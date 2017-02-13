Калифорния и Гавайи: утраченные земли Российской империи.

Почему нашим самодержцам не удалось закрепиться на далеких берегах.

Российский миллионер и экс-депутат Госдумы Антон Баков находится на продвинутой стадии переговоров с правительством Республики Кирибати по поводу лизинга трех необитаемых островов с целью создания там альтернативной России и возрождения монархии. Об этом сообщила британская газета The Guardian. Монархист Баков изучил и уже отбросил несколько вариантов в различных уголках Земного шара, а вот с Кирибати, похоже, у него все серьезно. Новая империя может появиться на островах Миллениум, Старбак и Молден, на которых семья Баковых собирается возвести инфраструктуру для туризма и бизнеса. Столь крупные инвестиции в экономику маленьких островных государств делаются нечасто, и поэтому упираться — не в интересах властей Кирибати.

Идея Бакова для наших дней — достаточно оригинальна. Но не следует забывать о том, что Российская империя в свое время предпринимала попытки закрепиться на далеких берегах, но из этого ничего путного так и не вышло…

Самая знаменитая история — это, естественно, Аляска. Ее даже «далеким берегом» язык не поворачивается назвать, так как до нее рукой подать от российской Чукотки. Считается, что впервые увидели берега Аляски русские мореплаватели еще в середине XVII столетия. А во второй половине XVIII века на ее берегах появляются торговые поселения и крепости. Однако руководство Российско-американской компании, управлявшей Аляской, было озабочено в большей мере не стратегией ее развития, а торговлей мехами, приносившей на определенном этапе до 1100% годовых.

В середине XIX века, когда одних мехов для экономики региона стало недостаточно, начало расти число «доброхотов», настаивающих на необходимости продажи земель, лежащих за Беринговым проливом. Эту позицию сегодня пытаются оправдать транспортными проблемами, но ведь Дальний Восток с Чукоткой никому не продали, а до них из Санкт-Петербурга ненамного ближе… Заслуживает внимания версия о том, что продали Аляску ради «быстрых» денег, необходимых, чтобы рассчитаться по кредиту, предоставленному Ротшильдами. В любом случае, это стало одной из самых невыгодных сделок в истории человечества. Впоследствии, только золота оттуда вывезут на сумму в 2 тыс. раз большую, чем та, которую власти империи выручили за Аляску. И это не говоря уже о серебре, нефти и других полезных ископаемых…

Еще более печальна история российской Калифорнии. Там в 1812 году на землях, выделенных местными индейцами, был основан Форт России. Несмотря на то, что в калифорнийских владениях активно развивалось сельское хозяйство и бойко шла торговля с мексиканцами, в 1841 году их за гроши (примерно за 43 тысячи рублей) продали американцу Джону Саттеру, который, кстати, по договору до конца так и не рассчитался… Сегодня Калифорния — один из богатейших штатов США.

Почти стали территорией России в XIX веке Гавайские острова. Там в полной мере проявился дипломатический дар сотрудника Российско-американской компании доктора Шеффера. Он отбыл на острова с целью ведения переговоров о возвращении груза разбившегося там судна «Беринг». Однако довел ситуацию до того, что местные короли стали проситься под протекторат могущественного российского царя. Царское правительство этого, увы, не оценило, испугавшись, что, удовлетворив просьбу гавайцев, Россия испортит отношения с США… В конце концов, Гавайи, добровольно несколько раз просившиеся в состав России, были в нарушение международного права насильно аннексированы Соединенными Штатами, которых удаленность островов нисколько не смутила.

Правда, если обращения гавайских королей в Санкт-Петербурге хотя бы рассматривали, то на изучение аналогичных просьб со стороны вождей Маршалловых островов никто даже не захотел тратить времени.

Решительным отказом ответили царские власти и на предложения Миклухо-Маклая об установлении протектората над Новой Гвинеей, за контроль над которой в будущем погибло множество европейских и азиатских солдат. России же она могла достаться практически даром…

Не стала империя помогать и просившимся к ней «под руку» индонезийским княжествам. В литературе можно встретить упоминания о том, что Николай II якобы назвал хорошие отношения с европейцами более важными, чем какие-то там «дикие места». В Индонезии, правда, здорово потрепал нервы голландцам загадочный россиянин Василий Малыгин, поднявший местное население на бунт против колонизаторов и некоторое время руководивший их борьбой. Восстание в итоге было подавлено, а Малыгин — арестован. Российские дипломаты начали вести переговоры о его освобождении, и им удалось вытащить Малыгина из тюрьмы. После выхода на свободу он словно испарился, не оставив после себя никаких документальных следов. Это наводит на мысль о том, что этот человек имел отношение к цеху рыцарей плаща и кинжала.

Отказался официальный Санкт-Петербург поддерживать российских «колонистов» и в Сомали. В 1889 году отряд казаков под руководством авантюриста Николая Ашинова высадился на территории современного Джибути. Казаки заняли пустующий египетский форт Сагалло и переименовали его в Новую Москву. Земли вокруг крепости объявили территорией России. Однако на эти места претендовала и Франция. Санкт-Петербург в достаточно жестких выражениях от казаков открестился и разрешил Парижу их из Африки выдворить, что и было сделано вскоре французской эскадрой. При этом несколько российских путешественников было убито и ранено.

Петр I всерьез задумывался о создании российского протектората на Мадагаскаре и даже готовил туда экспедицию, но не успел довести свой замысел до конца.

В конце XVIII века российская корона вместе с Курляндией формально получила права и на курляндские колонии в Африке и Америке — в частности, на Тобаго. Однако фактический контроль (пусть и в обход норм международного права тех времен) над островом осуществляли англичане. Екатерина II предпринимала попытки вернуть свои законные владения, но Лондон идти навстречу официальным владельцам отказался…

В начале XIX века Россия и Франция планировали совместно выбросить Великобританию из Индии и Центральной Азии. Британские власти, в том числе и из-за этого поддержали заговор против Павла I. Царь был убит, войска, отправленные в Центральную Азию, отозвали на Дон…

Незадолго до этого Павел, кстати, ругался с французами из-за Мальты. Ведь император был великим магистром Мальтийского ордена, изгнанного с острова Наполеоном. Павел объявил себя защитником Мальты и даже виртуально создал на острове российскую губернию, но вскоре Мальту захватили британцы, и Россия на время примирилась с Францией.

Кроме того, Россия в разное время контролировала (де-факто или де-юре) территории на севере Китая, в Корее, Иране и на Хоккайдо. Ни в одном из этих мест «зацепиться» Санкт-Петербург не смог.

Почему так вышло? Почему Тихий океан не стал нашим «внутренним морем»? Почему наши предки не вошли в Африку и не зацепились в Карибском бассейне? Особенно с учетом того, что в XIX веке российский флот был силен и наши моряки сделали целый ряд важнейших географических открытий?

Основных причин тому, пожалуй, две.

Первая лежит на поверхности и характеризует некоторых наших государственных деятелей не лучшим образом. Часть царей и министров порою проявляла поразительную недальновидность (как, в частности, в ситуации с продажей Аляски) и, что особенно обидно, постоянно оглядывалась на Запад, жертвуя государственными интересами взамен на добрые слова из Лондона, Парижа и Вашингтона. А европейцы и американцы действовали цинично, ни на чьи чужие интересы внимания не обращали…

Вторая — значительно глубже. Русские по своей сути — не колонизаторы. Ведь согласно классическому определению, колониализм предполагает создание зависимых территорий, население которых не имеет прав, сопоставимых с населением метрополии. В колониях всегда существует особый режим управления.

Огромные же территории в Поволжье, Сибири, Центральной Азии, присоединившиеся к России в XVI — XIX веках, становились полноправными субъектами российского государства, а местное население практически всегда получало права, равные с правами жителей «центра». Такая модель была достаточно эффективна при наличии «беспрерывной» территории.

Что же касается земель, находящихся «за морем», на значительном отдалении, то тут тактически временно выигрывала «европейская модель» с ее чудовищными актами террора, эксплуатацией, работорговлей. Поэтому крошечные отряды европейцев с огнестрельным оружием и потрясающей жестокостью умудрялись контролировать огромные территории. Русские бы так не смогли из моральных соображений. И все равно в душе иногда поднимается сожаление относительно того, что мы себе так и не оставили хотя бы Гавайские острова или Калифорнию…