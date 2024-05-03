Американцы не были на Луне, земля плоская, а правду об НЛО скрывают. Откуда берутся люди, которые так считают? И что ими двигает? Разбираются физик Алексей Семихатов, астроном Владимир Сурдин и соц.психолог Алексей Рощин.

00:00 - За кадром

00:57 - Почему учёным не верят?

06:55 - «Плоская земля» - это протест?

08:42 - Плоскоземельщики нас троллят? + реклама

12:05 - Рождение звёзд и PR

15:40 - Мотивация плоскоземельщиков

19:27 - Конспирология и религия

23:27 - Заговор учёных и властей

26:24 - Откуда берутся плоскоземельщики?

28:19 - Почему некоторые люди не хотят ничего знать?

31:13 - Наука и государство

31:59 – Социология для государства

34:00 - Американцы были на Луне? Доводы скептиков

37:17 - Где больше всего не верящих в полёт на Луну?

40:13 - Брежнев знал, что американцы не летали на Луну?

42:25 - А полёт Гагарина был?

43:21 - Лекция о полёте на Луну в коровнике

44:42 - Астрономия антироссийская наука?

46:09 - Почему в СМИ редко говорят о полётах на Луну?

48:10 - Спутники проткнули небо?

49:46 - Илон Маск – жулик?

55:33 - Луна – полая внутри?

57:55 - НЛО и власти – что общего?

01:03:29 - Эволюция инопланетян

01:05:52 - Наука в фантастике

01:08:23 - Наука – это магия

01:10:05 - Мафия в науке

01:11:08 - Коньяк на экзамене

01:12:41 - Что почитать?