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1966. Анри Дорион в Закавказье

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01. Вид на город Ереван, столицу Армении. Ереван – город-побратим Монреаля
01. Вид на город Ереван, столицу Армении. Ереван – город-побратим Монреаля

02. Международный аэропорт Зварноц на окраине Еревана.jpg
02. Международный аэропорт Зварноц на окраине Еревана

03. Село Арак. Музей этнографии и истории Сардарапатского освободительного движения.jpg
03. Село Арак. Музей этнографии и истории Сардарапатского освободительного движения

04. Село Арак. Мемориал в честь Сардарапатской битвы, в ходе которой армяне остановили турецкое вторжение во время Первой мировой войны.jpg
04. Село Арак. Мемориал в честь Сардарапатской битвы, в ходе которой армяне остановили турецкое вторжение во время Первой мировой войны

05. Село Арак. Мемориал в честь Сардарапатской битвы, в ходе которой армяне остановили турецкое вторжение во время Первой мировой войны.jpg

06. Уличные торговцы в Гегардском районе Армении.jpg
06. Уличные торговцы в Гегардском районе Армении

07. Традиционный армянский танец и музыка.jpg
07. Традиционный армянский танец и музыка

08. Пляж озера Севан.jpg
08. Пляж озера Севан

09. Бывшая резиденция Армянского Патриарха в Эчмиадзине, ныне превращенная в музей.jpg
09. Бывшая резиденция Армянского Патриарха в Эчмиадзине, ныне превращенная в музей

10. Деталь бывшей резиденции Армянского Патриарха в Эчмиадзине, ныне превращенной в музей..jpg
10. Деталь бывшей резиденции Армянского Патриарха в Эчмиадзине, ныне превращенной в музей

11. Маловодный ручей протекает в горном районе Иджевана недалеко от границы с Азербайджаном..jpg
11. Маловодный ручей протекает в горном районе Иджевана недалеко от границы с Азербайджаном

12. Общий вид Баку.jpg
12. Общий вид Баку

13. Общий вид города Баку и выхода к Каспийскому морю.jpg
13. Общий вид города Баку и выхода к Каспийскому морю

14. Крытая терраса кафе «Мирвари» на берегу Каспийского моря в Баку, столице Азербайджана..jpg
14. Крытая терраса кафе «Мирвари» на берегу Каспийского моря в Баку, столице Азербайджана

15. Здание в Баку.jpg
15. Здание в Баку

16. Баку. Жилой дом.jpg
16. Баку. Жилой дом

17. Баку. Прогулка вдоль Каспийского моря.jpg

18. Баку. Группа детей в купальниках идет по тротуару.jpg
18. Баку. Группа детей в купальниках идет по тротуару

19. Баку. Дворец правительства Азербайджана.jpg
19. Баку. Дворец правительства Азербайджана

20. Жилой район Баку.jpg
20. Жилой район Баку

21. Группа ветхих домов в неблагополучном районе Баку.jpg
21. Группа ветхих домов в неблагополучном районе Баку

22. Минарет мечети в Баку.jpg
22. Минарет мечети в Баку

23. Женщина идет по красивой площади в центре Баку..jpg
23. Женщина идет по красивой площади в центре Баку

24. Серия консольных балконов в Старом городе Баку.jpg
24. Серия консольных балконов в Старом городе Баку

25. Переулок в Старом городе Баку.jpg
25. Переулок в Старом городе Баку

26. Узкая улица в городе Баку.jpg
26. Узкая улица в городе Баку
Источник: https://humus.livejournal.com/9679245.html
Метки: азербайджан, армения, Баку, ереван, история, Россия, фото
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