Сводки от ополчения Новороссии 03 января 2017

Командование ДНР назвало офицеров ВСУ, руководивших обстрелами Новоазовского района в декабре

Оперативное командование ДНР обнародовало данные об офицерах украинской морской пехоты, которые в декабре командовали обстрелами сел Новоазовского района на юге Республики.Досье содержит данные о командире 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, полковнике Дмитрии Делятицком и его подчиненных — командире бригадной артиллерийской группы подполковнике Романе Шостаке и начальнике штаба этой же группы майоре Владимире Воронине.Установлено, что в период с 10 по 20 декабря 2016 года Делятицкий ежедневно отдавал Шостаку и Воронину приказы об обстрелах из тяжелого вооружения сел Саханка и Коминтерново. Огнем ВСУ в Новоазовском и соседнем Тельмановском районах было разрушено свыше 20 жилых домов, 12 получили повреждения кровли и остекления. Одиннадцать населенных пунктов Новоазовского и Тельмановского районов были полностью обесточены.Особо отмечен обстрел Саханки в ночь с 11 на 12 декабря, в результате которого в селе были повреждены здания общеобразовательной школы, столовой, дома культуры, почтового отделения, пожарного депо и котельной. Журналисты российских и республиканских телеканалов, прибывшие в Саханку для фиксации последствий обстрелов, также оказались под огнем: он был открыт с позиций 36 обрмп, как только из села выехали наблюдатели ОБСЕ.Отмечается, что действия украинских командиров могут быть квалифицированы как пропаганда войны, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид и насилие над населением в районе военных действий.

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Опубликованы снимки с могилы Арсена Павлова (ФОТО)

79 дней спустя на могиле Арсена Павлова, легендарного Моторолы, командира батальона «Спарта», побывала киевская журналистка Оксана Шкода. Оксана Шкода принадлежит к антифашистскому и антимайдановскому движению и была вынуждена покинуть Украину ещё в 2014 году. Сейчас Оксана проживает в Москве. Могилу Моторолы посетила, приехав в Донецк на новогодние праздники. Как видно, несмотря на то, что принятые у православных даты поминовения прошли, могила завалена цветами и венками от сослуживцев, боевых товарищей и просто благодарных жителей Донецка.

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А тем временем на дебальцевском направлении …

Пресс-служба Петра Порошенко распространила кадры предновогодней поездки украинского президента на Донбасс в компании сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма. Особый интерес в ролике представляет выступление сенатора Грэма. Американец, обращаясь к солдатам – участникам т.н. АТО, обещает заставить Россию платить по счетам за «агрессию».

В этот момент кисти сенатора совершают необычные движения, напоминающие мытье рук. Теперь пользователи Сети гадают, что означают жесты американца.

«Это типичный жест «ожидания прибыли». В данном случае, говорящий смотрит на окружение, как на источник прибыли, как бы помягче… как на буратин. Он предполагает, что вокруг не слишком компетентные жертвы, на которых будет не сложно нажиться», — сказал «ПолитНавигатору» экономист Александр Дудчак.

А экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, посмотрев видео, озвучил худший прогноз: «Война. Продолжение. Уроды», — кратко прокомментировал политик.

Стоит отметить и тот факт, что Разведка Донецкой народной республики установила прибытие 200 снайперов для усиления позиций силовиков на Дебальцевском направлении, такое заявление сделал в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.



«В район Жованки отмечено прибытие двух снайперских рот противника в количестве 200 человек для дальнейшего усиления подразделений ВСУ на Светлодарской дуге», – отметил Басурин.

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Под Донецком 2 военных ВСУ убиты, 2 ранены из-за «неосторожного обращения с оружием», — штаб «АТО»

«В Донбассе двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли и еще столько же были ранены в результате неосторожного обращения с оружием», – утверждает пресс-центр штаба так называемой антитеррористической операции «АТО». Соответствующее сообщение было опубликовано вечером понедельника 2 января на странице штаба в Facebook. «2 января 2017 в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения “АТО”, вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения. По данному факту проводится следствие. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в записи. Сложно представить, что именно должно было происходить, чтобы сразу четверо военных неосторожно обращались с оружием и чтобы это закончилось двумя смертями и двумя случаями увечья. В целом новогодние праздники не прошли для украинских оккупантов на Донбассе бесследно. Как сообщала «Русская Весна», 1 января в ходе пьяной перестрелки в Волновахском районе на оккупированной территории ДНР был убит украинский военный. А Народная милиция ЛНР сообщает, что ВСУ в новогоднюю ночь из-за отравления алкогольным суррогатом и неосторожного обращения с оружием и взрывчатыми веществами потеряли в зоне так называемой «АТО» семерых военнослужащих, пять получили ранения, еще трое ослепли.

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Новости Донбасса: ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

По району села Калиновка с направления поселка городского типа Луганское из минометов калибра 120 мм и 82 мм было выпущено в общей сложности 24 мины.

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