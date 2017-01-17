Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2017

Сводка News Front: Преступления «Героев АТО» на Украине

В воскресенье, 15 января, военнослужащий Вооруженных сил Украины в Северске на (оккупированной украинский армией Донбассе) застрелил сослуживца и ранил еще одного из автомата Калашникова.

Военный находил в состоянии алкогольного опьянения.

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В городе Каменское, что в Днепропетровской области Украины, пьяная ссора между мужчинами переросла в драку с последующим убийством.

Об этом сообщают местные СМИ.

Мужчины распивали спиртные напитки в квартире в компании шести человек. Во время застолья 48-летний хозяин и 25-летний гость начали ссориться. Конфликт произошел из-за сестры молодого человека, которому показалось, что мужчина ее обидел. В результате, гость схватил нож со стола и начал кромсать человека, после чего продолжил веселье. Мужчина скончался на месте.

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В Запорожье «АТОшник» ударил с ноги водителя маршрутки.

Причиной конфликта стала реакция маршрутчика на предъявленное бойцом удостоверения участника боевых действий. По словам «АТОшника», водитель автобуса резко выразился о воинах, за что боец нанес тому удар коленом по голове.

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Один из военнослужащих 54 омбр после изрядного употребления спиртного, расстрелял в расположении подразделения более пятнадцати сослуживцев.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«Семеро из которых скончалось на месте, остальные с ранениями различной степени тяжести госпитализированы», — рассказал Марочко.

Напомним, что потери украинских силовиков измеряются тысячами. Власти Украины специально умалчивают о потерях, чтобы не создать панику в украинском обществе, а главное не выплачивать «боевые» семьям погибших в т.н. «АТО». Из-за повального пьянства на Донбассе среди ВСУ — почти ежедневно гибнут «украинские герои», однако их списывают на «дезертиров».

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Разбитая ВСУ Раёвка — местные жители боятся возвращаться домой





Авторская съемка военкора команды News Front Никиты Возмителя.



Вооруженные бандформирования Украины в результате обстрелов уничтожили населенный пункт Раёвка в Луганской Народной Республике. Военкор News Front побывал в Раёвке, зафиксировал многочисленные разрушения и пообщался с местными жителями.

«Сейчас как ни приедем – все время боимся. Теперь снайперов украинских боимся. Боишься и других военных с той стороны, которые могут открыть огонь. Знакомые рассказали, что недавно ВСУ ранили в Раёвке людей. Это правда. Но за что нам это все? Не мы же начали войну. Нашим детям пришлось встать на защиту», — рассказала News Front местная жительница.

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Украинские силовики за сутки 427 раз обстреляли территорию ДНР

“Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Противник выпустил по территории Республики 143 мины калибрами 120 и 82 мм, а также 278 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие”,

“В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили 10 домостроений в Еленовке, Горловке, Петровском районе Донецка, кроме того поврежден газопровод в поселке Ясное”,

Украинская армия за сутки 427 раз обстреляла прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.— сказал он, отметив, что общее количество нарушений режима прекращения огня за сутки составило 427 раз.По словам Басурина, наиболее интенсивным обстрелам со стороны украинской армии подверглись окраины Донецка и Горловки: поселки Старомихайловка, Луганское, Абакумово, территория бывшего аэропорта, а также горловские поселки Зайцево и Железная Балка.— уточнил замкомандующего.

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Разведка ЛНР: ВСУ продолжают перебросил сил на Донбасс

Украина продолжает проводить перегруппировку войск и усиливать подразделения ВСУ на линии разграничения сторон.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«Нами выявлено перемещение артиллерийской техники из состава 4 дивизиона 44 артиллерийской бригады из пункта временной дислокации в зону ответственности 14 бригады ВСУ в район н.п. Денежниково с целью дальнейшего перемещения к линии боевого соприкосновения для осуществления преступных провокаций», — рассказал он.

Кроме того, в рядах ВСУ 18 января планируется проведение учебных стрельб подразделений ПВО первого и второго батальонов 14 бригады, а так же зенитного дивизиона бригады.

«Выявлено проведение учебных стрельб с экипажами БМП 54 бригады ВСУ, с отработкой передвижения и ведения огня в условиях ограниченной видимости в ночное время суток», — добавил майор.

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ВСУ убили пленного бойца ДНР выстрелом в голову — Эдуард Басурин

Вчера украинской стороной было передано тело военнослужащего армии ДНР Савьян Александра Константиновича, погибшего после отказа от дачи ложных показаний, издевательств и пыток преступниками из 92 омбр ВСУ, рассказал заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Имея цель реабилитироваться перед военным руководством, командир 92 бригады Никалюк отдал приказ своим подразделениям на захват военнослужащего ВС ДНР в плен, для представления его общественности и командованию в качестве диверсанта, готовившего теракт на территории, подконтрольной ВСУ. Во время захвата военнослужащего, на западной окраине г. Донецка, украинские боевики применили оружие, ранив его в ногу. После того, как они его вытащили на украинскую территорию, в ходе допроса карателями ВСУ, к бойцу были применены пытки», — рассказал Басурин. «Несмотря на это, им не удалось склонить нашего военнослужащего к даче на камеру ложных показаний о, якобы, его участии в готовившихся диверсиях. После чего военнослужащего убили выстрелом в голову», — уточнил Басурин.

Это подтверждают имеющиеся на его теле пулевые отверстия: одно в районе колена, второе – в голове, которые говорят о том, что боец был сначала ранен в ногу, а затем убит выстрелом в голову.

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Ситуация на передовой в ЛНР





Авторская съемка военкора команды News Front Никиты Возмителя.



На передовых рубежах обороны Луганской Народной Республики ситуация остается напряженной. Тяжелая техника украинской стороной не отведена. В средства оптического наблюдения хорошо видны танки, БМП, БТРы.



Кроме того, украинские боевики на «Уралах» регулярно проводят ротацию личного состава. Также оккупанты периодически осуществляют провокационные обстрелы по позициям военнослужащих ЛНР.

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Командование ДНР назвало командиров ВСУ, руководивших обстрелами жилых кварталов Республики 11 января

Оперативное командование ДНР назвало данные четырех украинских командиров, которые 11 января 2017 года отдавали приказы на обстрелы окраин Донецка, Горловки, Ясиноватой и южных сел Республики.Досье включает данные о командире 92 отдельной механизированной бригады (омб) ВСУ полковнике Викторе Николюке, командире 72 омб полковнике Андрее Соколове, командире 53 омб полковнике Александре Грузевиче, а также командире 36 отдельной бригады морской пехоты полковнике Дмитрии Делятицком.Установлено, что 11 января 2017 года данные командиры отдавали приказы на обстрелы населенных пунктов ДНР. Так, под огнем ВСУ тогда оказались горловские поселки Зайцево, Озеряновка, Нижнеторецое, Михайловка и Доломитное, Ясиноватая и ее поселки Жабичево, Васильевка, Крутая Балка и село Спартак, южные села Саханка и Ленинское, а также донецкие поселки Александровка, Трудовские и территория бывшего столичного аэропорта. Всего за 11 января командованием ДНР зафиксировано 911 нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ.Действия украинских командиров могут быть квалифицированы как пропаганда войны, пытки, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид и насилие над населением в районе военных действий, а также применение оружия массового поражения.

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Украинские каратели под видом ДРГ совершают провокации против ЛДНР — СМИ

Поскольку российских и новороссийских диверсионно-разведывательных групп явно не хватает для киевской пропаганды, приходится вспоминать практику переодевания оуновских* банд в энкавэдистов на Западной Украине.

Об этом пишет «ПолитНавигатор».

Уроженец Донецка, служащий в тербате «Святая Мария», костяк которого был сформирован Дмитрием Корчинским из деятелей ОУН*, получил в мае 2015 года особенное задание – создать видимость диверсионно-разведывательной «сепаратистов» деятельности в зоне т.н. «АТО. Его отец имел сельхозпредприятие в селе Искра Великоновоселковского района. На его территории была своего рода перевалочная база для волонтеров. После недолгого размышления было решено напасть на другое сельхозпредприятие в соседнем селе Евгеновка.

С этой целью он позвал на «спецзадание» своих бывших сослуживцев и волонтеров, взял у родителей два автомобили, загрузил их оружием, боеприпасами; не забыл и самых главных доказательств – флага Российской Федерации (флага ДНР достать не смогли) и георгиевской ленточки. План, по всей видимости, был такой: одна часть боевиков должна была изображать сепаратистов, которые совершают налет и грабят предприятие, а другая – доблестных освободителей, которые должны были всех «сепаратистов» задержать и сдать милиции.

В обед две машины, груженные боевиками, ворвались на территорию предприятия, связали и положили, угрожая автоматами, всех восьмерых охранников лицом вниз, забрали из бухгалтерии содержимое сейфа – ящик с трудовыми книжками и восемьдесят тысяч гривен – и, разостлав флаг РФ и разбросав георгиевские ленточки, стали звонить в милицию.

Однако сотрудники СБУ приехавшие вместо милиции, явились слишком быстро и не дали времени разыграть спектакль. Они, проведя обыск машин, на которых приехали боевики, тут же обнаружили и оружие и деньги и трудовые книжки.

В зале судебного заседания оказалось, что все девять подсудимых имеют образцовые характеристики. Они оказались пламенными патриотами со всех регионов страны. И хоть вина их была доказана, и всем назначили сроки лишения свободы, суд всех освободил от этого наказания.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Срочно! «Перемирие»: Журналисты News Front попали под обстрел





Авторская съемка военкора команды News Front Никиты Возмителя.



Журналисты информационного агентства News Front сегодня попали под обстрел украинских боевиков в районе Дебальцево.



Ситуация на фронте остается предельно напряженной. Вооруженные бандформирования Украины продолжают систематически нарушать режим прекращения огня.

«Днем в основном по нам ведут пристрелочный, беспокоящий огонь. Видимо стреляют, чтобы минометы не ржавели, и чтобы в будущем более точно стрелять. Все основные события происходят ночью. В темное время суток они не боятся ОБСЕ, поэтому ведут более плотный огонь, в том числе из ствольной артиллерии», — рассказал News Front один из защитников Донбасса.

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Украинская армия обстреляла пост ОБСЕ под Горловкой

Наблюдатели ОБСЕ подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

Об этом пишет ИА «Новороссия» со ссылкой на Марину Харькову.

«С утра 16 января на северные окраины города Горловки наведалась группа представителей ОБСЕ. По прифронтовой полосе иностранные наблюдатели передвигались на двух автомобилях с надписями и опознавательными эмблемами, удостоверяющими их принадлежность к международной организации, на которую возложена миссия следить, как на Донбассе соблюдается режим тишины», — написала Харькова.

По ее словам, оба автомобиля в 9 утра были обстреляны украинскими военными.

«По двигавшимся автомобилям были произведены несколько одиночных вытрелов. Огонь велся из снайперских винтовок. Наблюдатели ОБСЕ не пострадали. Но одна машина лишилась бокового зеркала дальнего обозрения: выпущенная пуля перебила штатив крепления», — добавила Харькова.

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ВСУ ведут «серую войну» с прицелом на окружение Донецка

Фото: Baz Ratner/Reuters

Новости, приходящие с линии разграничения сторон в Донбассе, гласят: эта линия меняется, причем в пользу ВСУ. Прямое подтверждение – новые жертвы и новые обустроенные позиции украинцев. Нужно понимать, что речь в данном случае идет о давней стратегии на дальнюю перспективу. И перспектива эта – окружение Донецка.

Представители ВСУ заявляют, что украинские войска в последние несколько дней заняли на дебальцевском направлении «более выгодные позиции», где возвели инженерные сооружения. Однако подтверждений существенного прорыва позиций ВСН украинскими войсками нет даже со стороны киевской пропаганды: успехи ВСУ оказались сильно преувеличенными. В то же время обстановка практически по всему фронту в Донбассе в последние дни резко обострилась.

ВСУ продвинулись в «серой зоне» на светлодарской дуге примерно на один километр и действительно приступили к оборудованию инженерных сооружений на новой позиции. Речь идет о той же территории, которую они пытались захватить некоторое время назад, потерпев тогда поражение. Но, по сути, линия фронта не поменялась и теперь, притом что изначальной целью операции 54-й бригады ВСУ был захват передовых позиций противника и за счет этого перемещение линии фронта на несколько километров к югу в сторону Дебальцево, что действительно осложнило бы положение ВСН.

Передовые позиции ВСН на этом участке расположены на двух высотах – 228 и 216, там же оборудованы укрепрайоны, включая знаменитую «Кикимору», но между ними весь прошлый год создавались дополнительные, в том числе в так называемом Волшебном лесу. Постоянные попытки 54-й бригады ВСУ (в основном инициативного характера) и были направлены на захват этих передовых позиций. Когда же этого сделать не удалось, несмотря на большие потери, ВСУ приступили к отжатию «серой зоны», апофеозом чего стало занятие села Новолуганское. Эта акция имела большой резонанс, поскольку подавалась не только как «большой военный успех», но и как политическое решение: Новолуганское «переместили» из нейтральной зоны на территорию Украины, причем инициатором этого стали называть не командование батальона «Азов», а главу села Константина Саркисова, который якобы попросил помощи у ВСУ.

Вообще, локальные и однообразные бои на светлодарской дуге велись весь прошлый год, причем ВСУ несколько раз удавалось продвинуться на ряде чувствительных направлений. Еще в феврале прошлого года один из батальонов все той же 54-й бригады занял так называемую «промку» – часть авдеевской промышленной зоны, что ему дорого стоило и ничего не изменило, но прецедент был создан. Каждое такое мелкое продвижение не только улучшало позиции ВСУ, но и создавало новые угрозы для обороны ВСН. В частности, занятие «промки» позволило украинцам взять под огневой контроль трассу Донецк–Горловка и автомобильную развязку у Ясиноватой.

Летом «серая война» переместилась на еще один опасный участок – южнее Донецка. Там ВСУ вышли практически на окраины Докучаевска, а это крайне опасно: по планам киевского Генштаба предполагается проводить концентрическое окружение Донецка, опираясь на юге как раз на район Докучаевска.

В ноябре ВСУ атаковали силы ВСН у Крутой Балки под Авдеевкой, 19–22 декабря началось масштабное наступление на светлодарской дуге с прежними целями, 30 декабря была атакована Новозвановка в зоне ответственности ЛНР.

С начала 2017 года ожесточенные бои ведутся в районах Талаковки, Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского, Новотроицкого под Мариуполем, в районе Сизово под станицей Луганской и традиционно под Авдеевкой и Зайцево. А в последние три дня резко обострилось положение на «старом» участке фронта в пригородах Донецка – у аэропорта и соседнего поселка Спартак. Там части ВСУ 10 января предприняли попытку лобовой атаки позиций ВСН, используя тактику флангового обхвата небольшими штурмовыми группами, которые были достаточно хорошо обучены: они знали маршрут своего продвижения и делились на более мелкие отряды по мере выхода на заданные позиции. Тем не менее основную группу удалось отсечь и пригнуть пулеметным огнем, после чего ВСН захлебнулось. Кстати, украинское командование уже совершенно не стесняется признавать ежедневные потери, которые, видимо, стали привычным информационным фоном и их уже нет смысла скрывать.

В украинской военной и экспертной средах в последнее время стал популярным термин «жабячi скрибки» – «жабьи прыжки». Если вкратце, это тактика продвижения на небольшое расстояние в «серой зоне» с последующим закреплением на новом рубеже. Ее общая цель, которая с переменным успехом ставилась перед ВСУ весь прошлый год и уже перешла в нынешний, – это выпрямление мелких тактических деталей фронта, особенно на тех участках, которые создают угрозу для ВСУ. С точки зрения украинских «военных экспертов», «воевать в данном случае – это не наступать на Донецк»: «Воевать – это значит устранить угрозу нашим войскам на тех участках фронта, где противник вклинивается в нашу оборону. А это район Попасной, Светлодарска, Горловки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Докучаевска, Водяного, Широкино… Для этого армию надо готовить к реальной локальной войне, которая ведется в таких вот лесочках и высотках. И будет вестись еще много лет».

В рамках этой логики и лежат события последних двух месяцев не только на светлодарской дуге, но в большей части «серой зоны» фронта, которая растянулась от Азовского моря до Харьковской области более чем на 410 километров. Однако бои под Светлодарском более показательны и кровопролитны, чем аналогичные события на мариупольском направлении, под Докучаевском, в авдеевской промзоне, у Попасной в ЛНР и – опять же традиционно – у донецкого аэропорта и поселка Спартак. В последние дни отметилось нарастание напряженности и в пригородах Донецка, в том числе на западном направлении – у Марьинки и Курахово.

Если уровень боестолкновений на светлодарской дуге резко возрастет, то это сразу приведет к увеличению потерь. Оборонительные позиции обеих сторон не выдержат массированного огневого удара даже теми артиллерийскими силами, которые сейчас находятся в резерве, «выполняя минские соглашения». Даже сейчас 152-е гаубицы, которые активно применяет украинская сторона, смогли уничтожить один из блиндажей ВСН у Спартака, а вот обстрелы из минометов результата не дают – земля промерзла, и мины отскакивают от нее как от асфальта. В городских условиях это дает большие потери среди мирного населения, поскольку мина, отскочив на 5–10 сантиметров, разрывается и осколки идут параллельно поверхности, оставляя людей без ног. В степи же, когда все в укрытиях, такие разрывы бесполезны.

Есть все основания предполагать, что в ближайшее время ВСУ продолжит вести эту «серую войну», мотивируя ее устранением потенциальных угроз для собственной линии обороны. Наиболее опасным представляется авдеевское направление, где после атаки на Крутую ставку 54-я бригада стала закачивать силы (ориентировочно – до взвода) в дачный поселок восточнее «третьего Авдеевского ставка». Примерной целью этой атаки может быть продвижение в общем направлении на Ясиноватую.