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Сводки от ополчения Новороссии 19 января 2017

10:48. 19 января 2017 Просмотров - 308 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ в Крещенскую ночь обстреляли пригород Горловки

ВСУ в Крещенскую ночь обстреляли пригород Горловки | Русская весна

В Крещенскую ночь ВСУ открыли огонь по поселку Зайцево на окраине Горловки, в результате обстрелов повреждены три жилых частных дома.

«Сегодня ночью ВСУ обстреляли поселок Зайцево, прямыми попаданиями повреждены три жилых частных дома. В Никитовском районе поселка по улице Брусилова, 30 повреждены кровля, стены и перекрытие. По улице Полетаева, 185 — кровля и стены, а по улице Полетаева, 158 — кровля посечена осколками», — сообщил ДАН сегодня и.о. главы горадминистрации Иван Приходько.

Он добавил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. На данный момент места обстрелов инспектируются представителями городских властей.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинские силовики с вечера обстреляли окраины Донецка, Горловки и Ясиноватой

Украинские силовики с вечера обстреляли окраины Донецка, Горловки и Ясиноватой

Украинские силовики с вечера обстреляли село Спартак и поселок Крутая Балка Ясиноватского района, Зайцево под Головкой, а также территорию бывшего донецкого аэропорта. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

“Накануне вечером и ночью украинские силовики обстреляли из минометов Спартак, Крутую Балку, Зайцево и территорию донецкого аэропортаа”,


— сказал представитель ведомства.

Он добавил, что при обстрелах территории Республики украинские силовики использовали также БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

 К оглавлению | Источник: dnr-news.com

ВСУ ночью открыли огонь по Зайцево, повреждены три жилых дома

ВСУ ночью открыли огонь по Зайцево, повреждены три жилых дома

Украинские силовики в ночь открыли огонь по поселку Зайцево на окраине Горловки, в результате обстрелов повреждены три жилых частных дома. Об этом сообщил сегодня и.о. главы горадминистрации Иван Приходько.

“Сегодня ночью ВСУ обстреляли поселок Зайцево, прямыми попаданиями повреждены три жилых частных дома. В Никитовском районе поселка по улице Брусилова, 30 повреждены кровля, стены и перекрытие. По улице Полетаева, 185 — кровля и стены, а по улице Полетаева, 158 — кровля посечена осколками”,


— сказал Приходько.

Он добавил, что по предварительным данным жертв и пострадавших среди мирного населения нет. На данный момент места обстрелов инспектируются представителями городских властей.

 К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Священники с Питера посетили передовые блокпосты ЛНР, где помолились с бойцами о мире

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.  

Богомольцы из Санкт-Петербурга во главе со священниками храма преподобной Софии Суздальской иереями Владимиром и Сергием посетили передовые блокпосты Народной милиции ЛНР, на которых отслужили молебны о здравии и о спасении людей Донбасса.

В состав богомольческой делегации также вошли ополченцы, получившие серьезные ранения при обороне рубежей Республики в 2014 году. Визит священнослужители из северной столицы России приурочили к предстоящему празднованию Крещения Господня.

«Наша священная миссия заключается в том, чтобы пройти по территории ДНР и ЛНР с чудотворными иконами, которые освятят землю Донбасса и защитят ее от посягательств внешних врагов, которые желают осквернить нашу святую землю и народ, защищающий свое Отечество, матерей, детей, свое духовное и материальное богатство», — отметил иерей Владимир.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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 К оглавлению | Источник: news-front.info

Спортсменка и красавица Наумова посетила батальон «Спарта» на передовой (+ФОТО, ВИДЕО)

Спортсменка и красавица Наумова посетила батальон «Спарта» на передовой (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спортсменка и красавица Наумова посетила батальон «Спарта» на передовой (+ФОТО, ВИДЕО)
Спортсменка и красавица Наумова посетила батальон «Спарта» на передовой (+ФОТО, ВИДЕО)
Спортсменка и красавица Наумова посетила батальон «Спарта» на передовой (+ФОТО, ВИДЕО)
Спортсменка и красавица Наумова посетила батальон «Спарта» на передовой (+ФОТО, ВИДЕО)
Спортсменка и красавица Наумова посетила батальон «Спарта» на передовой (+ФОТО, ВИДЕО)
Спортсменка и красавица Наумова посетила батальон «Спарта» на передовой (+ФОТО, ВИДЕО)

Чемпионка мира по пауэрлифтингу и известный блогер Марьяна Наумова, пребывающая с визитом в ДНР, провела соревнования по жиму штанги среди ополченцев в ОРБ «Спарта», где выступила в качестве судьи, и побывала в Донецком аэропорту, своими глазами увидев места легендарных боев. 

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Участникам соревнований знаменитая спортсменка, получившая в ДНР звание заслуженного мастера спорта республики, вручила призы и грамоты. 

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Вид аэропорта, и граффити на стене, рассказывающие о 101 ребенке, погибшем за время конфликта в Донбассе, поразили девушку. 

Как известно, Марьяна ведет популярный блог в интернете и рассказывает в нем обо всем, что видит во время своих поездок. 

В ее планах также посетить Сирию.

Спортсменка и красавица Наумова посетила батальон «Спарта» на передовой (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Спортсменка и красавица Наумова посетила батальон «Спарта» на передовой (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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