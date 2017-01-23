Сводки от ополчения Новороссии 23 января 2017

В ДНР пять населенных пунктов остались без света из-за обстрела ВСУ

Пять сел Новоазовского района на юге Донецкой Народной Республики обесточены в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на главу райадминистрации Анатолия Яновского.

«Ночью был обстрел, сейчас пять сел – Коминтерново, Саханка, Сергеевка, Ленинское, Заиченко — остались без энергоснабжения», — говорится в сообщении.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия с вечера выпустила около 150 снарядов и мин по ДНР

Вооруженные силы Украины с вечера выпустили 159 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, Горловки, окрестностям Ясиноватой и югу Республики.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Накануне вечером украинская сторона начала обстрелы поселков Александровка на западе Донецка, Зайцево под Горловкой, Крутая Балка вблизи Ясиноватой, территории Донецкого аэропорта и села Саханка на юге ДНР, — говорится в сообщении. — По этим территориям было выпущено в общей сложности 159 артснарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм. Обстрелы продолжались до 02:00».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Наступление на Донбасс обойдется нам в 40 тыс. убитых, — украинский военнослужащий

Если Украина готова мириться с неизбежными колоссальными потерями в Донбассе, то украинская армия перейдет в наступление. Об этом в интервью журналу «Країна» заявил командир батареи 169-го учебного центра «Десна» Глеб Бабич, отвечая на вопрос, сколько еще будет идти война в Донбассе. «Когда мы пришли, казалось, закончим через полгода. Максимум — за год. После боев за Дебальцево поняли, что вопрос не решить без серьезных движений на уровне государств. Сейчас находимся в состоянии позиционной войны. Это последствия патовой ситуации с Минскими соглашениями», — утверждает собеседник издания. «Не можем переломить ситуацию и за два дня дойти до Донецка. Как и они — до Киева, если не вмешаются основные силы российской армии. Ни одна сторона не готова атаковать. Во время наступления силы должны преобладать втрое. При такой концентрации у них артиллерии и отсутствии у нас авиации надо пять наших солдат на одного их. Если страна готова за два дня потерять 20 тысяч, а в последующие два еще столько же — то мы пойдем в наступление», — обещает украинский военнослужащий. ПолитНавигатор

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сербский снайпер «Деки»: Если ВСУ будут наступать, беру винтовку и на Донбасс

Ополченец Деян Берич, гражданин Сербии известный под позывным «Деки», уже достаточно долго воюет на стороне жителей Донбасса против киевских карателей. В данный момент он находится на лечении в Москве, где дал интервью известному британскому военному корреспонденту Грэму Филлипсу.

Гражданская война на Донбассе длится уже не первый год. Киевский режим до сих пор не оставляет заведомо тщетных попыток захватить территории ДНР и ЛНР силой. На защиту народа юго-востока страны от украинских карателей помимо местных жителей зачастую встают и граждане из других государств, неравнодушные к судьбе Народных Республик. И «Деки» не стал исключением, решив вступить в ряды ополченцев.

Сейчас Берич лечится в столице России после тяжелого ранения, полученного в бою с украинскими карателями. Пуля, попавшая в сербского ополченца, прошла через грудную клетку, задев позвоночник. «Деки» чудом остался жив. По его словам, вернуться в строй он пока еще не готов, так как полностью не оправился от ранения и не восполнил силы.

«Если ты не чувствуешь себя полностью здоровым и не можешь полноценно нести службу, то необходимо восстановить свое здоровье, иначе пользы не принесешь и себе хуже сделаешь», – сказал ополченец.

Однако через неделю Деян планирует вернуться на Донбасс, но пока только в гости к своим товарищам. По его словам, он планирует навестить своих сослуживцев, а также друзей из числа местных. Но, как сказал ополченец, если в это время киевские боевики организуют масштабное наступление, то он без раздумий возьмет винтовку в руки и вновь отправится на фронт защищать жителей Народных Республик, несмотря на свое ранение.

«Я в гости приеду. Надо навестить своих ребят. Но я надеюсь, что в это время не будет масштабного наступления, тогда нужно будет снова взять винтовку в руки и поехать на передовую», – прокомментировал «Деки».

Упомянул Берич и главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, назвав его настоящим человеком, который всегда придет на помощь. По его словам, лидер ДНР всегда был рядом с ними в самые непростые минуты и поэтому «Деки» нисколько в нем не сомневается.



«Я верю в Захарченко, как в вольного человека. Он президент республики, но всегда когда было трудно, он был с нами на передовой: и в Коминтерново, и на промзоне. Он навещал раненых бойцов, помогал с лекарствами. Это настоящий человек», – подытожил Деян.



Сколь ярой бы ни была пропаганда киевского режима, но далеко не все за рубежом верят брехливым украинским кликушам, вещающим о «российских оккупантах» и «террористах» на Донбассе. И пример Деяна Берича ярчайшее тому доказательство – будучи гражданином Сербии, он встал на защиту народа Донбасса, не поддавшись пропаганде самопровозглашенной украинской власти.

Собственно, и в самой «Незалежной» все меньше и меньше людей доверяют словам постмайданных политиков, набивающих карманы за счет этой гражданской войны. Не за горами тот час, когда и «патриоты» наконец догадаются, что их элементарно обманули, натравив на своих же сограждан.

Артур Собакевич

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

ВСУ четыре раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

С направления поселка городского типа Луганское по району села Калиновка велся огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС и станковых противотанковых гранатометов СПГ.

Дважды обстрелу с направления села Лопаскино подвергся район села Долгое, применялись противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие.

Район села Пришиб обстрелян с направления села Трехизбенка из зенитной установки ЗУ-23-2.

К оглавлению | Источник: news-front.info