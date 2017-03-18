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Форт Росс- Российская колония в Калифорнии

16:18. 18 марта 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:
Немногие знают о том, что в свое время Российская империя претендовала на территорию Калифорнии. Иными словами, когда-то Россия и Мексика были соседними государствами и имели общие границы. Вспомним о первой и единственной российской колонии в Калифорнии.

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Колонизация Калифорнии
Колонизация Аляски была довольно прибыльным занятием для Российской империи: этот регион был полон пушнины, не менее ценной для тех времен, чем нефть в наши дни. Разумеется, потом здесь было найдено золото, и ценность региона возросла, но уже после продажи Аляски США, так что это уже совсем другая история.

Главной проблемой колонизации Аляски для России стало то, что регион оказался не особо хорош с точки зрения сельского хозяйства: было тяжело развернуть экспансию, зная, что в этом богатом краю поселенцы могут просто умереть с голоду. Поэтому в начале XIX века было решено обосноваться южнее, там, где можно вырастить много пищи для отправки на Аляску.

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Именно так в 1812 году появился Форт Росс, колония России в Калифорнии, всего в 80 км к северу от Сан-Франциско. Укрепленное поселение было отстроено после серьезной подготовки и четырех исследовательских экспедиций. Инициатором выступила Российско-американская компания — полугосударственная-полукупеческая организация, занимавшаяся на тот момент колонизацией Аляски. Основателем и первым руководителем колонии стал весьма характерный для тех времен персонаж по имени Иван Кусков — исследователь, купец, авантюрист и чиновник в одном лице.

Основание Форта Росс
Форт был заложен в очень неудачное время, весной 1812, то есть буквально за пару месяцев до войны с Наполеоном, так что колония по понятным причинам получила далеко не так много ресурсов и поселенцев, как могла бы. Первыми жителями стали 25 русских колонистов и 90 алеутов, пришедшие с территории Аляски. Территория будущего поселения принадлежала индейцам кашайа-помо и была выкуплена за три пары штанов, три одеяла, два топора, три мотыги и несколько ниток бус — в лучших традициях европейской колонизации.

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Иван Кусков.

С индейцами поначалу особых проблем не было, но вот соседи-испанцы были явно недовольны вмешательством конкурентов и всячески пытались свернуть колонию. Открытых столкновений не происходило, но и особой дружбы не наладилось. Позже, в 1821, Испанию сменила уже Мексика, но история не поменялась: напряженность не перерастала в конфликт, но и не исчезала. Был даже эпизод, когда из-за сбора пошлин с американских кораблей едва не началось столкновение мексиканского отряда с жителями форта, но как-то обошлось.

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Каким был Форт Росс
Форт Росс стоит и сейчас, но это, прежде всего, отреставрированные, хотя и достоверные строения. Крепость имела квадратную планировку, внутри располагались казармы, склады, дом управляющего, всевозможные хозяйственные постройки и блокгаузы, то есть укрепленные защитные башни. Был и арсенал с оружием и даже 17 пушек.

Вообще, Форт Росс по тем временам выглядел весьма неплохим поселением: в нем впервые в Калифорнии появились фруктовые сады и виноградники (странно, что первыми их создали русские, а не испанцы). Была судоверфь и порт, большая мельница, несколько тысяч голов скота, несколько сотен фруктовых деревьев и три крупных ранчо поблизости.

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Население Форта Росс было очень неоднородным. Понятно, что главной силой были представители Российской империи, но их было довольно мало. Основную массу составляли местные крещеные индейцы и завезенные сюда алеуты. Кроме того, здесь жило небольшое количество скандинавов и даже якуты и полинезийцы. Отношения с индейцами были непростыми: сначала они работали здесь как вольнонаемные, потом их начали сгонять на работу силой, что иногда выливалось в вооруженные столкновения.

Продажа колонии
К 1841 году проблема с поставками пищи на Аляску оказалась решена другими способами, Форт Росс был признан нерентабельным, и земли колонии были проданы «Императору Калифорнии» — американскому предпринимателю и землевладельцу Джону Саттеру. Цена сделки составила 42857 руб. серебром, да и те, судя по всему, были выплачены не полностью. Под его руководством поселение впервые стало приносить прибыль, но для России поезд ушел — пришлось отказаться от идеи колонизации Калифорнии.

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Джон Саттер, «Император Калифорнии».

Сейчас Форт Росс — это одна их самых популярных достопримечательностей штата, в год его посещают около 150 тысяч человек, здесь проводятся всевозможные фестивали с русской кухней, нарядами и православными богослужениями, и даже можно купить крафтовое пиво местного производства. Многие жители этой местности до сих пор считают себя потомками русских переселенцев и их индейских жен.

Русские Гавайи

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Елизаветинская крепость на Гавайях.

Русская колонизация Америки — обширная и плохо освещенная тема, которая не перестает удивлять. Кроме Аляски и Форта Росс, Российская империя, не желавшая отставать от Европы, пыталась колонизировать даже Гавайи. Русские колонисты основали на этих островах Елизаветинскую крепость, руины которой существуют до сих пор, и торговые фактории.

Но это отдельная история: там было множество интересных деталей, вроде дружбы с первым королем Гавайев Камеамеа Великим, который получил прозвище Тихоокеанский Наполеон и множества драматичных политических событий. Прежде чем колония был оставлена, она пережила и вражду с американскими колонистами, и внимание всего мира, и попытку гавайцев провозгласить себя российскими подданными.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: история, история россии, калифорния, Россия, США
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