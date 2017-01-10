Сводки от ополчения Новороссии 10 января 2017

Украинские боевики предприняли попытку прорыва у Дебальцево, — Народная милиция ЛНР





Украинские боевики предприняли попытку прорыва в районе села Калиновка в районе Дебальцево. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.



«В ночное время с 8 на 9 января ВСУ предприняли очередную попытку прорыва диверсионной группой в направлении населенного пункта Калиновка, которая, как и прошлые диверсии, с треском провалилась», — сказал он.



«ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) противника на БМП пыталась провести разведку боем. Через 20 минут после начала движения БМП украинских боевиков заглохла и не смогла вернуться на позиции без помощи буксира. Военнослужащим Народной милиции ЛНР не пришлось принимать ответных мер противодействия ДРГ противника и тем самым нарушать Минские соглашения», — рассказал майор.



Представитель оборонного ведомства не исключил, что это была лишь провокация с целью обвинить Народную милицию в несоблюдении режима прекращения огня.

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Сводка МО ДНР за 10 января

Сводка МО ДНР за 10 января

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На оккупированном ВСУ Донбассе произошла перестрелка ВСУ — трое «морпехов» ранены

Между украинскими военнослужащими 137 батальона морской пехоты произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В результате конфликта трое «морпехов» получили ранения», — рассказал он.

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Майор ЛНР рассказал о провальной попытке прорыва ВСУ

Диверсия с треском провалилась

В ночное время с 8 на 9 января 2017 года, ВСУ предприняли очередную попытку прорыва диверсионной группой в направлении н.п. Калиновка в ЛНР.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«ДРГ противника на БМП пыталась провести разведку боем. Через 20 минут после начала движения БМП украинских боевиков заглохла и не смогла вернуться на позиции без помощи буксира. Военнослужащим НМ ЛНР не пришлось принимать ответных мер противодействия ДРГ противника, и, тем самым, нарушать Минские соглашения. Мы не исключаем тот факт, что это была лишь провокация, в ожидании обстрелов с нашей стороны, с последующим обвинением НМ в несоблюдении режима прекращения огня», — рассказал он.

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ВСУ обстреляли из тяжелых орудий окрестности Ясиноватой

Украинские силовики ночью обстреляли из тяжелой артиллерии территорию промзоны вблизи Ясиноватой.

Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«Около полуночи по территории промзоны по Ясиноватой был открыт огонь из артиллерийских орудий калибра 152 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ в районе оккупированной Авдеевки», — говорится в сообщении.

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ВАЖНО: ВСУ обстреливают пригороды Горловки, повреждены жилые дома

В ночь на 10 января украинская сторона открыла огонь по пригородам Горловки. Под обстрелом противника оказался многострадальный поселок Зайцево, повреждены как минимум два жилых частных дома. Читайте также: «Задираются, заразы», — бойцы Армии ДНР об обстановке на линии фронта (ВИДЕО) О последствиях обстрела Зайцево «Русской Весне» рассказал и.о. мэра Горловки Иван Приходько. Он уточнил, что прямое попадание было зафиксировано по ул. Полетаева, 133, по ул. Рыбалко, 80 зафиксированы осколочные повреждения дома. Градоначальник добавил, что утром 10 января обстрелы Зайцево продолжаются, жители вынуждены прятаться в подвалах.

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Уничтоженное ВСУ село Сергеевка





Видео от военкоров News Front.



Вооруженные бандформирования Украины постоянными обстрелами уничтожили населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике. Военкоры News Front сняли ужасающие кадры того, во что превратили населенный пункт украинские боевики.



Разрушенные дома, воронки от прилетевших снарядов, повсеместно разбросанные осколки – украинские преступники в ходе карательной операции постарались превратить жизнь мирных людей в настоящий ад.

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Ленинское: мирные жители после обстрела ВСУ





Видео от военкоров News Front.



Украинские боевики подвергли обстрелу населенный пункт Ленинское в ДНР. Местные жители прокомментировали News Front случившееся, а также охарактеризовали ситуацию в целом.

«В хате на полу лежали когда обстрел с украинской стороны был. Было уже темно. Осколки посекли стены дома, попали в окно, в двери. Электрику только сделаем, а вечером ее опять во время обстрела перебьют», — рассказали мирные жители.

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ВСУ открыли огонь по поселку Зайцево, повреждены два жилых дома

“Ночью по Зайцево было зафиксировано несколько прилетов. По улице Полетаева, 133 было прямое попадание, на Рыбалко, 80 осколочные повреждения дома”,

Обстрелами со стороны украинских силовиков повреждены два жилы частных дома в фронтовом поселке Зайцево под Горловкой, обстрел продолжается. Об этом сообщил сегодня и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.— сказал главы администрации.Приходько добавил, что в настоящий момент население поселка, живущее ближе к передовой линии, укрылось в подвалах и убежищах, армия Украины продолжает обстрел.

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Тысяча дней евроинтеграции Донбасса

Вот уже ровно тысячу дней мы все здесь, в Донбассе — сепары. Мятежники. Генетический мусор, который нужно давить армейским украинским сапогом, с ногой в давно не стиранном волонтерами носке. Недочеловеки.

Найти бы тварь, которая в киевском офисе сочиняет эти ярлыки, да и подержать немного за шею…

Я вспоминаю эту тысячу дней, этот почти трехлетний путь. Да, для нас, жителей Донбасса, эта долгая дорога невзгод сравнима со знакомыми по детским воспоминаниям историями о блокаде Ленинграда. С хрониками Брестской крепости. Я вспоминаю… Грады. Точки У. Вспоминаю отсутствие воды. Еды. Вспоминаю убитых и раненых прямо на улицах, вспоминаю прицельные обстрелы многолюдных остановок в час пик. Вспоминаю убитых в своих домах — о, кровавая жатва!

Да и чего тут говорить — и сейчас за окном гремит, но это не гром, но и не Грады. Всего лишь минометы жахают по позициям. Дончанин, ты мне не веришь? Подойди к окну. Прислушайся. Ты сам уже, почище любого артиллериста, отличишь плюс от минуса, и инстинктивно различишь калибр. Что с тобой сделала война?

Первая вещь, которой мы научили нашу ныне уже четырехлетнюю дочь, было: бегом от окна и в укрытие, если грохочет! Сейчас уже она лучше меня умеет слушать, что за окном: опасно или нет. Дитя войны. Эх… Тысяча дней в этом аду.

А мы просто тогда, весной 2014, решили не идти с ними в их Европу. Решили не брать вместе с ними их кредиты, на которых они живут сейчас, как наркоман — от дозы до дозы. Решили не проводить эти фекальные шествия в честь Бандеры. Мы решили оставаться не идиотами, а людьми. И за это нас убивают — уже тысячу дней.

На нас послали всю эту майдановскую кодлу, которую не знали, как спровадить из Киева. Им показали врага, дали в руки оружие, и сказали «убей!». Бедные майданутые олигофрены. Сейчас они убивают уже по двум причинам: ибо привыкли к убийствам, и оттого, что им платят зарплату. Они прекрасно знают, что не смогут найти иную работу в стране, которая когда-то называлась Украиной. Мы смогли выстроить линию защиты, у нас нашлось много крепких мужиков, готовых взять в руки оружие. За свой дом. За свою семью. Тысяча дней…

Мы отличаемся от них тем, что они убивали, и убивают, наших стариков, наших детей. Гражданских. Еще ни один военный ДНР не убил ни одного ребенка в Виннице или Жмеринке. Для них же это стало этической нормой — уже тысячу дней.

Если я в 2014 хотела отгородиться от этого поветрия «Уйти в Европу», которая их, в принципе, вполне закономерно послала, отчего они сами в непонятной злобе… То сейчас, после стольких убийств, я с этими людьми вообще мало чего хочу иметь общего.

Эта тысяча дней лишь укрепила меня в правильности моего личного тогда, в 2014 решения, что с этим государством лучше вместе не быть. Они деструктивны: не потому, что деструкция их конек, а потому, что предатели, захватившие киевский трон, исполняют указания издалека. А их хозяевам нужна не сильная Украина, а конфронтация у границ России. Ничего личного, чистая геополитика. Тысяча дней.

Но мы и сами многое смогли. Мы организовали социальную систему. Мы смогли выстроить массу институтов власти. Мы… да тут долго перечислять можно. Да мы им даже уголь продаем, на что и кормим наш бюджет. А они, хоть и орут, что мы унтерменши, но утираются. Покупают.

Несколько общественных организаций предложили поставить свечу на подоконник девятого января, в половину пятого. Что же, не самая плохая идея. Поставь свечу — вспомни эту тысячу дней.

Дарья Тимощук, МИА Новороссия

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В ЛНР не исключают, что трое украинских дезертиров могут стать ополченцами

“Рядовой и офицерский состав ВСУ не изъявляет желания продлевать контракты на военную службу. В связи с этим в подразделениях ВСУ отмечается падение уровня воинской дисциплины, исполнительности и увеличение числа случаев самовольного оставления мест несения службы военнослужащими по окончании контракта”,

“Мы предполагаем, что они скоро пополнят наши ряды”,

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что пропавшие в Донбассе украинские военные могут перейти на сторону ЛНР.Ранее пресс-центр “АТО” сообщил, что трое украинских военнослужащих одной из воинских частей у линии разграничения в Донбассе не вернулись к месту расположения подразделения, связь с ними отсутствует. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что Минобороны Республики не располагает информацией о пропавших в Донбассе трех украинских военных, среди пленных их нет.— заявил Марочко.Он предположил, что не вернувшиеся с “очередной вылазки” трое украинских военных дезертировали.— подчеркнул представитель оборонного ведомства ЛНР.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Что прямо сейчас происходит на линии фронта? (ВИДЕО)

На линии фронта в южных районах ДНР отмечается обострение военной обстановки. О том, что там происходит сегодня, 9 января 2017 года, с места событий рассказали бойцы Народной милиции ДНР. Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР. Читайте также: Следующий майдан на Украине будет вооруженным, — эксперт

К оглавлению | Источник: rusvesna.su