Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Платон и Томас Мор предложили простые утопические системы, в которых был слой правителей, лучше обеспеченных материальными благами, и отсутствовала частная собственность.

2. Последующие утописты (Кампанелла, Руссо, Оуэн и др.) предлагали различные варианты "идеального общества" с коллективным ведением хозяйства, распределением жен, отменой денег и частной собственности.

3. Марксизм-ленинизм выступал в качестве научного обоснования утопического социализма.

4. Все исторические попытки создания утопических обществ терпели крах по причине разнородности людей и невозможности регламентировать все сферы жизни.

5. Капитализм более устойчив, так как базовые человеческие потребности обеспечиваются через процессы саморегулирования и биологической самоорганизации на низшем уровне (производство).

6. Государство не должно вмешиваться в эти низовые процессы, но может регулировать общегосударственные вопросы социального обеспечения.

Вывод:

Утопические проекты полного переустройства общества обречены на провал из-за разнородности людей и невозможности проконтролировать все сферы жизни. Успешным может быть лишь общество, где процессы низового уровня (производство товаров и услуг) регулируются рыночными механизмами саморегулирования, а государство занимается вопросами социального обеспечения, не вмешиваясь в базовые процессы удовлетворения человеческих потребностей.