Scofield: Передел мирового наркотранзита. Война систем

В начале 2017 года в СМИ стал всё чаще упоминаться Хакан Фидан. Вот фрагменты статьи, в которой наиболее ярко высвечена позиция по отношению к главе MIT:

http://www.iarex.ru/articles/53466.html(06.01.2017) В тени Эрдогана постоянно оставалась фигура главы Национальной разведывательной организации Турции (Milli Istihbarat Teskilati – MIT) доктора Хакана Фидана. Возможно, что именно этот человек обладает наиболее значительным влиянием на президента и является инициатором ключевых событий как внутри, так и вовне страны.

Вехи биографии будущего главы турецкой разведки Хакана Фидана (Hakan Fidan) общеизвестны. Он родился в Анкаре в 1968 году. В 1986 году окончил военное училище связи, а затем и языковое училище Сухопутных войск Турции. С 1986 по 2001 год служил унтер-офицером в турецкой армии. При этом часть службы провел за рубежом в разведывательно-оперативном управлении корпуса быстрого реагирования НАТО, дислоцированного в Германии. В этот период обучался в магистратуре Университета штата Мэриленд (University of Maryland University College) на отделении “Политика и управление”.

… В ноябре 2008 года был назначен от Турции в совет директоров МАГАТЭ. 15 апреля 2010 года он был направлен заместителем руководителя MIT, а уже 27 мая стал во главе этой организации. В 2012 году получил под контроль Главное разведывательное управление (ГРУ) Турции. 7 февраля 2015 года покинул “силовые” посты, чтобы баллотироваться на выборах в парламент от Партии справедливости и развития. 9 марта 2015 года отказался от участия в выборах и вернулся к прежним должностям, на которых находится до сих пор.

Вроде все просто. Доктор Хакан Фидан – типичный карьерный разведчик. Правда, должность советника MIT (так называется руководитель турецкой разведки) он получил как-то рановато – всего в 37 лет.

…

14 марта 2003 года убежденный турецкий пантюркист Реджеп Тайип Эрдоган становится премьер-министром Турции, а Хакан Фидан переходит в правительственное агентство по сотрудничеству, курирующее все пантюркистские организации в мире;

29 августа 2007 года Эрдоган занимает пост премьера во второй раз. Фидан переходит в аппарат правительства и становится его конфидентом, в том числе по международным контактам. В 2009 году участвует в секретных переговорах с Курдской рабочей партией (КРП) в Осло, а также поддерживает контакты с главой КРП Абдуллой Оджаланом, находящимся в заключении.

За год до 6 июля 2011 года, когда Эрдоган в третий раз станет премьер-министром, 27 мая д-р Хакан Фидан назначается главой MIT. Через три дня проводится антиизраильская операция “флотилия свободы” под флагом движения “Free Gaza Movement” у берегов Газы. На судне “Mavi Marmara” турецкими же блогерами “засвечен” ее координатор – офицер MIT. Через год после этого получает в оперативное подчинение ГРУ. Как раз в это время начинается активная работа Турции по свержению режима Башара Асада с созданием лагерей подготовки исламистов в округе Хатай.

28 августа 2014 года Эрдоган избирается президентом Турции, Фидан сохраняет пост главы MIT при Давутоглу, а год спустя баллотируется в парламент от его партии “Справедливости и развития”, однако снимает свою кандидатуру и возвращается обратно “на спецслужбы”, чтобы обеспечить партии легитимную победу и преодолеть начинающиеся массовые беспорядки.

… Можно предположить, что основа будущей карьеры унтер-офицера Хакана Фидана была заложена во время его короткой службы в разведывательно-оперативном управлении корпуса сил быстрого реагирования НАТО в Европе. Попал ли он в зону пристального внимания РУМО или ЦРУ, сейчас абсолютно не важно. Важно другое. Именно в это время в США, в лице администрации Буша-младшего, фактически пришли к власти неоконсерваторы. Их теория тотальной гегемонии США, внедрение американской модели демократии в других странах любыми средствами, заставляла действовать новыми методами. Этому способствовало и изменение концепции национальной разведки Америки после теракта 9/11 и принятия The Patriot Act. Кроме оперативных действий в рамках “войны против терроризма”, таких как введение войск в Афганистан или компании в Ираке, была заложена стратегическая цель: воспитание собственных кадров и введение их на стратегические позиции в органах власти и управления “ключевых” государств. Не секрет, что именно Турция является подобным ключом от Черноморского региона и Ближнего Востока. А амбициозный унтер-офицер мог бы стать отмычкой от будущей Османской Порты, образ которой снова начинал формироваться в головах турецких политиков не без помощи американских коллег.

Поэтому обучение в Мериленде кажется вполне логичным. Системное американское образование в области политологии и заложенные в голову студиозуса идеи “правильной”, американской организации специальных служб, помогли Хакану Фидану уже в Турции, в Университете Билькента защитить диссертацию на тему реформирования турецких спецслужб по образцу США. В ней он отталкивался от “большой тройки”: ЦРУ – разведка, ФБР – контрразведка, АНБ – глобальное техническое слежение. Кстати, чтобыбылопонятно: партнерамиэтогоуниверситетаявляютсяThe University of California system, Georgia Institute of Technology, Washington University, Michigan University ивсетотжеMaryland University.

Получив к имени приставку “доктор”, Хакан Фидан, после дипломатической обкатки, необходимой каждому легальному разведчику, по согласованию турецкой и американской сторон в 2003 году назначается на ключевое направление борьбы – в Агентство по тюркскому сотрудничеству и развитию, которое прикрывает деятельность MIT. В его зоне кураторства оказываются все подконтрольные Турции пантюркистские организации как на Северном Кавказе, так и в национальных республиках РФ. К этому моменту активная фаза “второй чеченской войны” практически завершена. На фоне режима КТО ликвидируются банды ваххабитов в Дагестане и Чечне. Террористы переходят к партизанской и диверсионной тактике. Ими, не без участия спецслужб Турции готовятся и совершаются террористические акты по всей территории России. А отдых, лечение, переподготовку и довооружение боевики проходят в Турции. Еще с “первой чеченской” по линии MIT на территории страны были созданы и продолжали функционировать 15 лагерей их подготовки. Именно на этой сложной работе доктор Хакан Фидан свел более тесное знакомство с чеченскими ваххабитами, будущими бойцами ИГИЛ, их покровителями и спонсорами в США, КСА и Катаре.

Именно эти связи Хакан Фидан активно развивает, будучи порученцем Эрдогана по “особым делам” с 2007 года. Практически все рабочие контакты премьера Турции с администрацией Буша-младшего до января 2009 года ведутся через него. Дел много, например работа по базе “Инджирлик”, через которую осуществляется снабжение группировки коалиции в Ираке. Это очень большие деньги, но как без них в политике?

… Внутри самой Турции тоже есть ряд серьезных проблем. Главная из них – противодействие Эрдогану и его политике неоосманизма со стороны “светских” командиров Вооруженных Сил. Руками MIT проводится активная чистка в армии. Позиции Хакана Фидана укрепляет то, что к этому времени он является членом главного совета Пенсионного фонда турецких вооруженных сил (Ordu Yardımlaşma Kurumu [На 2012 год в Фонде было состояло 260 000 военных пенсионеров] – OYAK), а, значит, имеет дополнительные рычаги информации и давления. Вопросы решаются “на раз”. К примеру, 21 сентября 2012 года Высший уголовный суд приговорил трёх генералов в отставке к 20 годам заключения за попытку совершения государственного переворота еще в 2003 году. Среди них был командующий Управления спецопераций ГШ Энгин Алан (Engin Alan) [Был освобожден 14 июня 2013 года]. Всего различные сроки по делу получили порядка 300 человек, среди которых были не только офицеры, но и генералы. После этого ГРУ было оперативно подчинено MIT. Армия фактически лишилась своей разведки.

Начавшиеся по примеру “цветных революций” в июне 2013 года волнения были остановлены. Как это было сделано, похоже, знает только доктор Фидан. Во всяком случае, в этот момент он проводил активные консультации со своими американскими друзьями, знатоками подобных схем. Было ли в этом случае “разменом” негласное добро на проведение операции “Большая взятка” Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Турции совместно с ФБР без согласования с Эрдоганом, в ходе которой было арестовано более 50 чиновников, не знает никто.

Также, как никто не узнает, имя человека, который 24 ноября 2015 года дал команду на огонь по Су-24 ВКС России, не готовому к “удару в спину”. Что ясно точно, то выведением группы “Серых волков”, прикинувшихся туркоманами, на огневые позиции занимались люди из MIT.

Опыт работы с армией потребуется Хакану Фидану и во время подавления путча в ночь 15 июля 2016 года. Тогда “бордовые береты”, бывшие подчиненные Энгина Алана, как раз захватывали административный квартал в Анкаре. Как считают многие аналитики, глава MIT и ГРУ не мог не знать о настроениях в армии. Есть и более радикальная версия, что все было устроено для чистки армии и полиции, а Гюлен был выбран “жупелом для подверженного внушениям Эрдогана. Причем выбор этот целиком лежал на Хакане Фидане, как ближайшем знатоке его души. Число репрессированных за “причастность” до сих пор неизвестно, но оно составляет десятки тысяч человек, уволенных с военной и государственной службы.

Есть и последнее совпадение.

17 декабря 2016 года доктор Фидан имел долгий телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по вопросу блокады Алеппо, а возможно, и о судьбе своих сослуживцев состава турецких инструкторов, заблокированных в восточном квартале. 19 декабря на выставке “Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки” в Анкаре был убит посол России Андрей Карлов. Ответственность за покушение взяла на себя вооруженная коалиция “Джейш аль-Фатх”.

Так что слова президента России Владимира Путина, сказанные на Большой пресс-конференции 22 декабря про “деструктивные элементы, глубоко проникшие в государственные органы Турции” не являются согласием с позицией Эрдогана “всему виной Гюлен”, как считают некоторые аналитики. Это может быть скрытый намек на совершенно другие обстоятельства(конец цитаты).

Т.е., судя по статье, Х. Фидан – ключевой «турецкий кукловод» и главный провокатор, играющий на разрыв турецко-российских отношений. Но с этой трактовкой необходимо разобраться более тщательно.

На самом деле президент РФ сказал следующее:

http://www.kommersant.ru/doc/3181376(24.12.2016) В. Путин: «Убийство нашего посла — думаю, что это, конечно, прежде всего было покушение на Россию, на российско-турецкие отношения. Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение. Проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию Турции, оно, конечно, носит глубокий характер. Это факт, и это происходит» (конец цитаты).

Статья, процитированная выше, была опубликована на сайте информационного агентства REX.

Вот, что об этом издании ранее сообщали азербайджанские сайты:

http://news.day.az/politics/522668.html(24.09.2014) Директор Центра политических инноваций и технологий, политолог Мубариз Ахмедоглу сообщил, что группа армянских и российских экспертов проармянской направленности подготовила доктрину “карабахцентризм”.

«… С точки зрения экспертов вышеназванной группы, вина Армении усугубляется еще и тем, что эта страна ведет свою политику не в одном направлении с Ираном. В силу названных причин эти экспертные группы не могут в открытой форме защищать политику, проводимую властями Армении».

… “Карабахцентристы” фокусируются в основном вокруг площадки ИА RЕХ. Несмотря на то, что официальным владельцем данного информационного агентства РФ является С. Тарасов, реально ситуацией управляет М. Колеров, который ранее возглавлял достаточно влиятельное управление в Кремле, координировавшее вопросы интеграции в СНГ и вокруг СНГ. Практически все эксперты, работающие на базе ИА RЕХ, представляют свои экспертные оценки по тем или иным вопросам исключительно через призму армянских интересов.

… По его словам, автором идеи создания такого рода экспертной группы является проиранский армянский эксперт. Источник финансирования также находится в Иране. Но подавляющее большинство ведущих экспертов этой группы – этнические русские.

… Ахмедоглу также добавил, что все вопросы, связанные со строительством здания посольства США в Армении, также были решены во время президентства Кочаряна. “Глава сепаратистской “НКР” Бако Саакян в тот период был представителем спецслужб в посольстве Армении в России.

Еще один немаловажный нюанс: в отношении главы российского ОАО АФК “Система” было возбуждено уголовное дело. Одним из руководителей и акционеров этой структуры является, кстати, экс-президент Армении Кочарян.

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют, что известные армяне Москвы пребывают сейчас в незавидном положении. “Кроме того, привлекает внимание тот факт, что подавляющее большинство армян, подвергающихся давлению, в той или иной степени являются членами карабахского клана. Даже М.Колеров, согласно армянским традициям, является членом карабахского клана, так как принадлежность к семье Манучаряна, который был членом бывшего комитета “Карабах”, само по себе означает членство в карабахском клане. А этот комитет в свое время был одним из главных инструментов в руках спецслужб США в процессе развала СССР(конец цитаты).

Итак, азербайджанский политолог в 2014 году фиксирует проиранскую направленность доктрины “карабахцентризм” и материалов ИА REX. Такая позиция ИА REXв 2014 году означала ориентацию на согласование действий с президентом ИРИ Х. Рухани и его влиятельным окружением, включая Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

При этом, упомянутый комитет «Карабах» был инструментом скорее не в руках США, а в руках ПГУ КГБ СССР. Почему это важно станет более понятно после прочтения фрагмента книги Ивана Федорова «Истинные причины развала СССР», которая публиковалась по адресу http://zaxodi-v-internet.ru/razval-sssr.html, но потом была удалена по решению автора.

Итак, вот фрагмент, посвященный комитету «Карабах», размещенный на сайте директора Центра истории Кавказа Ризвана Гусейнова:

http://www.rizvanhuseynov.com/2012/02/blog-post_09.html(02.09.2012)

Так вот, председатель КГБ Армянской ССР, генерал-лейтенант государственной безопасности Мариус Арамович Юзбашян (в некоторых источниках ошибочно указывается как Юзбашьян) в 1972-1978 годах занимал должность заместителя начальника Первого Главного управления (ПГУ) КГБ СССР (внешняя разведка).

С 1971 года первым заместителем начальника, а с 1974 года – начальником ПГУ являлся Владимир Александрович Крючков. Карьерный рост Юзбашяна начался именно после того, как в ПГУ пришёл Крючков, а до этого Юзбашян 12 лет провёл в ГДР в 3-м отделе представительства КГБ.

Только поддержкой на уровне руководства КГБ СССР можно объяснить, каким образом Мурадяну удавалось регулярно переправлять через границу оружие. Как принято было говорить в СССР, “граница на замке”. И это была не пустая фраза. Никаких фактов регулярной поставки оружия из заграницы до случая с оружием для карабахских армян в СССР не отмечалось.

… В феврале 1978 года, пока шло следствие по делу армянских террористов, заместитель начальника ПГУ КГБ СССР М.А. Юзбашян был неожиданно назначен председателем КГБ Армянской ССР. Зачем это было нужно? Возможно, ответ подскажет следующий отрывок из книги Филиппа Бобкова “КГБ и власть”:

… мне стало известно об этом странном поведении председателя КГБ Армении Юзбашьяна. Он тщательно скрывал от руководства КГБ СССР информацию о действиях в республике представителей международной армянской террористической организации — Армянская секретная армия освобождения Армении «АСАЛА», созданной взамен «Дашнакцутюн». Именно этой организации принадлежит разработка взрывов в Московском метро…

Зачем же Юзбашяну потребовалось прикрывать представителей националистической организации, причастной к организации терактов в Москве? Возможно, это было связано с его предыдущей работой в разведке. Связь выглядит следующим образом:

Армянская секретная армия освобождения Армении «АСАЛА» была создана в 1975 году в Бейруте (столице Ливана) ливанским армянином Акопом Акопяном, который принимал участие в деятельности базировавшихся в Ливане палестинских вооружённых организаций в начале 1970-х годов, был членом Народного фронта освобождения Палестины (НФОП).

Помимо арабов-палестинцев, в деятельности НФОП участвовали и лица других национальностей – японцы, немцы, армяне, и даже венесуэльцы – например, всемирно знаменитый террорист Ильич Рамирес Санчес по прозвищу “Карлос Шакал”.

В рассекреченной записке председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова в адрес ЦК КПСС от 10 января 1975 года № 55-А/08 сказано:

С санкции ЦК КПСС № П 147/42 от 14 августа 1974 года в сентябре с.г. в Москву нелегально приезжал Вадиа Хаддад руководитель службы внешних операций Народного фронта освобождения Палестины.

В Москве с Хаддадом обсуждались вопросы строжайшего конспиративного сотрудничества с советской разведкой…

Именно после возвращения из Москвы в Бейрут В. Хаддада, обсуждавшего “вопросы строжайшего конспиративного сотрудничества с советской разведкой”, член НФОП А. Акопян создал Армянскую секретную армию освобождения Армении «АСАЛА».

Начальником разведки – ПГУ КГБ – в то время был Владимир Александрович Крючков, а его заместителем – Мариус Арамович Юзбашян.

… Для каких целей разведки понадобилось создавать эту организацию, сказать сейчас сложно, но именно в 1975 году палестинцы устроили в Ливане гражданскую войну, и, вероятнее всего, «АСАЛА» понадобилась для совместных с ними действий.

… Оружие из Ливана и даже боевики из Ливана засветились впоследствии на “горячей” стадии Карабахского конфликта.

В 1990-1993 годах одним из главных лидеров армянских вооружённых формирований в Нагорном Карабахе был Монте Мелконян, уроженец США, эмигрировавший в 1978 году в Ливан, и вступивший в созданную членом Народного фронта освобождения Палестины Акопом Акопяном организацию “АСАЛА”, чьих представителей в Армении прикрывал Мариус Юзбашян.

В 1982 году Израиль провёл “зачистку” Южного Ливана, в результате чего были разгромлены основные силы Организации освобождения Палестины (ООП), Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и союзника НФОП – Армянской секретной армии освобождения Армении “АСАЛА”.

Боевики “АСАЛА” частично переместились на север Ливана, частично – в Сирию, а позиции Акопа Акопяна ослабли, что привело к расколу организации. В 1983 году в результате раскола “АСАЛА” была создана организация “АСАЛА-РМ”, и её возглавил Монте Мелконян. В 1985 году его арестовали за совершение теракта во Франции, в 1989 году он был освобождён, а в 1990 году прибыл в Нагорный Карабах.

Во французской еженедельной газете “Le Journal du Dimanche” 21 января 1990 года была опубликована статья Клод-Мари Вадро (Claude-Marie Vadrot) под названием “Жалкий призыв Горбачёва” (Pathetique appel de Gorbatchev), в которой сообщается:

В Ереване, как стало обычным за последние недели, вчера около 4 утра приземлился самолёт из Ливана с военным снаряжением, миномётами и автоматами.

Разгрузка произошла ночью под охраной армянских таможенников. Уже в течение нескольких дней на таможне и в аэропорту нет никого из русских.

Эти поставки оружия, похоже, началась в сентябре. После того, как партизаны усилились в Нагорном Карабахе, в Ереване и в деревнях, которые лежат между столицей и границей Азербайджана, мы встречали всё больше и больше вооружённых людей…

Во главе этих групп также всё больше и больше армян из Бейрута и Дамаска. Некоторые из этих людей очень близки к террористическим кругам… Сотни ливанских армян – специалистов по ведению уличных боёв, приезжают без виз. Некоторые из них до сих пор в городе, но большинство из них уже в приграничных районах, ближайших к Горису, а также на подступах к Ханлару(конец цитаты).

Т.е. Нагорный Карабах и процессы, связанные с ним, были частью более крупных проектов. Одним из тех, кто их вел, назван В.А. Крючков, который позднее был председателем Совета директоров АО «Регион», входящего в АФК «Система» В. Евтушенкова.

Однако, по некоторым элементам системы, обеспечивающей «карабахцентризм» и ориентацию на Иран во главе с Х. Рухани и стоящим за ним А. Рафсанджани, уже в 2014 году были нанесены точные удары (арест Левона Айрапетяна, арест В. Евтушенкова и решения по приватизации «Башнефти», при этом причины были связаны и с украинским процессом).

При этом Модест Колеров не только главный редактор ИА REX, но и главный редактор ИА REGNUM, которое недружественно характеризовало Р. Эрдогана, попавшегося на крючок исламизма, а Ф. Гюлена, наоборот, показывало, как продолжателя дела шейха Саида Нурси и шейха Саида Пирани, которые планировали сделать курдов государствообразующей нацией в Османской империи – империи суннитского суфийского ислама (см. https://regnum.ru/news/2159257.html).

Курды из РПК А. Оджалана работали вместе с организацией «АСАЛА», им помогали представители сирийской разведки во времена Хафеза Асада. Оружие для РПК поставлял Аслан Усоян – конкурент Ровшана Джаниева в борьбе за контроль над транзитом из Азербайджана. Другими словами, Шейх Хамзат, как «наследник» Р. Джаниева оказался на вполне определенной стороне.

Т.е. статья на ИА REX, направленная против Хакана Фидана, может быть сигналом от одной большой системы к другой системе.

В материале http://pravosudija.net/article/scofield-sdvigi-voenno-politicheskoy-situacii-v-mire-iran(28.03.2016) рассматривались сдвиги мировой военно-политической ситуации, связанные с Ираном. Отмечалось, помимо прочего, следующее:

Ожидаемое ослабление президента Турции совпадает с ожидаемым усилением президента Ирана и А. Рафсанджани.

То, что начинали, но не смогли реализовать в 2013 г., активно продолжают в 2016 г.

… Перемены в Иране, нашли отражение и в повышении роли Ш. Переса.

В 1978 года Ш. Перес стал заместителем председателя Социнтерна. При этом, Ф. Олланд — лидер Социалистической партии, входящей в Социнтерн(конец цитаты).

Понятно, что при таком развитии процесса, поддержка «карабахцентризма» опиралась на определенные прогнозы относительно исхода выборов в США.

Если бы эти тренды продолжились, то победила бы Х. Клинтон, а вместе с ней в администрации остались бы и сторонники «открытого Ирана». Также обсуждался вариант выдвижения Д. Байдена вместо «заболевшей» Х. Клинтон, которая все-таки больше симпатизировала Катару и «Братьям-мусульманам».

Однако, во второй половине 2016 года произошёл коренной перелом процесса:

Р. Эрдоган после провала переворота наращивает свое влияние и международные контакты.

28.09.2016 г. Ш. Перес умер от последствий инсульта. Личным врачам был его зять Рафи Вальдман (см. http://www.kommersant.ru/doc/3101209).

В декабре 2016 г. Ф. Олланд отказался от участия в выборах президента Франции в 2017 году. Он стал первым французским президентом, который отказался участвовать в борьбе за второй срок (см. https://ria.ru/world/20161202/1482713139.html).

08.01.2017 г. от сердечного приступа умер А. Рафсанджани.

Кирилл Джавлах, автор ИА REGNUM, комментируя события в ИРИ, отметил важные детали:

https://regnum.ru/news/polit/2225122.html(09.01.2017) В июне 2016 года генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Багери заменил на должности главы Генерального штаба Хасана Фирузабади. Багери 58 лет. Ранее он занимал должность заместителя командующего КСИР по разведке и информации, а также служил на аналогичной позиции в Генеральном штабе. В тот же день генерал Фирузабади был назначен на должность высшего военного советника верховного лидера.

Хасан Фирузабади занимал уникальное положение в иранской властной иерархии, на протяжении 27 лет являясь несменяемым главой Генерального штаба. По данным официальных СМИ, у генерала проблемы со здоровьем, он борется с ожирением и уже перенес одну операцию. И именно это стало причиной его отставки.

Новое назначение свидетельствует о росте влияния КСИР в военной иерархии. Ведь должность главы Генштаба была создана для надзора за деятельностью армии и КСИР, урегулирования споров между силовыми ведомствами(конец цитаты).

https://regnum.ru/news/polit/2226886.html(14.01.2017) Похороны Рафсанджани не обошлись без скандалов и провокаций. Проводить в последний путь экс-президента на улицы Тегеран вышли более 2 млн. иранцев. Естественно, что различные политические силы попытались использовать массовое скопление людей в своих интересах. В социальных сетях Facebook и Twitter распространили видео, на которых группа из 15−20 человек скандировала лозунги «Смерть России» и называла российское посольство «логовом шпионов». Этот ролик подхватили израильские и арабские медиа. Акция была призвана продемонстрировать антироссийские настроения в Иране и подорвать союзнические отношения между Москвой и Тегераном.

… На траурной церемонии оппозиционеры выкрикивали лозунги в поддержку Мир-Хосейна Мусави, Мехди Карруби и Мохаммада Хатами — лидеров протестного движения 2009 г. Двое из них до сих пор находятся под домашним арестом.

… Противостояние президента Хасана Рухани и главы судебной системы Садега Лариджани приобретает новый смысл. Скандал между исполнительной и судебной властью в Иране разразился в конце декабря. Поводом стало дело опального олигарха Бабака Занжани, приговоренного к смертной казни по обвинению в коррупции.

… В конфликт пришлось вмешаться верховному лидеру Али Хаменеи. «Все должны считаться с тем, что в Иране независимая и смелая судебная система. Наши враги имеют цель посеять вражду, но им это не удается. Мы смогли создать мужественное правительство и судебную систему. И намерены их укреплять», — приводит слова рахбара IRNA. Это первый случай, когда иранский лидер публично вмешался в спор между руководителями исполнительной и судебной власти. Согласно Конституции ИРИ главу судебной системы назначает верховный лидер на пять лет. Любой удар по С. Лариджани воспринимается как косвенная критика самого духовного лидера.

Конфликт между Рухани и Лариджани — противостояние с прицелом на кресло духовного лидера. Не случайно ираноязычная BBC в своем обзоре о последствиях смерти Рафсанджани затронула тему будущего преемника рахбара. «Если в течении восьми лет с верховным лидером Али Хаменеи что-нибудь случиться, то вероятным претендентом на пост лидера ИРИ будет выходец из лагеря консерваторов. Садег Лариджани имеет все шансы возглавить Иран», — говорится в статье британского информагентства.

Глава иранской судебной системы — не публичный политик. К своим 56 годам он успел 8 лет проработать в Совете стражей конституции, став в 2001 г. самым молодым юристом за всю историю Совета. Лариджани входит в так называемую «иракскую группу», которую составляют его старшие братья — генеральный секретарь Высшего совета по правам человека ИРИ Мохамад-Джавад Ардешир Лариджани и спикер Меджлиса Али Лариджани. Кроме того, тесть Садега Лариджани — великий аятолла Хосейн Вахид Хорасани — влиятельный шиитский богослов, преподает в г. Куме. Все они являются выходцами из священного для шиитов города Наджаф, расположенного в 160 км к северу от Багдада.

Братья Лариджани контролируют судебную и законодательную власть. Поэтому конфликт Х. Рухани с С. Лариджани может испортить его отношения и с Али Лариджани. Это приведет к бойкоту законодательных инициатив правительства.

… Что касается президентских выборов, которые пройдут в мае, то не стоит переживать о судьбе Рухани и его втором сроке. Поскольку ни один человек в Иране не станет президентом без санкции верховного лидера. А если он уже принял это решение, значит так тому и быть(конец цитаты).

Али Хаменеи поддержал семью Лариджани, поэтому шансы Х. Рухани на выборах президента значительно снизились.

Возвращаясь к задержанию 800 тонн наркотиков 22.08.2016 г. в провинциях Систан и Белуджистан, необходимо отметить, что операцией руководил Министр внутренних дел Ирана, руководитель Штаба по борьбе с наркотиками Абдолреза Рахмани Фазли (см. https://regnum.ru/news/polit/2169777.html).

А. Фазли (Abdolreza Rahmani Fazli) долгое время входит в команду Али Лариджани (см. http://theconversation.com/in-iran-rowhanis-first-cabinet-strikes-a-complex-balance-16744). При этом, сам А. Лариджани был одним из первых командиров КСИР.

Поэтому задержание 800 тонн – вклад КСИР в передел мирового наркотранзита. Какие-то группы не выполнили крупные заказы и, видимо, выйдут из процесса с большими потерями для себя.

http://inosmi.ru/politic/20161220/238426267.html(20.12.2016) Ранее в 2016 году Майкл Флинн представил план войны с Ираном размером с книгу под названием «Поле битвы: Как мы можем победить в войне против радикального ислама и его союзников» (The Field of Fight: How We Can Win the Global War Against Radical Islam and Its Allies). Его соавтором стал ярый ястреб (über-hawk) Майкл Ледин (Michael Ledeen).

Джеймс Мэттис, подпитывавший в течение десятилетий свою враждебность в отношении Ирана и уволенный резидентом Обамой с поста главы Центрального командования вооруженными силами США за настоятельное требование разместить третий авианосец в Персидском заливе в рамках наращивания военной мощи против Ирана, постоянно повторяет: у Соединенных Штатов три самые серьезные угрозы — «Иран, Иран и Иран».

Джон Келли, который будет помогать вести наблюдение за мексиканской границей, в свою бытность главой Южного командования США был сторонником алармистского взгляд на предполагаемое вмешательство Ирана в дела Центральной и Южной Америки.

… К сожалению, признается Флинн, «ни один из американских президентов не призывал к смене режима в Иране». Вместе с Ледином, этим архиконсерватором, поменявшим организацию American Enterprise Institute на еще более радикальный Фонд защиты демократий (Foundation for the Defense of Democracies), Флинн поддерживает агрессивные попытки, направленные на свержение иранского руководства.

… Незадолго до объявления о своем назначении на пост главы ЦРУ Майк Помпео разместил такое сообщение в Twitter: «С я нетерпением жду того момента, когда можно будет отказаться от этой ужасной сделки с крупнейшим в мире спонсором терроризма»(конец цитаты).

Упомянутый соавтор Майкла Флинна – Майкл Ледин и есть тот специалист по работе с элитой Италии, которая участвовала в создании инфраструктуры «Гладио», используя теневые операции с оружием и наркотранзит. Но об этом отдельно.

Команда силовиков Д. Трампа готовится к конфронтации с Ираном, но, если речь идет о смене иранского руководства и отказе от «ядерной сделки», то это игра именно в пользу КСИР и семьи Лариджани, так как сделку обеспечивала конкурирующая команда Х. Рухани-А. Рафсанджани.

http://pravosudija.net/article/scofield-sdvigi-voenno-politicheskoy-situacii-v-mire-iran(28.03.2016) В 2013 году, когда внешнеполитическая команда Д. Керри сменила команду Х. Клинтон, началась подготовка к «иранской сделке». Первым этапом было обеспечение победы Х. Рухани на президентских выборах. Параллельно в Турции были организованы протесты в защиту парка Гези.

… Х. Немази (Hassan Nemazee) участвовал в выборах 2009 года на стороне А. Рафсанджани (одного из ключевых участников «Иран-контрас»), а в 2004 г. был спонсором Д. Керри (разоблачителя «Иран-контрас»). Это говорит о том, что в те годы Д. Керри поступил стратегически, создав проблемы представителям Республиканской партии США, а иранскую часть инфраструктуры оружейных поставок переключил на представителей Демократической партии. Позднее именно с А. Рафсанджани он был вынужден вступить во взаимодействие, подготавливая «иранскую сделку».

Что касается Х. Немази, то необходимо отметить еще ряд деталей.

В 2006 году, благодаря его финансовой поддержке, Демократическая партия победила на выборах в Конгресс, что в дальнейшем способствовало победе Б. Обамы на президентских выборах 2008 года. Также как способствовало и отставке Д. Рамсфелда с поста Министра обороны. Сбором средств в 2006 году руководил лидер сенатского меньшинства (ставшего большинством после выборов) Чак Шумер (Chuck Schumer).

После инаугурации в 2009 году Б. Обама начал благодарить тех, кому был обязан победой на выборах. Бывший помощник Ч. Шумера в сенатском комитете Прит Бхарара (Preet Bharara) был номинирован на должность прокурора США по Южному округу Нью-Йорка 15.05.2009 г., а 13.08.2009 г. был приведен к присяге.

В ноябре 2011 г. он осудил Виктора Бута за попытку переправить в Колумбию оружие для ФАРК. А в марте 2016 г. П. Бхарара взялся за Р. Зарраба, чтобы надавить на президента Турции Р. Эрдогана(конец цитаты).

Президенту США Р. Рейгану удалось сплотить очень разные элитные группы в США и к сделкам «Иран-контрас» были причастны операторы от разных групп. Однако, во время президентства Б. Обамы такого сплочения и слаженности добиться не удалось, а начальный период президента Д. Трампа проходит в очень конфликтной обстановке.

Если команда Д. Трампа рассчитывает отказаться от опоры на Иран, так как это делала команда Д. Керри и пыталась в последние два года делать команда Х. Клинтон, то это означает поиск других опор в регионе. Пока просматривается ставка на правый Израиль во главе с Б. Нетаньяху и Турцию с усилившимся Р. Эрдоганом.

Однако, роль Р. Эрдогана и Х. Фидана, при таких авансах со стороны команды Д. Трампа, резко возрастает и необходимо очень внимательно разбираться с тем потенциалом ранее наработанных связей, который может быть «включен» в ближайшее время.

Необходимо еще раз отметить, что свой первый официальный визит глава ЦРУ Майк Помпео совершил именно в Турцию, где встречался с президентом, премьером и главой MIT.

После Турции М. Помпео отправился в КСА.

https://ria.ru/world/20170211/1487733410.html(11.02.2017) Директор ЦРУ Майк Помпео наградил саудовского кронпринца Мухаммеда бен Наифа медалью за заслуги в борьбе с терроризмом, передает саудовское официальное агентство SPA.

Помпео прибыл в Эр-Рияд после посещения Анкары. Награждение состоялось 10.02.2017.

ЦРУ отметило кронпринца за “отличную разведывательную работу в сфере антитеррора и вклад в достижение международной безопасности и мира”, говорится в сообщении(конец цитаты).

Мохаммед бин Найеф соперник Мохаммеда бин Салмана, который взаимодействовал с Р. Кадыровым и куратором сирийских спецслужб Али Мамлюком. Его же назначали главным куратором операции по смещению Б. Асада (см. http://pravosudija.net/article/sgoreli-vse-po-nedorazumeniyu).

Также стоит сказать, что советник Д. Трампа по национальной безопасности и бывший начальник РУМО – М. Флинн был замечен в лоббировании интересов близкого к Р. Эрдогану бизнесмена Экима Алптека (Ekim Alptek), который также выступает председателем Турецко-Американского делового совета (Turkish-American Business Council). Речь идет о взаимодействии голландской Inovo BV и консалтинговой компании The Flynn Intel Group (см. http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/lt-gen-michael-t-flynn-gu_b_13013248.html).

Именно в Голландии находятся фирмы Rainbow International B.V., Staay Food Group Holding, Fruit Company B.V., совладельцем которых ранее был Ровшан Джаниев. Теперь компании контролирует Шейх Хамзат (см. https://ru.sputnik.az/incidents/20161201/407927009/ljankjaranskij-obekty-shejh-hamzat-evropa.html).

http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/01/18/1584080.html(18.01.2017) Гораздо более ожесточенная схватка развернулась за активы Лянкоранского в Голландии, основными из которых являются овощная база и каналы по поставке цветов на пространство бывшего СССР. За них сейчас борются чеченские «авторитеты» Хамзат Гастамиров (Шейх Хамзат) и Абу Давтаев (Абу). В результате на первого уже было совершено покушение, и он начал активно готовиться к ответным действиям (конец цитаты).

Если М. Помпео награждает принца Найефа, то это означает его усиление по отношению к принцу Салману. Что также означает возникновение определенных проблем у министра обороны КСА, а также его российских и сирийских партнеров. Другими словами, М. Помпео своими действиями ослабляет возможности Р. Кадырова, что тем самым повышает шансы Шейха Хамзата.

Поэтому роль объединившихся турецких, чеченских и итальянских кланов (см. http://pravosudija.net/article/scofield-peredel-mirovogo-narkotranzita-prodolzhenie-balkanskiy-marshrut) представляет интерес в контексте передела глобального нелегального транзита.

С учетом публикации в ИА REXстатьи о «кукловоде» Х. Фидане, можно предположить, что не всем нравится такой подход, при котором в Иране значительно ослабнет влияние команды Х. Рухани и, соответственно, ослабнет и влияние всей мировой инфраструктуры, которой был нужен «открытый Иран», через который можно возить по 3850 контейнеров в день без досмотра (см. https://regnum.ru/news/polit/2169865.html).

Вот, что об этой «системе» говорил К. Черемных:

http://newia.info/6224(10.07.2013) В Иране «мирный переход» уже случился. И соответственно, перед командой Керри, и соответственно, перед той трансконтинентальной «партией G2», в которую эта команда интегрирована, открывается перспектива куда более прямого коридора, чем «параллель Суэцкому каналу» [канадско-китайский проект создания системы железнодорожного грузового и пассажирского скоростного сообщения между портами средиземноморского побережья и расположенным на Красном море Эйлатом]. Более прямого пути из Афганистана в Персидский залив, чем через Иран, просто не существует. … Иран, пусть и с «клерикалом» во главе, может просто заменить Израиль и Катар вместе взятые в качестве стратегического партнера США. И соответственно, никаких больше поводов для отсрочки суверенизации Палестины не останется (конец цитаты).

http://newia.info/12670(03.01.2014) В личном составе Международного совета Центра Переса за мир (Peres Center for Peace) соседствуют «голуби мира» Джимми Картер и Михаил Горбачев, поджигатель боснийской и ливийской войн Бернар-Анри Леви и бывший партнер BCCI Брюс Раппапорт, спонсор антиликудовского и антиклерикального «кефирного восстания» в Тель-Авиве Дэниел Абрахам и основатель Ближневосточного центра Brookings Хаим Сабан, почетный президент CFR Лесли Гелб и ветераны французской политики Валери Жискар д’Эстен, Лионель Жоспен и Жак Аттали, почетный посол Туркменистана в Израиле Йосеф Майман и «гений менеджмента» Ли Якокка, президент Исламского центра Индии М. Вахидуддин Хан и экс-глава МИД Турции Ахмет Четин, экс-президент ЮАР Фредерик де Клерк и епископ-экологист Десмонд Туту, экс-генсек ООН Бутрос Бутрос Гали и имеющий обширный бизнес в Африке польский олигарх Ян Кульчик, телемагнат Владимир Гусинский и экс-президент Индонезии Абдуррахман Вахид. В том же Международном совете Peres Center for Peace мы находим лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к Евромайдану: здесь присутствует экс-президент Польши Александр Квасьневский и два международных посредника с обширными теневыми связями – экс-министр культуры Венгрии Андраш Кнопп и лоббист сланцевого газа в Польше и на Украине Зеэв Фурст.

Учитывая, что первый из этих двух посредников возглавлял EuralTransGaz, а второй лично представлял американскому послу Уильяму Тэйлору своего друга Дмитрия Васильевича Фирташа, можно как минимум предположить, что метания украинских олигархов осенью 2013 года было результатом не только их внутренних расчетов или прессинга со стороны Еврокомиссии.

Экс-управляющий Банка Израиля Яаков Френкель одновременно присутствует в Peres Center for Peace и Международной кризисной группе (ICG). Помимо единомышленницы Картера Луизы Арбур и проводника иранской перестройки Томаса Пикеринга, помимо Джорджа Сороса и Збигнева Бжезинского, в руководстве ICG фигурирует экс-глава внешней разведки Саудовской Аравии принц Тюрки аль-Фейсал, в разное время партнерствовавший как с демократической командой Ричарда Холбрука (ныне часть команды Керри), так и с неоконсерваторами. В революционном 2011 году принц Тюрки был почетным гостем конференции Люксембургского форума, основанного вице-президентом ВЕК Вячеславом Кантором. Одним из экономических поводов для опалы Михаила Ходорковского был конфликт на рынке фосфатов между ЮКОС и корпорацией «Акрон» Вячеслава Кантора(конец цитаты).

Ставка на Катар, «Братьев-мусульман» и Р. Эрдогана – это был проект, за который отвечала Х. Клинтон и Командование специальных операций ВМС США. Однако, команда Д. Керри в 2013 году начала корректировать курс по отношению к Катару, «Братьям-мусульманам» и Р. Эрдогану:

http://newia.info/6224(10.07.2013) Как замечали многие обозреватели, одним из основных центров новых египетских волнений стали города зоны Суэцкого канала – Исмаилия (место рождения «Братьев-Мусульман»!) и Суэц. Амбициозному катарскому семейству, у которого текли слюнки от ожидания прибыли с управления каналом, теперь, видимо, придется долго ждать. Портал «Аль-Джазира» пытается выдержать индифферентный тон, но получается не очень. Ведь кто теперь, кроме «Аль-Джазиры», займется опровержением уже повсеместно распространенного слуха о том, что жертвы при штурме центрального офиса «Братьев-Мусульман» — 24 человека – не результат давки и драки за трофеи, а стрельбы изнутри здания? А заодно, чтобы отвлечься от темы, «Аль-Джазира» подробно рассказывает о Сноудене и предлагает аудитории дискуссию на тему: «Будет ли Китай лучшим лидером мира, чем США?» (конец цитаты).

http://newia.info/12665(01.01.2014) Более важны два других обстоятельства. Одно из них на поверхности – это желание новой [иранской] элиты открыть экономику, причем без разбора, holus bolus. Второе обстоятельство, напротив, не афишируемое, а скрываемое Тегераном столь же тщательно, сколь тщательно скрывает официальный Каир свои отношения с израильтянами – это вступление Ирана в конфиденциальный торг по Афганистану при участии американского Henry Stimson Center.

Нетрудно заметить, лишь взглянув на карту, что Иран – чрезвычайно удобная транзитная территория. И не только для собственной и туркменской нефти.

… Постепенное открытие Ирана – это именно то, на что надеялось и чего добивалось так называемое левое, голосующее за Демпартию, большинство иранской диаспоры в США. Как и Хасан Немази — спонсор Джона Байдена и Барака Обамы, сын наркотрейдера и шурин посла Великобритании в США. Как и глава консультативного совета Национального ирано-американского совета Томас Пикеринг, соратник Немази и Гелба по фонду National Security Network, сопредседатель ICG и член совета директоров Henry Stimson Center.

… Наиболее вероятные партнеры [Ирана] в Афганистане – хотя это не талибы, а их конкуренты – принадлежат к ветеранам вооруженной борьбы с нашей страной.

… Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что массовые беспорядки в Стамбуле и Рио устроили одна и та же сила(конец цитаты)

Необходимо отметить, что в создании International Crisis Group (ICG) ключевую роль играл Мортон Абрамовитц (Morton Isaac Abramowitz), которого называют одним из кураторов Ф. Гюлена.

http://www.kommersant.ru/doc/217216(21.04.1999) 16 апреля президент Джордж Буш объявил о начале операции Provide Comfort. Союзники приступили к созданию на севере Ирака “лагерей безопасности” для беженцев. Сформировали для их защиты англо-американо-французский экспедиционный корпус и, не дожидаясь разрешения СБ ООН, объявили Северный Ирак запретной зоной для полетов иракских самолетов. После чего всем беженцам порекомендовали разместиться в этих лагерях, а из базы НАТО в Инджирлике (Турция) к ним двинулись караваны армейских грузовиков с гуманитарным грузом. Авиация союзников начала сбрасывать грузы в труднодоступных местах.

В операции приняло участие несколько десятков гуманитарных агентств. Но координацию их действий и связь с командованием НАТО — американским генералом Джоном Шаликашвили — и послом США в Турции Мортоном Абрамовицем госдепартамент поручил фирме “Интертек” и ее главе Фреду Кьюни, который и разработал план операции. “Фред Кьюни был экспертом почти во всем, чем мы занимались. Для меня он был героем этой операции”,— заявил позже генерал Шаликашвили.

Операция оказалась чрезвычайно успешной. За три месяца в Ирак вернулось около миллиона курдских беженцев. Абрамовиц вспоминал, что когда Кьюни изложил ему свой план и заявил, что в течение двух месяцев вернет курдов на родину, то он, как посол США в Турции, непосредственно курировавший эту операцию и прекрасно знавший регион, не поверил ему и назвал все это “кучей благоглупостей”. Но Кьюни продолжал сидеть и добрых два часа спорил с ним, пока не убедил посла.

… В 1992 году чрезвычайная ситуация сложилась в Сомали: к осени здесь погибло от голода почти полмиллиона человек. Гуманитарная миссия ООН фактически провалилась. Для изучения ситуации был послан Кьюни. Вернувшись, он в ноябре 1992 года выступил с отчетом о сложившейся ситуации в Фонде Карнеги по обеспечению мира. Во главе фонда, кстати, стоял его партнер по операции Provide Comfort Мортон Абрамовиц(конец цитаты).

International Crisis Group была зарегистрирована в середине 1995 года, решение о её создании было принято в январе 1993 года по результатам поездки М. Абрамовитца в Боснию. Финансирование проекта отчасти обеспечивал Д. Сорос.

http://pravosudija.net/article/scofield-ne-povtoryat-oshibok-proshlogo-chast-ii(09.04.2016) В 1995 году в Чечню приехал сотрудник РУМО Фред Кьюни, который сначала пропал (в апреле), а потом появился в ближайшем окружении Д. Дудаева, закамуфлированный под «бойца джихада».

По совету Ф. Кьюни Д. Дудаев убрал У. Имаева из делегации по переговорам (начатым после захвата больницы в Буденновске 14-19 июня 1995 г.).

Необходимо отметить, что РУМО с ноября 1991 г. по август 1995 г. возглавлял Джеймс Клэппер (James Robert Clapper, Jr.), с 09.08.2010 г. занимающий должность директора Национальной разведки США. Т.е. Ф. Кьюни в Чечню отправлял он(конец цитаты).

Д. Клэпперу места в новой администрации Д. Трампа не нашлось и пост директора Национальной разведки он оставил 20.01.2017 г.

Таким образом, можно заметить, что победа Д. Трампа на выборах президента США привела к системному кризису для ряда представителей International Crisis Group и Peres Center for Peace, а также для их международных контактов.

В совет управляющих Peres Center for Peace в «платиновом статусе» входит Ринат Ахметов (см. http://www.peres-center.org/active_board). Поэтому его возможности влиять на процессы будут снижены.

В состав совета директоров Peres Center for Peace (см. http://www.peres-center.org/board) входит Авнер Азулай (Avner Azulay).

http://lechaim.ru/ARHIV/106/manor_.htm(февраль 2001) Авнер Азулай говорит свободно и легко – и так же легко огибает темы, на которых не хочет останавливаться. Он упоминает о своей давней командировке в Латинскую Америку. Время этой командировки замечательно совпадает со временем поимки агентами Мосада на окраине Буэнос-Айреса нацистского преступника Адольфа Эйхмана, нелегально вывезенного затем в Израиль, судимого там и повешенного по приговору суда.

… Из Южной Америки он возвращается в свое спецподразделение. Его ждет новая командировка – на сей раз на учебу: в Чикагском университете он изучает международные отношения, экономику и науку управления. По возвращении из США он назначается командиром своего спецподразделения и командует им до начала 70-х годов. А потом новая длительная командировка – с дипломатической миссией в одну из западно-европейских стран. В Европе набирает силу террор, свирепствуют «Красные бригады», немецкие боевики работают рука об руку с мусульманскими террористами. В неподготовленной к политическому терроризму Европе оперативные консультации израильских специалистов ценятся на вес золота: те самые печально знаменитые «нити террора» часто ведут на Ближний Восток. В самых необычайных оперативных ситуациях, возникающих в Европе, Авнеру Азулаю время от времени попадаются «знакомые лица», и эти встречи носят прощальный характер.

… А. Азулай: «Нами была допущена одна существенная ошибка: мы до поры, до времени вели борьбу против народа, а не против террористов. Русские, мне кажется, допустили по отношению к Чечне такую же тактическую ошибку, какую мы допустили по отношению к палестинцам.

… Даже наши непродолжительные разведочные совместные действия с палестинскими коллегами дали в конечном итоге положительный результат. И если б не последняя вспышка, причиной которой послужили политические мотивы, наше сотрудничество продолжалось бы, и мы бы нашли, в конце концов, общий язык: в любой стране, при любом режиме разветвленный террор представляет собою угрозу власти… Но не слишком ли много «бы»?

… Договор с палестинцами для нас важней, чем договор с Сирией или какой-нибудь другой арабской страной. Договоримся с палестинцами — пойдет цепная реакция примирения с ближними и дальними арабскими соседями. Предвоенная поездка бывшего командира Мосада Дани Ятома по странам Персидского залива подтверждает это предположение. Договор с палестинцами — это, если угодно, настоящее окончание войны за Независимость, войны, которая еще продолжается»(конец цитаты).

Примирение с Палестиной – не является приоритетом ни для Б. Нетаньяху, ни для команды Д. Трампа.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4014880(11.02.2017) США заблокировали назначение экс-премьера Палестины Саляма Файяда спецпредставителем ООН в Ливии.

… В письменном заявлении постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что американская сторона была разочарована кандидатурой, предложенной административным главой всемирной организации Антониу Гутерришем на утверждение Совета Безопасности.

… Постпред Израиля при ООН Данни Данон приветствовал решение США заблокировать назначение Файяда спецпредставителем генсека в Ливии. “Новая администрация (США) в очередной раз доказала, что она твердо стоит на стороне Государства Израиль на международной арене и в ООН. Новая администрация работает в интересах Соединенных Штатов, Израиля и особого альянса, который существует между двумя нашими народами”, – говорится в письменном заявлении Данона. По его словам, в истории ООН настала “новая эра”, в которой США выступают “против любых попыток навредить еврейскому государству”.

По ее словам, ООН уже длительное время ведет себя предвзято и действует “в интересах палестинской администрации и в ущерб” Израилю, являющемуся близким союзником США. “В дальнейшем Соединенные Штаты будут действовать, а не только выступать в поддержку наших союзников”, – отметила дипломат.

… 65-летний Салям Файяд занимал пост премьер-министра Палестины в 2007-2013 гг. Свои основные усилия на должности главы правительства он сосредоточил на создании органов государственной власти, проведении финансовых реформ и модернизации сил безопасности Палестины(конец цитаты).

Что касается Авнера Азулая, то он работает управляющим директором Фонда Марка Рича (ManagingDirector, TheMarcRichFoundationforEducation, CultureandWelfareLucerne, Switzerland).

http://postskriptum.org/2016/11/27/rich/3/(27.11.2016) В дополнение к обвинениям в уклонении от уплаты налогами, Рича обвинили в торговле с Ираном до и после кризиса с американскими дипломатами-заложниками, и в отмывании денежных средств.

… Существенен тот факт, что два наиболее активных его преследователя – нынешний директор ФБР Джеймс Коми и Руби Джулиани стали одними из главных действующих лиц в только что завершившейся американской предвыборной кампании. Именно Джулиани был федеральным прокурором, зачитавшим в 1983 году американское обвинительное заключение против Рича – и с тех пор он преследовал его без остановки.

Рич утверждал, что Джулиани решил построить на этом свою карьеру, в то время как Джулиани выдвинул против него 51 обвинительный пункт, и потребовал выдачи Рича от швейцарских властей(конец цитаты).

Если идет атака на международную систему, то она не может вестись никем, кроме аналогичной по возможностям системы. Вопрос, что это за система?

Вспомним, что за связи с «PropagandaDue» (Пи-2) отвечал Майкл Ледин.

Вот, что об этой организации сказал Юлиан Семёнов, с учетом всех своих знакомств и цензуры (отрывок из допроса начальника внешней разведки службы безопасности – VI отдел РСХА – Вальтера Шелленберга):

http://profilib.com/chtenie/15156/yulian-semenov-ekspansiya-ii-74.php(Ю. Семёнов «Экспансия II»)

Вопрос. – Скажите, чем объяснить патологическую ненависть фюрера, да и вообще НСДАП, к масонам?

Ответ. – Фюрер боялся их тайной, неподконтрольной организованности и связей с крупнейшими финансовыми центрами. Он ненавидел их незримое могущество.

Вопрос. – В какой форме вы работали по масонам?

Ответ. – Я предпринимал на свой страх и риск кое-какие шаги, чтобы проникнуть в братство, понимая, сколь важной будет информация, если я смогу получить серьезную агентуру среди масонства.

Вопрос. – Но ведь в Германии масонские ложи были разгромлены?

Ответ. – Совершенно верно. Но несмотря на то, что дуче также вел борьбу с масонами, позиции братства в Италии были настолько сильны и глубинны, что ему не удалось до конца разрушить его структуру. Наиболее законспирированные группы продолжали функционировать, причем отнюдь не безуспешно… Особенно активно с итальянским масонством, да и вообще с Италией, работал Канарис… Он, в частности, рассказывал мне, как во время испанской кампании, в тридцать седьмом году, он привлек к сотрудничеству чрезвычайно, по его словам, перспективного молодого человека, Личо Джелли… Он воевал против республиканцев в составе особого батальона “чернорубашечников” – личной гвардии Муссолини, владел пером, публиковал очерки, был великолепным оратором… Канарис весьма высоко ценил его, загодя готовя, кстати говоря, к проникновению в круги итальянского масонства, чтобы через них выйти на Нью-Йорк и Лондон, на “Шотландскую ложу”.

Вопрос. – Оставим “Шотландскую ложу”, это не входит в сферу нашего интереса… Какова дальнейшая судьба Личо Джелли?

Ответ. – Если мне не изменяет память, в конце сорок четвертого года он сумел эмигрировать в Аргентину, опасаясь судебного преследования со стороны союзников. Там его следы затерялись, хотя он весьма интересовал меня, поскольку в Буэнос-Айресе итальянцы довольно влиятельны и имеют серьезный вес в нефтяной промышленности, а для рейха в последний год вопрос о бензине был, как вы знаете, ключевым…(конец цитаты).

Д. Трамп был в день голосования по Brexitв Шотландии, с которой его многое связывает:

http://nypost.com/2012/01/17/trump-finally-given-scottish-coat-of-arms/(17.01.2012) Trump’s mother, Mary Anne MacLeod, was born in Stornoway, on Scotland’s Isle of Lewis (конеццитаты).

Осталось отметить, что именно шотландцы организовали опиумную торговлю с Китаем.

http://profilib.com/chtenie/71528/sergey-golubitskiy-chuzhie-uroki-2007-lib-31.php

Истинное своеобразие “Джардин Матесон” заключается в том, что компания в своих истоках была бесконечно далека не только от старинных европейских банковских домов, но даже и от британской деловой элиты. Оба учредителя компании – Уильям Джардин и Джеймс Матесон – были шотландцами и созидали свою империю в прямом смысле слова с нуля.

… Так, среди прочего, почтенный торговый дом:

• стал главным катализатором Первой опиумной войны, завершившейся колонизацией Китая. Уильям Джардин самолично склонил лорда Генри Палмерстона, тогдашнего министра иностранных дел Великобритании, к военным действиям, предоставив детально проработанный план операции и подкрепив его необходимыми географическими картами, логистикой и финансовыми расчетами;

• замыслил отторжение Гонконга от Китая и успешно воплотил задуманное в жизнь, превратив прибрежный остров в центр опиумной торговли и пиратский пакгауз;

• сколотил свое состояние целиком на наркоторговле, коей безудержно предавался без малого полвека;

• привил европейским компаниям, торгующим на Дальнем Востоке, а заодно и автохтонным азиатским предпринимателям уникальный дух братской взаимопомощи, который и поныне доминирует в международных отношениях коммерсантов Китая и стран АСЕАН, предпочитающих грубой конкуренции мирное разделение сфер влияния и работу по взаимной договоренности.

… В 1817 году Уильям Джардин обоснованно решил, что настало время для конвертации связей и опыта в собственный бизнес, оставил Ост-индскую компанию и открыл агентство в Бомбее, с ходу получив заявки на коммерческое представительство множества торговых компаний, заинтересованных в азиатском бизнесе. Своеобразие момента заключалось в том, что Британская ост-индская компания законодательно являлась абсолютным монополистом, наделенным хартией Парламента на ведение торговых сношений на всех территориях империи. Прочий частный бизнес мог претендовать лишь на роль субподрядчиков и посредников, официально назначенных Ост-индской компанией. Очевидно, что добиться субподряда можно было лишь при наличии добрых и теплых связей в руководстве компании-монополиста, а Уильям Джардин обладал таковыми связями в избытке.

В 1823 году преуспевающий предприниматель совершил решающий шаг в своей жизни – перебрался из Бомбея в Кантон (Гуанчжоу), где целиком сосредоточился на “Великой китайской торговой схеме”, обогатившей семейный род Джардинов на столетия вперед. Разобраться в смысле нового предпринимательского увлечения Уильяма Джардина нам поможет еще один краткий экскурс в историю – на сей раз не шотландскую, а китайскую.

С середины XVIII века Поднебесная, управляемая императорами династии Цин, подвергалась беспрецедентному коммерческому давлению со стороны Британии, всеми правдами и неправдами навязывающей ей торговые отношения. Отношения, которые Китаю были совершенно не нужны: неохватная восточная цивилизация пребывала в состоянии абсолютной самодостаточности, веками довольствуясь внутренней торговлей между своими обширными и отдаленными друг от друга провинциями. В подобных обстоятельствах открываться перед иноземными “варварами” не было ни нужды, ни желания.

Драматизм ситуации усугублялся тем, что Британия, безмерно вожделевшая китайского шелка, чая и фарфора, не могла предложить взамен ничего, кроме серебра, поскольку ни индийский хлопок, ни английское сукно китайцев не привлекали.

Сергей Голубицкий – Чужие уроки – 2007

Интенсивный обмен китайских товаров на серебро неминуемо вел к истощению британской казны, ставя под угрозу благополучие всей банковско-финансовой системы, поэтому поиск альтернативного обмена занимал лучшие умы Туманного Альбиона. Методом проб и ошибок уникальный товар, способный заинтересовать китайцев всерьез и надолго, был найден. Таковым стал опиум, который изначально вырабатывался для медицинских целей (в качестве болеутоляющего средства), однако быстро нашел альтернативное применение, поскольку обладал удивительной способностью вводить людей в благодушно-дурашливое состояние покоя и блаженства.

На первых порах китайские власти спокойно взирали на ввоз опиума в страну, поскольку не догадывались об опасности, таящейся в безобидной вытяжке из макового сока. К тому же с медицинской субстанцией китайские врачи познакомились еще в VIII веке, когда в Поднебесную опиум завезли арабские купцы. Никому и в голову не приходило, что лекарство можно… курить! Изысканному занятию обучили китайцев просвещенные голландцы во время оккупации острова Формоза (Тайвань). Новомодное увлечение очень быстро обрело формы патологической эпидемии, поэтому опиумная торговля была запрещена императорскими указами в 1796 году и повторно – в 1800-м.

Куда там! В ответ на запрет прямой торговли ушлые британцы из Ост-индской компании разработали уже упомянутую нами “Великую китайскую торговую схему”, которая быстро превратилась в основной источник обогащения империи. Выглядела схема так: выращиванием мака, считавшимся абсолютной монополией Ост-индской компании, занимались бенгальские крестьяне, сдававшие урожай уполномоченным коллекторам. Опиум перерабатывали, а затем продавали частным предпринимателям, обладавшим специальным патентом (вот они – связи Уильяма Джардина!), которые подпольно доставляли товар к китайскому побережью. Здесь опиум складировали в плавучих пакгаузах и тайно реализовывали китайским контрабандистам в обмен на серебро, которое затем использовали для легальных закупок шелка, чая и фарфора.

Сегодня трудно представить, что банальная наркоцепочка, аналогичная той, что применяется в наши дни колумбийской наркомафией, ничуть не осуждалась Колыбелью мирового либерализма, более того – служила главным источником ее процветания. Предел цинизма: Британия не только развязала две войны, защищая неприкосновенность своей наркомонополии, но и наложила строжайший запрет на продажу опиума в Англии, Шотландии и Ирландии!

Нетрудно догадаться, что ключевую роль в “Великой китайской торговой схеме” играли те самые “независимые” торговые люди, наделенные специальным патентом и выступавшие посредниками между Ост-индской компанией и китайскими контрабандистами. Предприятие, учрежденное Уильямом Джардином и его деловым партнером шотландским дворянином Джеймсом Матесоном, как раз и являлось, начиная с первой половины 30-х годов XIX века, средостением этих посреднических усилий. Быстрые клиперы “Джардин Матесон” первыми доставляли драгоценный дурман к берегам Китая. Склады “Джардин Матесон”, скрытые от любопытных глаз китайских таможенников на необитаемом и труднодоступном острове Гонконг, обеспечивали надежное промежуточное хранение зелья. Личные связи Уильяма Джардина и Джеймса Матесона в среде коррумпированного до неприличия китайского чиновничества гарантировали правильную смазку интереса и уберегали от непредсказуемых рейдов и конфискаций. Аналогичные связи в среде британских, французских, американских, португальских и голландских предпринимателей позволяли улаживать все конфликты, не доводя до междоусобного кровопролития и рэкетирства(конец цитаты).

Поэтому речь идет о конфликте мировых систем нелегального транзита.