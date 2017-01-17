Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2017
- 15:16 Сводка News Front: Преступления «Героев АТО» на Украине.
- 15:00 Разбитая ВСУ Раёвка — местные жители боятся возвращаться домой.
- 14:35 Украинские силовики за сутки 427 раз обстреляли территорию ДНР.
- 14:29 Разведка ЛНР: ВСУ продолжают перебросил сил на Донбасс.
- 14:22 ВСУ убили пленного бойца ДНР выстрелом в голову — Эдуард Басурин.
- 13:43 Ситуация на передовой в ЛНР.
- 13:24 Командование ДНР назвало командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Республики 11 января.
- 12:40 Украинские каратели под видом ДРГ совершают провокации против ЛДНР — СМИ.
- 12:31 Срочно! «Перемирие»: Журналисты News Front попали под обстрел.
- 11:53 Украинская армия обстреляла пост ОБСЕ под Горловкой.
- 11:17 ВСУ ведут «серую войну» с прицелом на окружение Донецка.
- 11:12 ВСУ со вчера выпустили по Донецку и Ясиноватой около 180 мин.
- 10:39 ВСУ обстреляли пригороды Докучаевска.
- 09:11 Новости Донбасса: ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 06:31 Войну в Донбассе готовят к «заморозке».
- Вчера 22:16 Срочно: украинские террористы зверски убили пленного военнослужащего ДНР.
Сводка News Front: Преступления «Героев АТО» на Украине
В воскресенье, 15 января, военнослужащий Вооруженных сил Украины в Северске на (оккупированной украинский армией Донбассе) застрелил сослуживца и ранил еще одного из автомата Калашникова.
Военный находил в состоянии алкогольного опьянения.
***
В городе Каменское, что в Днепропетровской области Украины, пьяная ссора между мужчинами переросла в драку с последующим убийством.
Об этом сообщают местные СМИ.
Мужчины распивали спиртные напитки в квартире в компании шести человек. Во время застолья 48-летний хозяин и 25-летний гость начали ссориться. Конфликт произошел из-за сестры молодого человека, которому показалось, что мужчина ее обидел. В результате, гость схватил нож со стола и начал кромсать человека, после чего продолжил веселье. Мужчина скончался на месте.
***
В Запорожье «АТОшник» ударил с ноги водителя маршрутки.
Причиной конфликта стала реакция маршрутчика на предъявленное бойцом удостоверения участника боевых действий. По словам «АТОшника», водитель автобуса резко выразился о воинах, за что боец нанес тому удар коленом по голове.
***
Один из военнослужащих 54 омбр после изрядного употребления спиртного, расстрелял в расположении подразделения более пятнадцати сослуживцев.
Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.
«Семеро из которых скончалось на месте, остальные с ранениями различной степени тяжести госпитализированы», — рассказал Марочко.
Напомним, что потери украинских силовиков измеряются тысячами. Власти Украины специально умалчивают о потерях, чтобы не создать панику в украинском обществе, а главное не выплачивать «боевые» семьям погибших в т.н. «АТО». Из-за повального пьянства на Донбассе среди ВСУ — почти ежедневно гибнут «украинские герои», однако их списывают на «дезертиров».
К оглавлению | Источник: news-front.info
Разбитая ВСУ Раёвка — местные жители боятся возвращаться домой
Авторская съемка военкора команды News Front Никиты Возмителя.
Вооруженные бандформирования Украины в результате обстрелов уничтожили населенный пункт Раёвка в Луганской Народной Республике. Военкор News Front побывал в Раёвке, зафиксировал многочисленные разрушения и пообщался с местными жителями.
«Сейчас как ни приедем – все время боимся. Теперь снайперов украинских боимся. Боишься и других военных с той стороны, которые могут открыть огонь. Знакомые рассказали, что недавно ВСУ ранили в Раёвке людей. Это правда. Но за что нам это все? Не мы же начали войну. Нашим детям пришлось встать на защиту», — рассказала News Front местная жительница.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинские силовики за сутки 427 раз обстреляли территорию ДНР
Украинская армия за сутки 427 раз обстреляла прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
— сказал он, отметив, что общее количество нарушений режима прекращения огня за сутки составило 427 раз.
По словам Басурина, наиболее интенсивным обстрелам со стороны украинской армии подверглись окраины Донецка и Горловки: поселки Старомихайловка, Луганское, Абакумово, территория бывшего аэропорта, а также горловские поселки Зайцево и Железная Балка.
— уточнил замкомандующего.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
Разведка ЛНР: ВСУ продолжают перебросил сил на Донбасс
Украина продолжает проводить перегруппировку войск и усиливать подразделения ВСУ на линии разграничения сторон.
Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.
«Нами выявлено перемещение артиллерийской техники из состава 4 дивизиона 44 артиллерийской бригады из пункта временной дислокации в зону ответственности 14 бригады ВСУ в район н.п. Денежниково с целью дальнейшего перемещения к линии боевого соприкосновения для осуществления преступных провокаций», — рассказал он.
Кроме того, в рядах ВСУ 18 января планируется проведение учебных стрельб подразделений ПВО первого и второго батальонов 14 бригады, а так же зенитного дивизиона бригады.
«Выявлено проведение учебных стрельб с экипажами БМП 54 бригады ВСУ, с отработкой передвижения и ведения огня в условиях ограниченной видимости в ночное время суток», — добавил майор.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ВСУ убили пленного бойца ДНР выстрелом в голову — Эдуард Басурин
Вчера украинской стороной было передано тело военнослужащего армии ДНР Савьян Александра Константиновича, погибшего после отказа от дачи ложных показаний, издевательств и пыток преступниками из 92 омбр ВСУ, рассказал заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Имея цель реабилитироваться перед военным руководством, командир 92 бригады Никалюк отдал приказ своим подразделениям на захват военнослужащего ВС ДНР в плен, для представления его общественности и командованию в качестве диверсанта, готовившего теракт на территории, подконтрольной ВСУ. Во время захвата военнослужащего, на западной окраине г. Донецка, украинские боевики применили оружие, ранив его в ногу. После того, как они его вытащили на украинскую территорию, в ходе допроса карателями ВСУ, к бойцу были применены пытки», — рассказал Басурин.
«Несмотря на это, им не удалось склонить нашего военнослужащего к даче на камеру ложных показаний о, якобы, его участии в готовившихся диверсиях. После чего военнослужащего убили выстрелом в голову», — уточнил Басурин.
Это подтверждают имеющиеся на его теле пулевые отверстия: одно в районе колена, второе – в голове, которые говорят о том, что боец был сначала ранен в ногу, а затем убит выстрелом в голову.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Ситуация на передовой в ЛНР
Авторская съемка военкора команды News Front Никиты Возмителя.
На передовых рубежах обороны Луганской Народной Республики ситуация остается напряженной. Тяжелая техника украинской стороной не отведена. В средства оптического наблюдения хорошо видны танки, БМП, БТРы.
Кроме того, украинские боевики на «Уралах» регулярно проводят ротацию личного состава. Также оккупанты периодически осуществляют провокационные обстрелы по позициям военнослужащих ЛНР.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Командование ДНР назвало командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Республики 11 января
Оперативное командование ДНР назвало данные четырех украинских командиров, которые 11 января 2017 года отдавали приказы на обстрелы окраин Донецка, Горловки, Ясиноватой и южных сел Республики.
Досье включает данные о командире 92 отдельной механизированной бригады (омб) ВСУ полковнике Викторе Николюке, командире 72 омб полковнике Андрее Соколове, командире 53 омб полковнике Александре Грузевиче, а также командире 36 отдельной бригады морской пехоты полковнике Дмитрии Делятицком.
Установлено, что 11 января 2017 года данные командиры отдавали приказы на обстрелы населенных пунктов ДНР. Так, под огнем ВСУ тогда оказались горловские поселки Зайцево, Озеряновка, Нижнеторецое, Михайловка и Доломитное, Ясиноватая и ее поселки Жабичево, Васильевка, Крутая Балка и село Спартак, южные села Саханка и Ленинское, а также донецкие поселки Александровка, Трудовские и территория бывшего столичного аэропорта. Всего за 11 января командованием ДНР зафиксировано 911 нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ.
Действия украинских командиров могут быть квалифицированы как пропаганда войны, пытки, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид и насилие над населением в районе военных действий, а также применение оружия массового поражения.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
Украинские каратели под видом ДРГ совершают провокации против ЛДНР — СМИ
Поскольку российских и новороссийских диверсионно-разведывательных групп явно не хватает для киевской пропаганды, приходится вспоминать практику переодевания оуновских* банд в энкавэдистов на Западной Украине.
Об этом пишет «ПолитНавигатор».
Уроженец Донецка, служащий в тербате «Святая Мария», костяк которого был сформирован Дмитрием Корчинским из деятелей ОУН*, получил в мае 2015 года особенное задание – создать видимость диверсионно-разведывательной «сепаратистов» деятельности в зоне т.н. «АТО. Его отец имел сельхозпредприятие в селе Искра Великоновоселковского района. На его территории была своего рода перевалочная база для волонтеров. После недолгого размышления было решено напасть на другое сельхозпредприятие в соседнем селе Евгеновка.
С этой целью он позвал на «спецзадание» своих бывших сослуживцев и волонтеров, взял у родителей два автомобили, загрузил их оружием, боеприпасами; не забыл и самых главных доказательств – флага Российской Федерации (флага ДНР достать не смогли) и георгиевской ленточки. План, по всей видимости, был такой: одна часть боевиков должна была изображать сепаратистов, которые совершают налет и грабят предприятие, а другая – доблестных освободителей, которые должны были всех «сепаратистов» задержать и сдать милиции.
В обед две машины, груженные боевиками, ворвались на территорию предприятия, связали и положили, угрожая автоматами, всех восьмерых охранников лицом вниз, забрали из бухгалтерии содержимое сейфа – ящик с трудовыми книжками и восемьдесят тысяч гривен – и, разостлав флаг РФ и разбросав георгиевские ленточки, стали звонить в милицию.
Однако сотрудники СБУ приехавшие вместо милиции, явились слишком быстро и не дали времени разыграть спектакль. Они, проведя обыск машин, на которых приехали боевики, тут же обнаружили и оружие и деньги и трудовые книжки.
В зале судебного заседания оказалось, что все девять подсудимых имеют образцовые характеристики. Они оказались пламенными патриотами со всех регионов страны. И хоть вина их была доказана, и всем назначили сроки лишения свободы, суд всех освободил от этого наказания.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Срочно! «Перемирие»: Журналисты News Front попали под обстрел
Авторская съемка военкора команды News Front Никиты Возмителя.
Журналисты информационного агентства News Front сегодня попали под обстрел украинских боевиков в районе Дебальцево.
Ситуация на фронте остается предельно напряженной. Вооруженные бандформирования Украины продолжают систематически нарушать режим прекращения огня.
«Днем в основном по нам ведут пристрелочный, беспокоящий огонь. Видимо стреляют, чтобы минометы не ржавели, и чтобы в будущем более точно стрелять. Все основные события происходят ночью. В темное время суток они не боятся ОБСЕ, поэтому ведут более плотный огонь, в том числе из ствольной артиллерии», — рассказал News Front один из защитников Донбасса.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинская армия обстреляла пост ОБСЕ под Горловкой
Наблюдатели ОБСЕ подверглись обстрелу со стороны ВСУ.
Об этом пишет ИА «Новороссия» со ссылкой на Марину Харькову.
«С утра 16 января на северные окраины города Горловки наведалась группа представителей ОБСЕ. По прифронтовой полосе иностранные наблюдатели передвигались на двух автомобилях с надписями и опознавательными эмблемами, удостоверяющими их принадлежность к международной организации, на которую возложена миссия следить, как на Донбассе соблюдается режим тишины», — написала Харькова.
По ее словам, оба автомобиля в 9 утра были обстреляны украинскими военными.
«По двигавшимся автомобилям были произведены несколько одиночных вытрелов. Огонь велся из снайперских винтовок. Наблюдатели ОБСЕ не пострадали. Но одна машина лишилась бокового зеркала дальнего обозрения: выпущенная пуля перебила штатив крепления», — добавила Харькова.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ВСУ ведут «серую войну» с прицелом на окружение Донецка
Фото: Baz Ratner/Reuters
Новости, приходящие с линии разграничения сторон в Донбассе, гласят: эта линия меняется, причем в пользу ВСУ. Прямое подтверждение – новые жертвы и новые обустроенные позиции украинцев. Нужно понимать, что речь в данном случае идет о давней стратегии на дальнюю перспективу. И перспектива эта – окружение Донецка.
Представители ВСУ заявляют, что украинские войска в последние несколько дней заняли на дебальцевском направлении «более выгодные позиции», где возвели инженерные сооружения. Однако подтверждений существенного прорыва позиций ВСН украинскими войсками нет даже со стороны киевской пропаганды: успехи ВСУ оказались сильно преувеличенными. В то же время обстановка практически по всему фронту в Донбассе в последние дни резко обострилась.
ВСУ продвинулись в «серой зоне» на светлодарской дуге примерно на один километр и действительно приступили к оборудованию инженерных сооружений на новой позиции. Речь идет о той же территории, которую они пытались захватить некоторое время назад, потерпев тогда поражение. Но, по сути, линия фронта не поменялась и теперь, притом что изначальной целью операции 54-й бригады ВСУ был захват передовых позиций противника и за счет этого перемещение линии фронта на несколько километров к югу в сторону Дебальцево, что действительно осложнило бы положение ВСН.
Передовые позиции ВСН на этом участке расположены на двух высотах – 228 и 216, там же оборудованы укрепрайоны, включая знаменитую «Кикимору», но между ними весь прошлый год создавались дополнительные, в том числе в так называемом Волшебном лесу. Постоянные попытки 54-й бригады ВСУ (в основном инициативного характера) и были направлены на захват этих передовых позиций. Когда же этого сделать не удалось, несмотря на большие потери, ВСУ приступили к отжатию «серой зоны», апофеозом чего стало занятие села Новолуганское. Эта акция имела большой резонанс, поскольку подавалась не только как «большой военный успех», но и как политическое решение: Новолуганское «переместили» из нейтральной зоны на территорию Украины, причем инициатором этого стали называть не командование батальона «Азов», а главу села Константина Саркисова, который якобы попросил помощи у ВСУ.
Вообще, локальные и однообразные бои на светлодарской дуге велись весь прошлый год, причем ВСУ несколько раз удавалось продвинуться на ряде чувствительных направлений. Еще в феврале прошлого года один из батальонов все той же 54-й бригады занял так называемую «промку» – часть авдеевской промышленной зоны, что ему дорого стоило и ничего не изменило, но прецедент был создан. Каждое такое мелкое продвижение не только улучшало позиции ВСУ, но и создавало новые угрозы для обороны ВСН. В частности, занятие «промки» позволило украинцам взять под огневой контроль трассу Донецк–Горловка и автомобильную развязку у Ясиноватой.
Летом «серая война» переместилась на еще один опасный участок – южнее Донецка. Там ВСУ вышли практически на окраины Докучаевска, а это крайне опасно: по планам киевского Генштаба предполагается проводить концентрическое окружение Донецка, опираясь на юге как раз на район Докучаевска.
В ноябре ВСУ атаковали силы ВСН у Крутой Балки под Авдеевкой, 19–22 декабря началось масштабное наступление на светлодарской дуге с прежними целями, 30 декабря была атакована Новозвановка в зоне ответственности ЛНР.
С начала 2017 года ожесточенные бои ведутся в районах Талаковки, Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского, Новотроицкого под Мариуполем, в районе Сизово под станицей Луганской и традиционно под Авдеевкой и Зайцево. А в последние три дня резко обострилось положение на «старом» участке фронта в пригородах Донецка – у аэропорта и соседнего поселка Спартак. Там части ВСУ 10 января предприняли попытку лобовой атаки позиций ВСН, используя тактику флангового обхвата небольшими штурмовыми группами, которые были достаточно хорошо обучены: они знали маршрут своего продвижения и делились на более мелкие отряды по мере выхода на заданные позиции. Тем не менее основную группу удалось отсечь и пригнуть пулеметным огнем, после чего ВСН захлебнулось. Кстати, украинское командование уже совершенно не стесняется признавать ежедневные потери, которые, видимо, стали привычным информационным фоном и их уже нет смысла скрывать.
В украинской военной и экспертной средах в последнее время стал популярным термин «жабячi скрибки» – «жабьи прыжки». Если вкратце, это тактика продвижения на небольшое расстояние в «серой зоне» с последующим закреплением на новом рубеже. Ее общая цель, которая с переменным успехом ставилась перед ВСУ весь прошлый год и уже перешла в нынешний, – это выпрямление мелких тактических деталей фронта, особенно на тех участках, которые создают угрозу для ВСУ. С точки зрения украинских «военных экспертов», «воевать в данном случае – это не наступать на Донецк»: «Воевать – это значит устранить угрозу нашим войскам на тех участках фронта, где противник вклинивается в нашу оборону. А это район Попасной, Светлодарска, Горловки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Докучаевска, Водяного, Широкино… Для этого армию надо готовить к реальной локальной войне, которая ведется в таких вот лесочках и высотках. И будет вестись еще много лет».
В рамках этой логики и лежат события последних двух месяцев не только на светлодарской дуге, но в большей части «серой зоны» фронта, которая растянулась от Азовского моря до Харьковской области более чем на 410 километров. Однако бои под Светлодарском более показательны и кровопролитны, чем аналогичные события на мариупольском направлении, под Докучаевском, в авдеевской промзоне, у Попасной в ЛНР и – опять же традиционно – у донецкого аэропорта и поселка Спартак. В последние дни отметилось нарастание напряженности и в пригородах Донецка, в том числе на западном направлении – у Марьинки и Курахово.
Если уровень боестолкновений на светлодарской дуге резко возрастет, то это сразу приведет к увеличению потерь. Оборонительные позиции обеих сторон не выдержат массированного огневого удара даже теми артиллерийскими силами, которые сейчас находятся в резерве, «выполняя минские соглашения». Даже сейчас 152-е гаубицы, которые активно применяет украинская сторона, смогли уничтожить один из блиндажей ВСН у Спартака, а вот обстрелы из минометов результата не дают – земля промерзла, и мины отскакивают от нее как от асфальта. В городских условиях это дает большие потери среди мирного населения, поскольку мина, отскочив на 5–10 сантиметров, разрывается и осколки идут параллельно поверхности, оставляя людей без ног. В степи же, когда все в укрытиях, такие разрывы бесполезны.
Есть все основания предполагать, что в ближайшее время ВСУ продолжит вести эту «серую войну», мотивируя ее устранением потенциальных угроз для собственной линии обороны. Наиболее опасным представляется авдеевское направление, где после атаки на Крутую ставку 54-я бригада стала закачивать силы (ориентировочно – до взвода) в дачный поселок восточнее «третьего Авдеевского ставка». Примерной целью этой атаки может быть продвижение в общем направлении на Ясиноватую.
Также необходимо уделить внимание тем населенным пунктам, которые, как Новолуганское, формально находятся в «серой зоне», но украинская сторона по какой-то причине считает их «своими», своеобразно толкуя фактические приложения к минским соглашениям. Например, село Верхнеторецкое.
Наконец, ВСУ в последнюю неделю увеличили свое присутствие в районе Попасной и Трехизбенки на луганском направлении. Если у всего этого и есть какая-то стратегическая цель, то наиболее неприятным исходом было бы блокирование или постановка под огневой контроль трассы Донецк–Горловка.
Такие мероприятия только на первый взгляд выглядят как локальные упражнения бригадных командиров. Если бросить все как есть, то медленно, но верно ВСУ смогут создать себе более выгодные стартовые позиции для проведения масштабного наступления, например по окружению Донецка, что они уже давно планировали. Устранение передовых препятствий (таких как удобные оборонительные позиции ВСН на светлодарской дуге или труднопроходимая промышленная и жилая застройка) позволит ВСУ приступить уже к детальному планированию «большого наступления».
Это, конечно, произойдет не завтра и даже не весной, но тенденцию учитывать необходимо. Возможно, было бы неплохо упредить украинские попытки навязать свою инициативу в «серой войне» и в ряде районов самостоятельно провернуть похожие операции, пусть это и будет поводом для информационной истерики и обвинений в нарушении режима прекращения огня. Нет уже такого режима, побойтесь Бога. А вот терять инициативу нельзя никогда. Даже из лучших политических побуждений.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
ВСУ со вчера выпустили по Донецку и Ясиноватой около 180 мин
Вооруженные силы Украины с вечера выпустила 178 мин по окраинам Донецка и Ясиноватой.
Об пишет Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
«С 19:00 до полуночи ВСУ обстреливали поселки Александровка, Старомихайловка и Трудовские на западной окраине Донецка, территорию бывшего аэропорта, окрестности «Вольво-Центра» на севе города, а также села Веселое, Спартак, Васильевка Ясиноватского района и территорию промзоны вблизи Ясиноватой, — говорится в сообщении. — По этим участкам было выпущено 178 мин калибрами 82 и 120 мм».
К оглавлению | Источник: news-front.info
ВСУ обстреляли пригороды Докучаевска
Украинские военные утром открыли огонь по пригороду Докучаевска, в результате обстрелов в поселке Ясное повреждены котельная и газопровод.
«Сегодня утром украинские военные произвели обстрел поселка Ясное, повреждена котельная и перебит газопровод. Работа котельной на данный момент приостановлена», — сказал ДАН глава горадминистрации Александр Качанов.
Читайте также: ВСУ обстреляли Углегорск, поврежден газопровод
Качанов отметил, что ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало. Данные об обстрелах со стороны ВСУ продолжают уточняться.
Читайте также: «Вас здесь не ждут»: как ВСУ пытались уничтожить детство на Донбассе (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Новости Донбасса: ВСУ три раза нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
С направления села Лопаскино по району села Долгое велся огонь из 82-мм минометов, станкового противотанкового гранатомета СПГ и стрелкового оружия.
По району села Лозовое с направления Светлодарска велся огонь из СПГ и стрелкового оружия.
Район села Калиновка обстреливался с направления поселка городского типа Луганское из 82-мм минометов.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Войну в Донбассе готовят к «заморозке»
Фото: Zuma/TASS
Ожидаемая Киевом «сделка» между Москвой и Вашингтоном серьезно пугает украинских политиков. Попытка пойти на уступки Москве, по их мнению, не приведет ни к чему хорошему. Исходя из этого, некоторые из них видят в «заморозке» конфликта в Донбассе оптимальным решением, которое позволит «сохранить суверенитет» и формальную территориальную целостность.
Так научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко в своей статье для влиятельного киевского еженедельника «Зеркало недели» сравнивает «карабахский» и «приднестровский» сценарий, склоняясь к последнему.
«Все больше принимается на веру внушаемая мысль, что если не через несколько недель, то уже точно через несколько месяцев Трамп и Путин торжественно подпишут (возможно, и в Ялте, ибо традиция обязывает) всеобъемлющий пакт, который преподнесет Украину на тарелочке Путину (а Сирию или Иран, или даже обоих — Трампу). Можно ожидать, что соглашение, разумеется, будет заключено „за счет Украины и без Украины“. Апокалипсические предположения раздуваются не только всеядными соцсетями, но и вполне уважаемыми изданиями, например, The Times, что придает образу заговора совершенства и непреодолимости. Возникает естественный вопрос: „Как спасаться?“. И Украина ожидаемо делится на два лагеря: тех, кто предлагает „продать“ суверенитет и собственный исторический выбор в обмен на территориальную целостность и восстановление границ (концепция „Запад нас не ждет“), и тех, кто выступает за „продажу“ территорий в обмен на суверенитет и реальную независимость (концепция „отрезанного куска“)», — отмечает Сушко.
«Даже если предположить очень малореалистичное, но теоретически возможное „великое соглашение“ „сильных мира сего“ в нынешних исторических условиях, то оно может состояться только на условиях России, которая считает, что ухватила Бога за бороду, а не на условиях Запада, который находится в стратегической фрустрации, и тем более не на условиях Украины. Следовательно, наша задача — не дать такому соглашению состояться (благо, для этого есть достаточно предпосылок) и тем паче не быть в числе его акционеров. Иначе неизбежно проиграем. Сейчас не время для выгодных Украине соглашений, поэтому конструктивная стратегия заключается в отсрочке любых попыток навязать нам игру в „великое соглашение“ ценой, как пишут, „мучительных компромиссов“, которых никто не оценит».
Эксперт напоминает, что «сегодня предлагается снова попробовать продать России „нейтралитет“ или „внеблоковость“, отказ от намерения войти в НАТО или заключить любое обязующее политико-безопасное соглашение (а нейтралитет означает отказ от важной части суверенитета — права самостоятельно определять союзников в сфере безопасности и обороны). Непонятно, почему такое предложение должно быть интересно Москве. Весь предыдущий опыт показывает, что — не интересно».
«Не лучше ли будет вооружиться другой, более реалистической версией политического реализма и признать, что конфликт с РФ носит фундаментальный характер, который обусловлен глубоким непринятием со стороны РФ факта независимости Украины (по крайней мере в ее законных границах), а потому не будет полностью решен на протяжении обозримого будущего (вероятно, нескольких десятилетий)?», — задается вопросом Сушко. «Конкретные проявления этого конфликта, такие как аннексия Крыма и де-факто оккупация части Донбасса, являются лишь проявлениями и не могут быть надежно урегулированы отдельно от своей фундаментальной основы. Чего реально можно достичь при надлежащих усилиях в короткой перспективе?»
Далее эксперт предлагает спрогнозировать варианты применения такого подхода на примере Донбасса как одного из «полей» конфликта.
«Худший вариант: относительно устойчивое прекращение огня, ограниченное разведение вооруженных сил без восстановления полноценных социально-экономических коммуникаций через линию размежевания, фактическая изоляция оккупированной зоны (смягченная версия карабахского сценария)», — пишет автор.
Более желательный для Украины сценарий, по мнению Сушко, должен предусматривать решение гуманитарных проблем, а также легализацию экономических и социальных связей Киева с неподконтрольными территориями.
«Лучший вариант: устойчивое прекращение огня, решение гуманитарных проблем (полный обмен пленными и заложниками), разведение вооружений и частичная демилитаризация, восстановление свободного, но контролируемого движения людей, транспорта и товаров через линию размежевания, определенные шаги по восстановлению доверия, легализация экономических и социальных связей без полномасштабного политического урегулирования (приднестровский сценарий)», — отмечает эксперт.
— Какой бы сценарий не возьми — без политического урегулирования он будет абсурден, — уверен украинский политолог Юрий Городненко.
— В Приднестровье был этнический конфликт. Тоже в Карабахе. А по какому принципу вы прикажете разделить ДНР-ЛНР и Украину? И с той, и с другой стороны русские. Логичным был бы раздел Украины и Галичины. Тогда все указанные варианты можно рассматривать. А здесь что? Узаконить раздел одного народа?
«СП»: — Давайте говорить прямо, «Минск», судя по всему, провалился. Возможна ли его реализация в нынешнем виде и была ли вообще когда-нибудь возможна?
— «Минск» частично выполнил свою функцию. Главное — он предотвратил полномасштабную войну между Россией и Украиной, а через нее с ЕС.
Если бы войска ДНР-ЛНР в ходе августовского наступления продолжили продвигаться на запад, то такой конфликт был бы абсолютно неизбежен. Поэтому «Минск» был тем механизмом, который помог предотвратить войну России и Европы, на которую очень рассчитывали США.
Все негативы «Минска», а их достаточно, все же несравнимы с той положительной ролью, которую он сыграл для предотвращения войны. Что же касается будущего, то конечно нужно новое решение — политическое.
«СП»: — Действительно ли киевские политики так напуганы перспективой «сделки» между Москвой и Вашингтоном, которые без Украины решат за Украину? Какова вероятность такой сделки?
— Лично я в вероятность такой сделки не очень верю. США никогда не откажутся от антироссийского плацдарма на Украине. Кроме того, по моему мнению, мы до сих пор недооценили то, что произошло на Украине. США организовали здесь войну русских (а украинцы — это те же русские) против русских. Теперь им осталось только географически расширить ее масштабы.
«СП»: — Сушко предлагает найти вариант «неучастия в сделке» Возможен ли такой вариант? Украина вообще обладает субъектностью, чтобы в чем-то участвовать, или нет?
— Сушко просто предлагает на время (пока ситуация в США не устаканиться) просто сделать вид, что ничего не происходит. Только в психологии это называется самообман. А психиатрии — и того жестче, шизофрения, то есть раздвоение сознания…
— Когда крупного американского политолога Джона Миршаймера, который недавно посещал МГИМО, спросили, может ли Киев строить независимую внешнюю политику, американец ответил: «Конечно, нет. Украина не является великой державой и, следовательно, не может вести самостоятельную политику, особенно если дело касается интересов соседа — России, которая великой державой является», — напоминает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
— Киевские политики опасаются того, что лишатся своих мест и, что страшнее, капиталов. Формальное признание нового статуса Крыма и Севастополя или закрепление внеблокового статуса Украины никоим образом не задевают капитальных интересов украинских элит.
Сейчас идёт много разговоров о том, что между Москвой и Вашингтоном возможна крупная сделка, связанная с разделом сфер влияния. Американцы знают, что Украина для России принципиальна в силу целого ряда причин, начиная от экономических и заканчивая мировоззренческими, тогда как для США она имеет маломальскую ценность только как один из рычагов влияния на Москву. Вашингтон, на поддержке которого в значительной степени и держится постмайданная власть в Киеве, может этот «рычаг» отпустить. Чем же за это готов пожертвовать Кремль, сказать затруднительно.
«СП»: — По словам Сушко, сейчас в Киеве существуют две точки зрения: «надо пожертвовать суверенитетом в обмен на территории» и «надо пожертвовать территориями в обмен на суверенитет». Какая из этих точек зрения, по-вашему, реалистичнее?
— Описанные журналистом альтернативы звучат красиво, но не имеют места в реальности. Во-первых, суверенитет Украины более чем условен. Во-вторых, «пожертвовать» территорией Крыма Киев не может, так как не контролирует этот российский полуостров. В-третьих, Киеву вполне комфортно называть Донбасс «оккупированной Россией территорией», при этом полностью отказавшись даже от выплаты пенсий местным старикам, взвалив всю ответственность за поддержание жизнедеятельности региона на Москву. И, в-четвёртых, Брюссель не рассматривает даже отдалённую перспективу евроинтеграции Украины.
«СП»: — Сушко считает, что конструктивная стратегия заключается в отсрочке любых попыток навязать Украине игру в «великое соглашение». Есть ли у Киева реальные возможности для этого?
— Нет, у Киева таких возможностей нет. Если «великое соглашение» между Вашингтоном и Москвой действительно будет заключено, Украина будет ему следовать, хотя заявляя формальные протесты. Здесь нельзя не провести параллель с Грецией. Вы можете сколько угодно долго петь «Интернационал» на митинге «Сиризы» и голосовать на референдуме против жёстких экономических мер, навязываемых международными кредиторами. Но когда доходит до общения один на один с серьёзными игроками, приходится играть и проигрывать — по их правилам.
«СП»: — Как бы вы оценили вероятность реализации описанных Сушко сценариев: «карабахского» и «приднестровского»? Что более вероятно?
— Считаю «приднестровизацию» донбасского конфликта наиболее благоприятным из реалистичных сценариев развития ситуации. Формально, то есть на бумаге, Донецкая и Луганская области будут оставаться в составе Украины, но фактически будут вести самостоятельную экономическую и политическую деятельность с ориентацией на Москву и с некоторой отдалённой перспективой войти в состав Российской Федерации. Плюс к этому должна возобновиться нормальная экономическая и логистическая коммуникация Донбасса с Украиной.
«СП»: — Ответственный выход для украинской власти и общества, по словам Сушко — готовиться к затяжной игре, которая будет длиться десятилетия. Есть ли у Украины запас прочности для этого?
Рациональное зерно в словах журналиста в том, что пора остыть от подростковых надежд, что проблемы государства можно решить легко, просто и сразу все. Ломать гораздо проще, чем восстанавливать разрушенное.
Я не разделяю достаточно популярную в определённой среде точку зрения, что Украина либо скоро развалится, либо даже уже развалилась, но просто не все это поняли. Государства распадаются, когда для этого есть этно-территориальные, религиозные или политические основания. «Просто так», из-за ухудшения уровня жизни, страны не распадаются. Другое дело, что при постепенной нормализации отношений с Россией и открывающихся в связи с этим возможностях есть вероятность, что наиболее активная украинская молодёжь предпочтёт строить своё будущее и карьеру на востоке, а не поднимать свою страну.
Дмитрий Родионов, “СП”
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Срочно: украинские террористы зверски убили пленного военнослужащего ДНР
News Front получил экстренное сообщение от Минобороны ДНР:
«Сегодня украинской стороной было передано тело военнослужащего ВС ДНР Савьян Александра Константиновича, героически погибшего после отказа от дачи ложных показаний, от издевательств и пыток преступниками из 92 омбр ВСУ, командиром которой является Никалюк.
Имея цель реабилитироваться перед военным руководством, командир 92 бригады Никалюк отдал приказ своим подразделениям на захват военнослужащего ВС ДНР в плен, для представления его общественности и командованию в качестве диверсанта, готовившего теракт на территории, подконтрольной ВСУ. Во время захвата военнослужащего, на западной окраине г. Донецка, украинские боевики применили оружие, ранив его в ногу. После эвакуации на украинскую территорию в ходе допроса карателями ВСУ к бойцу были применены пытки. Не смотря на это нашего военнослужащего склонить к даче на камеру ложных показаний о, якобы, участии его в готовившихся диверсиях на территории, подконтрольной ВСУ, не удалось. После чего военнослужащего убили выстрелом в голову.
Важно сказать, что на теле погибшего имеются пулевые отверстия, одно в районе колена, второе — в голову, это говорит о том, что боец был сперва ранен в ногу, а затем убит выстрелом в голову. В обратной последовательности это делать не целесообразно.
Данный факт демонстрирует истинное лицо украинских карателей, а также их отношение к военнопленным.
Важно отметить, что украинские специалисты провели очную медицинскую обработку ранений, изменение формы повреждений с извлечением части костей и тканей, чтобы скрыть очевидные следы издевательств и исключить возможность установления судмеэкспертизой типа и калибра оружия, а также расстояния, с которого был застрелен военнослужащий.
Это очередной акт бесчеловечного глумления над раненым пленным, не способным оказать сопротивление и получить защиту от захвативших его беспощадных палачей.
Комиссиями по расследованию военных преступлений ВСУ, действующими в Республике, будет возбуждено уголовное дело и проведено расследование указанных фактов нарушений прав и свобод человека, а также международно-признанных правил и обычаев ведения войны».
К оглавлению | Источник: news-front.info