Сводки от ополчения Новороссии 16 февраля 2017

Армия ДНР и ЛНР активно пополняется из-за блокады Донбасса

Армия ДНР и ЛНР пополняются людьми, оставшимися без работы в связи с блокадой железнодорожных путей. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны Украины.

Отмечается, что численность ополчения увеличивается за счёт сотрудников предприятий угледобывающего комплекса, которые остались без работы из-за прекращения поставок угля по железной дороге.

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ВСУ обстреляли насосные станции в центре Горловки

Украинские войска обстреляли две насосные станции в центре Горловки, обеспечивающие водой весь город. Об этом «Русской Весне» сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько. «Около 13:00 обстрелам подверглись насосные станции „Приканальная” и „Подкачка”, находящиеся в Центрально-Городском районе города», — сказал он. По его словам, в результате обстрелов в производственных помещениях станций уничтожено остекление. Персонал станций был срочно эвакуирован. К счастью, оборудование не пострадало, станции работают в штатном режиме. Читайте также: ВСУ обстреляли окрестности Ясиноватой из «Градов»

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Я бы не хотел, чтобы моя семья жила так, как люди Донбасса, — боевик «АТО» (ВИДЕО)

Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Иван с позывным «Лютый» рассказал украинскому журналисту о своих впечатлениях от войны. «Люди, которые живут здесь, каждый день видят вооруженных военных в полной боевой готовности, постоянно выезжающих на боевые выезды. Не хотел бы, чтобы так жила моя семья. На их месте, я бы покинул эту территорию. Мы тоже хотим домой, уже всем надоела и война, ее надо заканчивать», — говорит он, не уточняя при этом, куда должны ехать те, кто «должен покинуть территорию». «Лютый» заявляет, что многие его боевые «побратимы» готовы и имеют большое желание идти в наступление, чтобы закончить войну. Тут не поспоришь: при наступлении ВСУ война закончится, потому что закончатся военнослужащие ВСУ. «Но если наступать, будет много потерь с обеих сторон. Как говорится — враг безопасен только мертвый. Думаю, лучше надо договариваться, чтобы не было жертв. Ведь сколько может продолжаться, чтобы дети не дождались своих родителей, женщины — мужчин?» «Антитеррористическая операция затянулась на очень долго. Какая может быть АТО с использованием тяжелой артиллерии? АТО — это операция по уничтожению террористической группировки, захватившей самолет или квартал города. А у нас — реальная война, которая идет каждый день на фронте», — говорит он. Читайте также: В Днепропетровске вместо валентинок военные раздавали повестки (ФОТО, ВИДЕО) Рассказывая о буднях войны, «АТОшник» проговаривается об отношении жителей Донбасса к своим якобы освободителям и защитникам. «Трудно дружить на вражеской территории, где не знаешь, что от кого ждать. Можно, конечно, прогадать, может, кто-то и искренне относится к военным, а кто-то только ждет, чтобы сделать какую-то пакость. Можно ошибиться и потерять жизнь за свою доброту. Нужно остерегаться, на каждом шаге быть осторожным», — говорит боевик, открыто называя территорию Донбасса «вражеской».

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Военнослужащий ВС ДНР «Кощей»: Мои родные люди рядом со мной, на передовой

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

News Front в ДНР взял интервью у военнослужащего вооруженных сил Донецкой Народной Республики, имеющего позывной «Кощей».

«Служу с декабря 2014 года. Сам я коренной дончанин. Меня побудили взять в руки оружие смерти близких, разбитые дома», — рассказал военнослужащий ДНР. «Обстановка сейчас крайне напряженная. Противник стягивает силы по всей линии фронта и готовится перейти в наступление. <…> Все мои родные и близкие люди здесь со мной», — добавил он.

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ВСУ отправили финских журналистов на убой на Донбасс — Басурин

В район н.п. Пески на опорный пункт 79 одшбр ВСУ прибыла группа журналистов из Финляндии, для которых командование 79 одшбр ВСУ совместно с представителями СБУ планируют, при выезде их к линии соприкосновения, устроить провокацию с целью формирования у мировой общественности негативного отношения к защитникам Донбасса.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Согласно замыслу украинских военных и спецслужб, который был получен из штаба, дислоцируемого в районе н.п. Нетайлово, съемочная группа должна попасть под обстрел, организованный украинскими военными, в результате которого должны погибнуть или получить ранения иностранные журналисты. При этом по близости будет находиться съемочная группа украинского телеканала «1+1», которая оперативно снимает и распространит сюжет об обстреле журналистов с жертвами. На этом фоне также планируется сделать ряд заявлений украинских политиков», — рассказал он.

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Разведка ДНР зафиксировала новую технику ВСУ

Разведка ДНР продолжает выявлять наличие запрещенного вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Отмечается местонахождение в районе населенных пунктов: Красногоровка (3 км до линии соприкосновения) – четырех 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» и трех 122-мм гаубиц Д-30;

Пески (3 км до линии соприкосновения) – десяти 130-мм противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П», — рассказал он.

Кроме того, в н.п. Авдеевка прибыл взвод карателей «Правого сектора»*.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Разведка ЛНР зафиксировала три украинских САУ и один танк

Вооруженные силы Украины продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«В районе рыбхоза населенного пункта Макарово, Станично-Луганского района, противник разместил две 122-мм САУ «Гвоздика» и один танк. В населенном пункте Орехово выявлена огневая позиция одной 122-мм самоходно-артиллерийской установки «Гвоздика», — рассказал он.

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ДНР: командование ВСУ заставляет свои подразделения нарушать перемирие

Видео от пресс-службы УНМ ДНР.

Военнослужащие вооруженных сил Донецкой Народной Республики рассказали о ситуации на своих позициях.

«В основном по вечерам стреляют по нам. И по утрам тоже простреливают. Мы даем отпор, и отступать никуда не собираемся. Это наш дом, наша родная земля, с которой мы никогда не уйдем. Иногда совершаются попытки прорыва, которые мы пресекаем. А командование ВСУ заставляет свои подразделения нарушать перемирие», — сообщили бойцы ДНР.

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Украинская армия ночью обстреляла село в ЛНР из минометов

Вооруженные силы Украины сегодня поздно ночью подвергли минометному обстрелу н.п. Калиново в ЛНР.

Об этом сообщил источник в оборонном ведомстве ЛНР.

«В начале первого ночи, 16 февраля 2017 года украинские силовики в очередной раз нарушили режим прекращения огня. А именно: Был произведён минометный обстрел населённого пункта Калиново. Зафиксировано прямое попадание в жилой сектор, в районе дачного посёлка. Украинское командование не смущает даже предстоящий визит в Республику заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга», — рассказал источник.

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Провокационный обстрел Авдеевки

В ночь на 16 февраля украинские оккупанты совершили очередную провокацию – произвели обстрел старой части города, в результате которого оказались повреждены и разрушены несколько домов. К счастью, обошлось хотя бы без жертв. Повреждены дома по улице Кирова и Лермонтова.

Зачем это было сделано? На мой взгляд, для фактического подтверждения украинской воинственной риторики, которая в последнее время усилилась, несмотря на то что в реальности ситуация сейчас вернулась на стадию позиционных боев, как было до обострения в Авдеевке.

У меня есть предположение, что на Украине всё же будет введено военное положение. Ситуация для хунты сейчас сложилась такая, что только полное тотальное закручивание гаек, и полный загон пересичных, а так же всяких «активистов» и «оппозиционеров» в стойло позволит хунте еще некоторое время продержаться у власти. В последнее время тема военного положения вновь вернулась, и активно обсуждается. Введено оно может быть, как говорят представители хунты, если будет обострение конфликта. И вот сейчас украинская пропаганда активно форсит тему обострения конфликта, подтверждая свои вбросы время от времени фотографиями с мест, пострадавших от украинских же провокаций.

Сергей Александровский

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Обстрелы ВСУ на первой линии обороны в Зайцево

Видео от пресс-службы УНМ ДНР.

На передовых позициях армии ДНР по-прежнему неспокойно. Украинские боевики обстреливают первую линию обороны в поселке Зайцево из снайперского оружия, минометов и тяжелого вооружения.

В Зайцево, несмотря на обстрелы со стороны карателей, по-прежнему живут мирные люди.

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ДНР, Спартак: ВСУ целенаправленно стреляют по мирным жителям





Видео от пресс-службы УНМ ДНР.



Уже три года поселок Спартак живет под постоянными обстрелами со стороны украинских войск.



Репортаж с одной из улиц поселка, на которой практически не осталось целых домов. Украинские каратели превратили жизни мирных людей в настоящий кошмар.

«Украина целенаправленно бьет по нашим домам. Военных ДНР тут нет, и они прекрасно это знают. Специально бьют по гражданским», — рассказала местная жительница.

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Важно: ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО «Град»

Украинская армия с вечера выпустила почти 600 реактивных, артиллерийских и танковых снарядов, а также мин по 10 прифронтовым районам Донецкой Народной Республики.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до 01:30 украинская армия выпустила 595 снарядов из РСЗО «Град», артиллерии калибрами 122 и 152 мм, танковых орудий, а также мин калибрами 82 и 120 мм по окрестностям «Вольво-Центра» и территории донецкого аэропорта, окраинам Ясиноватой, селам Спартак, Жабичево, Крутая Балка, Яковлевка, Васильевка Ясиноватского района, Саханка, Ленинское Новоазовского района», — говорится в сообщении.

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Донбасс: украинские каратели девять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки девять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Позиции в районе села Сокольники были обстреляны три раза. Огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов, орудия боевой машины пехоты и стрелкового оружия.

Огонь из 120-миллиметровых минометов и АГС был дважды открыт по позициям Народной милиции в районе Калиново.

Кроме того из минометов, зенитных установок ЗУ-23 и гранатометов были обстреляны окрестности населенных пунктов Смелое, Веселогоровка, Логвиново и Калиновка.

«Потерь нет», — пишет ЛИЦ.

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ВАЖНО: Отвод вооружений на Донбассе и противодействие Киева — подробности

Как ранее сообщала «Русская Весна», Украина и Республики Донбасса достигли договоренности об отводе вооружений до 20 февраля. Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего выразил сомнения, что Киев будет соблюдать соглашения. «На заседании Контактной группы, руководитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрул Апакан поставил вопрос о проведении отвода тех вооружений, которые уже были согласованы ранее в минских документах», — рассказал он Луганскому информационному центру. «Достигнута устная, хрупкая договоренность по срокам отведения тяжелых средств вооружения. У нас есть веские основания сомневаться в добросовестности украинской стороны, поскольку практика разведения сил и средств в Станице Луганской убеждает нас в обратном. Почти пять месяцев прошло с момента подписания рамочного решения о разведении сил и средств. На реализацию первого этапа отводилось 30 дней, но воз и ныне там. Вместе с тем, мы не теряем надежды, что украинская сторона выполнит взятые сегодня на себя очередные обязательства», — подчеркнул Дейнего. Представитель ЛНР рассказал, что Апакан запланировал подготовить обзор хода выполнения ранее достигнутых договоренностей в сфере безопасности. «По настоянию ЛНР одним из первых вопросов в этом обзоре станет реализация рамочного решения о разведении сил и средств на участке в районе Станицы Луганской», — подытожил он. Читайте также: Захарченко призвал Запад надавить на Порошенко для отвода вооружений Перед этим рабочая группа по политическим вопросам из-за позиции Киева вновь не смогла обсудить на заседании в Минске внедрение «формулы Штайнмайера». По словам Дейнего, «украинские представители заявили, что не получали на это официального „сигнала“ от Нормандской четверки».

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Обстановка в Донбассе остается взрывоопасной

Горячая фаза донбасского кризиса вроде бы вернулась в стадию ночных артиллерийских дуэлей. Одна из причин этого – нехватка у ВСУ специалистов и техники при огромном количестве плохо обученной пехоты. Следствием стали «дружеский огонь» и немотивированные потери. Но успокаивать это не должно – обстановка остается взрывоопасной.

После последнего по счету резкого обострения ситуации по всей линии противостояния в Донбассе наступило некоторое затишье. Это, однако, не касается практики обстрелов, в том числе гражданских объектов и жилых кварталов Донецка. Считается, что статистически порядка 1000 «прилетов» за сутки – это некая «норма», на которую уже никто не обращает внимания. Критически опасной считается планка более чем в 3000 обстрелов. Но все это в любом случае голые цифры, которые не отображают реальной ситуации, зато хорошо смотрятся в отчетах.

Митинг напротив гостиницы, в которой расположен офис наблюдательной миссии ОБСЕ в Донецке, был как раз направлен против той странной позиции, которую занимает миссия в отношении обстрелов. Она либо не фиксирует большинство из них «за отсутствием возможности», либо предпочитает сосредоточить внимание на нескольких наиболее понятных для нее участках фронта. В основном это мариупольское направление, где у руководства миссии сложились приятельские отношения с несколькими украинскими «благотворительными» НКО.

Отдельное полено в костер недовольства жителей Донецка работой ОБСЕ – появление фотоматериалов из Авдеевки, где сотрудники миссии стояли на фоне украинских танков из бригады усиления. Закончилось все мирно. Сотрудники ОБСЕ, включая руководителя донецкого офиса Ольгу Скриповскую, вышли к протестующим, им задали пару вопросов и отпустили с миром.

В прошлом году при аналогичных обстоятельствах миссия ОБСЕ лишилась нескольких джипов – их просто спалили.

Накануне одна из групп миссии не смогла попасть на объект из-за огня украинского снайпера в поселке Трудовское. «Мы туда поехали, постояли у блокпоста 40 минут. Но нас не пустили, объясняя это тем, что там работает снайпер. Мы собирались посмотреть поврежденный дом на улице Чехова, 17, но нам это так и не удалось сделать», – объяснила Скриповская. Ее комментарий характерен для позиции миссии ОБСЕ в целом. И вроде бы все правильно сказала, но осадок остался. Ведь получается, что миссия не смогла исследовать объект не из-за украинского снайпера, а потому что представители ДНР не пустили.

При таких акцентах трудно ждать не только объективного освещения событий, но и благоприятной реакции населения на работу миссии. Хотя именно мирное население ряда прифронтовых поселков на начальном этапе работы миссии возлагало на «иностранцев» большие надежды. Особенно это касалось все того же столь любимого ОБСЕ мариупольского направления, где жители, к примеру, греческих и армянских сел, старавшиеся соблюдать нейтралитет, очень радушно принимали сотрудников миссии, полагая, что «Европа все решит».

В военном плане наиболее сложная обстановка в эти дни также сложилась на мариупольском фланге. 36-я бригада морской пехоты ВСУ получила подкрепление, а это практически всегда негативно сказывается на оперативной обстановке. Кроме морпехов в переднюю линию передвинули батальон «Азов» и части Нацгвардии. А «Азов», несмотря на все скандалы, почему-то упорно продолжает считать себя основой «обороны Мариуполя».

В результате средь бела дня в районе высоты Дерзкая в направлении села Коминтерново, которое за последние два месяца превратилось в ключевой для ВСУ пункт наступательной активности, вновь была предпринята попытка штурма позиций ВСН силами «Азова» и морпехоты.

Кстати, именно на этом участке на прошлой неделе подорвалась на растяжках разведывательная группа ВСУ неизвестной принадлежности, которую несколько дней искали всем миром. Нашли ее в итоге разведчики ДНР и передали тела представителям смешанной наблюдательной группы. Но сам факт того, что ВСУ продолжают вести разведку на этом направлении, а затем пытаются атаковать, говорит, скажем так, о негибком мышлении командования. В среду, например, наблюдалось скрытое перемещение бронетехники 501-го батальона все той же 36-й отдельной бригады морской пехоты в районе селения Чермалык (Заможное) – мирное население стало покидать Чермалык из-за слухов о резком обострении ситуации в самое ближайшее время. При этом Чермалык – позиция тыловая, прикрытая Павловским водохранилищем, силами ВСН ее атаковать бессмысленно.

Другим источником опасности остаются постоянные обстрелы тяжелой артиллерией критически важных объектов жизнеобеспечения и опасных производств, а в Донбассе каждое второе производство опасное. В среду вновь была обстреляна Донецкая фильтровальная станция (ДФС), во вторник из-за артобстрела ВСУ прогремел взрыв на Донецком казенном заводе химических изделий. Так что никакие «переговоры по гуманитарным вопросам» не спасают от опасности гуманитарной и экологической катастрофы. Предложение составить список опасных производств и объектов и утвердить его на встрече комиссии в Минске понимания у украинской стороны не находит. Впрочем, там никакие инициативы понимания не находят.

При этом переброска плохо обученного усиления ближе к передовой уже сыграла с ВСУ злую шутку. Новые части, особенно артиллерийские и бронетанковые, не согласуются со «старыми», не имеют опыта и не знают местности. В результате украинская армия несет небоевые потери.

Например, к западу от Донецка в район за Песками (Невельское – Нетайлово) на усиление переведены из второго эшелона части размазанной по большому участку фронта 76-й бригады. Не разобравшись, в чем дело, и получив ошибочные указания корректировщиков огня, давно стоящая в этом районе артбригада 25-й бригады удачно накрыла тяжелой артиллерией это самое усиление 76-й бригады. И надо понимать, что именно артиллерия 25-й бригады из Невельского ведет огонь по жилым кварталам Донецка, в частности по Киевскому району города и фильтровальной станции, – такие уж у них корректировщики и наводчики. В результате пять военнослужащих погибли.

ВСУ в ходе всего этого «усиления» и перевода в первую линию тыловых частей снова столкнулась с нехваткой специалистов и техники. Переброшенная в Авдеевку танковая рота – практически единственный рабочий ресурс первой линии, все остальные выработаны. Новой техники нет, а эксплуатация остатков советского наследия уже не может обеспечить потребность 120-тысячной группировки, постоянной нацеленной на подготовку к крупномасштабной наступательной операции.

Очевидных выходов из этого тупика у Киева сейчас нет, нет возможности даже восполнять потери техники. Потому потери воспринимаются крайне болезненно, а «жабьи прыжки» проводятся исключительно в пехотном строю при условной поддержке одного-двух бэтээров в качестве пулеметного прикрытия.

Сложно спрогнозировать, как долго продержатся основные фонды ВСУ без радикальных изменений в ВПК и системе прифронтового ремонта. Сейчас даже сломанную, а не поврежденную технику приходится на погрузчиках или по железной дороге тащить через Изюм в Харьков, а затем обратно. Таковы реалии украинской логистики.

Евгений Крутиков, ВЗГЛЯД

К оглавлению | Источник: news-front.info

СРОЧНО: ВСУ обстреливают окрестности Ясиноватой

Украинские войска открыли огонь из тяжелой артиллерии по окрестностям Ясиноватой и населенного пункта Спартак. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР. «Сейчас идёт обстрел из артиллерии 122 мм и 152 мм со стороны ВСУ по Спартаку и району Ясиноватой», — сообщил представитель ведомства. Читайте также: Захарченко призвал Запад надавить на Порошенко для отвода вооружений

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Захарченко призвал Запад надавить на Порошенко для отвода вооружений

Соглашение об отводе тяжелых вооружений может быть выполнено только в случае давления на Киев со стороны Германии, Франции и США, доверия к обещаниям Киева уже нет, сказал РИА Новости глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Как ранее сообщала «Русская весна», спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил в среду журналистам после заседания контактной группы в Минске, что стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. «Украинская сторона так много обещала почти за три года войны и так мало обещаний выполнила, что в обещания Киева у нас не осталось ни грамма веры. А данная договоренность на самом деле касается, прежде всего, Киева… Соглашение об отводе тяжелых вооружений до 20 февраля может быть выполнено только в том случае, если Запад — Германия, Франция и США — реально надавят на Порошенко», — сказал Захарченко. Также он отметил факты присутствия тяжелой бронетехники украинских военных в районах линии соприкосновения. «Кто-нибудь фиксировал наши танки в Ясиноватой? Нет. Потому что их там и нет, а украинские танки в Авдеевке видел весь мир, поэтому данная договоренность касается, прежде всего, Киева», — сказал он. Кроме того, глава ДНР отметил, что республика готова выполнять минские соглашения в отличие от Киева. Читайте также: Украина настаивает на своих условиях выборов в Донбассе

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Новости ДНР: ВСУ открыли огонь из тяжелой артиллерии



Сообщение от источника в ДНР:

«21:55 Аэропорт-Спартак-ЯБП бой продолжается, по ЯБП боевики террористической организации «Украина» лупят из артиллерии. Прифронтовым районам (Путиловка, Гвардейка) рекомендую не покидать безопасные места. Идет сильный обстрел!»

Вооруженные украинские группировки продолжают нарушать режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике при молчаливом попустительстве наблюдателей ОБСЕ.



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ВИДЕО: Митинг жителей Донбасса против миссии ОБСЕ

К оглавлению | Источник: news-front.info

Воюющие с Донбассом афганцы ВСУ в гневе не знают, что творят, — батюшка-ветеран Афганистана





Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.



News Front взял интервью у ветерана Афганистана, отца Сергия на митинге памяти в Луганске.

«Нужен мир. И самое главное, как Господь сказал: если будет любовь – не будет войны. Тут не решается вопрос каких-то политических амбиций, а есть вопрос любви друг другу», — сказал отец Сергий.

«Воюющие с Донбассом афганцы ВСУ в гневе не знают, что творят», — добавил ветеран Афганистана.

Жители Луганска сегодня на митинге, посвященном Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, возложили цветы к памятнику погибшим в Афганистане воинам-интернационалистам.



Ограниченный контингент советских войск был введен в Демократическую Республику Афганистан 25 декабря 1979 года. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА.



Более 8 тысяч «афганцев» были родом с Луганщины, 162 не вернулись с той войны. Сейчас в ЛНР живут около 1,5 тысяч воинов-интернационалистов.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 15.02.2017





— В Сирии армия Асада атаковала позиции ИГИЛ (запрещено в РФ);



— Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп ожидает «возвращения» Крыма Украине;



— В Словакии начали подготовку к референдуму о выходе страны из Европейского Союза;



— В столице Сербии Белграде в субботу, 18 февраля, состоится митинг перед посольством Черногории;



— В Госдуме подтвердили планы России содействовать укреплению обороны Сербии;



— Свыше 1000 жителей ДНР собрались сегодня возле офиса миссии ОБСЕ в Донецке;



— Донецк, 15 февраля. Украинские силовики днем выпустили около 40 мин по окрестностям «Вольво-Центра» на севере Донецка и по селу Октябрь на юге республики.

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