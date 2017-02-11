Миллионер Антон Баков: Я решил основать свое государство в Тихом океане после убийства Немцова

Экс-депутат Госдумы бизнесмен Антон Баков создает государство в Тихом океане. Новая «Российская империя» разместится на трёх из двадцати необитаемых островов республики Кирибати – Молден, Старбак и Миллениум. Проект обойдется бизнесмену в $350 миллионов.

Антон Баков является основателем Монархической партии, он уже пытался воссоздать империю Романовых в Черногории и на островах Кука в Полинезии, однако завершить проект пока не удалось. Власти Кирибити должны утвердить договор аренды островов уже в конце февраля. The Insider поговорил с основателем «Российской империи» и выяснил, почему бизнесмен решил организовать свой проект так далеко от России.



— Я много лет занимался политикой в России – 14 лет был только депутатом в Свердловской области, потом в Государственной думе. У меня накопилось много вопросов к российскому, и, в общем, не только к Российскому государству. Это понятие нуждается в реформировании, и будет глобально изменяться. Как тип уже умерло государство социалистическое, на наших глазах отмирает государство национальное, и очевидно возникнут совершенно новые типы и виды государств, которые будут существовать в организациях типа Европейского союза. Мы видим подъем в Каталонии, в Шотландии, но это запоздалые всплески национализма, их время упущено. Каким будет современное государство через 20, через 50 лет? Думаю, оно будет монархическим, поскольку монархия – это самый эффективный способ управления. Не зря и в армии, и на предприятиях у нас преобладает единоначалие. Я недавно опубликовал монархический манифест, в нем все это более подробно прописываю.

В СССР монархию преподносили людям в школе как нечто плохое — что это крепостное право, что на конюшне будут пороть и так далее. При этом в России забывают, что именно государь Александр II это крепостное право отменил, а большевики снова ввели. Все мы жертвы пропаганды и ошибок образования, в данном случае вполне сознательных ошибок. Несомненно монархия не может походить на тот школьный образ, поэтому приходится искать новые пути и новое знание.

Я бы обратил особенное внимание не на традиционную европейскую конституционную монархию, а на реальные абсолютные монархии, существующие, например, на Аравийском полуострове — все процветающие государства в этом регионе — это абсолютная монархия.



Единственное место, где при содействии СССР свергли монархию – это Йемен. И знаем, что именно там самый большой голод, разруха и гражданская война. В странах, где сохранилась абсолютная монархия, все прекрасно.

Возьмем другой конец мира – монархия процветает в Малазийской Федерации. Это союз десяти султанатов, и одновременно самая растущая страна региона. Сравним Бирму с ее постоянными неурядицами, нищетой, и соседние королевства — Таиланд и Федерацию Малайзии.

По моему мнению, монархия может быть и эффективной, и современной, однако нас не устраивают те варианты, которые существуют ныне. Во-первых, мы должны найти свое национальное русское решение, а во-вторых, быть может, и универсальную, современную монархию XXI века. Ведь традиция порвана, и возобновить ее невозможно – нельзя дважды войти в одну реку.

— Cлово «монархия» у многих русских людей ассоциируется также с тиранией и кровавыми событиями…

— Может быть вы путаете русского человека с советским человеком? С гомункулусом, который за 70 лет вывели в пробирке коммунисты? Что поделаешь, мы не можем влезть в голову этим людям – для этого есть президент Путин, он с этим хорошо справляется.



— А в приятном тихоокеанском климате — это просто для пущей привлекательности?

— Действительно, мы добавляем себе дополнительное преимущество – это не совсем спортивно, но что делать, мы не спортсмены.

— Кого вы видите гражданами в вашем новом государстве?

— Нашему проекту уже почти пять лет, сначала у нас было маленькое виртуальное государство Российская Империя, и мы давали гражданство всем желающим, за это время к нам присоединилось чуть больше 5 тысяч человек. Пока что мы приостановили этот процесс – мы не ведем агитационные работы: 5 тысяч уже хватает, чтобы не быть карточным домиком. Сейчас присоединиться к нам тоже никто не запрещает – любой человек может прийти в Екатеринбурге на улицу Тургенева, 11, квартира 2 и получить паспорт с двуглавым орлом с надписью «Российская Империя».

В будущем, безусловно, приоритет будет отдаваться профессионалам, которые будут работать на островах. Есть предложение учредить служебное гражданство на время работы, как в Ватикане, но я не сторонник этой идеи – жители и их потомки должны иметь право получить паспорт. Сейчас президент Кирибати поехал осматривать острова, и он вернется 23 февраля, я очень надеюсь, что мы подпишем договор об аренде. Конечно, символично было бы подписать бумаги в день столетия отречения Николая II от престола, но символика символикой, а сделаем так, как лучше для дела.

— Насколько для вас заметно стремление людей покинуть Россию? Кто они и от чего бегут?



— Вы сами знаете, что очень многие люди покидают Россию, и масса наших общих знакомых уже давно ее покинуло. Мы смотрели на друзей, которые на Фейсбуке лайкнули какую-то нашу публикацию – смеялись, что все они живут в разных концах мира. Кто-то уехал 20 лет назад, кто-то 25, а кто-то — в последние годы. У всех свои жизненные обстоятельства, но для меня переломом было убийство Немцова. Тогда я окончательно решил, что надо с этим заканчивать, ничего здесь хорошего не будет.

— Выбирая будущих сограждан, будете ли вы отдавать предпочтение тем людям, которые уезжают отсюда по тем же причинам? Или это будет скорее профессиональный отбор?

— Я буду отдавать предпочтение тем, кто проявит настойчивость. Австралия и Новая Зеландия являются очень привлекательными из-за более подходящего им климата. Тут все-таки, круглый год +27-28 градусов: одно дело – приехать полежать на пляже, а другое – всю жизнь прожить в трусах и в майке. Мне это нравится, допустим, а девушке на шпильках – нет, она будет недоумевать, куда же ей на шпильках-то выйти.

Источник: nnm.me