Мальчик Зга, выломившийся из матрицы всеобщего одурения, идёт в одиночку по неведомой территории. Куда? Никого нет, но вот указатель: «тудой». Не успел Зга шагу шагнуть, как услышал окрик:

- Уверен!? Знаешь, куда идёшь? Вот тут и прут по указателям, не зная дорог. Не задумываясь, кто поставил указатель, зачем поставил. И куда они приведут...

Это эпизод из фильма «Замысел» Донецкой киностудии. Первый смысловой фильм за постсоветскую историю, открывающий нам глаза. Это слом матрицы паразитов, тайно высасывающих из нас кровь веками, а в последние десятилетия – открыто, бессовестно, нагло. В титрах шедевра сразу обозначено, что сотворено без поддержки министерств и администрации, на кровные народные деньги. Народ знает, что в Третьей Мировой Победа за тем, у кого Смысл. Американцы со всей военной мощью проиграли в Корее, во Вьетнаме, в Афганистане…

Не прошло и пяти лет с момента выхода «Замысла», как мы воочию увидели, что такое «ТУДОЙ». Кашу заварили студенты РГГУ, выступив с обращением против присвоения Высшей Политической Школе имени русского философа Ивана Ильина. Их поддержали некоторые депутаты Госдумы, публицисты, учёные. И вот читаю в СМИ: «Кремль поставил точку в споре вокруг Высшей политической школы имени Ильина при РГГУ. Таким образом, и кампания по очернению русского философа Ивана Ильина закончена». Учредитель Царьграда Константин Малофеев подчеркнул, что Дмитрий Песков выразил поддержку директору Высшей политической школы имени Ильина при РГГУ, профессору Александру Дугину – «моему другу и единомышленнику», - добавил Малофеев. Хорош друг с гробокопательской идеей "Москва – Третий Рим", которую Дугин преподает как «ключ и код к русской и вселенской истории»...

«Ну, если Песков вмешался...Подозрительно это… Что-то нечисто с этим Ильиным». Это комментарий обывателя в откликах. Что-то нечисто! У меня ещё в январе 2015 года было нечто подобное, но чувствовал «нечистое» по отношению к миллиардеру Малофееву и его протеже Гиркину. Какой-то сомнительный полковник ФСБ, с детства увлекавшийся белогвардейщиной. Поделился тогда сомнениями с Алексеем Мозговым, который был в гостях в Костроме. Сославшись на «Эхо Москвы» (иноагент от Планировщика!) предупредил друга, что все командиры, выдвинутые Народом, будут отстреляны. Но Алексей верил Гиркину, из Костромы поехал в Москву именно к нему за конкретной помощью. Не было помощи, а потом была пулеметная очередь, убившая из засады Мозгового и его помощников. «Отстреляны» с разной степенью подлости и другие командиры.

Но вернёмся к «философскому» скандалу. Интересно, что ректор РГГУ Безбородов считает, что петиция студентов против имени Ильина была опубликована… в интересах украинских спецслужб. И добавил, что философ Ильин не поддерживал фашистов и нацистов.

Сам факт, что в октябре 1933 года «Русский научный институт» (Берлин) перешёл под крыло рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса, его директором был назначен член НСДАП Адольф Эрт, а Иван Ильин получил должность вице-президента института, можно считать формальным доводом. Но остальных-то сотрудников нацисты уволили в силу «нелояльности идеям фюрера и рейха» или «неарийского происхождения»! Зачем Гитлеру финансировать Русский институт? Козе понятно, что в борьбе с большевизмом, при подготовке прямой агрессии против СССР, на вес золота были аналитические записки именно русских эмигрантов. Они-то знали, что такое непобедимый Русский Дух…

Велик философ! Посмотрите, как Ильин «видел далеко, намного лет вперёд». «И победит в этом религиозном испытании, принимающем форму мирового катаклизма, не тот, кто на срок захватывает где-нибудь власть, и не тот, кто займет какую-нибудь территорию... Нет, победил тот, кто устоит и вот уже устоял в этой буре, кто выдержал испытание и пребыл верным, кто нашел в себе любовь, силу любви для выбора, кто нашел в себе слово, равносильное делу, и совершил дело, равносильное решимости умереть...» Это сказано Ильиным 19 ноября 1923 года на торжественном собрании, посвященном шестой годовщине образования Добровольческой армии. Речь называется «Государственный смысл Белой армии». «Я утверждал тогда победу духа над соблазном и страхом; победы чести над чернью; верности над предательством; патриотизма над безродностью; прямоты над хоронячеством; добровольчества над покорностью; гражданина над холопом... Да, Россiя запомнит эти дела и эти имена и передаст их детям и внукам; и они услышат этот голос и поймут этот подвиг; и будут учиться этой любви и этой смерти. Ибо белые герои были глашатаями грядущего русского правосознания; и пока Россiя будет жить, наши потомки будут гордиться ими и идти за их зовом». Далее о «духе чести и патриотизма, духе рыцарственном, духе белого служения». Словно в Гражданскую Красную Армию разбили по всем фронтам. Неужели в Великую Отечественную была «победа чести над чернью; верности над предательством; патриотизма над безродностью»? То, о чем мечтал «провидец», материализовалось только в наши дни, после антисоветского, антирусского государственного переворота девяностых. Тут и там растут памятники белогвардейцам! Несогласных начинают травить. На Ильина молодёжь наехала? «Журналистское расследование Царьграда показало: это не доморощенные леволибералы, а их заокеанские кураторы». Во как! Против Ильина какие-то «заокеанские»! Подводя итог борьбы с несогласными студентами, Константин Малофеев напомнил: «Наследие Ильина уже стало основой политического, научного и духовного возрождения нашей страны. И ВПШ его имени сделает всё, чтобы отечественная гуманитарная наука наконец освободилась от десятилетиями навязываемых ей западных либеральных парадигм. История скажет своё последнее слово». Да она уже сказала! Практика – критерий истины. Вся практика Советской Республики, СССР – «фантастика» не только для западных умов, но и для малофеевых, дугиных и прочих. Философов можно сравнивать только по реализации на практике их идей. Ну и сравните Ильина с Лениным, который действительно «нашёл слово, равносильное делу». Да и от философа Сталина вздрогнули паразиты всего мира, воспрял не только Трудовой Народ Руси.

Кстати, аббревиатура ВПШ, появившаяся вместе с именем Ильина, - совсем не то, что было в СССР. Высшая партийная школа при ЦК КПСС была открыта в 1939 году. В Школу принимали членов партии с не менее чем пятилетним стажем, имеющих высшее образование, по рекомендации ЦК союзных республик, крайкомов и обкомов. Инженеры, врачи, учителя и так далее, получив общие навыки управления государством, направлялись по профилю базовой профессии в соответствующие отрасли народного хозяйства.

Студенты РГГУ, который называют наследником ВПШ, выступив против создания в их альма-матер "Высшей политической школы имени Ивана Ильина" – явно герои, которым можно доверить будущее. Ведь согласиться с ректором, Малофеевым и Дугиным – ни Зги не видать на политической арене и завтра. «Научный центр одного из ведущих ВУЗов страны-победительницы фашизма не может носить имя сторонника фашистских идей, принимая во внимание ту общественно-политическую обстановку, в которой в данный момент находится наша страна». Это из студенческой петиции. Руководство РГГУ заняло жесткую позицию в отношении студенческой инициативы. Ректор Александр Безбородов назвал петицию "происками украинских спецслужб" (!!!). Более того, некоторых студентов-инициаторов уже вызвали "на ковер" и потребовали письменных объяснений. РИА Новости сообщает, что директор Учебно-научного центра "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина" при РГГУ, философ Александр Дугин назвал появление петиции против названия центра операцией западных спецслужб, направленной на дискредитацию его как участника подачи обращения о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Во как!

Среди заголовков сообщений против «еретиков» есть и такой «Бьют по Ильину — целятся в Россию». «Величайший ум современности» Дугин стучит: "Обратите внимание, что масла в огонь подливают какие-то посторонние люди, не левые и не правые. И это типичная операция западных спецслужб, явно с учетом и украинского фактора". Ну не маразм ли?!

…От того, чистого порыва в душе Народа, активации Духа Народа, что был вызван событиями 2014 года, когда наши люди на Украине взялись за оружие, отстаивая национальную, человеческую Честь, Достоинство, Родину-Россию, мало что осталось. Крым, где паразиты не растерялись, растаскивая лакомые кусочки, и «Крым наш», когда мы радостно, с воодушевлением обнимались на митингах – две разницы. То, что действительно есть, строится, но очень медленно – киностудия «Донфильм». Люди собирают копейки, сами участники уже знаменитого проекта месят бетон, строят помещения. Ни одного крупного мецената! Миллиардер Малофеев «ильинского» разлива не дал ни копейки. Но мы уже не можем сказать, что ни Зги не видно. Зга есть, но это пока только искорка во тьме «имперской пропаганды», которая внаглую ведётся за счёт народа.

И есть Институт Русской Политической Культуры, внутри которого Факультет Высшего Управления, подготовивший уже сотни настоящих, своих управленцев. Не за счет бюджета, не за счёт малофеевых и прочих «патриотов». Там прописан чёткий Образ Будущего, алгоритм достижения Россией своего места в ближайшей перспективе. Россия покажет иной, приемлемый для всего человечества, проект глобализации. В сложившейся ситуации, когда либерализм ведет к аморальности, коммунистические идеалы пожухли, а конфуцианские нормы общежития не работают, единую судьбу народов стран не западных цивилизаций следует положить на скрепы не идеологий и не вероучений, а этики. Этики Единого государства Чингисхана, когда Китай династии Юань, улус Джучи (Русь, Казахстан и Киргизия), улус Чаготая (Центральная Азия) и улус Хулагу (Иран и Кавказ) жили в отношениях семьи народов. Есть уже ясный «Кодекс Благочестия». Без идеологий и религий, основанный на этике. Что должно, что можно, чего категорически нельзя делать.

В рамках Новой Орды (Шанхайской Организации Сотрудничества) именно Москва призвана выступить с инициативой подняться над уровнем идеологий и вероучений, разделяющих страны и народы, на уровень традиционной этики. Универсальной этики, которую приемлют все наследники Единого государства Чингисхана (Первая Орда) и Социалистического лагеря Сталина (Вторая Орда).

Есть Музей Конструирования Будущего, создаваемый исключительно на деньги активных от Народа. Потому и медленно. Но не зря же говорят, что Русские медленно запрягают, но быстро ездят!

Эдуард Наипов,

Кострома