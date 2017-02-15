Scofield. Передел мирового наркотранзита. Что случилось с Майклом

Очень специфический, но давно участвующий в сопровождении Д. Трампа, информационный ресурс сообщает (http://www.whatdoesitmean.com/index2237.htm), что отставка Майкла Флинна с поста советника президента США по национальной безопасности произошла спустя 7 часов после того, как он лично руководил внесением вице-президента Венесуэлы Тарека эль-Айссами в санкционный список Минфина США по подозрению в связях с оборотом наркотиков (см. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/as0005.aspx?src=ilawи http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4020059).

Необходимо отметить следующее:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4005579(08.02.2017) Группа из 34 американских законодателей (демократов и республиканцев) направила президенту США Дональду Трампу письмо с призывом о немедленном введении санкций против правительственных чиновников Венесуэлы, причастных к коррупционным действиям и нарушениям прав человека.

… Авторы послания, как стало известно агентству, попросили также Трампа санкционировать проведение проверки сообщений СМИ о якобы оказываемой исполнительным вице-президентом Венесуэлы Тареком эль-Айссами поддержке наркобизнесу и террористам на Ближнем Востоке(конец цитаты).

http://izvestia.ru/news/664679(14.02.2017) Полиция Парагвая конфисковала 25 т купюр Центробанка Венесуэлы. Об этом заявил венесуэльский портал Panorama со ссылкой на правоохранительные органы.

«Есть возможность, что их могли использовать для покупки долларов на черном рынке Венесуэлы или они могли быть использованы для подделки фальшивых долларов, что объясняется высоким качеством бумаги в венесуэльских деньгах», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

До сих пор идет подсчет точной суммы денег, найденных в доме, на границе с Бразилией, который может принадлежать торговцу оружием(конец цитаты).

http://www.kommersant.ru/doc/3187077(10.01.2017) Тарек эль-Айссами считается одним из самых влиятельных людей в руководстве правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Одновременно с этим у него репутация темной и одиозной личности. В мае 2015 года газета The Wall Street Journal опубликовала подробное расследование о причастности высших чиновников правительства Венесуэлы к наркотрафику. Как считают в США, господин эль-Айссами — ключевое звено в этой преступной цепи. “Назначение эль-Айссами — свидетельство того, что Николас Мадуро стремится защитить наркотрафик в Венесуэле и обеспечить его главарям прикрытие со стороны исполнительной власти”,— убежден Хосе Антонио Колина, президент Организации венесуэльцев, преследуемых по политическим мотивам.

Но одновременно, как пишет испаноязычная американская газета El Nuevo Herald, “это решение президента Мадуро знаменует победу радикального прокубинского крыла чавистов над националистически настроенными военными, которые поддерживали бывшего лидера Уго Чавеса с момента его прихода к власти 18 лет назад”.

Тарек эль-Айссами становится вторым по значимости человеком в венесуэльской иерархии, что означает отстранение от власти другого “сильного человека”, лидера недовольных засильем кубинцев военных, бывшего председателя Национальной ассамблеи (когда она была полностью лояльной к правительству) Диосдадо Кабельо.

Противники правительства тем временем увидели в назначении Тарека эль-Айссами причастность к кадровой политике венесуэльских властей не только Гаваны, но и Ирана с подконтрольной ему ливанской шиитской группировкой “Хезболла”. Как утверждает глава вашингтонского Center for Secure Free Society Джозеф Хьюмайр, о возвышении Тарека эль-Айссами заговорили сразу после визита в Каракас в сентябре прошлого года иранского президента Хасана Роухани. По данным венесуэльских СМИ, Тегеран согласился сделать крупные инвестиции в экономику страны, но в обмен потребовал, чтобы к власти пришел его человек

Луис Флейшман, научный сотрудник американского Center for Security Policy, называет Тарека эль-Айссами “одним из главных представителей “Хезболлы” и других экстремистских организаций Ближнего Востока в Латинской Америке”. А в опубликованном в 2014 году исследовании Center for Secure Free Society говорится, что Тарек эль-Айссами играл важную роль в создании террористической сети исламского фундаментализма в регионе.

В этом докладе сообщается, что, будучи министром внутренних дел Венесуэлы в 2012 году, Тарек Эль-Айссами приказал выдать 173 венесуэльских паспорта гражданам Ирана, Ирака, Сирии, Иордании и Ливана, тесно сотрудничавшим с “Хезболлой”. А в это время его двоюродный брат Хусам эль-Айссами, возглавлявший венесуэльское консульство в Аммане, обеспечивал этим людям прикрытие по созданию подпольной террористической сети.

Что же касается лояльности Тарека эль-Айссами к кубинским властям, то в этом известный кубинский оппозиционер Карлос Альберто Монтанер не видит никакого противоречия. “Для Рауля Кастро это отличный ход,— говорит господин Монтанер “Ъ”.— Эль-Айссами в той же степени человек кубинцев, как и Ирана. Между Гаваной и Тегераном нет противоречий. Вспомним, что Фидель Кастро во время визита в эту страну в мае 2001 года пообещал, что Куба и Иран вместе поставят Соединенные Штаты на колени”.

Николас Мадуро не скрывает, что в случае его отстранения от власти страну возглавит Тарек эль-Айссами, которому, как заявил президент, “отведена особая роль в 2017 и 2018 годах ввиду его молодости, опыта, приверженности революции и мужества”(конец цитаты).

https://eadaily.com/ru/news/2017/01/12/ugroza-voennoy-razvyazki-v-venesuele-revansh-narkokarteley-arabov-i-ssha(12.01.2017) Падение боливарианцев и подрыв стабильности других стран АЛБА практически лишит Россию возможности военно-политического присутствия в Западном Полушарии. Перспектива ухода Рауля Кастро, непрогнозируемость президентских выборов в Эквадоре 18 февраля 2017 года и даже невидимая пока опасность расшатывания социально-экономической ситуации в Никарагуа, в случае провала проекта строительства трансокеанского канала, могут упразднить результаты вояжей двух российских президентов — Владимира Путина и Дмитрия Медведева по Латинской Америке.

Самая стабильная страна АЛБА на этом этапе — Боливия. Однако там и действующий президент Эво Моралес, и его «вице» и будущий преемник на посту Альваро Гарсия Линера официально объявляют, что строят в индеанистском государстве «нарко-социализм». Таким образом, они сами сужают возможности военно-политического сотрудничества с Российской Федерацией.

Но есть и тенденция превращения и Венесуэлы в нарко-государство. Поводом для такого утверждения (которое разделяют уже многие аналитики, преимущественно в испаноязычном мире) стало назначение первым вице-президентом бывшего министра внутренних дел и правосудия, настоящего губернатора штата Арагуа Тарека эль Аиссами. В США выдан международный ордер на арест за наркотрафик и связи с движением «Хизбалла». Темная личность нового (только 42-летнего) второго человека в венесуэльской верхушке подтверждает тенденцию овладения арабами из Ливана и Сирии политических и бизнес-высот в Латинской Америке. Его отец, известный в Венесуэле как Карлос Зайдан (его настоящее имя Зайдан эль Амин эль Аиссами) в молодости был соратником самого Саддама Хусейна и передал свои знакомства и преступный статус своему сыну.

Тарека эль Аиссами связывают с венесуэльским наркокартелем «Лос Солес» («солнце»). Уже долгие годы главой этого картеля считается бывший первый вице-президент и председатель Ассамблеи Диосдадо Кабельо. В последнее время однако, есть достаточно доказательств, что он уже уступил свое место молодому и пробивному ливанскому друзу Тареку эль Аиссами. В 2013 году Тарек организовал в Пуэрто Ордас тайную встречу на самом высоком уровне. На ней присутствовали, кроме него, брат Уго Чавеса и новый министр культуры Адан Чавес, два высокопоставленных функционера колумбийских ФАРК и два известных боевика «Хизбаллы». Один из них: ливано-венесуэлец Гази Насреддин является вторым человеком в венесуэльском посольстве в Сирии. В 2007 году именно он организовал в Дамаске встречу между Николасом Мадуро и лидером «Хизболлы» Хасаном Насраллой (об этом пишет в своей книге «Бумеранг Чавес» бывший приближенный Чавеса и Мадуро Линдзи Салазар). Надо однако отметить, что Хасан Насралла и те ливанские арабы, которые заняли ключевые позиции в экономике и политике государств Латинской Америки, без лишнего шума будут поддерживать Тарека эль Аиссами во власти. Среди них стоит выделить президента Бразилии Мишеля Темера, его бывшего аргентинского коллегу Карлоса Менема, двух бывших президентов Эквадора, самого богатого человека в Мексике (а на короткий период и во всем мире) Карлоса Слима и т. д.

Ливанским арабом является и бывший венесуэльский вице-президент Элиас Хауа, который продолжает работать в правительстве. Он, Эрика Фариас и сами Адан Чавес и Николас Мадуро являются особенно приближенными Раулю Кастро. С другой стороны, Адан Чавес, так же, как и действующий венесуэльский министр внутренних дел генерал Нестор Реверол, тоже подлежит аресту в тех странах, которые признают и выполняют международные ордеры на арест, выданные в США. В обосновании этих ордеров можно встретить любопытные данные: 90% произведенного в Колумбии кокаина бойцы ФАРК перебрасывают в Венесуэлу, с помощью высокопоставленных служителей местных силовых государственных органов. Последние, конечно, берут большой процент с прибыли. Выручка, согласно ордерам, идет на покупку оружия и терроризм(конец цитаты).

Автор EADaily и специалист по Латинской Америке Георгий Коларов отмечает, что Тарек эль Айссами подвинул Диосдадо Кабельо от венесуэльского картеля «Лос Солес» (Cartel of the Suns).

При этом, в газете «Завтра» Г. Коларов отметил сдедующее:

http://zavtra.ru/blogs/gibel-vyisshih-komandirov-fark-predznamenovanie-amerikanskoj-interventsii(09.06.2015) Диосдадо Кабельо поднимался до высших государственных постов самостоятельно, благодаря участию в созданной Уго Чавесом конспиративной организации, - КОМАКАТЕ, и своим способностям, которые позволили ему организовать серьезный бизнес и подвести под него политические структуры. Соперничество между Мадуро и Кабельо могло привести к более серьезным последствиям для носителей идей боливарианской революции, во время болезни и в первые недели после смерти Уго Чавеса. Считается, что когда надежды на выздоровление Чавеса пропали, сторонники Мадуро, с помощью кубинских руководителей, укрепили свои позиции во властных структурах, чтобы отстранить от них создателей КОМАКАТЕ. Эти старания привели к тому, что именно в Венесуэле, где по идее правят военные национал-демократы, исповедующие идеи Боливарианской Революции, министром обороны стала женщина. Таким образом, была парализована новая возможность для очередного военного переворота. Он мог еще больше усложнить отношения с США, однако, одновременно с этим, порвал бы с кубинским патронажем (конец цитаты).

Складывается впечатление, что Майкл Флинн способствовал атаке на Тарека эль Айссами для того, чтобы усилить влияние Диосдадо Кабельо менее связанного с Кубой и Ираном.

Фактически речь о том, в чьих интересах будет работать Cartel of the Suns.

Особенность в том, что картель «Солнца» с момента его создания возглавляют руководители разведки Венесуэллы (см. http://www.insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/cartel-de-los-soles-profileи http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article8206548.html). Картель работает в тесной связке с Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC).

http://zavtra.ru/blogs/2004-03-0342(03.03.2004) Антон Суриков: «Можно назвать такие государства, как Венесуэла, и в последние годы Бразилия. Во всяком случае львиная доля контрабанды кокаина из Колумбии в Европу идет через порты именно этих стран в направлении Сант-Круз-де-Тенерифе и Пиренейского полуострова. Однако все это — силы не претендующие на самостоятельную глобальную роль и проводящие, как и ФАРК, и партизаны в Чьяпосе, линию на неафишируемую координацию действий (или бездействия) в этой части с Китаем» (конец цитаты).

Майкл Флинн замахнулся на выбивание Ирана и КНР из глобального наркотранзита? И уже покинул должность.

Также необходимо отметить такую деталь:

http://www.mk.ru/politics/2014/07/29/ssha-nedovolny-osvobozhdeniem-byvshego-glavy-razvedki-venesuely-ugo-karvakhalya.html(29.07.2014) США недовольны освобождением бывшего главы разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, задержанного и вскоре отпущенного на нидерландском острове Аруба в Карибском море, сказала представитель госдепартамента Джен Псаки.

“Мы были глубоко обеспокоены решением правительства Нидерландов освободить распространителя наркотиков Уго Карвахаля на основании заявлений об иммунитете, которые не соответствуют международным нормам”, — заявила Псаки. По ее словам, ордер на арест Карвахаля законен и соответствует договорам об экстрадиции между США и Нидерландами. Псаки также обвинила Карвахаля в том, что на посту главы военной разведки он лично способствовал организации торговли наркотиками.

В начале 2014 года президент Венесуэлы назначил Карвахаля генконсулом на Арубе — принадлежащем Нидерландам острове близ берегов Венесуэлы, однако нидерландское правительство на момент задержания Карвахаля не подтвердило свое согласие на это назначение. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что Карвахаль все-таки находился на дипломатической службе.

Ранее сообщалось, что задержанный дипломат входит в “черный список” американского Минфина, который считает его одним из наркобаронов. При задержании Карвахаля на Арубе обвинение утверждало, что тот не имеет иммунитета и должен остаться под стражей до тех пор, пока суд не получит официальный запрос о его экстрадиции от властей США. После освобождения Карвахаль вернулся в понедельник в Венесуэлу, где его встречал лично Мадуро(конец цитаты).

Остров Аруба называли островом мафии, а контролировавшие его семейства Кунтрера-Каруана – «Ротшильдами мафии» (см. https://www.tni.org/en/paper/rothschilds-mafia-aruba ).

Кунтрера-Каруана обеспечивали транзит героина из Европы в США, а обратным маршрутом ехал кокаин. Основные позиции Кунтрера-Каруана были именно в Венесуэлле. Через семью работали практически все картели. Именно с Кунтрера-Каруана работал клан Маттео Мессина Денаро.

В 2013 году Кунтрера-Каруана постарались вывести из процесса (см. http://www.newsru.com/crime/26jul2013/cuntreracaruanait.html). Временная привязка позволяет сделать вывод, что это была операция той системы, которая ориентировалась на «открытый Иран». Теперь осуществляются возвратные действия.

И именно с Денаро объединились в сентябре 2016 года турецкие кланы Бюлента Бафрали и Седата Шахина, а также Шейх Хамзат (см. https://ru.sputnik.az/incidents/20161018/407401460/rovshan-ljankjaranskij-investiroval-v-evropu.html).

Продолжение следует