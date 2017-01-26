Сводки от ополчения Новороссии 26 января 2017

Обстановка на Донецком и Мариупольском направлениях обострилась — Эдуард Басурин

Разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение запрещенных вооружений ВСУ на Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Отмечается концентрация военной техники и личного состава противника на Донецком и Мариупольском направлениях. В связи с чем, в этих районах отмечается обострение обстановки», — сказал Басурин. «Ранее переброшенные 800 террористов националистического батальона «Донбасс» в зону ответственности 36 бригады морской пехоты приступили к реализации отданных им указаний по обострению обстановки. Отмечается усиление ими огня по объектам жизнеобеспечения мирного населения, в результате которых без света остались жители н.п. Сергеевка», — добавил он. «Так же, наша разведка выявила местонахождение в районе населенного пункта Сопино (7 км до линии соприкосновения) трех самоходных противотанковых установок «Штурм-С» калибром 130-мм. А также прибытие группы снайперов, в зону ответственности 72 омбр, для проведения провокационных обстрелов по позициям НМ ДНР и жилым районам населенных пунктов. Подражая карателям, которые на этой неделе обстреляли в районе н.п. Еленовка мирный автобус», — сказал Басурин.

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Майор ЛНР о ситуации на передовой: «Обстановка существенных изменений не претерпела»

Ситуация на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и остается контролируемой

За прошедшие сутки украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

По приказу военного преступника приверженца укронацизма, командира 14 бригады Жакуна, каратели совершили показательный кровавый акт террора в отношении мирного населения Луганской Народной Республики. Пользуясь безнаказанностью и вседозволенностью, украинские боевики провели тренировочные стрельбы по движущимся целям — автомобилям мирных граждан, с применением противотанкового управляемого ракетного комплекса. В результате погиб один мирный житель, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. Это уже не первый случай применения данного типа вооружения, когда в качестве учебной цели 22 января был выбран транспорт представителей СЦКК и группы журналистов.

Украинское командование не в силах контролировать уровень воинской дисциплины и морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ.

Мы продолжаем фиксировать случаи массового дезертирства среди украинских солдат и зарубежных наёмников.

24 января тридцать восемь наёмников так называемого «Грузинского Легиона» из состава 25 отдельного батальона 54 бригады ВСУ дислоцирующегося в районе населённого пункта Троицкое Попаснянского района, на почве конфликта с командиром бригады Горбатюком, из-за не выплаты денежного довольствия, сели в автобус и убыли в Харьков для дальнейшего возвращения в Грузию. По заявлению лживых СМИ, именно эти грузинские Легионеры продвинулись на позиции ЛНР в районе Светлодарской дуги.

Мы, в свою очередь, продолжаем совершенствовать уровень подготовки подразделений НМ ЛНР. На полигонах проводим занятия по боевому слаживанию взводов, в ходе которых отрабатываем различные тактические задачи, такие как ведение позиционной обороны, отражение атак противника и переход к контратаке.

Сегодня, были подняты по тревоге подразделения связи с целью проверки готовности к развертыванию и наращиванию системы связи в звене Управление НМ – отряд – подразделение. Воины-связисты с честью выполнили поставленные учебные задачи и показали высокий профессионализм.

Главной целью боевой подготовки НМ является повышение слаженности действий подразделений, а также личного состава НМ ЛНР при выполнении поставленных задач в установленные сроки.

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24 ребенка в ДНР за время войны стали инвалидами в результате обстрелов со стороны ВСУ

“Специальной комиссией по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе выявлено 24 ребенка, получивших инвалидность в результате обстрелов со стороны украинской армии. Среди них двое детей возрастом до трех лет. Всего же с начала конфликта ранения получили 196 детей”,

Специальная комиссия ДНР по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе выявила 24 ребенка, получивших инвалидность в результате обстрелов со стороны ВСУ с начала конфликта. Об этом сообщила главный специалист отдела методической и правовой защиты детей государственно-правового управления администрации Главы Республики Элеонора Федоренко.— сообщила Федоренко.Она так же добавила, что на прошедшем накануне очередном заседании Спецкомиссии было принято решение направить ходатайства Главе ДНР Александру Захарченко о выделении помощи этим детям с инвалидностью.

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Власти ЛНР надеются, что замглавы ОБСЕ Хуг расскажет миру о нежелании Украины выполнять «Минск-2»

Народная милиция ЛНР выражает надежду на то, что заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александ Хуг, побывавший с визитом в Республике, доведет до мировой общественности нежелание Киева выполнять взятые на себя обязательства.

Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко, пишет ЛИЦ.

«Вчера командованием ВСУ в очередной раз было проигнорировано решение Контактной группы об отводе сил и средств от линии соприкосновения в районе населённого пункта Станица Луганская», — сказал он. «Мы выражаем надежду на то, что во время визита на территорию ЛНР заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг положительно отметил наше стремление к мирному урегулированию конфликта на Донбассе, а также подтвердит соблюдение режима прекращения огня и готовность осуществить отвод сил и средств Народной милиции от линии соприкосновения, в районе Станицы Луганской. Мы также рассчитываем на то, что Хуг не оставит без внимания и доведёт до мировой общественности нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения и совершаемые преступления против мирных граждан Республики», — отметил начальник управления Народной милиции.

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ВСУ утром обстреляли юг ДНР: один населенный пункт остался без света

Украинские силовики сегодня утром открыли огонь по Новоазовскому району на юге ДНР, в результате чего без электроснабжения осталось село Сергеевка.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на главу райадминистрации Анатолий Яновский.

«Сегодня около семи часов утра украинские силовики открыли огонь по району, село Сергеевка полностью обесточено», — сказал он.

Яновский уточнил, что ремонтные бригады уже приступили к восстановлению энергоснабжения.

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Огнем ВСУ на западе Донецка повреждено как минимум восемь домов, нарушено газо- и электроснабжение

“В результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков повреждения получили дома по улице Чехова, 15, квартира 5 – повреждена летняя кухня, дом 17/2 – остекление, 19/2 – прямое попадание. Еще зафиксированы повреждения по улице Петровского в домах 293, 295, 297, 299, а также Томской, 2″,

Как минимум восемь домов повреждены в Петровском районе Донецка в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщил глава райадминистрации Максим Жуковский.— сказал он.По словам Жуковского в ходе обстрелов был поврежден газопровод вблизи улицы Чехова, в районе также частично отсутствует электроснабжение. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

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Украинские силовики с вечера выпустили по территории ДНР 146 снарядов и мин

“С 19:00 до 01:15 украинская сторона обстреливала поселки Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, Еленовка к юго-западу от Донецка, Зайцево под Горловкой, Крутая Балка вблизи Ясиноватой, села Саханка, Ленинское, Коминтерново Новоазовского района и территорию донецкого аэропорта. По этим районам было выпущено 146 танковых снарядов, артиллерийских калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм”.

Украинские силовики с вечера выпустили по окраинам Донецка, Горловки, Ясиноватой и югу ДНР 146 снарядов и мин. Об этом сегодня сообщил источник в силовых ведомствах Республики.— сказано в сообщении.Согласно информации источника, наряду с тяжелыми орудиями ВСУ также использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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ВСУ ночью обстреляли запад Донецка, повреждено три дома

“В ночь на 26 января обстрелу со стороны ВСУ подвергся поселок Трудовские Петровского района. По улице Чехова в двух домах повреждено остекление, разрушено чердачное помещение. В доме по улице Петровского — повреждено остекление”,

Три жилых дома повреждено на западе Донецка в результате ночного обстрела, сообщили в четверг администрации города.— говорится в сообщении пресс-службы администрации города.По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 25.01.2017

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ВСУ в очередной раз отказались отводить войска от Станицы, сославшись на свои же обстрелы

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

Украинская сторона вновь сорвала предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, сославшись на несоблюдение «режима тишины».

«Мы, как и всегда, сегодня были готовы разводить силы и средства. К сожалению, все это сегодня не состоялось», — сказал Дейнего. «Сегодня у нас была возможность воспользоваться присутствием господина (Александра) Хуга, первого заместителя руководителя миссии ОБСЕ на Украине, и попытаться согласовать разведение сил и средств при его участии. К сожалению, это тоже нам не удалось. Украина опять-таки не проявила никакой инициативы», — заявил он.

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