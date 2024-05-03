СЕМИХАТОВ и СУРДИН против ПЛОСКОЗЕМЕЛЬЩИКОВ и конспирологов. Гость – Алексей Рощин. Вселенная Плюс
Американцы не были на Луне, земля плоская, а правду об НЛО скрывают. Откуда берутся люди, которые так считают? И что ими двигает? Разбираются физик Алексей Семихатов, астроном Владимир Сурдин и соц.психолог Алексей Рощин.
00:00 - За кадром
00:57 - Почему учёным не верят?
06:55 - «Плоская земля» - это протест?
08:42 - Плоскоземельщики нас троллят? + реклама
12:05 - Рождение звёзд и PR
15:40 - Мотивация плоскоземельщиков
19:27 - Конспирология и религия
23:27 - Заговор учёных и властей
26:24 - Откуда берутся плоскоземельщики?
28:19 - Почему некоторые люди не хотят ничего знать?
31:13 - Наука и государство
31:59 – Социология для государства
34:00 - Американцы были на Луне? Доводы скептиков
37:17 - Где больше всего не верящих в полёт на Луну?
40:13 - Брежнев знал, что американцы не летали на Луну?
42:25 - А полёт Гагарина был?
43:21 - Лекция о полёте на Луну в коровнике
44:42 - Астрономия антироссийская наука?
46:09 - Почему в СМИ редко говорят о полётах на Луну?
48:10 - Спутники проткнули небо?
49:46 - Илон Маск – жулик?
55:33 - Луна – полая внутри?
57:55 - НЛО и власти – что общего?
01:03:29 - Эволюция инопланетян
01:05:52 - Наука в фантастике
01:08:23 - Наука – это магия
01:10:05 - Мафия в науке
01:11:08 - Коньяк на экзамене
01:12:41 - Что почитать?