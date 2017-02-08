Scofield: передел мирового наркотранзита

Начнем с подборки материалов новостного агентства Sputnik , принадлежащего ФГУП МИА «Россия сегодня» (автор – Рамелла Ибрагимхалилова):

https://ru.sputnik.az/incidents/20160819/406817953.html(19.08.2016) Как сообщают турецкие СМИ, Ровшан Лянкяранский был убит в ночь с 17 на 18 августа на стамбульском бульваре Барбаросса в районе Бешикташ.

… Высказываются мнения, что Ровшан Лянкяранский приложил усилия к тому, чтобы правоохранители вышли на след Шакро.

Однако, и это предположение основано на домыслах. По словам источника из ближайшего окружения Джаниева, год назад Калашов взял под свою опеку Ровшана Лянкяранского.

… Информированный источник предположил, что смерть Ровшана Джаниева, скорее, стала следствием столкновения коммерческих интересов и передела сфер влияния. Джаниев после смерти нескольких предыдущих авторитетных “воров в законе” взял под контроль крупные рынки России и Украины, что не давало покоя его конкурентам…(конец цитаты).

https://ru.sputnik.az/incidents/20160923/407146900/obedinilis-vragi-rovshana-ljankjaranskogo.html(23.09.2016) В Берлине объединились два турецких и чеченский мафиозные кланы. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил информированный источник, приближенный к криминальным кругам. Объединение кланов произошло по инициативе близкого друга Ровшана Лянкяранского и смотрителя общей европейской кассы организованных преступных групп — “вора в законе” чеченца Хамзата Гастамирова (Шейха Хамзата), 1975 года рождения. Шейх Хамзат объединился с Бюлентом Бафрали, который последние годы проживает в Германии, и не менее влиятельным турецким “вором в законе” Седатом Шахином.

Как отметил информированный источник, такое слияние в криминальном мире произошло впервые за последние 26 лет. Турецкие и чеченский мафиозные кланы объединились против “дедовских” — клана убитого в январе 2013 года Аслана Усояна (Деда Хасана).

… Между тем, как отметил информированный источник, в Германии Бюлент Бафрали и Седат Шахин чувствуют себя довольно комфортно и никаких проблем с полицией у них нет(конец цитаты).

https://ru.sputnik.az/world/20161223/408215595/azerbaydjanes-i-cecenes-napali-na-qastamirova.html(23.12.2016) Амстердамская полиция задержала двух исполнителей, совершивших вооруженное нападение на “криминального авторитета” чеченца Хамзата Гастамирова, известного в криминальном мире как Шейх Хамзат, сообщил Sputnik Азербайджан источник, приближенный к криминальным кругам.

По имеющимся данным, Гастамиров контролирует криминальную кассу, так называемый “европейский общак”. Задержанными оказались азербайджанец и чеченец в возрасте 30-35 лет.

Нападение было совершено около трех ночи 23 декабря на оптовой овощной базе Staay Food Group Holding, расположенной по адресу: Nieuwland Parc 121 2952 DB Alblasserdam.

… Приближенные “вора в законе” предполагают, что нападение связано с растущим влиянием Гастамирова на мировом фруктово-овощном рынке.

Известно, что холдинговая группа АЛМЭКС и крупный европейский партнер Staay Food Groupсоздают совместное предприятие Astana Fresh в аграрном секторе Республики Казахстан. 21 ноября 2016 года между АЛМЭКС и Staay Food Group подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны намерены развивать проекты.

На первом этапе предполагается наладить сотрудничество с фермерами путем создания системы дистрибуции свежей фруктово-овощной продукции в Казахстане и близлежащих странах.

Staay Food выращивает продукцию как на собственных площадях, так и на находящихся в частной собственности площадях фермерских хозяйств в Нидерландах и других странах. Основные сельскохозяйственные площади расположены в Европе, Латинской Америке, в Центральной и Южной Африке(конец цитаты)

Необходимо отметить, что казахский партнер голландской Staay Food – финансовый холдинг АЛМЭКС, которым владеют Тимур и Динара Кулибаевы.

https://forbes.kz/ranking/object/40Тимур Кулибаев совместно с женой Динарой Кулибаевой владеет Народным банком Казахстана через АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС». Также в числе его казахстанских активов значатся ТОО «Фирма «АЛМЭКС Плюс», ТОО «Кипрос», ТОО «Mercury Properties», АО «Аксайгазсервис», ТОО «Viled Group», ТОО «Viled Fashion» (магазин Saks Fifth Avenue) и другие. Пополам с Михаилом Гуцериевым (№16 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Russia) является собственником АО «Каспий Нефть».

Кулибаев – член совета директоров «Газпрома» с 2011 года. Возглавляет Национальную палату предпринимателей «Атамекен», Ассоциацию компаний энергетического и добывающего сектора Kazеnergy(конец цитаты).

При этом в РК вновь обострилась война элит:

http://www.ng.ru/cis/2016-09-08/7_kazahstan.html(08.09.2016) В Казахстане произошли кадровые перестановки на высшем уровне. Президент Нурсултан Назарбаев назначил главу правительства Карима Масимова председателем Комитета национальной безопасности (конец цитаты).

Ранее, не кто-то, а М. Ростовский (сын Эрнста Генри – см. https://ria.ru/society/20040217/529302.htmlи http://www.mk.ru/old/article/2007/04/09/154148-bomba-v-zapiske.html) отмечал:

http://www.mk.ru/politics/article/2007/01/11/173165-u-nazarbaeva-izmenilis-klanyi.html(11.01.2007) Карим Масимов — человек с весьма экзотической биографией. Согласно официальному жизнеописанию Масимова, он начал свою карьеру с должности сотрудника торгпредства СССР в Китае. Но в казахстанских политкругах считается, что в КНР Масимов в реальности работал на советскую разведку. С тех самых пор нового премьера отличает страсть ко всему восточному. Он владеет несколькими видами единоборств и является тонким знатоком китайской и японской поэзии. В Астане подобные интересы Масимова не вызывают всеобщего восторга. Многие упрекают нового премьера в чрезмерных прокитайских настроениях. Еще один нюанс. Согласно упорным слухам, Масимов не казах, а уйгур. Поэтому с вероятностью 90% пост премьера — это потолок карьерных возможностей Масимова в Казахстане.

Впрочем, личные качества нового премьера гораздо менее важны, чем его клановая принадлежность. Еще недавно самой сильной политгруппой в стране считался клан старшей дочери президента, Дариги, и ее мужа Рахата Алиева. Однако своей чрезмерной амбициозностью эта парочка вызвала всеобщую нелюбовь. И Назарбаев стал всячески укреплять позиции среднего зятя, Тимура Кулибаева, и его супруги Динары. Эти, напротив, ведут себя крайне осторожно и осмотрительно. Видимо, именно поэтому им и везет. Назначение Масимова — еще одно свидетельство укрепления влияния Кулибаевых(конец цитаты).

http://rus.azattyq.org/a/arest-nartaja-dutbaeva-razglashenie-sekretov/28204080.html(29.12.2016) Арест бывшего председателя комитета национальной безопасности генерал-лейтенанта Нартая Дутбаева в предновогодние дни произвел впечатление грома среди ясного неба. Нартай Дутбаев, а также чиновники Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев 26 декабря задержаны по подозрению в разглашении государственных секретов, превышении власти и должностных полномочий. О задержании объявили через два дня. По информации пресс-службы КНБ, в их домах «проведены обыски, изъяты вещественные доказательства». Подозреваемые в следственном изоляторе КНБ.

… Поскольку «дело Дутбаева» ведёт КНБ, то рука его председателя Карима Масимова в этом деле очевидна, считают некоторые эксперты. Его «заслуга», как говорил ранее Азаттыку независимый журналист и правозащитник Сергей Дуванов, заключается в том, чтобы представить «убедительный доклад» президенту Нурсултану Назарбаеву, который и принимает окончательное решение.

… Бывший член политсовета оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Гульжан Ергалиева вспоминает историю досрочного освобождения из тюрьмы в мае 2003 года одного из лидеров ДВК Мухтара Аблязова. Тот, по словам Ергалиевой, в то время вынужден был иметь контакты с тогдашним председателем КНБ Нартаем Дутбаевым.

… Теперь же, когда казахстанским властям не удалось заполучить в свои руки — через Россию и Украину — Мухтара Аблязова из французской тюрьмы, который теперь позиционирует себя как главный политический оппонент президента Назарбаева, власть, по словам Ергалиевой, могла вспомнить о том, что именно Дутбаев в 2003 году пусть и технически, но участвовал в освобождении Аблязова.

… Находящийся в изгнании бывший председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев пишет в Facebook’e, что в преддверии транзита власти началось наступление на клан другого бывшего председателя КНБ, Нуртая Абыкаева, «человеком которого», по мнению Мусаева, является Нартай Дутбаев. По версии Мусаева, против Абыкаева и, следовательно, против Дутбаева выступают дочь президента Назарбаева Дарига Назарбаева, его зять Тимур Кулибаев и заместитель премьер-министра Имангали Тасмагамбетов, на которых теперь, мол, «работает» Карим Масимов. Альнур Мусаев не склонен считать роль Карима Масимова чисто технической «в деле Дутбаева»(конец цитаты).

Итак, в сентябре 2016 г. К. Масимов возглавил КНБ, началась трансформация «групп влияния» в КНБ в рамках подготовки к «транзиту власти». Группа Тимура и Динары Кулибаевых, потеряв возможности премьерской должности К. Масимова, стала использовать его новые возможности в должности главы КНБ, а в ноябре финансовый холдинг АЛМЭКС и голландская компания Staay Food Group объявили о сотрудничестве в аграрном секторе РК (что также может рассматриваться как наращивание активов в рамках подготовки к «транзиту власти»).

При этом, как отмечает Р. Ибрагимхалилова, начиная с 17.10.2016 на базе Staay Food осуществлялось наблюдение за Шейхом Хамзатом:

https://ru.sputnik.az/incidents/20161228/408269597/killer-amsterdam-vor-v-zakone.html(28.12.2016) Следствие показало, что часть координации покушения [на Шейха Хамзата] осуществлялась по мобильному приложению WhatsApp оператора сотовой связи “МегаФон” с территории Северного Кавказа. Второй координатор нападения находился на территории Берлина.

Изучение камер наблюдения службы безопасности оптовой базы показало, что исполнители заказа наблюдали за Шейхом Хамзатом два месяца и четыре дня. Все это время они под видом водителей фур въезжали на территорию базы [Staay Food Group Holding] и делали свои наблюдения – изучали график передвижения криминального авторитета. То есть, слежка велась с 17 октября 2016 года.

… Похожий тандем против Шейха Хамзата наблюдался в 2013 году сразу после убийства крестного отца российской мафии Аслана Усояна (Деда Хасана, убитого 16 января).

…Окружение чеченца связывает покушение на Гастамирова с его быстрорастущим влиянием в криминальном мире, поскольку он дружит не только с постсоветскими авторитетами, но и итальянскими, турецкими, албанскими и американскими мафиозными кланами. По словам источника, в физическом устранении Шейха Хамзата заинтересованы в первую очередь враги Ровшана Лянкяранского, которые понимают, что, если не сейчас, то потом будет поздно.

Теперь только окружение Гастамирова начинает понимать, для чего “вора в законе” Азиза Батукаева привезли в Чечню и почему так демонстративно расправились с его коллегой Захарием Калашовым(конец цитаты).

Азиз Батукаев рассматривался ранее (см. http://pravosudija.net/article/scofield-malenkie-epizody-bolshoy-pozicionnoy-voyny-chast-iii), но на ряд моментов стоит ещё раз обратить внимание:

http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/04/23/1121296.html(23.04.2013) Осужденный на 16 лет за наркоторговлю и организацию массовых беспорядков, авторитет вдруг был освобожден. И не просто освобожден: на машине начальника ГСИН Киргизии его доставили в VIP-зал аэропорта, где вора ждал бизнес-джет. На нем Батукаев вылетел к соплеменникам в Грозный.

… Источники в правоохранительных органах говорят о том, что за него хлопотал сам Рамзан Кадыров, а забирать Батукаева прилетали в Бишкек известные представители криминального мира Чечни.

Формально Батукаев был освобожден по состоянию здоровья – с диагнозом острый лейкоз и цирроз печени(конец цитаты).

Сообщение с сайта ИА «Росбалт», директор которого – супруга В. Черкесова (главы ФСКН с 11.03.2003 г. по 12.05.2008 г.). При этом сам В. Черкесов именно в 2013 г. был атакован именно в контексте контроля «Каспийского пути» (см. http://www.apsny.ge/interview/1360613390.php)

В 2013 году, после убийства Аслана Усояна и начала обострения в Дагестане, криминальный авторитет из Киргизии – Азиз Батукаев – стал элементом большой политики:

http://rus.azattyk.org/a/bogatyrev_batukaev_april2013/24960169.html(17.04.2013) Руководитель аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев ответил на вопросы «Азаттыка» вокруг скандального выезда криминального авторитета из Кыргызстана.

“Азаттык”: То есть вы отметаете разговоры о том, что “Батукаев еще вернется, еще покажет всем”? Что, может быть, он заменит убитого “вора в законе” Деда Хасана?

Богатырев: Тема замены Деда Хасана Азизом Батукаевым очень интересна, но она совершенно не кыргызская. Она связана с ситуацией в России. И с нарастающими разговорами и ощущением, что чеченцам дан большой карт-бланш для удержания порядка в период подготовки к сочинской Олимпиаде. Как говорят в России, якобы именно Рамзан Кадыров и вся чеченская диаспора будут заниматься этими вопросами.

Это интересная теория: если бы контроль над криминальной сферой перешел в руки представителей Чечни на просторах СНГ. Такое сотворение из Рамзана Кадырова всеобщего надсмотрщика(конец цитаты).

ИА «Росбалт» отслеживает активность Азиза Батукаева:

http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/06/23/1411341.html(23.06.2015) Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сходка прошла в Гудермесском районе Чечни, в окрестностях села Джалка. «Авторитетных» гостей из Москвы встречал один из самых влиятельных чеченских «воров в законе» Азиз Батукаев (конец цитаты).

https://ru.sputnik.kg/incidents/20161125/1030456859/batukaev-zapechatlen-v-aehroportu-manas.html(25.11.2016) В Facebook опубликованы фотографии человека, похожего на криминального авторитета Азиза Батукаева, сделанные на территории аэропорта «Манас».

… «Фото в аэропорту “Манас”, возможно, из его личного архива. Как указывает одно из изданий, они сделаны до того, как он покинул страну», — отметили в пресс-службе МВД(конец цитаты).

Вопросы, связанные с Азизом Батукаевым, оказались востребованы в контексте возросшей конфликтности киргизских элит:

http://www.fergananews.com/article.php?id=9209(27.12.2016) Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело против бывшего главы главного надзорного органа страны Аиды Саляновой. Ныне Салянова – депутат парламента страны, а её политическая позиция резко противоречит тем установкам, которые продвигает глава государства Алмазбек Атамбаев.

… Карьерный рост 44-летней Аиды Саляновой ускорился после того, как к власти пришли «временщики», сменившие бежавшего из страны президента Курманбека Бакиева. Занимавшая до событий 2010 года пост статс-секретаря Минюста, в июле того же года Салянова пересела в кресло министра юстиции. С декабря 2010 по март 2011 года Салянова была полпредом президента в парламенте страны, а в апреле она, ни дня не работавшая в сфере прокуратуры, заняла пост Генерального прокурора республики, на котором пробыла до января 2015 года.

… Уголовное преследование против Аиды Женишбековны начато по статье «Злоупотребление должностным положением». Поводом для возбуждения дела стали материалы, поступившие из недр Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) о том, что в июне 2010 года Салянова, будучи и.о. министра юстиции, дала добро на возобновление действия адвокатской лицензии Алексея Елисеева, находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления.

Здесь нужно сделать небольшой экскурс в прошлое: 41-летний Алексей Елисеев был одним из приближенных людей беглого Максима Бакиева, сына экс-президента Курманбека Бакиева. Он занимал ряд высоких должностей — заместитель руководителя Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ), заместитель председателя совета директоров ОАО «АзияУниверсалБанк», генеральный директор ОсОО «V.I.P. Consulting» и др.

… Аида Салянова является креатурой Омурбека Текебаева, бывшего близкого соратника президента Атамбаева. В обществе склоняются к мысли, что Салянова стала жертвой в противостоянии бывших сотоварищей.

… Глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев представил президенту страны документы о том, что трио оппозиционных депутатов — Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова — в 2012 году имели комерческий интерес в продаже акций сотового оператора «Мегаком».

… Другое не менее громкое дело, в котором фигурировало имя Саляновой, – освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, который отбывал наказание в Нарынской тюрьме. В апреле 2013 года Батукаев был выпущен на свободу «по состоянию здоровья»: адвокаты предоставили суду документы о наличии у Батукаева рака крови последней степени. Выйдя на свободу, Батукаев сразу же покинул Киргизию – чартерным рейсом «Бишкек-Грозный». Генпрокурор Аида Салянова заявила, что никакого нарушения в освобождении Батукаева нет, поскольку он «лечению в условиях страны он не подлежал»(конец цитаты).

Для экс-генпрокурора А. Саляновой нарушений в освобождении А. Батукаева не было, а для действующего генпрокурора Киргизии этот вопрос стоит иначе:

https://regnum.ru/news/society/2227354.html(16.01.2017) Генеральный прокурор Киргизии Индира Джолдубаева в ходе визита в Москву провела переговоры с генеральным прокурором России Юрием Чайкой. Об этом сегодня, 16 января, сообщила пресс-служба надзорного ведомства страны.

… В частности, Индира Джолдубаева обратилась к своему российскому коллеге с просьбой оказать содействие в выдаче «вора в законе» Азиза Батукаева, ныне отбывающего наказание в исправительном учреждении в Чечне.

По итогам встречи генеральные прокуроры двух стран пришли к взаимопониманию по данному вопросу, и Юрий Чайка выразил готовность вернуться к рассмотрению запроса Киргизии об экстрадиции Батукаева после того, как тот отбудет наказание, назначенное ему по приговору российского суда(конец цитаты).

Нахождение А. Батукаева на территории ЧР дает Р. Кадырову дополнительные возможности по решению вопросов в теневом мире. Однако, на эту роль всегда есть и будут конкуренты — о чем Рамзану Ахматовичу напомнили в особой форме:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/30/71324-pokushenie-na-kadyrova(30.01.2017) О попытке покушения впервые стало известно в мае 2016 года, когда в республике стала появляться информация о массовых задержаниях (речь шла о сотнях человек). Задержания проходили в населенных пунктах Ножай-Юртовского района (село Беной), Курчалоевского района (села Аллерой, Центарой), Гудермесского и других районов Чечни.

Все задержанные были выходцами из тейпа Беной, некоторые принадлежали к самым известным чеченским фамилиям, другие были родственниками высокопоставленных чеченских чиновников, включая самого главу республики Кадырова. Так, по данным «Новой газеты», был задержан двоюродный брат племянника главы Чечни Ислама Кадырова — Валид Яхиханов.

По информации «Новой газеты», Валид Яхиханов, воспользовавшись близкими отношениями со своим братом Исламом Кадыровым, получил секретный номер телефона главы Чечни, который был известен только ограниченному кругу самых приближенных к Рамзану Кадырову людей (буквально несколько человек).

Этот номер Валид Яхиханов передал Бадруди Ямадаеву, одному из двух оставшихся в живых братьев Ямадаевых.

… По информации «Новой газеты», когда Кадырову на его личный секретный номер позвонил его самый опасный враг, он буквально впал в шок.

… В селе Беной у Кадырова огромная резиденция. В результате тщательной проверки там было обнаружено заложенное взрывное устройство большой мощности. Также стало известно, что помимо Беноя одновременно готовились нападения на резиденции главы Чечни еще в нескольких крупных населенных пунктах (включая Грозный). У заговорщиков в ходе обысков было изъято в большом количестве новейшее стрелковое оружие, гранатометы, взрывчатка.

… «Беноевский» заговор против Кадырова стал самой масштабной попыткой физического устранения главы Чечни и его ближайшего окружения. Информация о нем тщательно скрывалась. Через три месяца должны были состояться выборы главы республики. Кадыров хотел выглядеть перед Москвой уверенным победителем. Но информация о столь масштабном заговоре могла скомпрометировать его и никак не вязалась с «единогласной» поддержкой населения. О какой поддержке вообще может быть речь, когда в республике бунтует даже элита?

В этом была вторая причина нетипичной для Кадырова сдержанности. Заговорщики были из одного с ним тейпа, являлись выходцами из известных семей, которым Кадыров дал возможность править республикой как своей вотчиной.

… Рамзан Кадыров в своей защите от Ямадаевых ограничен возможностями закона Российской Федерации. Только уголовное дело о покушении на его жизнь может хоть как-то осложнить жизнь Исе Ямадаеву и его брату Бадику. Их могут, например, объявить в федеральный и международный розыск — хотя это утешение более чем слабое.

Само же это покушение (в первую очередь его масштаб) показывает, насколько по-прежнему сильны позиции Ямадаевых в республике. Или — насколько велико недовольство правящим режимом Чечни. Ямадаевым удалось вовлечь в заговор и рекрутировать на чрезвычайно опасную операцию десятки человек. И, что самое интересное, никто не донес о заговоре(конец цитаты).

В каком подразделении служил покойный Сулим Ямадаев все помнят.

Также необходимо напомнить о взаимодействии Р. Кадырова с вице-президентом Афганистана Абдул Рашид Дустумом. В этой связи стоит присмотреться к процессам в Узбекистане:

http://rus.ozodlik.org/a/28260117.html(26.01.2017) Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил 63-летнего генерала Службы национальной безопасности (СНБ) в отставке Бахтияра Гулямова «своим ответственным представителем» по специальным заданиям. Данную информацию «Озодлику» предоставили источники, приближенные к семье Гулямова, а также два независимых друг от друга источника в силовых структурах республики. Однако эта информация пока не подтверждена официально правительством Узбекистана. Экс-государственный советник покойного президента Ислама Каримова, бывший первый заместитель председателя СНБ Бахтияр Гулямов в 2004 году был отправлен в отставку.

… По словам источника «Озодлика», работавшего в конце 90-х годов прошлого века вместе с Гулямовым в аппарате президента Узбекистана, во время своей работы на должности государственного советника президента Бахтияр Гулямов смог обуздать организованные преступные группировки и покончить с преступлениями и правонарушениями в правоохранительных структурах.

… По словам бывшего сослуживца Бахтияра Гулямова, назначение отставного генерала спустя 13 лет на ответственную должность может быть сигналом начала кадровых изменений в высших эшелонах узбекских спецслужб.

До сегодняшнего дня, помимо Службы национальной безопасности, в руководстве всех остальных силовых структур произошли серьезные кадровые перестановки(конец цитаты).

Итак, не только в Казахстане и Киргизии, но и в Узбекистане происходят процессы перестановок в силовых структурах. При этом, роль Б. Гулямова очень значительна в связи с более ранним этапом его биографии.

В газете «Завтра» №23 (131) в 1996 г. под именем Игоря Петрова была опубликована статья «Чеченский наркотранзит: следы ведут в Кремль» (статьи с подобным содержанием публиковала группа «Феликс»). Вот, что об этой группе сказал политолог Владимир Филин:

http://forum-msk.org/material/kompromat/308151.html(13.03.2007) Эта группа была создана для решения задач в сфере информационного противоборства в условиях ведения первой чеченской войны. Естественно, никого она не убивала, а лишь готовила и размещала статьи в российской и иностранной прессе, а также выпускала и распространяла брошюры на русском и английском языках.

… В нее входили всего лишь три человека: старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Антон Суриков, журналист «Правды» Анатолий Баранов и ныне покойный украинский бизнесмен, близкий в то время к мэрии Санкт-Петербурга, – Сергей Петров, финансировавший всю аналитическую, журналистскую и издательскую деятельность «Феликса».

… Ютта Рабе очень дотошно изучила все материалы группы «Феликс», посвященные парому «Эстония». В этой связи то, что она замалчивает, на мой взгляд, не менее интересно, чем то, о чем она пишет. Так, говоря о чеченском наркотрафике на борту парома, она, базируясь на публикациях «Феликса», упорно называет имя Джохара Дудаева. Между тем, «Феликс», касаясь данного конкретного канала, Дудаева не упоминал. Зато указывал на другую видную фигуру – генерального прокурора Ичкерии Усмана Имаева, бесследно исчезнувшего во второй половине 1996 года. При этом «Феликс» особо подчеркивал, что «эстонский» трафик был личным бизнесом Имаева, доходами с которого он категорически отказывался делиться со «старшими товарищами». Может быть, в этом как раз и есть причина того, что явно заинтересованная немецкая журналистка замалчивает все, что касается Усмана Имаева, чисто по-шулерски подменяя его фамилию на Дудаева, на которого сейчас можно валить все что угодно?

Другая фигура полного умолчания в книге Ютты Рабе – видный эстонский политик, бывший секретный сотрудник КГБ СССР, выведенный в материалах «Феликса» под его оперативным псевдонимом – «Лесник». Между тем, «Лесник» был центральной фигурой произошедшей трагедии. Совсем немного и подчеркнуто нейтрально пишет журналистка и о партнере «Лесника» по «транзитному бизнесу» – американо-эстонскому генералу по прозвищу «Саша».

Ничего не говорит Ютта Рабе и о том, что «Лесника» неоднократно строго предостерегали от дальнейшего использования парома «Эстония» в целях контрабанды оружия и наркотиков, последний раз по телефону из Лондона вечером 27 сентября, непосредственно перед злосчастным выходом судна в море. Однако «Лесник» и «Саша», презрев человеческие жизни, советам не вняли, приняли иное, более радикальное решение.

… В заключение скажу, что в прессе уже звучали весьма тонкие намеки относительно личностей «Лесника» и «Саши». Кто-то даже узнал было в них тогдашних премьер-министра Эстонии Марта Лаара и главнокомандующего эстонской армией, американского генерала Александра Эйнсельна. Но, вполне возможно, этот кто-то жестоко ошибся. Пока будем считать так(конец цитаты).

В каком подразделении служили В. Филин, А. Суриков и С. Петров тоже все помнят. Итак, что же было сказано в статье «Чеченский наркотранзит» относительно Б. Гулямова:

«Свой первый канал наркогруппировка наладила по еще свежим и надежным связям с полевыми командирами вооруженных группировок в Северном Афганистане, наведенным еще в 80-е годы по линии спецслужб СССР с ХАД (служба безопасности) ДРА. Еще в бытность работы в КГБ, Шах, Ильич и др. по нескольку лет провели в Афганистане в качестве советников и военных специалистов. Основными партнерами стали лидеры афганских узбеков, достаточно тесно контактировавших во время войны со спецслужбами. Контакты эти продолжились и после вывода советских войск, а ряд бывших советских советников и специалистов в частном порядке, либо, что чаще по линии Службы национальной безопасности Узбекистана (СНБ) до сих пор находятся в Северном Афганистане. «Курируют» их деятельность Шах и бывший зампред СНБ, начальник Управления охраны Бахтиер Гулямов.

… По мере накопления наркотика, партии, в среднем до 2-3 тонн, на вертолетах перебрасывались через границу с Узбекистаном, через Термез, на аэродром Самарканда.

… Под надзором людей Шаха морфин на аэродроме Самарканда загружался в самолеты частных авиакомпаний (подконтрольных чеченским партнерам) и прямыми рейсами доставлялся в Чечню на аэродромы Грозный-Северный (им. Шейха Мансура), Ханкала и Калиновка. Там же груз разгружался практически легально и под охраной “официальных ведомств” режима Дудаева (конец цитаты).

Если после инаугурации Д. Трампа президент президент Узбекистана Шавкат Мирзияев решил «активировать» возможности Б. Гулямова – значит у него есть очень веские основания считать, что вскоре начнутся острые процессы, связанные с переделом транзитных линий из Афганистана. Поэтому нужен спецпредставитель, который сможет оперативно решать вопросы в меняющейся обстановке.

Под этот передел перестраиваются все схемы в СНГ и Европе, под этот передел начался рост возможностей Шейха Хамзата и попытки его остановить. При этом, Sputnik явно намекает, что противовесом Шейху Хамзату выступает Азиз Батукаев, а значит и Р. Кадыров. Соответственно те, кто выступают против главы ЧР, прямо или косвенно играют на пользу тех, кто наращивает возможности Шейха Хамзата.

Выше уже отмечалось, что партнер голландской Staay Food (на базе которой и было совершено покушение на Шейха Хамзата) – финансовый холдинг АЛМЭКС, которым владеют Тимур и Динара Кулибаевы. Близкий им К. Масимов с сентября 2016 года возглавляет КНБ.

Т. Кулибаев – член совета директоров «Газпрома».

https://www.gazeta.ru/politics/2016/12/08_a_10412873.shtml#page1(08.12.2016) 8 декабря в Москву прилетел Картер Пейдж, которого Дональд Трамп ранее называл своим советником по внешней политике.

… Выпускник Военно-морской академии США, Пейдж в начале своей карьеры работал в управлении по контролю над вооружениями в Пентагоне, а также в аналитическом центре «Совет по международным отношениям».

В начале нулевых Пейдж занялся инвестиционным банкингом в финансовом конгломерате Merrill Lynch.

В 2004 году его отправили на открытие московского представительства банка. Тогда же стало известно о связях Пейджа с украинским миллиардером Виктором Пинчуком.

В Москве финансист начал налаживать связи с российскими компаниями, в первую очередь с «Газпромом». Партнером Пейджа был бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Сергей Яценко.

… Пейдж с Яценко помогали российскому инвестору делать вложения в нефтяную отрасль Иракского Курдистана, а также консультировать китайского инвестора, желавшего купить нефтяные активы в Восточной Сибири. Дополнительно Пейдж помогал «Газпрому» в привлечении западных инвесторов и участвовал в организации регулярных встреч с акционерами.

В Москве Пейдж проработал до 2007 года, а вернувшись в Нью-Йорк, основал собственную компанию — Global Energy Capital(конец цитаты).

Советник Д. Трампа с военной биографией и опытом сотрудничества с «Газпромом». При этом Т. Кулибаева и К. Масимова называют «прокитайской группой в Казахстане». Поэтому велика вероятность того, что команда Д. Трампа будет «оттягивать» от России Турцию, Иран и Китай через форматирование процессов, связанных с Афганистаном и Ближним Востоком.

Можно ли сделать вывод о том, что в росте влияния Шейха Хамзата (для форматирования сопутствующих процессов) заинтересована команда Д. Трампа?

Об этом в следующем материале.