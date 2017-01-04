Сводки от ополчения Новороссии 04 января 2017

«Контур безопасности. Генерация ДНР» — так называется новая книга бывшего руководителя МГБ Донецкой Республики Андрея Пинчука, которая выйдет в конце января в Москве.

«ПолитНавигатор» публикует с разрешения автора отрывки одной из глав мемуаров («СБУ как диагноз»), где рассказывается о репрессиях украинских карательных органов против жителей Донбасса.

— Куда его?! К нам?

— Нет, в аэропорт. Хотя нет, лучше на штаб к «азовцам».

— В интернат или лодочную?

— Лодочную.

Бригада «Азов» в Мариуполе располагалась в нескольких местах. Штаб — в здании школы-интерната на левом берегу города в Орджоникидзевском районе, остальные в помещениях одной из лодочных станций «Ильича» Приморского района.

Конвоирующий задержанного молодой боец «Альфы» (официально именуемой Центром специальных операций по борьбе с терроризмом и защите участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов СБ Украины) с некоторой брезгливой жалостью посмотрел на спотыкающегося на ходу сепаратиста.

Явный работяга с всклоченными волосами, ошалелой улыбкой и текущей из разбитого носа юшкой не производил впечатления злодея. Что с ним будет дальше, сотрудник уже знал. Но приказ есть приказ.

«Альфонсу» следовало поторапливаться. При управе их было всего четверо, прикомандированные бойцы работали по своему плану, а заданий много. Конечно, главным силовым хребтом были не кадровые сотрудники, а «Азов» со «Святой девой Марией», но и ему работы хватало.

* * * *

После захвата дончанами здания областного управления СБУ местные сотрудники в Донецке и области еще какое-то время находились «на квартирах», занимаясь, в основном, Интернетом и ожидая команды. Только с середины июня и в течение последующего месяца из Киева по нарастающей шли приказы передислоцироваться в Мариуполь. Кто-то поехал, кто-то нет.

Там управление СБУ по Донецкой области расположилось в 4-этажном административном здании Главного отдела СБУ по адресу: ул. Георгиевская, 77. Именно оно стало центром активности спецслужб Украины в отношении ДНР.



Мариуполь, улица Георгиевская, 77, административное здание Управления СБУ по Донецкой области

Первоначально исполняющим обязанности руководителя управления был назначен сильно пьющий ветеран военной контрразведки полковник В. Н. Лизогуб.

При облуправлении сразу же сформировали четыре вооружённые оперативные группы из сотрудников, которым была поставлена задача выявлять и задерживать на территории Старобешево, Угледара, Новоазовска лиц, причастных к ДНР.

И вот тут сотрудники СБУ вслед за всей Украиной погрузились в пучину буйного безумия.

СБУ было тесно скооперировано с батальонами «Святая Мария», «Азов» и «Днепр», и его оперработники сполна познали вкус крови.

Если в мирное время «сепаратистами» в Службе безопасности Украины занималось подразделение по защите национальной государственности, то в новых условиях данная задача, как и работа против России, была определена для всех без исключения подразделений украинских спецслужб.

В так называемом «Донецком» управлении СБУ особую ретивость в данном вопросе проявлял отдел контрразведки под руководством Александра Хараберюша, искренне ненавидящего ДНР и Россию, лично участвующего в боевых выходах против ДНР, сладострастно пытавшего и расстреливающего ополченцев. Фактически начальники давали пример подчиненным.

Крайне усердствовали заместитель начальника управления С. Житенёв, начальники секторов Д. Лисун, А. Яценко. Некоторые даже «нашли себя» в пытках, приобретя индивидуальную специализацию. К примеру, капитан Ляшко А.А. (что фамилия с людьми делает?) виртуозно освоил комбинацию воды и электрошока.

Именно эти люди организовали изощренную систему пыток пленных и гражданских, подозреваемых в симпатиях к ДНР.

Только по официальной статистике отдела контрразведки в одном этом подразделении с мая по 15 ноября 2014 года сотрудниками осуществлено 60 задержаний активистов ДНР, реализовано 4 уголовных дела по ст.111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена), 1 — по ст. 114 УК (шпионаж), более 20 дел — по ст.258 прил.3 УК (участие в террористической деятельности).

В связи с плохой звукоизоляцией в здании СБУ (разветвленная сеть вентиляционных каналов) звуки пыток были слышны практически по всем помещениям, из-за чего многие сотрудники вынуждены были покидать здание во время истязаний.

Наиболее изощренные пытки, требующие спецоборудования, либо при которых предполагалась смерть мучаемых, проводились на базе батальона «Азов» в аэропорту Мариуполя или других объектах. Другим новшеством, взятым данными персонажами на вооружение, стало задержание случайных гражданских для дальнейшего обмена на пленных украинских военных.

На этом фоне такие шалости, как, например, указание подчиненным от начальника экономического подразделения А. Бабака о вымогательствах на блокпостах с владельцев машин, перевозящих металлолом, зерно и другие товарно-материальные ценности в мариупольский порт (1000 гривен с одной автомашины с углем и 500 гривен — с металлоломом), выглядели не такими значительными.

Вошедшие во вкус палачи были серьезно расстроены активностью Военной прокуратуры, которая очень мягко, но все же иногда задавала вопросы по жалобам отдельных потерпевших.

Так, осенью 2014-го был даже задержан один из старших оперработников, подполковник Василий Богач, с которого при похищении человека в магазине «Амстор» стянули маску. Через день труп похищенного был найден на одной из улиц города. Случайные прохожие и знакомые убитого опознали преступника, что было подтверждено записью с одной из камер видеонаблюдения, и прокурорским ничего не оставалось, как задержать негодяя. Правда он быстро был освобожден и просто выведен «в распоряжение», но СБУшников возмущало даже «такое потворство сепаратистам».

Однако многие оперработники, боясь неизбежной ответственности за содеянное в дальнейшем, пошли по пути наименьшего сопротивления. Чтобы иметь возможность отчитаться перед руководством за проделанное, но как-бы не марать руки в крови, они свою активность перенесли в Интернет, что приветствовалось как форма информационно-психологического воздействия.

Создавались безостановочные ресурсы, типа «Новостидонбасса», «Новые порядки» ДНР», «Голоса жителей Горловки» и множество других.

В качестве отчетных мероприятий стала выступать организация митингов «против ДНР» и в поддержку Украины.

В то же время, помимо самостоятельной активности в Интернете, сотрудниками стала проводиться карательная работа и в отношении их информационных противников. Например, Олег Селиверстов, заместитель начальника отдела национальной государственности, вступив в полемику на одном из форумов с мариупольской активисткой ДНР и потерпев в риторике оскорбительное поражение, решил отомстить. Девушка Ольга была им установлена, задержана и подвергнута пыткам.

* * * *

…«Альфовец» с задержанным подъехали к зданию, в котором теперь размещалось управление СБУ в Донецкой области. Ни на одной из баз «Азова» сепара не приняли, заявив, что вопрос не согласован с руководством. Созвонившись с отделом контрразведки, который был инициатором задержания, решили привезти задержанного в управу.

Водитель, объехав центральный вход на Георгиевской улице, заехал на территорию управления со стороны запасных ворот с Центральной. Проехав навес, под которым располагалось несколько служебных автомашин, столовую и спортзал, где сейчас жили прикомандированные «альфовцы» из других управлений, остановился у торцевого входа. Боец за локоть вытащил сепаратиста, руки которого были зафиксированы за спиной наручниками. Тот не сопротивлялся. Взгляд тусклый, голова при ходьбе безвольно качается.

Зашли внутрь и, пройдя вход в актовый зал, подошли к помещению оперативного дежурного, которому конвоир сообщил о том, что задержанный доставляется к Хараберюшу. Офицер понимающе кивнул.

Прошли мимо кабинетов сотрудников экономического отдела и сектора защиты гостайны, приостановились у дверей зама начальника управления Житенева, который выходил и помещения. Пропустив Сергея Викторовича, пошли дальше.

Подойдя к лифту, «альфонс» нажал кнопку вызова, поднялись на третий. Только выйдя из лифта, сотрудник понял, что ему нужен был второй, а не третий этаж. Но лифт уже уехал.

Повернув от правого крыла здания, где размещался отдел оперативно-технических мероприятий, из-за чего вход в него был перекрыт дверью с цифровым замком, пошли по коридору к боковому лестничному маршу. В это время из двери отдела «прослушки» вышел начальник подразделения полковник Меркулов. Он был хмур и озабочен. На днях один из лучших его сотрудников, майор Паламарюк скоропостижно скончался от инфаркта.

Спустились на второй этаж. Здесь располагалось руководство, поэтому было тихо. Прошли кабинеты Лизогуба и замов, начальника информационно-аналитического отдела и кабинеты следователей. Дальше располагались туалеты и лифт, которым до этого так неудачно воспользовались.

Пройдя небольшое фойе и еще один межэтажный лестничный пролет, подошли к кабинетам контрразведчиков. Боец знал, где сидит Хараберюш, поэтому, постучавшись, вошел, заведя задержанного.

— Александр Иванович, разрешите?

— Да, заходи, — пробурчал Хараберюш, сидевший за столом.

— Александр Иванович, вот человек, которого «Азов» не принял.

— Да знаю, мы ж с тобой по телефону говорили.

— Ну что, урод, попался?! — с этими словами начальник контрразведки встал из-за стола, подошел к задержанному и коротко, без замаха ударил в солнечное сплетение. Тот глухо охнул и опал на пол, откуда скрючившись, стал тихонько постанывать.

— Давай-ка бери это дерьмо и тащи в кабинет к Иллющко. Яценко сейчас туда подойдет.

Сам Хараберюш вышел из здания, сел в свою черную «тойоту» и уехал «на оперативную встречу».

Сепаратиста заволокли в кабинет рядом. Через минут десять вошел Яценко.

— Артем Сергеевич, нужна помощь?

— Да, задержись. Пригодишься в работе.

Майор Яценко, молодой офицер 1980-го года рождения, раньше работал в военной контрразведке, имел классическую военную выправку и педантичный подход к служебной деятельности.

Вместе с ним был сотрудник из отдела по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Ярослав Вапельник. Вапельник входил в оперативную группу «Угледар» и непосредственно занимался ДНРовцами. Первичная информация, на основании которой был задержан преступник, была от его источника, в отчет это могло пойти как совместная операция, так что следовало дожимать.

Яценко, как «мозг» мероприятия, в целом предпочитающий интеллектуальную составляющую работы, старался без необходимости не усердствовать в пытках, поэтому основная нагрузка сейчас ложилась на Ярослава.

Важно было разобраться с информацией о деятельности одного из лидеров ячейки местных сторонников ДНР Владислава Куклина. Яценко еще раз просмотрел документы оперативной подборки и задумался.

Самыми значимыми из собранного были оперативно-технические материалы под кодом «12» (прослушивание мобильных телефонов). В ходе них также проводились мероприятия «17» и «Радий» по позиционированию абонентов на месте (определению местоположения). Для этого за трясущимся сейчас перед ним ничтожеством даже гоняли служебную «опель-астру» с установленным на ней комплексом спецтехники «Варан». После того, как «опель» сломался, пришлось ходить на поклон в ОТО (оперативно-технический отдел) и просить сменную черную «део нексию».

Начали допрос. Несколько биографических вопросов и далее позиции про антигосударственную детальность. Допрашиваемый ожидаемо все отрицает.

Яценко лично ведет протокол. Он надеялся возложить эту рутину на Александра Ляшко, который, помимо оперативной работы, также выполнял функции дознавателя. Однако старший оперуполномоченный на особо важных объектах 1-го сектора контрразведки Ляшко сейчас был за пределами здания, и пришлось бумаги составлять самому. Отсутствие Ляшко было досадным еще и потому, что при допросе, как это было в последнее время регулярно, предполагались пытки, а Александр Александрович со своим военно-полевым телефонным аппаратом ТА-57 творил просто чудеса.

Иногда буквально нескольких проворотов ручки, посылающей ток в нужные части политого до этого водой тела допрашиваемого было достаточно для полнейшего и искреннего признания.

Ну, сам, так сам. Приступим.

Артем Сергеевич подошел к угловому шкафу, в котором по общей договоренности хранились необходимые средства. Следовало выбрать инструментарий, соответствующий объекту дознания. Нельзя было недожать или слишком быстро обнулить фигуранта, так как тогда вся проведенная работа тоже обнулялась.

Открыл шкаф. В небольшом открытом сейфе на верхней полке лежало несколько упаковок феназепама, часть из которых были уже пусты. Нет, не то. Трехлитровая банка с медицинским спиртом не случайно соседствовала с большой клизмой. Яценко поморщился. Эксперименты с клизмой допрашиваемому медицинским спиртом вызывали у него отвращение. Поить его он тоже не собирался. Задумчиво покрутил в руках шокер. Возможно, чуть позже.

На нижней полке стопка старых полотенец для пытки водой. Воспользуемся, если ничего больше не поможет. Просто лень тащить урода в санузел, да и полы там потом всегда мокрые, сотрудники жалуются. Опасное бритвенное лезвие. Для Артема до сих пор было удивительным, насколько нанесение серии надрезов на лице, которое для мужчин было далеко не самым убедительным аргументом, потрясающе воздействовало на психику женщин, заставляя их говорить буквально все что нужно. Но сегодня у нас мужчина. Кровоостанавливающие жгуты тоже, скорее всего, не понадобятся.

Еще раз, окинув работягу взглядом, он решил, что тут достаточно будет асфиксии. Отодвинув несколько коротких резиновых дубинок, достал плотный полиэтиленовый пакет и гарроту (инструмент для удушения человека. Имеется два основных применения: орудие казни и пыток и вид холодного оружия. Изготавливается обычно из прочного шнура длиной 30–60 см с прикреплёнными к его концам ручками), подал удавку Вапельнику и накинул пакет на голову сепаратиста.

* * * *

Мариуполь отдавался на разграбление экстремистам. Киевским властям было абсолютно наплевать на местное население. Они прекрасно знали настроения народа и искренне ненавидели его.

Батальоны «Азов» и «Святая Мария» стали настоящими хозяевами новой украинской столицы Донбасса.

Батальон «Святая Мария» насчитывал всего около 100 боевиков из числа жителей Донецкой области, и был сформирован на основе батальона «Шахтерск», расформированного в июле 2014-го за массовое мародерство.

В дальнейшем батальон вновь расформируют, и на его базе создадут не менее известную роту «Торнадо». Одним из командиров всех этих подразделений являлся бывший донбасский криминальный авторитет (город Торез, ДНР) Руслан Онищенко, известный под кличкой «Абельмаз». Даже по дырявым и резиновым законам он перешел все пределы в пытках, убийствах, извращениях, мародерстве. Он, в свою очередь, подчинялся другому заметному донбасскому персонажу по фамилии Кропачев, который контролировал целый ряд незаконных пунктов добычи угля («копанок»).

Бойцы этих националистических формирований терроризировали местное население грабежами, убийствами и откровенным беспределом. При этом органы милиции Мариуполя отказывались даже принимать заявления пострадавших от произвола, не говоря уже о проведении расследований.

В городе процветали похищения бизнесменов и богатых людей с дальнейшим (через 2–3 суток) их освобождением за выкуп (размеры выкупа достигали нескольких миллионов гривен), ложные обвинения обеспеченных жителей в пособничестве «сепаратистам» с арестом и последующим за этим разграблением их собственности (магазинов, складов, офисов и т. п.).

Весьма распространены были мошеннические действия по вымогательству денег у родственников военнослужащих ВСУ, попавших в плен, навязывание «крышевания» владельцам магазинов и коммерческих структур.

Наряду с этим боевики «Азова», кроме своих командиров, никого не признавали (зачастую даже сотрудников СБУ) и никому не подчинялись.

Бали факты, когда они избивали и сотрудников СБУ. В частности, в начале ноября 2014-го ими беспричинно были избиты заместитель начальника отдела «К» (борьба с оргпреступностью) СБУ в Донецкой области подполковник С. Самойлов, которому сломали множество ребер, и старший лейтенант П. Гавшин. Но высшее руководство всегда было на стороне более ретивых борцов с «пророссийскими сепаратистами».

* * * *

Помимо местных СБУшников, работали по нам все кому не лень. Центральный аппарат СБУ в Киеве, прилегающие территориальные управления.

Другие ведомства тоже не остались в стороне. В службе внешней разведки Украины работу против ДНР сделали приоритетной для всех разведывательных подразделений регионального дислоцирования в составе 5 департамента СВР Украины. К ним присоединились оперативные подразделения МВД, Погранслужбы и других более локальных структур, не говоря уже об активистах многочисленных националистических батальонов и общественных организаций с их олигархическими спонсорами.

Всем им противостояло министерство государственной безопасности ДНР. Думаю, делало оно это успешно. Вплоть до моего увольнения у МГБ не было ни одного провала ценной агентуры, переходов сотрудников на сторону врага и критических утечек информации. Да и знали мы о противнике на порядок больше, чем он о нас. В этом смысле мы, только-только вставая на ноги, на голову опережали противника.

ПолитНавигатор