организация получила информацию от министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в которой говорится, что власти знают об инструкциях ОБСЕ, касающихся предоставления данных об отводе тяжелого вооружения. Такое подтверждение в миссии ожидают получить в среду или позже. От вооруженных сил республик, как отмечает Заньер, таких заверений не поступало. «У меня нет доказательств или информации, передаваемой со стороны сепаратистов», — сказал он. Читайте также: СБУ опубликовала радиоперехват звонка из Кремля в ДНР (ВИДЕО) Взаимные договоренности сторон конфликта касательно отвода вооружений от линий соприкосновения предполагали, что он будет выполнен до 20 февраля. Об этом сообщал спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик. По заявлению минобороны ДНР, соглашения не выполнены по вине Киева.

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Прятки ВСУ под Луганском, мины Донецка, отвод техники отложен

Федеральное агентство новостей / Олег Никитин

Переговоры об отводе вооружений все затягиваются. Украинские силовики нарушили режим тишины больше тысячи раз. ВСУ прячут гаубицы на линии соприкосновения.

Отвод техники откладывается

Дни идут, а переговоры представителей ДНР и ЛНР с Киевом об отводе вооружений от линии соприкосновения в Донбассе все затягиваются. Сейчас установлен новый крайний срок — среда, то есть завтра. Как ранее назывался вторник, еще ранее — понедельник… В Донецке на ситуацию смотрят просто: Украина сама в этом виновата.

«Переговоры с украинской стороной продолжаются. Надеемся, что завтра отвод состоится», — рассказали в Минобороны ДНР.

При этом ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявлял следующее: отвод техники состоится при двух условиях. Во-первых, украинская сторона не должна нарушать режим тишины. Во-вторых, процедура должна быть зеркальной. И если после полуночи 20 февраля Киев странным образом затих, то уже в ночь на вторник не сдержался.

Прощай, тишина

Как рассказал журналистам тот же Басурин, украинские силовики за минувшие сутки более тысячи (!) раз обстреляли населенные пункты и районы ДНР. Минометы различного калибра применялись 78 раз, БМП — более 80 раз, в ход охотно шли зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

Наиболее интенсивным обстрелам с украинской стороны при этом подверглась Горловка и ее окраины, включая поселки Зайцево, Михайловка, Ясиноватая, Спартак, Жабичево и Крутая Балка. Не укрылись от огня ВСУ и южные поселки ДНР — Ленинское, Коминтерново и Октябрь.

При этом под обстрелами оказался и Докучаевск, плюс окраины Донецка, включая территорию бывшего аэропорта и Петровский район. На донецком направлении была обнаружена и еще одна неприятная особенность: тяжелая украинская артиллерия (а именно три гаубицы Д-30) спряталась вблизи села Новомихайловка.

Разведка докладывает

Но это была не единственная попытка Киева поиграть в прятки. Со слов Басурина разведка ДНР обнаружила у линии соприкосновения более 20 гаубиц украинских силовиков. В районе поселка Сартана залегли еще три Д-30, а в районе Старогнатовки — 16 САУ «Гвоздика». Кроме того, на донецком и мариупольском направлениях позиции ВСУ оказались заняты подразделениями иностранных частных военных компаний. До этого те находились на второй линии обороны.

Бьют в колокол тревоги и в ЛНР. Там тоже не удивлены тем, что Киев нарушает минские договоренности и перебрасывает на линию фронта в Донбассе тяжелое вооружение. Так, в районе населенного пункта Новозвановка обнаружены две 152-миллиметровые САУ «Акация». Одна «Гвоздика» затесалась в населенном пункте Новотошковское, а в в поселке Луганское зафиксированы четыре РСЗО «Град».

Здоровье в Донбассе

Медицинские учреждения ДНР и ЛНР готовы на бесплатной основе принять на лечение соотечественников, все еще проживающих на подконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, в Донецк и Луганск всегда приезжали лечиться люди с региона. А тут есть качественные клиники, современное оборудование — грех прерывать традицию. Тем более, когда между медицинскими учреждениями ДНР и ЛНР налажено эффективное взаимодействие.