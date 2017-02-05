Сводки от ополчения Новороссии 05 февраля 2017

Хотя крайний срок наступил, Киев выполнил условия прекращения огня не в полном объеме, заявляет ДНР. «Обстрелы города почти стихли, но в ДНР не могут подтвердить, что украинские силовики отвели тяжелое вооружение от линии соприкосновения», – пишут «Вести.ru».

Крайним сроком прекращения огня Контактная группа в Минске определила воскресенье.

Как сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, «отмечаются одиночные факты обстрелов», обстановка «относительно стабильная», передает «Интерфакс».

«У нас не было и нет тяжелых орудий вблизи линии соприкосновения», – заявил он.

Накануне ОБСЕ сообщала, что не получала информации об отводе вооружений из района Ясиноватая – Авдеевка – Донецкий аэропорт. ОБСЕ признала присутствие в Авдеевке украинских танков.

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Авдеевка. Репортаж с передовой

Репортаж с позиций ДНР в районе промзоны Авдеевки, с которых собственно и пошла очередная эскалация.PS1. На фронте без существенных изменений. Обстрелы продолжаются, их интенсивность сильно ниже их пиковых значений.Пока что все развивается по сценарию очередной локальной военной эскалации без долгосрочных военных последствий. Но ситуация такова, что временное снижение интенсивности боевых действий может обернуться новой волной обстрелов и попытками локальных наступательных действий.PS2. На фотографии, переправка 300-х с Донбасса в Днепропетровск.

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Герой, командир, наставник. Памяти полковника Олега Анащенко посвящается…

Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня в результате теракта погиб начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко. Представляем вашему вниманию видеоролик памяти погибшего Воина.

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ВАЖНО: ВС ДНР полностью уничтожили противника на позиции «Алмазы», репортаж с передовой «промки» (ВИДЕО)

Бойцы ВС ДНР с места событий рассказали о том, что полностью отбили захваченные прежде позиции и уничтожили противника. Они отметили, что, несмотря на множество попыток прорыва ВСУ, военнослужащие ДНР самым строжайшим образом соблюдают Минские соглашения и не пытаются контратаковать, ограничиваясь возвратом собственных позиций. Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР. Читайте также: Подтвердился факт нахождения украинских военных на позициях вблизи Донецкой фильтровальной станции

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Автостанция «Мотель» в Донецке была обстреляна из РСЗО «Ураган», — экспертиза

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ЛНР: украинские боевики обменивают оружие на тяжелые наркотики





Организованные преступные группировки составляют «костяк» не только так называемых добровольческих батальонов, но и подразделений регулярной армии Украины. Рядовые военнослужащие, а зачастую и командиры живут «по понятиям» преступного мира. Когда речь идет о непредсказуемых обстрелах, о регулярных столкновениях между подразделениями, о самоубийствах военнослужащих, о бандитской войне из-за контроля над контрабандой, то ключевую роль в этих событиях играют организованные преступные группы.



Перешедший на сторону ЛНР украинский разведчик Сергей Нечаев рассказал о преступной структуре, действующей в Счастье. Так, по словам Нечаева, работник ТЭС в Счастье поставлял наркотические вещества ВСУ, тербатальонам «Айдар» и «Правый сектор» (запрещено в РФ) в обмен на оружие и боеприпасы. Полученное вооружение закладывалось в схроны в гаражном кооперативе по улице Мира, с целью его дальнейшей переправки на Украину.

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Подтвердился факт нахождения украинских военных на позициях вблизи Донецкой фильтровальной станции

Руководство Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подтвердило факт нахождения украинских военнослужащих на позициях в непосредственной близости к Донецкой фильтровальной станции. «Руководство СЦКК сегодня подтвердило факт нахождения украинских военнослужащих в блиндаже, который был размещен украинской стороной в конце января напротив ДФС, — сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР, передает ДАН. — В укрепрайоне были выявлены шестеро украинских военнослужащих, которые даже не пытались скрыться». Представитель командования подчеркнул, что нахождение боевиков ВСУ возле ДФС является очередным нарушением данных украинской стороной в марте 2016 года письменных гарантий о неразмещении украинских войск ближе чем в 1,5 км от ДФС, а также неприменении в этом районе какого-либо вооружения. В оперативном командовании ДНР представили выдержку из документа, подписанного 15 марта 2016 года заместителем начальника штаба группы украинской стороны в СЦКК полковником Михайличенко. «Информирую, что руководству СММ ОБСЕ доведены гарантии руководства АТО на территории Донецкой и Луганской областей о полном запрете использования какого-либо вооружения по Донецкой насосной фильтровальной станции и в радиусе полутора км от нее с 16 марта 2016 года, а также гарантии отсутствия подразделений ВС Украины вблизи ДФС», — цитируют в командовании ДНР документ, подписанный украинской стороной. Ранее в оперативном командовании ДНР сообщали, что ВСУ переместили свои позиции в запрещенную Минскими договоренностями зону в районе Донецкой фильтровальной станции. Отмечалось, что наблюдательный блокпост ВСУ расположен в двухстах метрах от ДФС при допустимой дальности в 1,5 км. Позднее территория фильтровальной станции несколько раз подвергалась обстрелам, зафиксированы повреждения административных зданий. Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Это, прежде всего, города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые на данный момент оккупированы силовиками Украины. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась. Читайте также: В Горловке из-за боевых действий обесточена шахта

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