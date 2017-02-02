Сводки от ополчения Новороссии 02 февраля 2017

Украинские боевики утром обстреляли Ясиноватую из тяжелых вооружений

Украинские силовики сегодня открыли огонь из тяжелой артиллерии и минометов по железнодорожному вокзалу в Ясиноватой.

Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР, передает ДАН.

«Украинская сторона открыла огонь по ж/д вокзалу в Ясиноватой из арторудий калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент обстрел продолжается, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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ДНР: В Донецке и Ясиноватой повреждено пять домов и котельная из-за обстрела ВСУ

В Донецкой Народной Республике за вечер и ночь повреждены пять домов и котельная в результате обстрелов Ясиноватой и Киевского района Донецка со стороны ВСУ.

Об этом пишет Донецкое агентство новостей.

«В результате ночных обстрелов с украинских позиций прямым попаданием поврежден дом №7 по улице Чапаева, повреждено остекление двух домов по той же улице и одного дома по улице Бубнова. Также пострадало здание 287-й котельной», – сказал глава администрации Киевского района Валентин Левченко.

В свою очередь и.о. главы администрации Ясиноватой Олег Моргун сообщил о попадании снаряда во двор дома по улице Южная Сторона.

«Вчера вечером, приблизительно в 20:30 снаряд попал во двор дома по улице Южная Сторона. Повреждено остекление здания. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС», – сказал он.

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Обстрелами ВСУ в Донецке ранены двое мирных жителей

Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка. «Накануне вечером, около 20:30, в Киевском районе были ранены двое мужчин: 1957 и 1973 года рождения», — сообщил агентству ДАН глава районной администрации Валентин Левченко, добавив, что оба пострадавших госпитализированы. Всего украинская армия с вечера выпустила 255 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, Ясиноватой, Горловки, Докучаевска и южным селам Республики. «С 18:00 до 02:30 ВСУ обстреливали поселки Александровка, Трудовские на западе Донецка, Крутая Балка Ясиноватского района, Железная Балка, Зайцево, Михайловка под Горловкой, окраины Докучаевска, села Новоласпа, Белая Каменка Тельмановского района, Саханка, Ленинское, Коминтерново Новоазовского района на юге страны, — сказал собеседник агентства. — С позиций украинских подразделений было выпущено 255 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — приводит агентство слова источника в силовых ведомствах ДНР. Читайте также: ВСУ разместили свои танки в жилых кварталах Авдеевки (+ФОТО, ВИДЕО) Согласно информации источника, наряду с тяжелым вооружением украинская армия интенсивно использовала вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие. В итоге обстрелами ВСУ повреждены две линии электропередачи между Горловкой и Углегорском, без света остаются четыре тысячи абонентов. Об этом утром 2 февраля сообщил и.о. главы Горловки Иван Приходько. «Огнем с украинской стороны повреждены две линии электропередачи 110 киловатт между Горловкой и Углегорском. В результате обесточены 17 трансформаторных подстанций и две котельные. Без света на данный момент остаются четыре тысячи абонентов», — сказал он. Приходько уточнил, что на месте повреждений с 06:00 по местному времени ведутся восстановительные работы. По словам и.о. главы горадминистрации, восстановление линий завершится уже сегодня. Читайте также: Атака украинского «БУКа» в Макеевке: Работа по цели и причины падения (ВИДЕО, ФОТО)

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ДНР: Часть жителей Горловки и Углегорска остались без света из-за обстрела ВСУ

Две линии электропередачи между Горловкой и Углегорском повреждены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, без света остаются четыре тысячи абонентов. Об этом сегодня сообщил и.о. главы Иван Приходько, пишет ДАН.

«Огнем с украинской стороны повреждены две линии электропередачи 110 киловатт между Горловкой и Углегорском. В результате обесточены 17 трансформаторных подстанций и две котельные. Без света на данный момент остаются четыре тысячи абонентов», – сказал он.

Приходько уточнил, что на месте повреждений с 06:00 по местному времени ведутся восстановительные работы. По словам и.о. городской администрации, восстановление линий завершится уже сегодня.

Отметим, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, в ход идет тяжелая артиллерия. ВСУ бьют из РЗСО «Град» по столице ДНР и его окрестностям так, что дрожит весь город.

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Донецк -2017: «Прилетел снаряд, дом аж подпрыгнул…»

(Фото: Валентин Спринчак/ТАСС)

Странным образом все четыре дня беспощадных боев под Авдеевкой и обстрелов Донецка украинскими артиллеристами выдались чудными — легкий морозец, яркое солнце, прозрачнейший воздух. До этого чуть не со святочных дней над столицей Донбасса висели туманные и мрачные не дни даже, а просто сутки.

— И надо ж было, — это две продавщицы в махоньком продовольственном магазине, почти палатке, разговаривают. — Тут бы погулять по такой погодке, а мы вторые сутки сидим из-за проклятых бабахов”. — И глаза такие грустные, и тон такой плачущий, что пожилая женщина сурового вида в знавшем лучшие времена голубом пальто, не выдерживает: «Да ладно вам, у нас вон на проспекте снаряд прям под окнами упал, опять все стекла повылетали. Теперь стеклить приедут, ох, спаси, Господи.

Это пенсионерка имела в виду события почти двухлетней давности, когда власти города по специальной программе начали вставлять разбитые рамы и стекла в пострадавших от варварских обстрелов домах. Прежде всего, конечно, на Путиловке — так называется один самых северных поселков Донецка. Сто лет назад здесь был выстроен снарядный завод для нужд русской императорской армии — филиал тогдашнего главного артиллерийского завода страны Путиловского в Петрограде. Отсюда и название. Завод в советское время стал «Точмашем», и на нем по-прежнему делали снаряды, мины и прочий смертоубийственный припас.

Артиллерийская суть завода и поселка совершенно трагически отразилась и на его лице: вместе с поселком шахты «Октябрьская» Путиловка стала главным «приёмником» украинских снарядов, мин, реактивных снарядов. Осенью 2014-го и зимой 2015-го жизнь здесь стала кошмарной и просто невыносимой, многие жители покинули эти места, особенно те, что на Киевском проспекте стоят — ближе других к аэропорту. Но на Партизанском проспекте, который ведет в Красногвардейский район города спутника Донецка, 400-тысячной Макеевки, жизнь заметна в большей степени. Мне сказали, что вчера и позавчера там были «крутые» попадания, что туда снова вернулся 2014 год. И я поехал-пошел посмотреть. Именно так — «поехал-пошел». Автобусы идут только до перекрестка Киевского и Партизанского, оттуда уже пешком.

Ориентир знакомый и заметный — 9−10-этажки, строившиеся здесь и Донецкой железной дорогой, и знаменитой, тут же неподалеку расположенной шахтой имени Засядько, считались до войны относительно престижными — новые, планировка опять же, рядом рынок, хорошая транспортная развязка, до аэропорта три минуты езды, до железнодорожного вокзала — десять-двенадцать. Теперь они смотрятся такими, знаете, враз постаревшими модниками — лица мятые, хмурые, печень по утрам достает, одежка пообтерлась.

— Вот, видишь, туда позавчера прилетел снаряд, дом аж подпрыгнул, — рассказывает живущая здесь знакомая, — а вчера гаражи раздолбало, грузовичок сгорел.

Воронки от снарядов хорошо видны, знакомая «живопись», таких натюрмортов у меня возле моего дома на Киевском украинские минометчики нарисовали столько два года назад, что и поныне еще не все следы город затер. Обгоревший остов машины. Судя по всему — это та самая «аварийка» газовщиков, которая спешила на вызов ремонтировать поврежденный здесь газопровод и получила минометный привет от ревнителей «единой Украины». Мне рассказывали вчера про этот случай.

Мы со знакомой уныло смотрим на машину, на подростков, гогочущих над чем-то там, в смартфоне у одного из них, переводим взгляд на пластиково-стеклянные лохмотья в оконном проеме не старого еще дома, молчим. О чем тут говорить, по этому поводу город уже друг другу все сказал, остается только сжимать в бессильной злобе сжимать кулаки, да и это уже не помогает психике, многократно изнасилованной войной.

Припомнился рассказ донецкого фотожурналиста Антона Баешко: «Человек вышел в магазин за молоком, чтобы жена утром сделала детям манную кашу, и не вернулся. Еще утром он проснулся и первое, что увидел, было Cолнце. Да, сегодня необычайно солнечный день. По телику выступал Хуг, рассказывая о том, что ОБСЕ призвано только наблюдать. В это время выпустили пакет „Града“. На асфальте лежал человек и рядом лужа крови смешалась с лужицей молока. Кто-то записывал в блокнот данные и снимал на мобильный телефон почему-то не труп, а Солнце, потому что наблюдался красивый кадр и можно его будет разместить в инстаграме и получить много лайков».

Характерная интонация для всех сегодняшних рассказов дончан. Нет, нас не сломили, но гулять по своим улицам, проспектам, площадям мы давно научились с осторожностью, с оглядкой. Мы даже в ближний, свой дворовой магазин ходим с опаской — бывали, знаете ли, случаи с участием очереди за водой и снарядом из украинского «урагана».

Кстати, о воде, она в Донецке снова в дефиците. Город у нас вообще степной, вода всегда тут была «пришлой». До того, как в мегаполис в шестидесятых годах прошлого века провели канал «Северский Донец-Донбасс», с водичкой была «напряженка». Теперь у донецкой воды не зной или мороз враг, а украинский артиллерист. Так уж сложилось, что фильтровальная станция Донецкого водоканала расположена рядом с линией фронта. И в который раз за войну она повреждена. Мы знаем, что ее починят скоро, но пока — проблема.

Приятель живет на совсем другом конце города, но тоже на окраине — в Кировском районе, на поселке шахты 17−17 бис, и то ощутил водный дефицит.

— У нас пока есть, но самотеком, я ж в низине живу, а наверху у шахты воды уже нет, может быть, разворачивают воду, чтобы вам хоть немного дать, не знаю с чем связано.

В Киевском же районе люди выстраиваются в длинную очередь у красной автоцистерны МЧС. Воду привозят три раза в сутки, не все успевают запастись, а кому-то и вовсе не хватает, или не успеть налить ведра по другой какой причине. Все те же девушки-продавщицы, с которых рассказ свой начинал:

— Пошла с ведром, а там очередь, что ж стоять там? А торговать, кто будет?

Напарница учит ее:

— А ты скажи, пустите, я ж из магазина, вы к нам хлеб покупать ходите, пойдите навстречу…

Грустно это. Привыкли мы или нет, мы долго будем носить в себе память об этой кошмаре. Особенно жители окраин Донецка. Им обязательно надобно поставить в мирном будущем — когда ж наступит оно?! — памятник. Возможно, это будет простой обыватель с ведром воды в руке, а может электрик, убитый осколком на рабочем месте, когда он пытался вернуть своим землякам свет и тепло в квартиры, не знаю. Но знаю точно, что такой памятник будет. Он нужен, чтобы обозначить границу поистине христианского долготерпения, советской стойкости, русского мужества, донецкой смекалки, тому, что зовется донецким характером. Он у нас тут на двух линиях обороны города просматривается. На передовой, и на сердцах, делах и помыслах дончан.

Олег Измайлов

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Атака украинского «БУКа» в Макеевке: Работа по цели и причины падения (ВИДЕО, ФОТО)

Как сообщала «Русская Весна», накануне на жилой район г. Макеевки под Донецком упала ракета ЗРК «БУК», выпущенная ВСУ из Авдеевки. Зенитная ракета упала прямо во дворе жилого дома у гаражей и загорелась. Напомним, что, по официальным заявлениям руководства Украины, в зоне проведения так называемой «АТО» «БУКов» нет и не было, в связи с чем они якобы никак не могли сбить малайзийский Boeing MH-17, упавший в районе Шахтерска. Как сообщалось, новой целью ПВО Украины 31 января 2017 года стал крупный дрон специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, фиксирующий факты геноцида мирного населения Донбасса и тем самым мешающий офицерам ВСУ исполнять преступные приказы Киевских властей. «Русская Весна» побеседовала со специалистом по ЗРК «БУК», долгие годы занимающимся вопросами эксплуатации зенитно-ракетных комплексов в одном из крупнейших оборонных предприятий. Эксперт прокомментировал увиденное на фотографиях и видео, показанных РВ: «Судя по кадрам, сама ракета — 9М38М1. В России они не используются очень давно, эти старые ракеты сняты с вооружения по причине исчерпания ресурса. На месте падения в момент съемки нет лишь головной части (головки самонаведения и боевой части), вероятнее всего, ее или увезли саперы из жилого сектора или она самоликвидировалась ранее. В пользу первой версии говорят слова подростка на видео: „Снаряд увезли на машине МЧСники, и все успокоились“. Судя по всему, она не взорвалась и не была сбита, так как в этом случае повреждения корпуса на кадрах были бы намного существеннее», — рассказал собеседник «Русской Весны». «Такую ракету можно использовать против крупного беспилотника, на небольшой дрон головка самонаведения может не навестись. Это могло стать причиной падения ракеты. Радар видит небольшую цель, а после пуска головка ракеты может не захватить ее, в таком случае ракета самоликвидируется. В случае с крупным беспилотником вертолетного типа, „БУКу“ также очень сложно его поразить из-за малой скорости, поражение таких нестандартных целей — это отдельная наука», — подчеркнул специалист по ЗРК. «По второй версии — ракета могла упасть от старости: у нее мог отказать двигатель или же система управления. В пользу падения целой ракеты говорит и вид глубокой воронки, образовавшейся в результате кинетического удара», — резюмировал эксперт. Читайте также: ВАЖНО: На Макеевку упала хвостовая часть украинского «БУКа», которым пытались сбить беспилотник ОБСЕ (+ВИДЕО, ФОТО) Белый беспилотник ОБСЕ на фото приведен для демонстрации размеров такого рода БПЛА.

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Авдеевка. 01.02.2017. Вечер

Коротко по Авдеевке к вечеру 1 февраля.1. Боевые действия, несмотря на все усилия "международного сообщества", призывы ООН, ОБСЕ, США, России и ЕС, так и не остановились. Попытка временно остановить бои в районе Авдеевки для починки поврежденной инфраструктуры, так же особого результата не дела – стрельба с обеих сторон продолжилась, после чего стороны уже традиционно обвинили друг друга в том, что они не дают починить энергоснабжение Авдеевки, в которой продолжается частичная эвакуация. Вследствие разрушения систем жизнеобеспечения и продолжающихся боев, о нормализации жизни в Авдеевке говорить не приходится. Пиар различных украинских политиков на этой теме преследует сугубо внутриполитические цели. Ахметов же в связи с ситуацией на коксохиме, который оказался в подвешенном состоянии, застыл в своеобразном шпагате – продолжение и интенсификация боевых действий, может привести к дальнейшему разрушению остатков его промышленной империи.Так же продолжаются обстрелы населенных пунктов в ДНР – снова повреждены десятки домов, есть убитые и раненые среди гражданских лиц, повреждена различная инфраструктура жизнеобеспечения. В целом, война пока развивается в русле позиционного сценария, который оплачивается большим кол-вом разрушений и жертв. На фоне происходящего Савченко объявила Порошенко "врагом народа" и призвала к борьбе с ним.2. Серьезных подвижек на линии фронта под Авдеевкой нет. Обе стороны отмечают сильнейший огонь из ствольной и реактивной артиллерии,что во многом и удерживает ситуацию в позиционной фазе, но тут надо понимать, что ущерб наносимый этим обстрелами первой линии обороны ВСН и ВСУ, как раз и создает предпосылки для попыток прощупать прочность этой обороны путем ввода в бой батальонно-тактических групп из второго эшелона, которые и должны решать задачи оперативного характера. При этом, совсем не обязательно, что именно Авдеевка станет тем участком, где произойдет решающая активизация. Активность ВСУ на мариупольском и волновахском направлении, как бы намекает на альтернативные сценарии.С обеих сторон готовы к такому развитию событий. В Донецке по поводу этой возможности заявили, что ВСУ готовится к прорыву через авдеевскую промзону с целью окружения войск ДНР под Донецком. Так же циркулируют различные слухи, что при определенных вариантах развития событий, может быть дана отмашка на наступление частей армии ДНР на Авдеевку, с целью занятия поселка. В случае, если гражданские из Авдеевки будут вывезены, то у ВСН конечно будет сильный соблазн воспользоваться этим и Авдеевка рискует превратиться в очередное переиздание ДАП, с тотальным разрушением поселка, что будет в значительной степени неизбежно при взломе укрепрайона ВСУ в городе. Стоит помнить, что несмотря на вопли "сепаратисты нас обстреливают из городов", позиции ВСУ в Авдеевке развернуты непосредственно в городской черте между жилыми домами. Разрушение этих позиций естественно будет сопровождаться разрушением и прилегающего жилого фонда.Пока же, эти варианты, как и другие, повисли в воздухе.3. В силу того, что оперативных успехов нет ни у той, ни у другой стороны, то на первый план в рутине обстрелов, выходят различные провокации и вбросы. Украина сегодня попыталась подогреть ситуацию пролетами разведчика Ан-26 над буровыми платформами "Таврида" и "Крым-1" в Черном море. Киев не хочет признавать, что они принадлежат России, но сделать с этим ничего не может, поэтому в виде провокации сегодня полетать над платформами отправили самолет-разведчик. Там по нему якобы был открыт огонь из стрелкового оружия (на фотографиях демонстрируется дырка от пули в корпусе машины). Россия заявляет, что в сторону самолета запускали лишь сигнальные ракеты и огонь не открывался. На деле, стреляли или нет, это малопринципиальный вопрос (это территория РФ и по нарушителям гос.границы вполне себе можно открывать огонь, в том числе и на поражение), основной смысл этой истории заключается в том, что Украине нужна была медийная картинка в стиле "Украина воюет в Россией", для чего данный эпизод и был использован. В этой связи, нельзя исключать новых провокаций на российско-украинской границе, в том числе и на Перекопе. У нас слегка упоролись историей про "Бук", якобы стрелявший по беспилотнику ОБСЕ. К вечеру выяснилось, что ОБСЕ никаких беспилотников не теряла и зачем была выпущена ракета из "Бука" фрагменты которой были найдены в Макеевке, так и осталось неясным. Возможно, целью были беспилотники ДНР, а у нас уже для красного словца написали про ОБСЕ.4. Обстрелы, провокации и различные элементы информационно-психологической войны, как уже многим стало понятно, преследуют цель создания своеобразной медийной картинки, которая должна по замыслу инициаторов нынешнего кровопускания, реанимировать в западном политическом истеблишменте и СМИ, образ "Украины-жертвы", на которую напали "путинские палачи" (см.опус Джихади-Джулиана). В силу изменений в Вашингтоне и вероятной переоценке происходящего на Украине (сегодня на Украине обратили внимание, что в мейнстримовых американских медиа стал значительно чаще использоваться термин "Civil War" применительно к войне на Украине), включая сценарий с сменой киевских марионеток (не зря заявления про коррупцию Порошенко, Онищенко, Пинчук и Саакашвили делают из США – именно там может решится вопрос с заменой одного укро-фюрера на другого), а так же в связи с разбродом и шатанием в стане европейских союзников и сателлитов США, картинка "Украина воюет с Россией" необходима для формирования обновленной антироссийской повестки дня. Порошенко в этом случае сохраняет возможности для политического самовыживания, а евроатлантические элиты могут рассчитывать на обновление уже традиционной для них политики направленной на "сдерживание России".

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Вечернее «перемирие»: Массированные обстрелы ВСУ. 1 февраля 2017

Обстановка в Донецкой Народной Республике обостряется. Противник практически по всем населенным пунктам на линии соприкосновения применяет запрещенные Минскими договоренностями вооружения: артиллерию 152 и 122 мм, РСЗО «Град», танки, минометы 120 и 82 мм, БМП, а также стрелковое оружие различных типов.

За сегодняшний день украинские силовики обстреляли 36 населенных пунктов ДНР.

«Обстрелам ВСУ подверглись 36 населенных пунктов. Больше всего от яростного огня террористов пострадали города: Донецк, Макеевка, Ясиноватая и Докучаевск», — отметил Эдуард Басурин.

Известно, что киевская хунта отдала приказ командирам ВСУ на активное продолжение наступательных действий и неограниченное применение тяжелой артиллерии по населенным пунктам и крупным городам ДНР.

Также, на почту News Front прислали видеоматериал, в котором зафиксированы танки ВСУ в жилых кварталах Авдеевки. Данную новость можно просмотреть здесь.

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Октябрьский микрорайон Донецка подвергся артобстрелу со стороны ВСУ

Видео предоставлено пресс-службой УНМ ДНР

Рано утром 1 января в один из жилых домов микрорайона Донецка попал снаряд, выпущенный со стороны позиций ВСУ в районе Авдеевки. Весомый ущерб нанесен одной квартире, повреждено остекление.

«Украинския снаряд попал в много этужку, а именно в пятый этаж дома по адресу пр. Колхозный, дом 1. К счастью, в доме никого не было, но в тот момент находились люди в том числе маленький ребенок, который очень сильно испугался», — сказал военный корреспондент пресс-службы УНМ ДНР Даниил Богдан

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Эксклюзив. Танки ВСУ в нарушение Минска в жилых кварталах Авдеевки

Украинские силовики пригнали огромное количество танков из тыла в Авдеевку. Несмотря на свои потери они с приподнятым настроением готовятся прорвать линию обороны ДНР.

Пока танкисты ВСУ планируют неудачный прорыв, артиллерия наносит удары по мирным жителям Донбасса, а также по позициям армии ДНР из тяжелых САУ, гаубиц и РСЗО.

Также, на заднем плане можно увидеть лживых ОБСЕ, которые «закрыли» глаза на размещение в населенном пункте запрещенной Минскими соглашения техники ВСУ.

Данное видео прислал на почту News Front аноним, подписавшись как «Солдат ВСУ, которого достала эта лживая война».

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Захарченко пообещал взять в кольцо украинских военных в случае наступления ВСУ

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Глава Донецкой Народной Республики пообещал взять в кольцо украинских военных в случае наступления ВСУ.

«Если украинские военнослужащие прорвут нашу линию обороны в районе Авдеевки, мы будем вынуждены замкнуть кольцо и уничтожить эту группу», — заявил он.

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Вечерняя сводка МО ДНР за 1 февраля

Вечерняя сводка МО ДНР за 1 февраля

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Последствия обстрелов ВСУ поселка Октябрьский с воздуха (ФОТО, ВИДЕО)

Видео с квадрокоптера, позволяющее оценить последствия обстрелов ВСУ мирных жителей Донецка. Читайте также: МОЛНИЯ: на Макеевку упала ракета украинского «Бука» (ФОТО)

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