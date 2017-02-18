Сводки от ополчения Новороссии 18 февраля 2017
- 13:47 Украина выпустила более 40 мин по ЛНР.
- 12:59 ВАЖНО: ВСУ пытаются прорвать оборону ДНР у Песок (ВИДЕО).
- 12:51 В окопах под Песками.
- 12:01 Карта обстрелов и столкновений в прифронтовой зоне ДНР и ЛНР в ночь на 18 февраля.
- 11:24 ОБСЕ может увеличить количество наблюдателей на Донбассе.
- 10:15 Новости ДНР: Украинская армия с утра обстреливает Ясиноватую.
- 10:05 Цветок для Героя: в Болгарии почтили память Гиви и Моторолы (ФОТО, ВИДЕО).
- 10:04 Газопровод загорелся из-за обстрела в пригороде Ясиноватой в Донбассе.
- 09:18 «Слушаем тяжелое» — боестолкновения в окрестностях Донецка.
- 08:14 ВСУ четыре раза за сутки нарушили перемирие в ЛНР.
- 00:18 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 17.02.2017.
- 00:14 На Донбассе ликвидировали «Примуса» (ФОТО).
- Вчера 23:41 СММ ОБСЕ должна начать говорить правду, чтобы заслужить доверие ЛНР и ДНР – Плотницкий.
- Вчера 22:51 Житель поселка Крутая Балка: «Куда я уйду из своего дома на старости лет?».
- Вчера 22:45 ВСУ ведут массированный обстрел территории ДНР.
Украина выпустила более 40 мин по ЛНР
За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Всего по территории Республики было выпущено 43 мины», — сообщил Марочко.
«Мы же, в свою очередь, соблюдаем «режим тишины» и придерживаемся договоренностей, достигнутых в Минске», — подчеркнул подполковник.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ВАЖНО: ВСУ пытаются прорвать оборону ДНР у Песок (ВИДЕО)
Район поселка Пески — это сейчас одна из самых горячих точек на донецком участке фронта. Позиции ДНР и киевских боевиков здесь разделяет какая-то пара сотен метров.
С утра 18 февраля ВСУ ведут интенсивные обстрелы позиций военнослужащих, в настоящий момент ожесточённые бои ведутся в районе посёлка Пески, где ВСУ предпринимают попытки атаки позиций военнослужащих армии ДНР.
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Украинские военные пытаются вбить клин в линию обороны ДНР. Если им удастся пробиться, то ВСУ смогут подвести артиллерию ближе к Донецку и вести обстрел города. Поэтому защитники города не могут допустить такого стечения событий.
Местные жители в роли живого щита — очень удобно. Хотя это прямое нарушение минских соглашений, т. к. в районе посёлка вообще не должно быть никаких вооружений — ни лёгких, ни тяжёлых. Ведь линия соприкосновения проходит прямо по окраине города.
Военный корреспондент Лайфа Семён Пегов оказался на линии передовой в тот момент, когда украинские военные перешли в наступление при попытке прорвать оборону армии Донецкой Народной Республики.
Постоянные обстрелы и провокации Украины на этом участке — это элемент тактики «ползучего наступления», или, как накануне выразился глава ЛНР Игорь Плотницкий, тактика «медвежьих лап». Когда за счёт постоянных быстрых, но кратковременных наступательных действий украинская сторона захватывает куски «серой зоны» и выравнивает линию фронта. Продвижение может быть минимальным — от десяти до ста метров.
В конце января эта тактика сыграла с Киевом злую шутку. «Ползучее наступление» привело к тому, что ВСУ, не рассчитав силы, вышли к трассе Донецк — Горловка и прямо на минные поля. Получив отпор, стали бить артиллерией. По сути, эти обстрелы продолжаются и по сей день.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В окопах под Песками
На Лайфе выложили примечательное видео https://goo.gl/fLLb33, снятое военкором Пеговым на передке под Песками.
На Ютубе ролика пока нет, так что смотреть можно здесь https://vk.com/video-24199209_456241654
В целом, демонстрируется фрагмент рутинной позиционной войны, которая тянется в таком виде около двух лет.
Плюс видео о разрушениях в Песках.
Так же напоминаю, что сегодня по России пройдут митинги в поддержку ДНР и ЛНР, где будут собирать подписи за их признание.
В Севастополе митинг пройдет у памятника Екатерины Великой и начнется в 15-00
В Санкт-Петербурге митинг пройдет на площади Ленина и начнется в 17-00.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Карта обстрелов и столкновений в прифронтовой зоне ДНР и ЛНР в ночь на 18 февраля
Украинские силовики в ночь с 17 февраля на 18 февраля начали артиллерийский обстрел прифронтовых территорий ЛНР и ДНР:
— Саханка (ДНР) 22:45, 17 февраля
— Коминтерново (ДНР) 22:45, 17 февраля
— район н.п. Гранитное(ДНР) 00:40, 18 февраля
— район н.п. Белая Каменка (ДНР) 01:30, 18 февраля
— н.п. Николаевка (ДНР) 00:38, 18 февраля
— район н.п. Васильевка (ДНР) 01:27, 18 февраля
— район ЯБП (ДНР) 01:22, 18 февраля
— район н.п. Калиново (ЛНР) 00:47, 18 февраля
Информация уточняется.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ОБСЕ может увеличить количество наблюдателей на Донбассе
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намерена рассмотреть вопрос об увеличении количества наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.
Об этом пишет РИА Новости Украина.
«Как к председателю ОБСЕ хотел бы обратиться к вам по поводу активизации усилий и роли организации в урегулировании ситуации на Донбассе. А также по увеличению количества наблюдателей миссии на востоке Украины», — сказал Кличко.
В свою очередь глава ОБСЕ отметил, что организация рассмотрит вопрос об увеличении наблюдателей в миссии на Донбассе:
«Чтобы получать полную и объективную информацию непосредственно из зоны конфликта, в ОБСЕ пообещали рассмотреть вопрос и увеличить количество наблюдателей, которые будут информировать мировое сообщество и давать объективную информацию о событиях, происходящих на востоке Украины».
К оглавлению | Источник: news-front.info
Новости ДНР: Украинская армия с утра обстреливает Ясиноватую
Украинские силовики сегодня утром открыли огонь по Ясиноватой, в данный момент обстрел продолжается. Об этом пишет ДАН со ссылкой на администрацию города.
«Очень громко с утра стреляют. Обстрел в данный момент продолжается», — сказал он.
По его словам, данные о пострадавших и повреждениях уточняются.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Цветок для Героя: в Болгарии почтили память Гиви и Моторолы (ФОТО, ВИДЕО)
В Болгарии на кладбище советским воинам-освободителям времен Великой Отечественной войны состоялась панихида по погибшим героям Донбасса — Михаилу Толстых (Гиви) и Арсению Павлову (Мотороле). Об этом «Русской Весне» сообщили в Союзе добровольцев Донбасса.
«Гибель легендарных командиров ополчения Донецкой Народной Республики Михаила „Гиви“ Толстых и Арсения „Моторолы“ Павлова не оставила равнодушными наших болгарских товарищей. На памятном месте, военном мемориальном кладбище советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом, у памятника Свободы, они провели церемонию, посвященную памяти Гиви и Моторолы», — отмечают в Союзе Добровольцев Донбасса.
Активисты подчеркивают, что официальная позиция правительства Болгарии, как члена Евросоюза, отличается от отношения простого народа к республикам Донбасса и их героям. Болгария поддержала антироссийские санкции, а простые люди — «сердцем с Донбассом и Россией».
Болгарские братья помолились за погибших командиров, принесли к их портретам траурные гвоздики. Они призвали неравнодушных людей во всем мире почтить героев.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Газопровод загорелся из-за обстрела в пригороде Ясиноватой в Донбассе
Пожар на газопроводе произошло в результате обстрела в пригороде города Ясиноватая в Донбассе, сообщили в администрации города.
Власти отметили, что также в Ясиноватой в пятиэтажном доме повреждено окно, передает РИА «Новости».
Обстрелы в районе Ясиноватой продолжались и утром в субботу. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
В пятницу вечером сообщалось, что вооруженные силы Украины отвели тяжелое вооружение от линии соприкосновения в Донбассе до того, как это сделали ополченцы.
По договоренности контактной группы, отвод всех запрещенных минскими соглашениями вооружений должен завершиться до 20 февраля.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
«Слушаем тяжелое» — боестолкновения в окрестностях Донецка
Несмотря на вчерашнее заявление начальника генштаба ВСУ Украины о том, что Киев «соблюдает перемирие и отвел тяжелое вооружение от линии соприкосновения», утром 18 февраля в окрестностях Донецка идут боестолкновения.
Противник ведет огонь из тяжелой артиллерии со стороны Авдеевки. Также с утра 18 февраля сообщается о бое в районе Донецкого аэропорта.
Об отчетливых звуках боя сообщают жители Калининского, Кировского, Ленинского, Пролетарского, Буденновского районов.
«Буденновский, Евдокиевка — аж окна дрожат», «Гвардейка — ложится где-то рядом один за другим», «Макеевка — сильный грохот без перерыва», «Ясиноватая — ощущаем тяжёлое», — пишут дончане.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ четыре раза за сутки нарушили перемирие в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Дважды из 120 мм и АГС с направления села Луганское был обстрелян район села Калиновка.
Позиции в районе Логвиново были обстреляны из БМП-1 и стрелкового оружия с направления населенного пункта Мироновский. Также один раз из СПГ были обстреляны позиции в районе Калиново, обстрел велся из Новозвановки, пишет ЛИЦ.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 17.02.2017
— Украинские боевики выпустили по ДНР около 365 снарядов и мин
— СК РФ обещает привлечь к ответственности виновных боевиков «АТО»
— Президент Молдавии называл провокацией планируемое открытие в Кишиневе офиса по связям с НАТО
— Европарламент одобрил резолюцию о создании общей армии ЕС
К оглавлению | Источник: news-front.info
На Донбассе ликвидировали «Примуса» (ФОТО)
На Донбассе 17 февраля был уничтожен боевик карательного батальона «Организации украинских националистов» (ОУН) по кличке «Примус».
Об этом сообщил командир батальона Николай Коханивский.
«Сегодня на восточном фронте во время выполнения боевого задания погиб боец добробата „ОУН”* друг Примус», — написал он на своей странице в соцсети.
«Побратимы» боевика обещают отомстить.
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*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СММ ОБСЕ должна начать говорить правду, чтобы заслужить доверие ЛНР и ДНР – Плотницкий
ЛНР и ДНР восстановят доверие к работающей в Донбассе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, только когда наблюдатели начнут давать объективные оценки преступлениям ВСУ в Республиках. Об этом в Луганске на совместной с главой ДНР Александром Захарченко встрече с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине Александром Хугом заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.
«У нас с Александром Владимировичем (Захарченко – прим.) одна позиция: мы считаем, что доверие должно быть взаимное. На сегодняшний день наше доверие к миссии ОБСЕ сильно пошатнулось», — подчеркнул глава ЛНР.
«Мы еще раз с Александром Владимировичем призываем к объективным оценкам, к тому, чтобы вы (СММ ОБСЕ – прим.) правду говорили людям, о том, что ВСУ нарушают Минские договоренности», — обратился к Хугу глава Республики.
«Когда вы будете справедливо освещать запуск «Точек-У» по Донецку и Луганску, когда вы будете честно и справедливо говорить, кто является инициатором вооруженного конфликта, тогда наше доверие к вам восстановится в полном объеме», — пояснил Плотницкий.
При этом глава ЛНР отметил, что Республики Донбасса готовы сотрудничать с СММ, но на равных условиях
К оглавлению | Источник: news-front.info
Житель поселка Крутая Балка: «Куда я уйду из своего дома на старости лет?»
Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.
Житель поселка Крутая Балка заявил, что украинские силовики не прекращают обстрелы мирного населения.
«Пройдите дальше и увидите какая ситуация. Практически в каждый дом прилетело. Буквально вчера стреляли во всю. Стреляют по-разному», — сказал он.
«Дом мой побит. Шифер разбитый. Мог бы я в Донецк уехать, там сын и дочка в квартире живут, но это кому брошу. На старости лет остаться без крыши и детей ущемлять — не хочу», — дополнил мужчина.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ВСУ ведут массированный обстрел территории ДНР
ВСУ сегодня днем подвергли обстрелам прифронтовые районы ДНР, под огонь украинских оккупантов попали Ясиноватая, Спартак, Докучаевск и другие населенные пункты. Об этом сообщил источник в силовых структурах Республики.
«С 15:00 по настоящее ВСУ обстреливают Докучаевск, территорию промзоны вблизи Ясиноватой, села Жабичево, Спартак, Яковлевка, окрестности самой Ясиноватой, район „Вольво-центра” на севере Донецка и поселок Озеряновка под Горловкой», — отметил источник.
По его словам, украинскими войсками выпущено более сотни танковых и артиллерийских снарядов калибра 122 мм и мин калибра 120 миллиметров.
Наиболее интенсивный огонь, как отметил источник, ведется на ясиноватском направлении. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
К оглавлению | Источник: news-front.info