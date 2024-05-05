Дмитрия Киселева знает каждый человек, который смотрит телевизор. Юбилей этого телеведущего (70!) стал событием для представителей самой что ни на есть «элиты» РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил гендиректора международного информационного агентства "Россия сегодня", отметил его журналистский талант, опыт и целеустремленность, которые помогают представлять страну за рубежом и отстаивать национальные интересы России в информационном пространстве. "Примите мои поздравления с 70-летием. В профессиональном сообществе вы давно стали знаковой фигурой, многое сделали для развития отечественных СМИ", - говорится в поздравлении. "Поздравляю Вас с юбилеем! Вся Ваша жизнь связана с важнейшей, особенно в настоящее время, сферой деятельности – журналистикой. Ваши талант, активная жизненная позиция, патриотизм, сделали Вас одним из ведущих журналистов в стране", – это из поздравления министра обороны, генерала армии Сергея Шойгу.

Советник министра обороны, генерал-лейтенант Андрей Ильницкий на заседании Клуба «Улица правды» под названием «Мы стоим так, как должно стоять всё» как-то почти «про себя» уточнил звание: «майор запаса». Уверен, что не только я стал уважать этого человека ещё больше. Насмотрелись мы на красоток-генеральш в юбках, да и на многих из тех, кто в штанах с лампасами... Нам дороги звания, полученные там, где всё было крепкое, настоящее, честное, устремлённое в будущее. Но Андрея Михайловича я буду называть генералом, поскольку это звание он действительно заслужил. Задолго до тех «военных нестроений», которые случились, он в кабинетах Госдумы, там, куда дотягивался по положению, доказывал, что современная война - это иное по сравнению со всем, что видело человечество в обозримой истории. Ильницкий - автор понятия «Ментальная война», которую многие не отличают от набившего уже оскомину словосочетания «Информационная война». Потому политолог Карине Геворгян начинает разговор с определения, что такое ментальность. «Ментальность (от лат. — ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) — общие «психические свойства», общность «психического склада» какой-либо группы, мироощущение, мировосприятие, которые определяются этническими и национальными обычаями, образом жизни, мышлением, нравственностью.

Это целостная совокупность восприятия, верований, духовных навыков, формирующая картину мира и скрепляющая единство сообщества или культурной традиции». Ментальность влияет на индивидуальное и коллективное сознание, представляя собой специфический тип мышления».

Ильницкий рассказал, что недавно в академию Фрунзе приезжали китайцы. Попросили дать разработку по ментальной войне. Не дали. Да и возможно ли это, когда в самой РФ «въехать» в эту «разработку» пока не могут ни генералы политуправления, ни публичные пропагандисты. КНР – страна великая, однако ментальное ядро, энергоновая структура крови этой нации таковы, что китайцам для «рывка» обязательно нужен «файл со стороны». Взяли лучшее от Духа страны Сталина, потом от технологий США, но уже «выдохлись». В условиях тектонических изменений глобального характера, небывалого кризиса индустриального общества нужно нечто новое, небывалое. Без нас они долго в мировых лидерах не устоят. Не только Поднебесная, а всё «упавшее человечество» (выражение Ильницкого) с надеждой стало смотреть на нас. Чётко и уверенно Андрей Михайлович заявил:

- Упадем или победим! Надо выиграть ту войну, которую мы ещё не начинали.

Как не начинали? Тот же Киселев, его коллеги Соловьев, Симоньян, сотни других пропагандистов потратили на эфир миллионы разговорочасов! Но Великая страна оказалась в стратегическом одиночестве.

Кстати, разработка по развалу СССР принадлежит не американцам, а бывшему советскому учёному, сбежавшему в Штаты. С «обществом» работать бесполезно. Тем более, что в России народ пронизан такими устоями, которые и за столетие не выдавишь. «Разложенческую» перспективу имеет только работа с элитами. У врагов получилось! А у нас?

Где взять созидательную, духоподъёмную перспективу? Наша Концепция должна быть завязана на производство именно нашей, своей элиты. Нужны большие смыслы. Мы большая страна, а пытаемся действовать через малые основания. Надо понять, кто мы такие. И транслировать это Большое, которого нет ни у кого. Только на информационных технологиях мы обречены. Противник начинает работать в режиме эмоций, чувств. А мы себя себе сами не разъяснили!

Вся наша кадровая политика – «эффективные менеджеры». Даже «лидерский проект» на этом. А вы определили ценностный, гражданский профиль человека, который будет допущен во власть? Генерал Ильницкий обратил внимание на известное предложение Верховного двигать во власть героев СВО. Не надо из наших парней делать белых ангелов, которые придут и всё сделают. Они совершенствуются в понимании истинного. Фронтовики незаменимы как будущие Блюстители, привыкшие к служению. Они прошли «обжиг», как в керамике.

Мне очень понравилось предложение Андрея Михайловича устроить безопасный, гражданский «холодный обжиг» для депутатов, министров, губернаторов. Выводим их на ТВ, где «начальство» (условно) называет пять главных событий в истории Родины. И увидим лицо!

Приведу нагляднейший пример. Владимир Мединский восемь лет руководил всей культурой страны. Министр! Что натворил – видит даже олень в тундре. Но не оленям, а нашим детям этот деятель вкатил в учебник истории «бульдозерную выставку» и ряд других событий в истории Родины в качестве главных. С 2020 года Мединский помощник Президента. Не такие ли «помощнички» подсунули Путину философа Ильина, как светоч Русской Идеи?

Прах Ивана Ильина доставлен в Москву вместе с останками генерала Деникина.

И ладно бы, пусть покоятся идеолог белогвардейщины и белогвардеец, который был карателем Трудового Народа Руси, с оружием отстаивающего своё право на достойную жизнь. Так нет! Трупный яд белогвардейщины стал внедряться в России, которую конституционно после антирусского переворта девяностых лишили идеологии. На этом фоне установка мемориальной доски Маннергейму, который замкнул кольцо блокады Ленинграда, - ерунда. Тут всё на виду. Кстати, этот «герой» не смог поступить в Академию Генштаба России. Проваливался при каждой попытке именно на Русском языке! В культуре, в культуре Цивилизационный Код Русской Нации!

… Мишустин и Шойгу поют дифирамбы Киселеву. А тот поёт Ильину! Писал я уже, но повторюсь, поскольку это важно. В одной из передач Киселев цитирует книгу философа «О сопротивлении злу силою». Аж глаза от удовольствия контакта с «великим» закатил! А я не смог понять: о чём это? Подумал, что мне, «чумазому», бывшему колхозному трактористу, не дано. Но нашёл в интернете книгу, нашёл даже рецензию другого пассажира «философского парохода», не менее известного русского философа Николая Бердяева. Называется «Кошмар злого добра». Начинается так: «Мне редко приходилось читать столь кошмарную и мучительную книгу, как книга И. Ильина «О сопротивлении злу силою». Книга эта способна внушить настоящее отвращение к «добру», она создает атмосферу духовного удушья, ввергает в застенок моральной инквизиции». Это 1925 год. Ещё раз поражаешься гению и гуманизму Ленина, который не дал чекистам расстрелять «великие умы», а за казённый счет отправил их ко всем чертям. Вместо подъема Духа народа, фантастических результатов советских пятилеток, они устроили бы дискуссию о философских проблемах «шаманизма в отдалённых районах севера». Без подвига Советского Народа фашизм подмял бы не только Европу, но и весь Земной шар!

…В заголовке у меня фраза Карине Геворгян: «С аргументацией полемизировать можно. С опытом – нет»! Поспорьте с опытом Советского Союза в культуре, в образовании и в той же экономике... А спорят уже четвёртую пятилетку, хотя ничего своего ни показать, ни сделать не могут! Карине Александровна в роли ведущей буквально «завела» мужчин на самое серьёзное. Эдуард Бояков, прекрасный режиссёр, в моменте «традиционных ценностей» сам взял слово:

- Чего мы ходим по кругу? Какая семья? Мы живем в стране с самым высоким уровнем абортов, запредельно растущим уровнем разводов. Где стратегия семьи, что кроме пустых слов? Работа с умом не исчерпывает человека. Есть душа и есть Дух. Мы об этом не говорим. У нас нет ни политики, ни стратегии. Ограничиваемся общими словами, обращением к нашей великой культуре.

Эдуард Владиславович говорил о Достоевском, Толстом, других истинно Великих. Но этот «запас» иссякнет. Должен быть явлен Великий Смысл наших поколений. Прежде всего - художниками. Можно оставаться военной колонией и добиться культурного суверенитета, а наоборот – нет.

Кстати, поскольку я не смотрю телевизор, (Киселев, Соловьев, «помёт» сериалов) на Ютубе смотрю старые советские фильмы. Выходной, к примеру, люди гуляют в парках, катаются на коньках (даже не в спортивной одежде) и – поёт Алла Пугачёва. Всё прекрасно! Никаких тревог. Сегодня кто занял место талантливой певицы, ставшей «чужой», иноагентом?

…У меня нет задачи пересказать очень полезный разговор именно НАШИХ, которых на ТВ вы пока не видите. Только на мимоходом сказанном замечании режиссёра Боякова я понял, почему в девяностые нам в качестве государственного гимна пытались ввести музыку Глинки. Да, великий русский композитор. Но музыка-то итальянская, хотя на русские сюжеты. Русский Дух вытравляется тонко, грамотно и системно!

Дмитрий Роде, ректор Института Русской Политической Культуры, сидел молча, пока его не попросили «поставить точку». Кстати, это вам не ВПШ имени Ильина, финансируемая из бюджета. Это Институт, созданный активными от Народа и на деньги Народа, внутри которого Факультет Высшего управления.

Дмитрий Владимирович сказал, что настоящий Творец в культуре - резонатор, вслед за которым резонирует общество. Все наши СМИ оккупированы. Даже в Крыму – турецкая музыка. Крым наш, а РФ-то чья, когда сплошь и рядом музыка англосаксов. Первое, что надо сделать – долю русских музыкальных номеров в обязательном порядке довести хотя бы до 75 процентов. Музыка идёт напрямую в подсознание…

Ильницкий по-военному предложил сделать телевидение национальной безопасности, Русской цивилизации. Пять миллиардов (при отказе от «рейтингового») – это ничто для таких задач. Необходимо обеспечить «волшебный пинок». Спрашивать конкретно и строго. Большой стиль – это простые вещи.

Мне понравились финальные слова активных от Народа, которых официальные СМИ пока именно от Народа и прячут:

- Встаём и работаем, братья! За работу, товарищи!

Эдуард Наипов,

Кострома