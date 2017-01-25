Сводки от ополчения Новороссии 25 января 2017

Украинская армия с вечера обстреливала из тяжелого вооружения Донецк и Ясиноватую

Вооруженные силы Украины минувшим вечером и ночью обстреливали из тяжелой артиллерии и минометов окраины Донецка и Ясиноватой.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 19:00 до 01:00 украинская сторона обстреливала поселки Трудовские, Александровка на западе Донецка, Крутая Балка вблизи Ясиноватой, село Веселое Ясиноватского района, окрестности «Вольво-Центра», территорию Донецкого аэропорта и промзону под Ясиноватой, — говорится в сообщении. — Огонь велся из артиллерийских орудий калибрами 122 и 152 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм».

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ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Дважды обстрелу подвергался район села Калиново. Огонь из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия велся с направлений Попасной и села Новоалександровка.

С направления поселка городского типа Луганское из 120-мм миномета обстрелян район села Калиновка.

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Киев готовит авиаудары по Донбассу. Чем это грозит ВВС Украины

23 января президент Порошенко своим указом №12 утвердил создание новой военно-воздушной зоны «Восток», внеся изменения в решение о военно-административном делении территории Украины в части воздушного пространства.

Ранее указом от 5 февраля 2016 года № 39 устанавливалось, что воздушное пространство Украины делится на три военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район. Теперь «воздушное пространство Украины делится на 4 военно-воздушные зоны («Запад», «Центр», «Восток» и «Юг») и один отдельный военно-воздушный район, границами которых являются условные вертикальные поверхности, проходящие по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах и по прямым линиям между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над временно оккупированной территорией Украины».

Новая зона «Восток» захватывает небо над Донецкой и Луганской республиками и проходит «по внешней границе прибрежных морских вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственной границы Украины с Российской Федерацией в географической точке 51°14’55» северной широты и 34°28’40» восточной долготы».

Что стоит за этим стратегическим нововведением?

Важная цель – пиар, без которого существование режима Порошенко немыслимо. Прошлый год был объявлен Киевом годом ВВС, но сдвигов, кроме «косметической модернизации» и затраченных на неё средств, не видно. К тому же в информационном плане громкая декларация эффективнее, чем сводка Конотопского авиаремонтного заводика об очередном починенном самолете. Из этой же серии было воинственное выступление президента перед курсантами Харьковского университета ВВС.

И всё же это часть общего плана эскалации войны. Создавая новую военно-воздушную зону над Новороссией, Порошенко имеет в виду восстановить активные действия украинских ВВС, прекращённые осенью 2014 года в связи с большими потерями.

Характерно при этом, что Крым не попал в «порошенковские зоны». То есть действовать собираются там, где безопаснее. Киев «легализует» своё право на новые штурмовые и ракетно-бомбовые удары по Донбассу. Надо полагать, ответом станет интенсификация действий вооружённых сил республик Новороссии по созданию системы ПВО или действия России по созданию над Донбассом «режима чистого неба».

Реальные возможности ВВС Украины на самом деле ограничены. За прошлый год на ЛГАРЗ (Львовский государственный авиационно-ремонтный завод) были модернизированы 6 истребителей МиГ-29. На запорожском заводе «МИГремонт» подготовлены ещё два Су-27. Отремонтированы также Су-25М1. Самолёты оснащают дополнительной защитой от ракет с инфракрасным самонаведением и усовершенствованными ракетами (230-мм ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27ЭР1). Таким образом, все авиабригады тактической авиации — 7-я (Староконстантинов, Луцк), 9-я (Озерное, Житомир), 40-я (Васильков), 299-я (Николаев, Кульбакино), 831-я (Миргород) 114-я (Ивано-Франковск) — обновили свой парк.

Модернизированы также несколько Ан-26, армейская авиация сухопутных войск (11-я бригада армейской авиации в Чернобаевке) в сентябре получила три модернизированных вертолета Ми-24ПУ1.

За второе полугодие 2016 года украинские ВВС провели 5 учений с отработкой бомбометания в разное время суток, стрельб по учебным целям (луцкий полигон «Повурск»). Во время учений «Летняя гроза-2016» экипажами Ми-8 осуществлялось десантирование подразделений ВДВ. Были проведены командно-штабные учения «Небесный щит-2016», где экипажи на самолетах МиГ-29 и Су-24 совершили учебную имитационную посадку на авиационном участке автотрассы. Следует отметить, что подобные учения не проводились с середины девяностых годов.

По данным украинского командования, в 2016 году проведено 4200 учебных воздушных боёв и перехватов, 350 десантирований, 300 практических стрельб по наземным целям.

В зоне АТО с аэродромов в Чугуеве и Днепропетровске продолжала лётную подготовку и разведполёты так называемая Резервная авиационно-штурмовая группа.

«Ястребы» в окружении Порошенко настаивают на скорейшем боевом применении авиации в Донбассе и провоцировании ПВО России. Только в случае начала авиаударов украинские ВВС ждёт картина, уже знакомая тамошним лётчикам, когда после появления горы сбитых самолётов и вертолётов, командование ВВС создало сводную пехотную группу авиаторов «Дикая качка» (утка), которая повторила печальную судьбу самолётов – была разгромлена.

ФСК

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[18+] ЛНР настойчиво попросила Александра Хуга лично увидеть результаты обстрела Кировска карателями

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

[18+] — осторожно, в данном материале присутствуют кадры, которые могут повредить вашу психику

Замглавы СММ ОБСЕ Хуг не планировал посещать обстрелянный со стороны ВСУ ночью фронтовой город Кировск. В результате обстрела из артиллерии погиб шахтер, еще пострадала семья с младенцем на руках.

В связи с данным происшествием представители ЛНР настойчиво попросили Хуга своими глазами увидеть, что натворили украинские каратели в Кировске. Он же отказаться не смог.

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ЛНР готова развести силы в районе Станицы Луганской

Народная милиция Луганской Народной Республики готова к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Марочко заявлял, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской запланировано на 25 января 2017 года. Официальный представитель пресс-центра военной операции украинских силовиков в Донбассе Леонид Матюхин выразил сомнение, что разведение сил в районе Станицы Луганской состоится в ближайшее время, так как обстрелы продолжаются регулярно.

«Несмотря на все демонстративные срывы мероприятий по разведению сил и средств украинской стороны, Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие минских соглашений и осуществить 25 января отвод военного вооружения и техники от линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская», — сообщил он.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 24.01.2017

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