Российское информационное радио «Вести FM», которое устами ведущих представляется Главным, в канун Дня рождения В.И. Ленина выдало в эфир программу «Параллели» с названием «Концепция "вот вам деньги на геноцид своего народа" уже была реализована 100 лет назад». (Проверил на сайте: именно так!) Ведущие Армен Гаспарян и Руслан Сафаров, как и положено, начали с Украины. Подумал, что это Зеленскому коллективный Запад выдает деньги на геноцид собственного народа. Но сто лет назад не было ни Зеленского, ни СВО. Удивлённый, «слежу за базаром», слушаю до конца. Да вот оно! Оказывается, речь о том, что мы привыкли к той модели, которая была в эпоху Советской власти. Был жесткий идеологический набор, под который подгонялось всё. Но сейчас нет идеологического отдела ЦК КПСС! В зарубежных интернет-изданиях «левотроцкисты» берут информацию и атакуют университеты, РГГУ например. Это про известный скандал с Ильиным и Дугиным, которому, казалось бы, уже посвящено достаточно внимания. Эти – туда же! Якобы, идёт «продуманная акция», может быть даже с зарубежными корнями. Спланированная. Или это от неграмотности противников философов. Оказывается, мало мы, не согласные с Ильиным, знаем историю политического зарубежья, вот и путаемся. «Да вы изучите наследие и не о чем будет спорить»! И шутят: «Я Пастернака не читала, но как женщина, коммунистка и мать глубоко осуждаю». Даже у Ленина взгляд на армию ноября 1917 и февраля 1918 разный, менял Ильич взгляды! Но, господа «политологи», большевики взяли власть фактически бескровно. Это потом, когда белогвардейцы, идеологом которых является Ильин, организовались в полки и целые армии, начали Гражданскую войну, потребовалась профессиональная армия. Она и отстояла Советскую власть.

Действительно, спорить не о чем. Про поддержку этим философом режимов Муссолини, Франко и не косвенное, а прямое служение под началом Геббельса, сказано и показано достаточно. Но разве в том дело? Штирлиц имел звание штандартенфюрера СС, но, на горе фашистам, оказался нашим человеком. Ильин званий не имел, но наш ли он человек? На горе нам, или на радость целенаправленно раздута идеологическая кампания о его наследии?

Г аспарян и Сафаров с удовольствием вспоминают факт, когда один из них получил пригласительный билет на перезахоронение останков Ивана Ильина в 2005 году. Знаете ли вы в нашей истории хотя бы один факт кроме этого, когда рассылаются такие приглашения?

Из Швейцарии привезли не просто кости, началась продуманная кампания по возвращению философии белогвардейщины. Скрытая до поры «контра» подняла голову. Бесогонец Никита Михалков публично признался, что он открыл Ильина давно. "Меня потрясло, насколько провидческим был этот русский философ", – пояснял режиссер. Никита Сергеевич считает, что опыт Ильина необходимо изучать. По его мнению, нет другого русского философа, который бы жил только Россией, и только для России. Михалков напомнил слова Ильина, который написал, что "жить надо ради того, за что можно умереть". Ну и считайте теперь, сколько народу на Руси жило «напрасно», погибло в борьбе с белогвардейцами и в Великую Отечественную, победив фашизм, сколько людей трудились «напрасно», создавая мощь Советского Союза.

Что за «опыт» у человека, который считал белогвардейцев «рыцарями», основоположниками «опыта» Муссолини, Франко и Гитлера? Давайте-ка глянем на «опыт» самого Никиты Михалкова.

Дворянин, носитель до поры скрытых идей "белого движения" всегда был рядышком с "первыми лицами" после госпереворота девяностых. Этот талант давно знакомит отечественные элиты с Иваном Ильиным. Сам хитро показал, как надо ненавидеть Советскую власть. Вспомним толстушку Новодворскую, которая была в восторге от "Цитадели". Потрясена была демократка! «Такой антисоветчины я не видела более 20 лет»! И далее, «это продолжение "Покаяния". Это ожог, это удар хлыстом, это даже не "банька по-белому", это крематорий. Мы не просто угорели, мы сгорели дотла, мы все покойники, и Никита Михалков - первый, и или он знает это сам, или великая сила таланта вырвала у него это кинематографическое признание. Да, этот фильм - билет в бессмертие, в страшное бессмертие Понтия Пилата, вызывавшее нестерпимую тоску». По определению Новодворской Фильм Михалкова - это Некрич, Гроссман, Солженицын, Шаламов и Василь Быков в одном флаконе.

Никита Михалков нос по ветру держал ещё до распада СССР. В 1989 году был доверенным лицом митрополита Питирима на выборах в Верховный совет СССР. Как сейчас помню серьёзного режиссёра, висящего якобы в космическом корабле, толкующего народу, что Ельцин – это хорошо. По телевизору показывали это доверенное лицо будущего государственного преступника. И вспомните избирательный блок «Наш дом – Россия». Первым номером в списках был «юморист» Черномырдин, вторым — народный любимец (без кавычек) Михалков. Обманул избирателей Никита - не стал депутатом, уступив своё место кому-то из «прицепа». Явно не рабочему. Помню же я скандал, когда «белая кость» нарвалась на скандал со словами «чумазый не может». А вот Березовскому Никита Сергеевич помогал. Ездил в Карачаево-Черкесию, агитировал в Думу за кандидата Березовского. В 2007 году вместе с тремя другими подвижниками российской культуры этот талант составил открытое письмо с просьбой к Путину остаться на третий президентский срок. «Мы надеемся, что Вы учтете мнение десятков тысяч художников и деятелей отечественных культуры и искусства о необходимости Вашего пребывания и после 2008 года на посту главы Российского государства»… А потом, с 2011 года, выбирает наиболее одиозных из этих «десятков тысяч» и гоняет «бесов» как Ленин буржуазию.

…Мне, чеченцу, древний и славный Род которого в империи Ильина официально проходил по категории «инородцы», смело можно спрашивать Гаспаряна и Сафарова, откуда, какого роду-племени они, «учителя» Русских? Но Михалков-то явно не армянин… Так что не в национальности антисоветчина, а в духовной сути нынешних «духовных» лидеров. Аргумент о том, что Русских к микрофону не пускают с 1991 года, тоже как-то «накрывается» личностью Киселёва, который как бы слился с экраном канала «России-1». Горячо пропагандирует наследие Ильина! К примеру, сказав о разнообразии народов в одной из передач, Дмитрий Константинович закатил глаза: «Наша прелесть в многоцветности. А когда нас начали разрушать, уничтожать»… Видимо, в Союзе. И далее на экране книга Ивана Ильина «О сопротивлении злу силою». И цитата: «Конечно, этот путь имеет более «спокойную», более «приличную», менее кровавую внешнюю видимость, но только легкомыслие и злая тупость могут не чувствовать, какою ценою оплачены это «спокойствие» и это «приличие»… О чём это? Выдернуто из книги, в которой более 120 страниц, не считая многочисленных примечаний. Если есть желание и время, читайте. Можно прочитать и рецензию другого пассажира «философского парохода», не менее известного русского философа Николая Бердяева «Кошмар злого добра». Начинается так: «Мне редко приходилось читать столь кошмарную и мучительную книгу, как книга И. Ильина «О сопротивлении злу силою». Книга эта способна внушить настоящее отвращение к «добру», она создает атмосферу духовного удушья, ввергает в застенок моральной инквизиции».

Это 1925 год, Ильин получает зарплату от немецкого МИДа в Русском научном институте. А с приходом к власти Гитлера кормится от Министерства народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса.

…1925 год, до начала первой пятилетки всего три года. Не изучали «наследие», жили и строили! Сотни различных заводов, фабрик, электростанций и железнодорожных веток. Главными творениями того периода стали:

-ДнепроГЭС

-Магнитогорский металлургический завод

-Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль

-Сталинградский тракторный завод

-Нижегородский автомобильный завод

Первая пятилетка была выполнена досрочно за 4 года и 3 месяца. При этом рост выпуска отдельных категорий продукции значительно превысил планы:

-электроэнергия: на 270%

-чугун: на 188%

-нефть: на 184%

-уголь: на 181%

-сталь: на 137%.

«Потрошители», что у меня на картинке, кормятся не на западные гранты. И самый жестокий, самый гадкий, самый жгучий момент в этой «пропаганде» то, что духовный геноцид народа ведётся на деньги самого народа.

Не зря настоящие духовидцы пишут, что материальное – это всего-навсего «механика духовного мира». Энергии иных, плотных частот. Сравните катастрофическое убывание коренного населения России за время властвования «элиты» РФ с устойчивым ростом, несмотря на страшную ВОВ, во времена «чумазых» в СССР и увидите, как связан духовный геноцид с физическим.

Эдуард Наипов,

Кострома

