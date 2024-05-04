Главная » История, Творчество

1958-1987. Анри Дорион в Ленинграде

40 0


1966. Анри Дорион в Закавказье
1970-е. Анри Дорион в Москве
1990-е. Анри Дорион в Казахстане

1958. Памятник Пушкину в сквере на площади Искусств
1958. Памятник Пушкину в сквере на площади Искусств

1958. Памятник Пушкину в сквере на площади Искусств.jpg
1958. Памятник Пушкину в сквере на площади Искусств

1958. Зимний дворец.jpg
1958. Зимний дворец

1958. Площадь Мира.jpg
1958. Площадь Мира

1958. Ростральная колонна.jpg
1958. Ростральная колонна

1972. 1-й Инженерный мост.jpg
1972. 1-й Инженерный мост

1972. Александровская колонна.jpg
1972. Александровская колонна

1972. Банковский мост.jpg
1972. Банковский мост

1972. Бочки из-под кваса на Миргородской улице.jpg
1972. Бочки из-под кваса на Миргородской улице

1972. Гостиница «Ленинград».jpg
1972. Гостиница «Ленинград»

1972. Зимний дворец..jpg
1972. Зимний дворец

1972. Зимний дворец.jpg

1972. Кировский мост.jpg
1972. Кировский мост

1972. Молокозавод.jpg
1972. Молокозавод

1972. Монетный двор.jpg
1972. Монетный двор.

1972. Монумент «Мать-Родина».jpg
1972. Монумент «Мать-Родина»

1972. Набережная реки Фонтанки с моста Пестеля.jpg
1972. Набережная реки Фонтанки с моста Пестеля

1972. Невский проспект у Гостиного двора.jpg
1972. Невский проспект у Гостиного двора

1972. Невский проспект.jpg
1972. Невский проспект

1972. Николо-Богоявленский морской собор.jpg
1972. Николо-Богоявленский морской собор

1972. Остановка трамвая у Соборной мечети.jpg
1972. Остановка трамвая у Соборной мечети

1972. Петропавловский собор.jpg
1972. Петропавловский собор

1972. Пикалов мост.jpg
1972. Пикалов мост

1972. Площадь Декабристов.jpg
1972. Площадь Декабристов

1972. Площадь Ленина.jpg
1972. Площадь Ленина

1972. Площадь Стачек.jpg
1972. Площадь Стачек

1972. Смольный собор.jpg
1972. Смольный собор

1972. Смольный.jpg
1972. Смольный.

1972. Станция метро «Площадь Восстания».jpg
1972. Станция метро «Площадь Восстания»

1972. Церковь Богоявления Господня на Гутуевском острове.jpg
1972. Церковь Богоявления Господня на Гутуевском острове

1987. Дворец Белосельских-Белозерских.jpg
1987. Дворец Белосельских-Белозерских

1987. Дворцовая площадь.jpg
1987. Дворцовая площадь

1987. Музей этнографии.jpg
1987. Музей этнографии

1987. Нахимовское училище.jpg
1987. Нахимовское училище

1987. Река Мойка от Народного моста.jpg
1987. Река Мойка от Народного моста
Источник: https://humus.livejournal.com/9704727.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Неизвестная Свастика
Власов
«Русский взгляд». Спор со сталинистами
Встреча Н.В. Левашова с читателями 25 июня 2011 года
Сброс Северного Кавказа = Смерть русского народа

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru