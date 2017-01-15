Сводки от ополчения Новороссии 15 января 2017

ДНР. Работа полевых кухонь для жителей прифронтового поселка Спартак





Видео от пресс-службы УНМ ДНР.



Для обеспечения горячим питанием местных жителей, проживающих у линии боевого соприкосновения в населенных пунктах Спартак, Старомихайловка и Зайцево командованием Народной милиции Донецкой Народной Республики организована работа полевых кухонь.

«Поселок Спартак за время карательной операции сильно пострадал от обстрелов со стороны ВСУ. Местным жителям необходима помощь, для этого организован пункт питания», — рассказал военнослужащий ДНР.

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Сводка МО ДНР за 15 января

Сводка МО ДНР за 15 января

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Боец ВС ДНР убит при попытке ВСУ захватить пленных

Украинские диверсанты предприняли попытку захвата в плен военнослужащих ДНР, в результате один военнослужащий Республики погиб. Об этом сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. «Вчера в ходе провокации, организованной 92 бригадой ВСУ, и попытке захвата диверсионно-разведывательной группой противника пленных из числа военнослужащих ДНР погиб один боец, — сказал замком. — Несмотря на принятые меры, его тело было захвачено украинской ДРГ для подтверждения результатов провокационных действий и использования в информационных акциях украинских пропагандистов». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВАЖНО: ВСУ обстреляли из танков и артиллерии КПП «Майорск» под Горловкой Напомним, что в последнее время у линии соприкосновения участились случаи деятельности ДРГ противника. Так, ранее в январе мобильная группа ВСУ подорвалась на мине вблизи позиций ДНР на южном участке фронта, 11 января тела трех погибших боевиков были переданы украинской стороне. Двумя неделями ранее командование Республики передало Киеву тело военнослужащего ВСУ, который погиб при схожих обстоятельствах в окрестностях поселка Крутая Балка в районе Ясиноватой.

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Украинские силовики за сутки 796 раз обстреляли территорию ДНР

«Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает оставаться напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 796 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 94 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 мм, 18 танковых снарядов, 204 мины калибром 120 и 82 мм, а также 460 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение»

Напряженность на линии фронта в Донецкой Народной Республике сохраняется, ВСУ за сутки почти 800 раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.— сказал замкомандующего.По его словам, обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись: поселки Зайцево, Озеряновка и Доломитное, расположенные на окраинах и в окрестностях Горловки; город Ясиноватая и близлежащие населенные пункты Васильевка, Верхнеторецкое и Спартак; села Коминтерново, Ленинское, Саханка и Дзержинское в Новоазовском районе на юге Республики; поселок Трудовские в Петровском районе Донецка и поселки Еленовка и Луганское к юго-западу от Донецка.

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Басурин: ВСУ разметили РСЗО «Град» в Авдеевке

Разведка Донецкой Народной Республики продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения с ДНР.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Отмечается местонахождение в районе населенных пунктов: Новгородское (6 км до линии соприкосновения) — шести 122 мм САУ; Благодатное (18 км до линии соприкосновения) — одной РСЗО «Град»; Авдеевка (5 км до линии соприкосновения) — трех гаубиц Д-30», — рассказал он.

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НМ ЛНР: Командование ВСУ планирует провокационные артобстрелы в районе Счастья

“Нами зафиксирована активизация разведывательной деятельности ВСУ. Так, в районе населенного пункта Счастье в зоне ответственности 14 бригады ВСУ одновременно с проведением занятий с корректировщиками и наблюдателями зафиксирована работа беспилотного летательного аппарата, проводящего разведку местности вблизи линии соприкосновения, в зоне ответственности бригады. Мы можем сделать вывод, что на данном направлении командование ВСУ планирует проведение преступных провокационных обстрелов с применением, как артиллерии, так и миномётов”

“Украинское военное преступное руководство не намерено соблюдать достигнутые соглашения о сохранении режима прекращения огня, и предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины”

“Мы придерживаемся “режима тишины” и соблюдаем Минские договоренности. Наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории”

Командование киевских силовиков в зоне “АТО” планирует проведение провокационных артобстрелов в районе Счастья. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.– рассказали в оборонном ведомстве Республики.– отметили в пресс-службе.– подчеркнули в оборонном ведомстве.

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Разведчики ВСУ подорвались на украинских минах под ЛНР

Два разведчика ВСУ погибли под Счастьем, подорвавшись на украинских минах.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, пишет ЛИЦ.

«В указанном районе (у Счастья) выявлена деятельность ДРГ противника, в ходе которой двое военнослужащих 1 батальона 14 бригады ВСУ погибли в результате подрыва на собственных минных заграждениях», — рассказали в оборонном ведомстве Республики. «Связано это с беспорядочным минированием местности, в результате которого также регулярно страдают мирные граждане Украины», — отметили в Народной милиции.

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ВСУ обстреляли Углегорск, поврежден газопровод

Украинские военные минувшей ночью обстреляли прифронтовой Углегорск на севере Донецкой Народной Республики, была повреждена система газоснабжения города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз». «В результате ночного артобстрела Углегорска 52 дома частного сектора остались без газа. По сведениям аварийно-диспетчерской службы Енакиевского управления ГК „Донбассгаз“, 14 января в 22:50 жители улицы Первомайской из прифронтового Углегорска сообщили о значительных повреждениях осколками разорвавшихся снарядов распределительного газопровода среднего давления диаметром 50 мм», — заявили в пресс-службе. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВАЖНО: ВСУ обстреляли из танков и артиллерии КПП «Майорск» под Горловкой Там добавили, что к настоящему моменту ремонтные работы на поврежденных участках газопровода завершены, газоснабжение восстановлено. В восстановлении газоснабжения участвовало более 15 человек, использовались три единицы спецтехники. Ранее сегодня источник в силовых структурах сообщил ДАН, что украинские военные с вечера выпустили более 200 снарядов и мин по прифронтовым районам Республики вдоль всей линии соприкосновения. Отметим, что предыдущий обстрел Углегорска был зафиксирован в августе 2016 года.

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ВСУ ночью обстреляли Углегорск, повреждена система газоснабжения города

«В результате ночного артобстрела Углегорска 52 дома частного сектора остались без газа. По сведениям аварийно-диспетчерской службы Енакиевского управления ГК «Донбассгаз», 14 января в 22:50 жители улицы Первомайской из прифронтового Углегорска сообщили о значительных повреждениях осколками разорвавшихся снарядов распределительного газопровода среднего давления диаметром 50 мм»

Украинские силовики минувшей ночью обстреляли прифронтовой Углегорск на севере Донецкой Народной Республики, была повреждена система газоснабжения города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».— заявили в пресс-службе.Там добавили, что к настоящему моменту ремонтные работы на поврежденных участках газопровода завершены, проводятся мероприятия по пуску газа. В восстановлении газоснабжения участвовало более 15 человек, использовались три единицы спецтехники.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

ВАЖНО: ВСУ обстреляли из танков и артиллерии КПП «Майорск» под Горловкой

Украинские военные минувшей ночью обстреляли из тяжелой артиллерии и танковых орудий контрольно-пропускной пункт «Майорск» под Горловкой. «Около полуночи украинская сторона открыла огонь по КПП „Майорск“ из танков, чуть позднее добавилась и артиллерия калибра 122 мм», — сказал ДАН источник в силовых ведомствах ДНР. Он добавил, что противник вел огонь с позиций в районе оккупированных ВСУ Майорска и Магдалиновки. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делать с украинскими «патриотами» после победы? (ВИДЕО К. Долгова) «Гражданского транспорта и пешеходов на момент обстрела на КПП не было, потому среди мирного населения пострадавших нет», — подчеркнул источник. Напомним, что между оккупированной Киевом частью Донбасса и территорией, подконтрольной властям ДНР, в настоящее время работают четыре контрольно-пропускных пункта. Пересечение линии соприкосновения сторон разрешено пешеходам и транспортным средствам через КПП «Еленовка» — «Новотроицкое» (к юго-западу от Донецка, южное направление), «Майорск» — «Майорское» (под Горловкой, северное направление), «Октябрь» — «Гнутово» (на юге ДНР, южное направление), «Александровка» — «Марьинка» (к западу от Донецка, западное направление).

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ВСУ выпустили свыше 200 мин и снарядов по ДНР

Украинские силовики с вечера выпустили 202 артиллерийских, танковых снаряда и мины по прифронтовым зонам Республики вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Вечером число населенных пунктов попавших под обстрел ВСУ увеличилось: поселки Трудовские, Александровка на западе Донецка, Еленовка на юго-западе столицы, Сигнальное вблизи Докучаевска, Зайцево, Доломитное под Горловкой, села Спартак, Васильевка Ясиноватского района, Саханка Новоазовского района, — говорится в сообщении. — По этим населенным пунктам было выпущено 202 мины, артиллерийских и танковых снарядов».

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 14.01.2017

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