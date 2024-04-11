Излагается по статье к.т.н. Александра Моисеевича Хазена в журнале «Наука и жизнь» №9 2004г.

Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Мне не судьба была в проф. науке поработать по ряду причин, но мастерство не пропьёшь. Сделанные околонаучные модели, я не тащил никуда к специалистам, публиковал на Прозе ру, где таких авторов пруд пруди. Не прогадал, так как время модели уточняло, и я сам их отредактировал до научпопа, плюс ссылки на публикации сходные появились. Но одна модель полностью на мой взгляд оригинальная -«Электронная модель зрения» не претерпела никаких корректировок, начиная со времени своего написания в 2000 г. У меня даже рукопись хранится, тогда я ещё на компе не набирал. Т.е. она точная изначально. Был соблазн в Москву написать, или в Питер поехать. Я забил на это дело, т.к. у каждого спеца своих заморочек пруд пруди, и ему чужие зачем. По этой модели в 2015 г. удалось найти две современные разработки в тему письма. Теория зрения Ременко (дала практический выхлоп, с неё напилили новые калориметры), и теория зрения Хазена. Ременко давно ушёл, и его разработка касалась больше радио-химии процесса, а вот Хазен маненько здравствовал, где-то там. Я ему электронку отбил, мы друг другу поулыбались в буквах… всё. Старика ещё тут научили футболить студентов. Я, думаю, что теоретическая модель Александра Хазена финансового корма ему не принесла даже в Штатах. Поэтому и моя модель тут в СНГ прикормит кого-то только лет через тридцать, точнее китайцы по модели тренажёры напилят, и Али (Бабаевич) их нашим внукам приладит. И всё же - слава советско-еврейской науке, помянем старика Хазена добрым словом. Он и мою модель, как-то своей подпёр, до того как уехал за киян.



Хазен предложил следующую схему реализации процесса зрения. Он допускает, что реакции индикаторов света являются случайными по месту на площади сетчатки, а вот относительные положения нейронов в сетчатке различимо отражаются в величине времени распространения их электрических сигналов. Т. о. сигналы от палочек и колбочек сравниваются с сигналами от нейронов, и на основе сравнения определяется положение точек изображения.



Ещё важное дополнение теории касается того, что приёмники реагируют на прохождение фронтов импульсов, т.е. постоянно отслеживают не только интенсивность, но фазу колебаний световых волн.



На сетчатку попадают не математические точки наблюдаемого объекта, а дифракционные картины или пространственные спектры.



Прозрачные нервные клетки являются транспарантом для проходящего через сетчатку света. Они окрашивают красный цвет в пурпурные тона (Ременко).



Палочки и колбочки чувствительны к направлениям света, независимо от использования линзы хрусталика. Максимальная разрешающая способность глаза обусловлена не размерами сечений палочек и колбочек, а толщиной их стенок-перегородок. Это тоже у Ременко есть. Таким образом объясняется и максимальная острота зрения.



Теория зрения Хазена закрепляет понимание того, что сетчатка не фотоплёнка. Что нервные клетки, которые изначально считались лишь проводниками импульса от индикаторов света, на самом деле являются решающим фактором в деле визуализации (представлении) изображения умом. (Это точно, если добавить с их стороны собственную генерацию, раз речь именно о представлении идёт).



Недостатком теории Хазена является то, что не учтены геометрия построения сетчатки и возможность электронной (нервной развёртки) по сетчатке. Хотя с другой стороны действия прозрачных слоёв нервных клеток глаза по теории Хазена такую развёртку замещают. Я описал естественную спиральную развёртку, а Хазен свою предполагаемую геометрически не детализировал в приоритетах направлений.



Ко всему написанному, добавлю - я уверен в том, что все сенсорные теории чувств ограничены по главной нематериальной причине. Они исключают возможность прямого, не энергетического, не материального воздействия души непосредственно на нервные клетки организма. Этим воздействием определяются текущие, индивидуальные, базовые свойства живого организма. Т.е. я утверждаю и это немаловажно, что информационная, не связанная материально с телом человека, программа управляет включением, выключением нервных клеток человека, таким образом, что энергетическая составляющая сигналов чувств обретает предметную картинку в нашем сознании. И без этого дополнения никакая модель зрения точной не будет.