1958-1987. Анри Дорион в Ленинграде
1966. Анри Дорион в Закавказье
1970-е. Анри Дорион в Москве
1990-е. Анри Дорион в Казахстане
1958. Памятник Пушкину в сквере на площади Искусств
1958. Памятник Пушкину в сквере на площади Искусств
1958. Зимний дворец
1958. Площадь Мира
1958. Ростральная колонна
1972. 1-й Инженерный мост
1972. Александровская колонна
1972. Банковский мост
1972. Бочки из-под кваса на Миргородской улице
1972. Гостиница «Ленинград»
1972. Зимний дворец
1972. Кировский мост
1972. Молокозавод
1972. Монетный двор.
1972. Монумент «Мать-Родина»
1972. Набережная реки Фонтанки с моста Пестеля
1972. Невский проспект у Гостиного двора
1972. Невский проспект
1972. Николо-Богоявленский морской собор
1972. Остановка трамвая у Соборной мечети
1972. Петропавловский собор
1972. Пикалов мост
1972. Площадь Декабристов
1972. Площадь Ленина
1972. Площадь Стачек
1972. Смольный собор
1972. Смольный.
1972. Станция метро «Площадь Восстания»
1972. Церковь Богоявления Господня на Гутуевском острове
1987. Дворец Белосельских-Белозерских
1987. Дворцовая площадь
1987. Музей этнографии
1987. Нахимовское училище
1987. Река Мойка от Народного моста