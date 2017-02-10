Scofield: передел мирового наркотранзита. Продолжение. Балканский маршрут

Объединение турецких кланов Бюлента Бафрали и Седата Шахина с инфраструктурой Шейха Хамзата произошло в сентябре 2016 года. Перед этим сначала 18.08.2016 г. в Турции был убит Р. Джаниев, а 22.08.2016 г. в Иране было задержано 800 тонн наркотиков.

https://regnum.ru/news/polit/2169777.html (22.08.2016) Министр внутренних дел Ирана, руководитель Штаба по борьбе с наркотиками Абдолреза Рахмани Фазли сообщил о задержании лидера банды наркоторговцев в провинции Систан и Белуджистан.

… «Во время ареста лидера банды было обнаружено 800 тонн наркотиков. По нашей информации, он связан с международной сетью, по меньшей мере с 14 группировками», — приводит слова министра агентство ISNA.

По словам главы МВД, за прошедшие пять месяцев с начала нового года (в Иране начинается 20 марта) правоохранительные органы изъяли на 25% больше наркотиков в провинциях Хорасан-Резави, Южный Хорасан, Систан и Белуджистан, Хормозган и Керман. «Важно, что в большинстве случаев нам удается задержать не только наркотики, но и торговцев», — заявил Фазли.

Подробности задержания крупного наркоторговца раскрыл руководитель МВД в провинции Систан и Белуджистан Хосейн Рахими. «Этот человек начал свою преступную деятельность еще в 1992 году. Кроме распространением наркотиков внутри страны, он был важным элементом международной наркомафии, отвечая за транзит грузов через иранскую территорию. При подготовки спецоперации по задержанию главаря накробанды выявлено и арестовано более 300 членов группировки, занимающейся распространением наркотиков. Главарь банды связан с 11 наркогруппировками, действующими на территории Ирана», — цитирует Рахими агентство Tasnim News (конец цитаты).

https://regnum.ru/news/polit/2169865.html (22.08.2016) Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джавад Монтазери на заседании Штаба по борьбе с наркотиками сообщил о больших проблемах в приграничных зонах.

«У нас серьезные проблемы на границе, поскольку не удается взять под контроль ситуацию с транзитом наркотиков на иранской территории. Я слышал, что ежедневно из порта Бендер-Аббас в Иран завозят около 4 тыс. контейнеров, из которых только 150 проходят таможенный контроль. Таким образом, каждый день 3850 контейнеров без какого-либо досмотра попадают в страну. Это могут быть не только запрещенные для импорта товары, но и наркотики», — приводит слова генпрокурора агентство Mehr News (конец цитаты).

Кроме того, в августе у американцев возникли сложности с использованием базы «Инджирлик», после чего повысилась роль румынской базы «Девеселу».

Сложно предположить, что удар по «балканскому маршруту» и острая необходимость объединения турецких кланов с Шейхом Хамзатом не связаны между собой. Эти события оказали влияние и на выборы в США и будут продолжать оказывать влияние на события на всем протяжении маршрута в ближайшее время.

В зависимости от того, кто возьмет под контроль «балканский маршрут», будет зависеть и характер изменений на «северном маршруте», затрагивающем Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Российскую Федерацию.

Условно говоря, если кто-то сильно потерял на «балканском маршруте», то эти «кто-то» будут стремится запустить больше по «северному маршруту» и для обеспечения этого процесса пойдут на многое.

Рассмотрим события, которые происходили вокруг одного из участков «балканского маршрута».

http://www.kommersant.ru/doc/3142027 (11.11.2016) Британская газета The Guardian со ссылкой на источники, близкие к сербским властям, сообщает, что в ходе своего визита в Белград 26 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принес извинения за «недопустимую операцию, не санкционированную Кремлем».

Как утверждает сербское следствие, член праворадикальной группировки «Сербские волки», ранее воевавший на востоке Украины, вместе «с двумя националистами из России» готовил в день выборов в Черногории 16 октября захват национального парламента и убийство премьера страны Мило Джукановича. Сербский радикал Александр Синджелич, которому предъявлено обвинение, заявил, что россияне осуществляли «общее руководство операцией». Он утверждал, что ему предлагали подобрать исполнителей, которые бы переоделись в форму черногорского спецназа и открыли бы стрельбу по митингу оппозиции.

Информацию издания об извинениях Николая Патрушева опровергли представители российских государственных органов. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала сообщения «провокацией», добавив, что «никто от издания не звонил ни в аппарат Совбеза России, ни в пресс-центр МИД с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию». В пресс-службе Совета безопасности, в свою очередь, заявили, что секретарь Совбеза Николай Патрушев «ни перед кем не извинялся, так как не за что». Господин Патрушев совершил плановую поездку «для проведения очередного раунда российско-сербских консультаций по вопросам безопасности», заявили в Совбезе.

Белградские СМИ в октябре также сообщали, что нескольких российских граждан депортировали из Сербии «за участие в подготовке террористических акций в Черногории». Новости совпали с неожиданным приездом в Белград Николая Патрушева. После его отъезда рядом с домом семьи премьер-министра Сербии Александра Вучича был найден склад оружия. Речь шла о гранатомете, нескольких ручных гранатах, большом количестве патронов для автомата и снайперской винтовки (конец цитаты).

http://www.kommersant.ru/doc/3136832 (09.11.2016) По данным “Ъ” из черногорских источников, знакомых с ходом следствия, именно показания Александра Синджелича лежали в основе сенсационного заявления спецпрокурора Черногории Миливое Катнича, с которыми тот выступил накануне. Его ключевой посыл: захват парламента в день выборов и ликвидацию премьера планировала группа российских националистов с целью предотвратить вхождение Черногории в НАТО (конец цитаты).

Т.е. кто-то очень старался сорвать визит секретаря СБ РФ Н. Патрушева в Белград. Точнее обострить отношения РФ и Черногории. И это лишь часть более крупного процесса.

https://ria.ru/world/20170131/1486881134.html (31.01.2017) Экс-премьер Косово и бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) Рамуш Харадинай был арестован во Франции 4 января по ордеру, выданному Сербией Интерполу.

Р. Харадинай выразил уверенность, что суд во Франции откажет Сербии в его выдаче и отпустит на свободу.

Решением суда французского города Кольмар он был выпущен 12 января под подписку о невыезде из страны (конец цитаты).

https://ria.ru/world/20170209/1487602492.html (09.02.2017) Генеральный адвокат апелляционного суда французского города Кольмар заявил, что суд не располагает доказательствами, достаточными для принятия решения о выдаче экс-премьера самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная по требованию Сербии, передает агентство Рейтер. (конец цитаты).

Зачем Франция держит у себя Р. Харадиная?

https://life.ru/t/%D1%81%D1%88%D0%B0/960512/tramp_i_russkii_ekspriess_pochiemu_sierby_vosstali_protiv_ghranits_klintonov (18.01.2017)

4 января Р. Харадинай, который в настоящий момент возглавляет оппозиционную партию “Альянс за будущее Косово”, был задержан во французско-швейцарском аэропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург на основании международного ордера, выданного Сербией ещё в 2004 году.

9 января в Республике Сербской (РС) отпраздновали День республики — дату, которая отмечается здесь уже двадцать пятый раз. Запад всегда считал этот праздник “незаконным”, сепаратистским, поскольку именно 9 января 1992 года сербы, проживавшие на юго-востоке Боснии и Герцеговины, провозгласили своё независимое государство, но до недавнего времени смотрел на него сквозь пальцы.

В этот раз всё было иначе: ещё осенью праздник был узаконен решением референдума, который и в Сараево, и в Брюсселе восприняли как первый шаг к развалу мусульмано-хорвато-сербского федеративного государства Боснии и Герцеговины. Со стороны Запада последовал грубый окрик, но это лишь раззадорило руководство Республики Сербской.

В двадцать пятую годовщину провозглашения Республики президент РС Мирослав Додик заявил (стоя рядом с прибывшим на празднование Николичем) журналистам, что Босния и Герцеговина в её нынешнем виде является недееспособным государством и что для Республики Сербской будет лучше выйти из её состава. Кроме того, добавил Додик двумя днями ранее в интервью белградской газете Kurier, Республике Сербской стоит создать союзное государство с Сербией, в которое бы вошли также четыре населённых сербами муниципалитета Косово и Черногории.

“Международное сообщество” отреагировало жёстко. Верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко сравнил празднование Дня Республики Сербской с отмечанием годовщины основания марионеточного усташского независимого государства Хорватия, возникшего при поддержке Германии и Италии в апреле 1941 года — то есть, фактически, назвал сербов республики фашистами.

В ответ правительство РС разорвало 12 января все контакты с верховным представителем и потребовало официальных извинений. Накануне Додик напомнил и о судьбе населённых ранее сербами территориях в Хорватии (Сербская Краина), которые сейчас “стоят пустыми”, но ранее включались в понятие Великой Сербии.

… В первый день после сербского Нового года — так называют в Сербии наш старый Новый год — из Белграда в Косовскую Митровицу отправился “русский экспресс”. По этому маршруту поезда не ходили с 1999 года. Достаточно ординарное событие — расширение действующей много лет линии, соединяющей сербское Кралево со столицей сербского анклава на севере Косово — спровоцировало бурю страстей по обе стороны границы.

… Главное символическое послание украшает вагоны поезда снаружи — лозунг “Косово — это Сербия” на 21 языке, включая и албанский.

Именно этот лозунг и стал главным камнем преткновения в новом споре между Белградом и Приштиной. Сразу же после того, как поезд отошёл от перрона в Белграде, президент Косово Хашим Тачи (бывший полевой командир Армии освобождения Косово по кличке Змей) объявил эту акцию “совершенно неприемлемой” и нарушающей государственный суверенитет Косово.

В похожем духе высказался и премьер-министр самопровозглашённой республики Иса Мустафа. Власти Косово заявили, что арестуют машиниста поезда, как только он пересечёт границу. А местные “партизаны” пригрозили заминировать железнодорожные пути и даже выложили на “Ютубе” записи, подтверждающие их намерения.

Угрозы возымели эффект: вечером 14 января премьер-министр Сербии Александр Вучич приказал остановить состав у самой границы с Косово. Через несколько часов ожидания “русский экспресс”, на котором в Митровицу направлялась делегация официальных лиц и журналистов, вернулся в Белград — к ликованию косовских албанцев.

… На следующий день в Белграде состоялось заседание Совета безопасности, посвящённое инциденту с поездом. А после этого заседания президент Сербии Томислав Николич сделал сенсационное заявление: если в Косово “будут убивать сербов”, то Сербия введёт туда войска.

… В самой Приштине всё тоже непросто: президент Хашим Тачи, плотно сидящий на крючке “убойного компромата” у европейских спецслужб, а также премьер-министр Мустафа относительно лояльны к любимой Брюсселем модели постепенного урегулирования отношений между Сербией и Косово. Чего не скажешь о Рамуше Харадинае, чья судьба сейчас висит на волоске и может быть решена росчерком пера французского судьи (впрочем, все понимают, что решения подобного уровня принимают не провинциальные судьи).

Харадинай и его “Альянс за будущее Косово” — противники любого примирения с Белградом, дай им волю — они с радостью зальют кровью Северное Косово и сербские анклавы Штрпце и Нове-Брдо, повторив этнические чистки 1999–2004 годов. Им война только на руку — тем более что они убеждены в неизбежной победе над Сербией.

У сторонников Великой Албании действительно есть некоторые основания надеяться, что и новый вооружённый конфликт с Белградом закончится так же, как и в 1999 году. За время, прошедшее с бомбардировок НАТО, некогда сильная сербская армия растеряла значительную долю своей боеспособности. Военная авиация страны насчитывает три десятка старых МиГ-21, которые уже пора списывать в утиль, 4 истребителя МиГ-29 и с десяток антикварных вертолётов.

Не менее серьёзной проблемой является хронический некомплект боевых подразделений: набор в армию Сербии производится на контрактной основе, в результате в боевых подразделениях сухопутных войск служат немногим более 11 тысяч человек (по оценкам экспертов, для эффективного решения задач в потенциальных зонах конфликтов требуется в 9–10 раз большая численность вооружённых сил).

С другой стороны, военная мощь вероятного противника ещё меньше: в Силах безопасности Косово (KSF) насчитывается 4500 солдат и офицеров плюс 2000 резерва, однако у Приштины есть два козыря в рукаве, которые позволяют свести превосходство Белграда в военной силе к минимуму. Во-первых, это мобилизационный ресурс, который, если брать всех годных к военной службе мужчин, составляет (по оценкам ЦРУ) 1,4 млн человек.

… Во-вторых, это международные силы KFOR, расквартированные на трёх мощных и суперсовременных военных базах, самой известной из которых является американская военная база Camp Bondsteel — одна из самых больших в Европе. Сейчас численность KFOR не превышает 5 тыс. солдат и офицеров, но легко может быть увеличена раз в десять. Однако даже и при нынешней численности техническое оснащение международных сил несравнимо с устаревшей МТБ сербской армии. В любом случае очевидно, что один на один Белград с военной мощью международного сообщества (то есть Запада) не справится. Нужна будет помощь, а помощь эту может предоставить Сербии только Россия.

Так рутинное, на первый взгляд, обострение ситуации на Балканах в очередной раз становится для России вопросом первостепенной важности.

В декабре 2016 года Москва и Белград подписали контракты на первый этап модернизации Вооружённых сил Сербии. Планируется отремонтировать и модернизировать старые сербские истребители, а также безвозмездно передать Сербии шесть не очень новых истребителей МиГ-29. Сербия также купит у России 30 танков Т-72С, 30 машин БРДМ-2, радиолокационные станции и вертолёты. А в 2017 году предполагается подписание контрактов на закупку зенитных ракетных комплексов “Бук-М2″, зенитных ракетно-пушечных комплексов “Тунгуска”, трёхкоординатных РЛС и четырёх боевых вертолётов — но эта техника будет передана только в 2018 году (конец цитаты).

http://www.fondsk.ru/news/2017/01/26/taynye-pruzhiny-brusselskih-peregovorov-43448.html (26.01.2017) Возобновившиеся в Брюсселе под эгидой Европейского союза переговоры между делегациями Белграда и Приштины развиваются в принципиально иной международной обстановке, чем четыре года назад, когда сторонами был подписан пакет неких соглашений.

… Представляется, что основным движущим мотивом, обусловившим готовность албанских лидеров Косова вновь вернуться за стол переговоров, стал отнюдь не инцидент с сербским поездом, а совсем другой случай – задержание французской полицией бывшего полевого командира «Армии освобождения Косова» (АОК) и бывшего премьера косовского правительства Рамуша Харадиная.

… Задержание Рамуша Харадиная произошло уже после того, как его оправдал (причём дважды, в 2008-м и 2012 г.) Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). Иными словами, французские правоохранительные органы посчитали сербский ордер на арест Харадиная более приоритетным, чем оправдательный вердикт Гаагского трибунала.

Это обстоятельство произвело в Приштине ошеломляющий эффект, там даже заговорили о возможном бойкоте переговоров с Белградом под эгидой ЕС. Ведь впервые дала трещину традиционная политика Запада в отношении Косова, основанная на поддержке местных албанских сепаратистов и возложении всей вины за конфликт на сербов и власти Белграда. Рамуш Харадинай и его единомышленники из «Альянса за будущее Косово», а также другие оппозиционные силы прямо обвинили косовского президента Хашима Тачи и премьера Ису Мустафу в том, что они являются… «марионетками Сербии». В ответ Тачи подчеркнул, что «переговоры ведут даже во время войны», и напомнил, что диалог с Белградом поддерживают и США, и ЕС.

… «Косово ведёт себя безответственно, разжигая опасное для Европы пламя» – такую многозначительную фразу из интервью сербского премьер-министра Александара Вучича использовала в качестве заголовка итальянская газета La Repubblica. И хотя это всего лишь цитата из выступления сербского политика, ещё сравнительно недавно появление подобного заголовка в респектабельном европейском издании было абсолютно невозможно.

А другая итальянская газета La Stampa очень кстати напомнила о неурегулированных на Балканах проблемах, указав, что во взрывоопасном регионе по-прежнему «достаточно самой малости, чтобы открылся ящик Пандоры» (конец цитаты).

Франция, арестовав Р. Харадиная и фактически сразу освободив его под подписку о невыезде, повлияла на формат переговоров между Белградом и Приштиной. Обострение обстановки не выходит на параметры возобновления боевых действий. Франция готовится к выборам президента, главные кандидаты ориентируются, в том числе, и на РФ (см. https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/11/28/70708-dve-bashni-kremlya-soydutsya-v-bitve-za-eliseyskiy-dvorets ), поэтому некоторые действия синхронизируются.

Итальянские СМИ подключились к процессу тоже не просто так:

https://ru.sputnik.az/incidents/20161201/407927009/ljankjaranskij-obekty-shejh-hamzat-evropa.html (01.12.2016) Напомним, что Ровшан Лянкяранский за наличные деньги в один месяц купил люкс-отели Le Sirenuse и Hotel Covo dei Saraceni в итальянском городе Позитано – этим и привлек внимание финансовой полиции Италии. Причем, первый отель был приобретен за 52 миллиона евро, а второй – за 49 миллионов евро. Правоохранители вышли на Джаниева, хотя криминальный авторитет оформил отели не на себя. Отель Covo dei Saraceni был оформлен на супругу Шейха Хамзата, с которым Лянкяранский крепко дружил. После смерти Джаниева Шейх стал инициатором объединения двух турецких и одного чеченского мафиозных кланов против врагов Джаниева.

… По информации, представленной Sputnik Азербайджан представителем ФСБ РФ, который сотрудничает с Интерполом в деле розыска российских криминальных авторитетов, Шейх Хамзат контролирует не только «европейский общак», но и ведает делами «крестного отца» российской мафии Захария Калашова (Шакро Молодого). Впервые о том, что «европейский общак» будет передан в распоряжение Шейха Хамзата, было озвучено Шакро на сходке в Армении. Необходимость передачи в ведение чеченца европейского хозяйства Шакро возникла после ареста последнего. Известно, что Шакро был задержан в июле 2016 года и обвиняется в вымогательстве денег у владельца московского ресторана Elements.

… Шейх Хамзат и Шакро вместе владеют 50% акций ювелирного дома в Бельгии.

… По данным источника, Шейх владеет 35% акций казино-отеля Caesars Palace в Лас-Вегасе, который входит в список крупнейших гостиниц мира. Финансовое могущество кавказца настолько велико, что в августе 2016 года на семейном празднике Шейха Хамзата присутствовали звезды Голливуда Аль Пачино и Роберт Де Ниро, а также известный футболист Зинеддин Зидан.

В свою очередь источник, приближенный к криминальным кругам, представил Sputnik Азербайджан список германских и голландских компаний, ныне полностью подконтрольных «вору в законе» Гастамирову, совладельцем которых ранее был Ровшан Джаниев: Rainbow International B.V., Staay Food Group Holding, Fruit Company B.V. и Sonnen Frucht GmbH. Это оптовые овощные базы, которые поставляют продукцию на рынки России, Беларуси и Украины.

Два года назад Шейх Хамзат и Ровшан Лянкяранский расширили свои активы – приобрели в Мюнхене отель Hotel Sofitel Munich Bayerpost, который стоил 82 миллиона евро. Десять процентов финансовых вложений были сделаны со стороны Джаниева, но сегодня и этот отель полностью подконтролен Гастамирову… (конец цитаты).

https://ru.sputnik.az/incidents/20161018/407401460/rovshan-ljankjaranskij-investiroval-v-evropu.html (18.10.2016) Клан Гастамирова объединился не только с турецкими боссами Бюлентом Бафрали и Седатом Шахином, но и с итальянскими кланами мафиози Маттео Мессина Денаро (Matteo Messina Denaro, известного по прозвищу Dyabolik, что значит дьявольский) и Бернардо Провенцано (Bernardo Provenzano).

Свое прозвище главарь сицилийской мафии Денаро взял в честь известного персонажа из итальянских комиксов. Когда в апреле 2006 года арестовали Провенцано, Денаро стал одним из новых лидеров Коза Ностры. По данным журнала Форбс, Денаро находится на шестом месте в списке десяти самых разыскиваемых преступников в мире (конец цитаты).

Итак, итальянские кланы Маттео Денаро и Бернардо Провенцано. Необходимо отметить, что Денаро называли одним из «младотурок» в Коза Ностре и его социальный статус был обеспечен семьей Д’Али (D’Alì Sr.), которая была связана и с такой организацией, как Propaganda Due (P2).

В команде Д. Трампа есть специалист по взаимодействию с теми, кто был в составе «Пи-2». Плюс итальянские родственники директора ЦРУ Майка Помпео, который свой первый визит совершил в Турцию для переговоров с главой Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Хаканом Фиданом (http://inosmi.ru/politic/20170209/238698566.html ).

Продолжение следует