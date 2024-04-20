1966. Анри Дорион в Закавказье
01. Вид на город Ереван, столицу Армении. Ереван – город-побратим Монреаля
02. Международный аэропорт Зварноц на окраине Еревана
03. Село Арак. Музей этнографии и истории Сардарапатского освободительного движения
04. Село Арак. Мемориал в честь Сардарапатской битвы, в ходе которой армяне остановили турецкое вторжение во время Первой мировой войны
06. Уличные торговцы в Гегардском районе Армении
07. Традиционный армянский танец и музыка
08. Пляж озера Севан
09. Бывшая резиденция Армянского Патриарха в Эчмиадзине, ныне превращенная в музей
10. Деталь бывшей резиденции Армянского Патриарха в Эчмиадзине, ныне превращенной в музей
11. Маловодный ручей протекает в горном районе Иджевана недалеко от границы с Азербайджаном
12. Общий вид Баку
13. Общий вид города Баку и выхода к Каспийскому морю
14. Крытая терраса кафе «Мирвари» на берегу Каспийского моря в Баку, столице Азербайджана
15. Здание в Баку
16. Баку. Жилой дом
18. Баку. Группа детей в купальниках идет по тротуару
19. Баку. Дворец правительства Азербайджана
20. Жилой район Баку
21. Группа ветхих домов в неблагополучном районе Баку
22. Минарет мечети в Баку
23. Женщина идет по красивой площади в центре Баку
24. Серия консольных балконов в Старом городе Баку
25. Переулок в Старом городе Баку
26. Узкая улица в городе Баку