«Да здравствует коммунистическая партия Израиля»! Так, как правило, заканчивает интервью Александр Колпакиди, историк спецслужб. Шутник Александр Иванович известный, но очень серьёзный по глубине взгляда на события как прошлого, так и настоящего. По факту государство евреев стало профашистким… И не просто так Краснодарская улица в Киеве в 2022 году получила имя одной из основателей израильского государства - Голды Меир.

Колпакиди (на фото первый, СВОЙ) знает подноготную не только спецслужб. Биографию «великого» Ивана Ильина рассказывает с нескрываемым смехом. Ни одного поступка, достойного настоящего мужчины! Из «Русского научного института» с приходом к власти фашистов были изгнаны все, кто проявил хотя бы малейшую симпатию к Советскому Союзу. Ильина не просто оставили, а даже повысили до вице-президента. Но вскоре выяснилось, что тратить рейхсмарки от министерства Геббельса на прокорм этому философу – деньги на ветер. Как смеется Александр Иванович, нашёлся парень из гестапо, который дал философу сапогом под зад. Понятно, что образ, но точный. Все, кто был хотя бы чуть заподозрен в антифашизме, шли в концлагеря. Ильину же позволили взять в Швейцарию не только своё барахло, но и библиотеку.

И вот, говоря о присвоении ВПШ РГГУ имени Ильина, Колпакиди, опять же с хитрым юмором, сказал:

- Чувствую, что тут не обошлось без моего любимого Израителя…

Не обошлось… Но пока о самом скандале. В пику студентам ВПШ, выступившим против позорного для Родины имени, команда «Царьграда» пишет:

«Так, известный историк-антифашист Александр Дюков, прежде не замеченный в симпатиях к правым консерваторам, объективности ради приобрёл несколько томов Ильина, относящихся к периоду Второй мировой войны, и скрупулёзно изучил его мысли. Будучи ведущим специалистом по истории коллаборационизма, Дюков лучше, чем кто-либо другой, мог обнаружить в сочинениях философа симпатии к гитлеровцам, в которых с маниакальным упорством пытаются обвинить Ильина. Историк Дюков изучил труды Ильина и сделал свои выводы. Состава "преступления", вменяемого Ивану Ильину организаторами и активистами диффамационной информационной кампании, Дюков не просто не обнаружил, а, напротив, признал, что философ поддерживал советское Верховное главнокомандование и обличал нацистов».

В Швейцарии гестапо работало как у себя дома. То, что «обнаружил» и «признал» Дюков, привело бы Ильина на виселицу, в лучшем случае - в концлагерь. Да и сам этот историк кто? В 2004 году окончил Историко-архивный институт РГГУ. Защитил дипломную работу по теме «Становление и развитие системы управления советским партизанским движением, 1941–1943 годы». Спаразитировал на славной истории СССР! А последние его "изыскания" уже полностью антисоветские, прямые нападки на Ленина и советскую национальную политику. Но, конечно, в строгом соответствии с казенной официозной историей. С «галошами» советской промышленности и прочим бредом (на фото Дюков, в доску не НАШ, в центре).

Дугина Александра Гельевича, постоянного член Изборского клуба, назначенного директором ВПШ имени Ильина, антисоветчиком не назову. Слишком умён и хитёр этот «крайне правый». Но с Дюковым они заединщики, что видно хотя бы по отношению к Ильину. Кто стоит за ними?

Вот мы и подошли к «любимому» Александра Колпакиди. Он назвал изначальную фамилию Кириенко. «Заводские настройки»… Но шутки в сторону!

Ещё на переломе столетий мы тщательно изучали основополагающие работы Концепции Общественной Безопасности. Например, «Приди на помощь моему неверью… О дианетике и саентологии по существу: взгляд со стороны». Аналитика Внутреннего Предиктора СССР. Издано в 1998 году в Санкт-Петербурге. 221 страница. Речь про науку Лафайета Рональда Хаббарда (США), с пятидесятых годов прошлого века выросшую в международное движение гностического типа. Эффективнейшая «штука»! Менеджер, прошедший курсы саентологии, способен принимать решения в разы быстрей, чем обычный человек. Недостаток один – эта наука напрочь лишена нравственности! Только успех… Так вот, уже «во время оно» было известно, что Сергей Кириенко, назначенный Борисом Ельциным исполняющим обязанности премьера России, в 1994 году прошел курс обучения в американской тоталитарной секте "Саентология". Не секрет и то, что Сергей Владиленович – последователь российского философа Георгия Щедровицкого, основателя Московского методологического кружка. Участники этого кружка нацелены на изменение реальности вокруг себя и уверены в том, что общество можно программировать. Оказывается, можно, да ещё как! В этом убедился каждый советский человек на собственной шкуре. Щедровицкий начинал работу в конце 1950-х, продолжал ее во время хрущевской оттепели, брежневского застоя и горбачевской перестройки. Умер философ в 1994 году, но школа Георгия Петровича эффективно работает. Про самого Щедровицкого плохое не скажешь – он создал ТЕХНОЛОГИЮ. Это просто инструмент. Ведь той же лопатой можно грядку вскопать, но можно и голову соседу проломить. Всё дело в нравственности обладателя инструмента.

По представлениям Щедровицкого, мышление – это высшая инстанция. Люди «работают» на его основе, как компьютеры работают на основе операционной системы или программы. В этой связи методологов интересовала педагогика. «В системе педагогики появляется особая специальность педагога-проектировщика, разрабатывающего модель-проект человека будущего общества», – рассуждал основатель Московского методологического кружка. Разве плохо? Но опять же дело в нравственности: какую модель-проект избрали! Человек представлялся методологам неким подобием машины, которую можно и нужно запрограммировать под определенные функции. Это называлось «социальной инженерией». Как воспользовались технологией – видим по системе образования и не только…

С помощью специальных игр «кружковцы» заражали своими идеями других – как правило, это были управленцы, ученые, педагоги. Они не скрывали своего желания влиять на решения властей. Кружок был вполне открыт. Но «программу», на которой он работал, её «язык» понимали только посвященные.

Убеждён, что последователи Щедровицкого сыграли свою роль в ходе перестройки 1980-х годов: к тому времени через «игры» прошли тысячи людей.

Сын Георгия Щедровицкого Петр лично консультировал Сергея Кириенко. Надо полагать, не бесплатно и не за счёт Кириенко. Петр Щедровицкий занимал пост советника главы «Росатома».

На практике воззрения методологов реализуются непривычно для советской школы. Во время игры ее участники находятся в стрессовой ситуации, они должны постоянно преодолевать себя и решать проблемы, которые часто создаются искусственно. Ещё в советское время игры проводились даже по заказу министерств и ведомств, которые искали решения для реальных проблем. Эффективно решили? Методологи не скрывали, что воля заказчика для них законом не является. Заказчик мог оказаться лишней фигурой. К примеру, работали в свое время с бывшим премьером Украины Арсением Яценюком и бизнесменом Михаилом Прохоровым, когда тот возглавил партию «Правое дело». Оба политика проиграли! В методологическом плане эти эксперименты могут быть признаны успешными, а вот в созидательном труде – нет. Практика в системе ценностей «кружка» - вещь не самая важная, мир мыслей и схем – первичнее. В представлениях «игроков» мир их мыслей и схем реален. Вот вам и подноготная суть спора об Ильине. Либо взять идеи, уже апробированные на практике целой Цивилизацией СССР-Русь, либо устроить бесплодный философско-интеллектуальный «онанизм».

Методолог всегда пробует изменить реальность в нужном русле. Он может проверить конструкцию на прочность искусственным кризисом, попробует написать программу для общества. Не наигрались программами? Среди прошедших промывку мозгов в «школе Щедровицкого» мы найдем не только Кириенко, но и Суркова, Володина, Ходорковского, Мизулину, Кургиняна...

«Компашка» солидная! Вот строчка информации от 28 мая 2022 года. «Сегодня третий день суперфинала "Лидеры России". Подъехала тяжёлая артиллерия: Орешкин, Дюков, Кириенко и ещё 30 наставников». Вот кто готовит нам будущее! Среди «наставников» найдём Грефа и других «эффективных менеджеров», беззастенчиво терзающих Россию.

Кто забыл Максима Орешкина, напомню: в 2002 году окончил бакалавриат, а в 2004 году — магистратуру Высшей школы экономики. Если забыли, напомню и то, что ВШЭ – проект ЦРУ. «Вышка», как её называют студенты, создана указом Е. Гайдара. Вот так и шагаем – от национальной измены до Тимура Иванова и его команды… Орешкин с 30 ноября 2016 по 21 января 2020 — министр экономического развития РФ. Далеко шагнули?

Настоящие герои нашего времени – студенты ВПШ РГГУ, которые встали на защиту Родины, восстав против «присвоенного» их ВУЗу имени национального предателя. Это СВОИ, НАШИ, наше будущее. Особенно мне, чеченцу, дорог Фёдор Гудков, который буквально РОДНОЙ. Такой Рус родной и для всех «малых» народов Великой Руси, насильно разогнанных по национальным закуткам. Он родился в Славянске. Именно здесь 12 апреля 2014 года началось прямое вооруженное сопротивление Русского народа против национального унижения. Именно здесь, на берегу реки Тор в 1676 году возведена русская крепость с одноименным названием.

Напомню и вчерашнего героя Игоря Стрелкова, который стал тогда министром обороны восставшего народа. Подъём духа народа был неимоверным, враг бежал. Но в итоге Славянск Стрелков сдал. Его ли вина? Привёз этого командира православный олигарх Константин Малофеев, создатель Группы компаний «Царьград» и телеканала «Царьград ТВ». Отсюда и судьба «народного министра», которого многие бойцы считают предателем. Он не предатель, а ведомый теми, кто за забором известного клуба, красивыми словами «Царьграда» о величии Русского Духа скрывает идею «Москва – Третий РИМ». Губительный, бесплодный проект от рабовладельческой Византии и РПЦ!

…Не по интернету или телевидению я знаю обстановку, в которой трудовой народ нашей Украины взялся за оружие. Привозил продовольствие для бригады Алексея Мозгового, тёплую одежду и даже коврики, чтобы ребята не простудились в окопах. Чувствовал боевой Дух непобедимого Народа! Не стеснялся слёз, когда девочка, получив сгущенку из солдатского пайка, спрятала её: «Сладенькое, это на Новый год»! Рассказал костромичам и мы опять собрали деньги, купили мёд, конфеты, другие сладости и отвезли туда детям.

У нас, народов Русской цивилизации, навигационный код прописан с огромным размахом как в прошлое, так и в будущее. Тем, кто верит в «обрезанную» до тысячи лет историю Руси, искренне не понять, какой она была в прошлом и станет в будущем. Сотни тысяч лет не вписываются ни в мозги, ни в сердце! Наша МЕТОДОЛОГИЯ – ПРАВДА! Она бекомпромиссна, в итоге любого противостояния ПОБЕДОНОСНА. Во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи Владимир Путин припомнил афоризм российского фельдмаршала XVIII века Миниха: "Россия - это такая страна, которая напрямую управляется Богом, потому что, если это не так, непонятно, как она вообще существует". Владимир Владимирович уточнил, что Россия существует благодаря русскому и другим народам, населяющим эту территорию. Народ должен стать Ставкой Верховного Главнокомандующего в Битве Конца, а не «методологи»!

…В День международной солидарности трудящихся 1 мая нынешнего года Андрей Девятов, советский разведчик и небополитик, на ресурсе «Улица правды» выступил с разъяснением под заголовком «ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НАШЕЙ ПОБЕДЫ». Цитирую финал:

«Наша победа: "Удел России - Всемирность", это возвращение к мечте человечества и ставка на солидарность, а не на индивидуализм.

Ставка на справедливость, которая выше закона;

Ставка на духовное, которое выше материального;

Ставка на общее, которое выше частного;

Ставка на служение, которое выше владения;

Ставка на власть, которая выше собственности».

Что бы и кто ни говорил, какого бы «имперского» Ильина нам ни всучивали, СССР продемонстрировал на практике торжество и силу НАРОДНОЙ ПРАВДЫ. Это опыт, с которым спорит только идиот или враг народа.

Эдуард Наипов,

Кострома