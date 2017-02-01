Сводки от ополчения Новороссии 01 февраля 2017

Итоги массированных обстрелов ВСУ: двое погибших, десятки поврежденных домов

За минувшие сутки в результате массированных обстрелов Донецка и Макеевки погибли двое мирных жителей, еще один получил ранение. Такие данные приводят сегодня в оперативном командовании ДНР. В командовании уточнили, что погибшие — женщины, жительницы Киевского района столицы и Кировского района Макеевки. Состояние пострадавшего жителя не известно. В общей сложности за прошедшие сутки в ходе обстрелов ВСУ повреждены более 40 домов и детский сад в Донецке, Макеевке, Горловке и на юге ДНР. «В результате обстрелов украинских карателей зафиксировано более 40 повреждений домов. Имеются адреса по разрушениям в Киевском районе Донецка — это более 15, в Куйбышевском — более пяти, в Макеевке повреждены 12 домов и детский сад № 29, в селе Ленинское Новоазовского района повреждены два дома, несколько домов повреждены на западной окраине Донецка и в горловских поселках Зайцево и Гольма», — цитирует ДАН представителя командования Республики. Читайте также: ВАЖНО: ВСУ обстреляли Спартак из «Градов»

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Украинские силовики за сутки 3016 раз обстреляли территорию ДНР

«За прошедшие сутки преступные силы Украины 3016 раз нарушили режим прекращения огня»

Украинские силовики за минувшие сутки 3 016 раз нарушили режим прекращения огня, – об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.— сказал представитель командования.Он пояснил, что подразделения противника 839 раз применяли тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня — 490 раз, минометы — 842, танки — шесть раз, БМП — 83, ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие — 756 раз.

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Разведка ДНР заявляет о больших потерях ВСУ — свыше 90 боевиков

Украинские силовики за минувшие сутки потеряли убитыми 93 боевика.

Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР, пишет ДАН.

«За сутки противник потерял убитыми 93 военнослужащих. Счет раненых идет на сотни», — сказал представитель командования.

Он добавил, что с целью размещения раненых, Киев приступил к эвакуации пациентов из больниц Авдеевки, Константиновки и Селидово.

«По периметру больниц выставлена охрана из военнослужащих. Санитарные части ВСУ не справляются с эвакуацией покалеченных бойцов. К вывозу тел привлечены украинские волонтерские организации», — добавили в командовании.

Отметим, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, в ход идет тяжелая артиллерия. ВСУ бьют из РЗСО «Град» по столице ДНР и его окрестностям так, что дрожит весь город.

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От редакции: потери украинских силовиков измеряются тысячами. Власти Украины специально умалчивают о потерях, чтобы не создать панику в украинском обществе, а главное не выплачивать «боевые» семьям погибших в т.н. «АТО». Из-за повального пьянства на Донбассе среди ВСУ — почти ежедневно гибнут «украинские герои», однако их списывают на «дезертиров».

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Поселок под Донецком остался без света из-за атаки ВСУ

Окрестности Ясиноватой в Донбассе ночью подверглись обстрелу со стороны украинских военных, заявили в администрации города, пишет Интерфакс.

«Обстрел окрестностей Ясиноватой не прекращается с ночи и сейчас продолжается. Без света остался поселок Донецк Северный. Восстановить электроснабжение не можем по причине обстрела», — сказал представитель администрации Ясиноватского района.

Отметим, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, в ход идет тяжелая артиллерия. ВСУ бьют из РЗСО «Град» по столице ДНР и его окрестностям так, что дрожит весь город.

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В Макеевке ранены два шахтера из-за обстрела ВСУ: состояние одного тяжелое

Два горняка шахты «Щегловская-Глубокая» Червоногвардейского района Макеевки получили ранения в результате ночных обстрелов со стороны украинской армии.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«Двое работников шахты «Щегловская-Глубокая» попали под обстрел во время следования на работу. Оба пострадавших на данный момент находятся в Клинической рудничной больнице», — отметили в пресс-службе.

По данным мэрии, одному из горняков оказывается помощь в травматологическом отделении, второй — на операции, его состояние расценивается, как тяжелое.

Отметим, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, в ход идет тяжелая артиллерия. ВСУ бьют из РЗСО «Град» по столице ДНР и его окрестностям так, что дрожит весь город.

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ВСУ за ночь выпустили 690 снарядов и мин по прифронтовым зонам ДНР

«С 18:00 до 02:00 украинская армия вела массированные обстрелы из РСЗО «Град», тяжелой артиллерии, танков и минометов по северной и западной окраинам Донецка, северному пригороду Горловки, окраинам Ясиноватой и южным селам ДНР. За указанный период времени с позиций противника было выпущено 690 снарядов»

Украинские силовики с вечера выпустили 690 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин по Донецку, окраинам Горловки, Ясиноватой и югу ДНР. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.— сказано в сообщении.По данным источника, наряду с тяжелым вооружением украинские военнослужащие использовали вооружение МП, гранатометы и стрелковое оружие.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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12 домов повреждены за ночь в Донецке в результате обстрелов ВСУ

«За вечер и ночь огнем украинской армии повреждено 12 домостроений в Киевском, Куйбышевском районах Донецка и поселке Трудовские»

Двенадцать домостроений в Донецке повреждено с вечера в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации.– сказала представитель пресс-службы.Там уточнили, что наибольшее количество поврежденных домов (10) зафиксировано в Киевском районе. Прямым попаданием разрушен дом по улице Неделина. Повреждено остекление и дверь Республиканского академического научно-исследовательского и проектно-конструкторского института.По улице Чапаева повреждено остекление и перекрытие между 4 и 5 этажами. По улице Новочеркасская поврежден сарай и флигель. Повреждено остекление в домах по Киевскому проспекту, улицам Путиловской, Сакко и Ванцетти и Листопрокатчиков.Кроме того, в Куйбышевском районе и разрушена пристройка к дому по улице Степная. В поселке Трудовские прямым попаданием разрушен гараж.

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Басурин: ВСУ из «Градов» обстреляли Донецк

Украинские силовики обстреляли Донецк из реактивных системе залпового огня «Град».

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин, пишет РИА Новости.

«Мы зафиксировали работу РСЗО по черте города. Сейчас выясняем подробности и последствия удара», — сказал Басурин.

Отметим, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, в ход идет тяжелая артиллерия. ВСУ бьют из РЗСО «Град» по столице ДНР и его окрестностям так, что дрожит весь город.

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Замглавы СММ ОБСЕ Хуг 1 февраля приедет с инспекцией в Ясиноватую

«В среду, 1 февраля, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Ясиноватой и Авдеевке, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения»

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сегодня, 1 февраля, проведет инспекцию и мониторинг обстановки в Ясиноватой. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе миссии.— сообщили в пресс-службе миссии.

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“Запах сгоревшей взрывчатки стоит над городом”. Война вернулась в Донецк

В прошлый четверг, 26 января, впервые с 2015 года население центра Донецка услышало звуки обстрелов из РСЗО “Град”. Многие не поверили. Но это было только началом, передает РИА Новости. О том, что сейчас происходит на территории республик рассказали местные жители.

Олег, Донецк

Четверо суток Донецк сотрясается от взрывов, по ночам люди не спят. Постоянные перебои с подачей воды и электричества. По стечению обстоятельств линия фронта проходит в 5-7 километрах от центра города. За последние двое суток от обстрелов пострадало несколько школ, две больницы, котельные и силовые подстанции. Сегодня из-за обстрела более двухсот горняков с шахты Засядько не смогли подняться из лавы.

Сейчас они уже эвакуированы. Только что был в магазине: слышны удары РСЗО “Град” от нас и прилеты по Киевскому району (а дело происходит в Киевском районе). Молодежь с девочками под ручку, люди среднего возраста бегут с работы, потому что холодно, бабушки около подъездов обсуждают, что происходит. Народ спокоен. Настроение одно: “ВСУ побеждать, бить ВСУ”.

Люди обмениваются информацией, люди живут полной жизнью, все магазины работают.

И это не расслабленность, это наплевательское отношение к Украине. В городе не наблюдается и следов паники, порядок поддерживается органами МВД.

Дончане и сами понимают всю глубину момента, нет никаких нарушений правопорядка.

Улицы чистятся, даже в тех местах, где может прилететь подарок от ВСУ. Транспорт ходит по графику, но урезаны маршруты. Такой интенсивности огня не было вообще ни в 2014, ни в 2015 годах. Запах сгоревшей взрывчатки стоит над городом.

Сегодня у меня ночевала сестра из Дебальцево, всю ночь просидела одетая в кресле с документами в руках, сказала, что во время “котла” не так было страшно, как сейчас в Донецке.

Елена, Горловка

В Горловке полная тишина, но тишина очень напряженная. Потому что все знают, что происходит в Донецке. Все очень напоминает 2015 год. В два часа на улице никого, потому что раньше с этого времени начинался обстрел.

В Донецке была в микрорайоне “Первая площадка”, что там творится сложно описать. Земля ходуном ходит.

Перемирия итак не было как такового. Настроение у населения разное, двойственное. В большинстве своем люди говорят, что, наконец, что-то сдвинулась. Ситуация как-то начала меняться. Минометный пинг-понг всех очень утомил.

Позывной Лёля, Донецк

В общем, по состоянию на 15:00, из Авдеевки экстренно и практически насильно эвакуируют гражданское население. Многие не хотят уезжать. ВСУ нагнали туда огромное количество техники. Настолько много, что машины не всегда могут проехать.

Сейчас в городе просто паника и истерика. Третий день и днем, и ночью обстрелы. В Авдеевке нет света, отопления, вода еле бежит. Дом престарелых уже эвакуировали.

Там серьезная проблема в том, что Авдеевский коксохимический завод может встать. В случае полной остановки АКХЗ под угрозой окажется отопление всего города Авдеевка.

Есть большая вероятность выброса вредных отходов производства, а это уже экологическая катастрофа. Местные это понимают.

Анна, Донецк

Объявлен особый режим по университетам, в Донецком национальном университете до 2 февраля. Студентам, постоянно проживающим в районах, примыкающих к зоне боевых действий, разрешено не посещать занятия. У школьников очно-заочная форма обучения.

Сегодня было попадание в жилое многоэтажное здание, которое находилось довольно близко к школе. В целом — крайне неспокойно. Где-то в 14:00 — 14:10, к примеру, было попадание артиллерийского снаряда в Киевском районе. Погибла пожилая женщина. Просто не успела отреагировать. Все произошло неожиданно.

У нас на факультете студенты взрослые люди, многие из которых работают. Так что они не паникуют. Кто помладше — да, сегодня все в каком-то возбуждении — многие звонят близким, рассказывая, как добирались до университета. Преподаватели очень нервничают — наша преподавательница сегодня в полпятого утра смогла лечь спать — потому что всю ночь бомбили.

На остановках люди ругаются. Но видно, что привычные.

Наталья, Макеевка

Просто громко, очень громко и ничего не понятно. Я сегодня дома, знаю только то, что пишут в сети. Информации толком нет, слухи и местами паника. Вчера я ездила в город, все работало: магазины, транспорт. Есть ограничения движения транспорта в опасных районах. Вода у нас есть. Некоторые районы были обесточены — повреждены линии.

В основном, ориентируемся по сухим сводкам. На улице Куйбышева, дом 242 — попадание в квартиру, 9 этаж, снаряд не разорвался. Проспект Партизанский, 41Б, — попадание снаряда в крышу СТО, повреждение газопровода. Улица Коминтерна — попадание снарядов около трамвайных путей. Улица Благовещенская, дом 3 (школа 117) — попадание на спортплощадке. Само здание школы уцелело. Улица Привокзальная, дом 20 — прямое попадание на четвертый этаж в третьем подъезде. Котельная депо Донецк-Северный — уничтожена прямым попаданием. Попадание на Шахтерской площади. Там выбило стекла в институте и в доме. Улица Чапаева, дом 4, — попадание во двор. Улица Неделина, дом 44 — попадание несколько снарядов легло, выбиты стекла, двери, есть жертвы…

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Жертвы обстрелов



В ходе обстрелов Донецка, погибла женщина, ранен оператор “Лайфа”.





Погибшая жительница Киевского района Донецка.

https://news-front.info/2017/0…

Видео ранения оператора “Лайфа”.



Журналисты ФАН помогают раненому коллеге.





На улице Артема.



Москва, ОБСЕ и ООН призвали стороны к прекращению огня.

Бои тем не менее продолжаются. На фоне дипломатической активности вокруг прекращения огня, обе стороны готовы и к сценарию с дальнейшей эскалацией боевых действий. С обеих сторон, наличествует подготовка к выдвижению сил из второго эшелона на передовую. Пока же, основная тяжесть борьбы приходится на артиллеристов.

Борис Рожин

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Новая тактика ВСУ: Светлодарская дуга, Авдеевка (ВИДЕО)

Уже третьи сутки идут упорные бои в районе Авдеевки и Ясиноватой. Что дала Киеву новая тактика ВСУ? Она приносит свои успехи? Что стало причиной и когда все это кончится? А главное, зачем все это? Ответы — в материале известного блогера «Юра. Сумы». Читайте также: ВСУ погнали на бойню под Авдеевкой вследствие конфликта Порошенко и Ахметова, — мнение

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Жертвы обстрелов

В ходе обстрелов Донецка, погибла женщина, ранен оператор "Лайфа".Погибшая жительница Киевского района Донецка.Видео ранения оператора "Лайфа".Журналисты ФАН помогают раненому коллеге.На улице Артема.Москва, ОБСЕ и ООН призвали стороны к прекращению огня.Бои тем не менее продолжаются. На фоне дипломатической активности вокруг прекращения огня, обе стороны готовы и к сценарию с дальнейшей эскалацией боевых действий. С обеих сторон, наличествует подготовка к выдвижению сил из второго эшелона на передовую. Пока же, основная тяжесть борьбы приходится на артиллеристов.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 31.01.2017

— ВСУ выпустили 176 снарядов и мин за сутки

— ВСУ более 2 400 раз нарушили перемирие в ДНР, ситуация обостряется

— Шесть ТУ-22М3, вылетевших из России,атаковали объекты ИГ в Дейр-эз-зоре

К оглавлению | Источник: news-front.info

Киевский район Донецка после обстрела 31.01.2017

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Республиканский академический научно-технический и проектно-конструкторский институт горной геологии, геомеханики и геофизики в Донецке пострадал в результате артиреллийского обстрела укрофашистами.

«Это произошло после обеда, где-то 12:40. Была вспышка, потом грохот. Все стекла посыпались. Мы выбежали сразу на улицу. Потом обнаружили воронку. Специалисты уже разбирались. Сказали, что 120мм снаряд был», — рассказал очевидец.

Также, украинские снаряды поразили автопарковку вблизи радиорынка «Маяк» недалеко от центра столицы и дорожное полотно по Киевскому проспекту.

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