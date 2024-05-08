Были геологические эры земли т.е. была архейская эра, потом протерозойская эра и т.д. Начиная с 1.8 млрд. лет назад земля имела не только изначальные горные породы, но кору выветривания. Т.е. в периоды, когда на земле было много углекислого газа, осадки воды, растворяя цэ о два превращались в угольную кислоту аш два цэ о три, эта кислота вытесняла кислоту кремневую из всех базовых пород, и они изменялись до породы более рыхлой, до коры выветривания. Наиболее интенсивно такие процессы прошли в начале девона и в конце триаса (В. П. Петров). Но они идут постоянно, самые молодая кора выветривания в тропиках и вблизи промышленных зон. Вблизи промзон воздействие химического выветривая во много раз сильнее, чем в самые активные геологические эпохи земли. Эта важная информации появилась официально лишь недавно, как идея глобального силикатного выветривание от американских ученых. Это выветривание они называют важнейшим регулятором температуры земли, т.е. учёные Массачусетского университета через климат пришли к такой глобальной геохимической модели. До них в 70 годы прошлого века похожую модель геохимии нам нарисовал В. П. Петров в науч-поп. работе - Рассказы о белой глине. Т.е. Петров глинами занимался, а это часть коры выветривания, глина окончательный продукт процесса. Занимаясь глиной, Петров, изучил коры выветривания земли и показал периоды активного корообразования. Он походу книги рассуждает о том, какой реагент давал возможность образования коры выветривании с глубиной до ста метров, но определенно ответить на этот вопрос не смог. Ученые не сильно задавались причинами метасоматоза горных пород, поскольку их интересовал конечный результат - рудные месторождения. А, например, месторождения рассыпного золота находили, там, где было много поваленного гниющего леса, так выяснили что лигнин дерева ускоряет разрушение золотоносных пород, способствует выделению золотого песка. Петров тоже, где то соглашался с общей идеей воздействий почвы, растений, угля на выветривание, но на глубину 100 метров, скажем, гранита, это невозможно. Так Петров приводит в пример базальные сланцы под кварцитами протерозоя на гранитах архея, когда и почвы не было. Т.е. срез где внизу граниты, выше сланцы и на них кварциты. Граниты, бывшие в архее, выветрились до кварцитов уже в следующую геологическую эпоху с промежуточным результатом в виде базальных сланцев. В этих сланцах были видны продолжения пегматитовых жил, т.е. вулканических выбросов в толще пород. В кварцитах мы, конечно, таких продолжений не увидим, но промежуточном положении метасоматоза пород – базальных сланцах оно есть. Позднему пониманию причин выветривания послужило само неудачное название, этот процесс можно назвать размачиванием пород, а не выветриванием. Мы гранит на глубину сто метров никаким ветром не выветрим до кварцита, таким ветром мы его можем только до песка разнести, но и то из зерен гранита, а не кварца. Размачивая гранит углекислотой с водой можем получить все ступени метасоматического изменения пород.

Эти логические цепочки, только внешне кажутся простыми и понятными, офисная гео. наука до сих пор, в лице практиков из науки, от таких измышлений просто абстрагирует. Я перехожу к практическим примерам.

Так злободневный красноярский могильник РАО честно освещает московский учёный, кандидат наук К.Е. Серебряков, он пишет – выбранное место расположения могильника абсолютно непригодно для захоронения РАО из-за трещиноватости архейских гнейсов, той породы, в которой захоронение производится. Серебряков предполагает, что трещины в гнейсах образовались из-за тектоники (движения) литосферных плит и говорит, что местная геология тектонику плит не признаёт, что вполне возможно. Я же к этому добавлю, что местная геология не признаёт саму архейскую эру, т.к. все официальные рассказы о геологии Красноярского края начинаются с кембрия, т.е минимум 1.5 млрд. лет истории земли отсутствуют как данность. В результате красноярский могильник РАО заложен не там, где надо, но не будем о грустном.

Красноярский самородный учёный, Авак Авакян, который заставил меня волноваться такой сугубо специфической темой, занимался морфологией пород ближайших к Красноярску горных образований - двуглавой Гремячьей гривой и Дрокинским нагорьем. По форме Дрокинская гора является точной копией Гремячьей гривы. Главной породой скал Гр. гривы является андезитовый порфирит, а Дрокинская гора сложена из красной породы, состоящей из зёрен кварца погружённых в оксогидроксиды железа. Коричнево-красный порфирит Гр. гривы представляет собой сросток кристаллов полевого шпата. В ходе выветривания, кремниевые кислоты при гидролизе силикатов порфирита образуют вначале опаловый цемент, а после кварц. Так естественным путём за ярды лет получается порода из зёрен кварца, погруженных в цемент гидроксидов железа (вторичный кварцит). Этот анализ позволил Аваку сделать ряд дочерних открытий, которые в условиях малой известности названных скал Красноярска можно, напротив, считать основными. Так Авак Авакян утверждает, а читатель хочет проверить и попытаться опровергнуть следующую по тексту важную информацию.

В Израиле в пустыне Негоев есть огромный природный котлован Махтеш Рамон. В его в скалах бычатся шестигранные колонны из песчаника, морфологически похожие на такие колонны, но из базальта. Для базальта шестигранники характерны, а вот из песчаника считаются чудом природы неизвестной породы. Авак утверждает, что шестигранные колонны Махтеш Рамона (Магазин плотничества) состоят из вторичного кварцита от метасоматоза скал-колонн ранее, примерно в архее, бывшего там базальта. Тут в Красноярске Авак делал для анализа шлифы (тонкие спилы) пород скал Красноярска, до Израиля он пока не добрался, но прилежный критик неформального учёного может это сделать, поехать и шлифануть песчаник шестигранных глыб в Израиле. Тут спекулятивная красноярская геология в порыве критики Авака себя анализами не утруждала, она описала Дрокинскую гору, как склад осадочного морского песчаника, хотя эта гора изначально вулкан. Красгеология вычеркнула из истории земли время, когда базовые породы образовывались, выветривались и начала репортаж с того места, как на месте Красноярска заплескалось Красноярское море образца кембрия. Но и в кембрии, палеозое и мезозое глобальное силикатное выветривание активно работало, «благодаря американским учёным», потому что советские учёные уже почти забыты, а новые российские ещё не открыты для мировой науки.

Читатель может проверить информацию этой статьи по работам ученых Петров В.П. - Рассказы о белой глине. Б. Е. Серебряков - Великая геологическая революция и Красноярский могильник РАО. Авак Авакян - Открытие, что Дрокинская гора вулкан. Даниэль Ротман, Масачусетский Тех. Институт. - Силикатное выветривание и стабилизация климата.

На заставке колончатый базальт. Шестигранники из кварцита смотреть - Лесопилка Махтеш Рамон.