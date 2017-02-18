Сводки от ополчения Новороссии 18 февраля 2017

Район поселка Пески — это сейчас одна из самых горячих точек на донецком участке фронта. Позиции ДНР и киевских боевиков здесь разделяет какая-то пара сотен метров.

С утра 18 февраля ВСУ ведут интенсивные обстрелы позиций военнослужащих, в настоящий момент ожесточённые бои ведутся в районе посёлка Пески, где ВСУ предпринимают попытки атаки позиций военнослужащих армии ДНР.

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Украинские военные пытаются вбить клин в линию обороны ДНР. Если им удастся пробиться, то ВСУ смогут подвести артиллерию ближе к Донецку и вести обстрел города. Поэтому защитники города не могут допустить такого стечения событий.

Местные жители в роли живого щита — очень удобно. Хотя это прямое нарушение минских соглашений, т. к. в районе посёлка вообще не должно быть никаких вооружений — ни лёгких, ни тяжёлых. Ведь линия соприкосновения проходит прямо по окраине города.

Военный корреспондент Лайфа Семён Пегов оказался на линии передовой в тот момент, когда украинские военные перешли в наступление при попытке прорвать оборону армии Донецкой Народной Республики.

Постоянные обстрелы и провокации Украины на этом участке — это элемент тактики «ползучего наступления», или, как накануне выразился глава ЛНР Игорь Плотницкий, тактика «медвежьих лап». Когда за счёт постоянных быстрых, но кратковременных наступательных действий украинская сторона захватывает куски «серой зоны» и выравнивает линию фронта. Продвижение может быть минимальным — от десяти до ста метров.