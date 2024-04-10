«Проснётся Русь, вспомнит своих Богов и тогда такая раскачка пойдёт по всему миру…».

Фёдор Достоевский.

Страшна была смерть Андрея Боголюбского. (На картинке в центре). Рубили и кололи его до двух десятков заговорщиков. Только когда истекающему кровью князю боярин Петр Кучкович отсёк правую руку, тот испустил дух. Но когда советские ученые (богохульники!) вскрыли останки святого, оказалось, что боярин снес князю плечо вместе с лопаткой — одним ударом. И не правую руку, а левую. Но если б в летописях были только такие «искажения», историю своего государства мы бы знали, не приходилось бы бесконечно переписывать учебники. Да и жить по лжи, в неправде…

Что же накипело в душе представителя древнего Рода Русов (боярин), и вылилось в удар, которому позавидует любой рубака Первой конной?

Андрей Боголюбский - князь Вышгородский, Дорогобужский, Рязанский, великий князь Владимирский. Сын Юрия Владимировича и половецкой княжны, дочери хана Аепы и внучки хана Осеня. Святой Русской православной церкви. По родству вроде ордынец, как и Александр Невский. Но в летописях вы не найдёте сведений, где и как воспитывался будущий великий князь и святой. Он «выныривает» на политическую и церковную арену Руси уже в 35 лет. Дотошные исследователи нарыли, что как личность Андрей Юрьевич вызрел в Земле Обетованной, под руководством тамплиеров. И на Русской земле стал строить государственность по лекалам рыцарей этого ордена. Перенося центр управления во Владимир, Боголюбский пролил столько крови народов Руси, что иноземному захватчику только завидовать.

Киев взят и разорён в 1169 году. Всё ценное вывезено, от монастырских богатств до девушек и мастеров. Народу порезано и пожжено не меряно. Украинская пропаганда в полный рост использует этот факт в нынешнем конфликте, подавая его так, что «москали» изначально вырезали украинцев. Не было тогда ни москалей, ни украинцев! Была церковно-феодальная резня. И началась она с воцарения Владимира Красно Солнышко. (На картинке икона слева). Красным это «солнышко» стало сразу, после убийства братьев-рюриковичей. А откуда взялся этот Вовочка? Все знают факт, как Рогнеда отказалась выходить за РАБИЧИЧА. Историки пишут, будто Малка – рабыня. Но она была ключницей у первой христианки Руси – княгини Ольги. Не только в Киеве, но и в Новгороде. По-нынешнему эта должность – Набиуллина и Силуанов в одном флаконе! Рабы?

И есть другие историки, которые пишут, что к зачатию Владимира Светослав (не святой) не имел никакого отношения. Да и сами подумайте: может ли Русский человек изнасиловать будущую жену на глазах у её родителей, убить родных братьев? Не были рюриковичи родными! Владимир – сын раввина. Всё было чисто и честно, без какого-либо княжеского «блуда». Когда мальчик Малки вырос, Ольга уговорила Светослава усыновить его. Некого было послать на княжение в Новгород. Всю резню, которая началась на Руси, списали на татаро-монгольское иго, которого никогда не было. Кстати, тамплиеры, масоны, иезуиты и прочая сволочь смотрели далеко. Основы нынешнего «откола» тюрков от «московитов» заложены в этой лжи. Формально монголо-татарское иго было установлено в 1243 году, когда князь Ярослав Всеволодович (отец Невского) получил ордынский ярлык на владимирское великое княжество. Орда – это порядок! Проанализируйте без «летописцев», «историков» факты и увидите, что Российское государство укрепилось, стало единым под влиянием с Востока. Орда положила конец западной экспансии.

Много, бесконечно долго можно спорить о прошлом и даже настоящем. Но что делает «чайник» с компьютером, когда в операционной системе накопилось критическое количество вирусов, всякого мусора в программах? Самое доступное и простое – привести ПК к заводским настойкам. Так вот, теорию Дарвина, «иго» и прочую чушь наши школьники изучают по сию пору, а великого, родного Гения Алексея Константиновича Толстого в программах как не было, так и нет. А ведь это на пару веков ближе к «заводским настройкам». Средь нынешнего «шумного бала», когда правда благодаря ТВ скрывается за пылью информационного мусора, у Толстого можно увидеть многое. Тем более, в противовес «истории» у Русов было и есть Предание Предков, на которое и опирается автор всем известного романса «Средь шумного бала». Вот стихотворение, в названии которого забытый историей бог Русов Ругевит.

Над древними подъемляся дубами,

Он остров наш от недругов стерег;

В войну и мир равно честимый нами,

Он зорко вкруг глядел семью главами,

Наш Ругевит, непобедимый бог.

2

Курился дым ему от благовоний,

Его алтарь был зеленью обвит,

И много раз на кучах вражьих броней

У ног своих закланных видел доней

Наш грозный бог, наш славный Ругевит.

3

В годину бурь, крушенья избегая,

Шли корабли под сень его меча;

Он для своих защита был святая,

И ласточек доверчивая стая

В его брадах гнездилась, щебеча.

4

И мнили мы: «Жрецы твердят недаром,

Что если враг попрет его порог,

Он оживет, и вспыхнет взор пожаром,

И семь мечей подымет в гневе яром

Наш Ругевит, наш оскорбленный бог».

Так мнили мы, — но роковая сила

Уж обрекла нас участи иной;

Мы помним день: заря едва всходила,

Нежданные к нам близились ветрила,

Могучий враг на Ругу шел войной.

5

То русского шел правнук Мономаха,

Владимир шел в главе своих дружин,

На ругичан он первый шел без страха,

Король Владимир, правнук Мономаха,

Варягов князь и доней властелин.

…7

Мы помним бой, где мы не устояли,

Где Яромир Владимиром разбит;

Мы помним день, где наши боги пали,

И затрещал под звоном вражьей стали,

И рухнулся на землю Ругевит.

8

Четырнадцать волов, привычных к плугу,

Дубовый вес стащить едва могли;

Рога склонив, дымяся от натугу,

Под свист бичей они его по лугу

При громких криках доней волокли.

9

И, на него взошед, с крестом в деснице,

Держась за свой вонзенный в бога меч,

Епископ Свен, как вождь на колеснице,

Так от ворот разрушенной божницы

До волн морских себя заставил влечь.

10

И к берегу, рыдая, все бежали,

Мужи и старцы, женщины с детьми;

Был вой кругом. В неслыханной печали:

«Встань, Ругевит! — мы вслед ему кричали, —

Воспрянь, наш бог, и доней разгроми!»

11

Но он не встал. Где, об утес громадный

Дробясь, кипит и пенится прибой,

Он с крутизны низвергнут беспощадно;

Всплеснув, валы его схватили жадно

И унесли, крутя перед собой.

12

Так поплыл прочь от нашего он края

И отомстить врагам своим не мог.

Дивились мы, друг друга вопрошая:

«Где ж мощь его? Где власть его святая?

Наш Ругевит ужели был не бог?»

13

И, пробудясь от первого испугу,

Мы не нашли былой к нему любви

И разошлись в раздумии по лугу,

Сказав: «Плыви, в беде не спасший Ругу,

Дубовый бог! Плыви себе, плыви!»

…Первого апреля появилось известие об изъятии в рамках иска, поданного Генпрокуратурой, у родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича богатства на сумму в 100 трлн. рублей. Три бюджета России! Не видели силовики жуткой диспропорции в сравнении с доходами трудового Народа? Да полно вам – на войну деньги срочно потребовались! А тут 100 триллионов! Сравните: именно 1 апреля, несмотря на громадные вложения в народное хозяйство, цены на товары первой необходимости для народа в стране неуклонно снижались.

…Рядышком с Боголюбским у меня Красная Звезда. Картинку взял из заметки небополитика Андрея Девятова «Тюрьма живет в законе, а семья живет в этике». Цитирую полностью: «Война ведется по-старому за территории, восстановление империи. А империя это что? Красные называли: "тюрьма народов". Мы говорим: "семья". Для того, чтобы была семья, нужна соответствующая скрепа. Семья живет в этике. А тюрьма живет в законе, "вор в законе". Тюрьма живет в законе, а семья живет в этике».

Скрепы в Красной Звезде можете прочитать: Духовное выше материального,

Общее выше частного, Справедливость выше закона, Власть выше собственности, Служение выше владения. Это было в той семье народов, о которой мы фактически ничего не знаем – когда было единое мировоззрение, основанное на НРАВСТВЕННОСТИ. Знание было сопряжено с физическими законами Вселенной. Люди в рамках этих законов могли управлять даже стихиями. Нынешний беспредел «природа сошла с ума» начинается с беспредела в социуме, в душе каждого человека. Тот Христос, Истину Несущий, который дал людям Закон Любви, иудеями был приглашён на «пикник» и римлянами приколочен ко кресту. Дальше по Толстому под видом христианства проповедуется паулианство – религия смирения, рабский культ страдания. В человеческой истории произведена величайшая подмена Правды на ложь. Её и описал Лев Толстой, написал чистое, духоподъёмное «Учение Христа, изложенное для детей».

И не надо обвинять меня, чеченца, в «антихристианстве», антисемитизме. Среди комиссаров в Великую Отечественную было полно евреев. Но не было так называемой «религиозной пропаганды». По факту Сталин без всяких капелланов привёл к «заводским настойкам» Дух всех народов Советского Союза.

И была Победа!

Этика «Пять выше», как показывает практика, работает при одном условии – неотвратимости наказания за измену. Струсивших, предателей в Красной Армии расстреливали перед строем. Даже генералов! А в Орде Чингисхана ещё живому изменнику перед строем вырубали сердце. Зачем оно ему, если отвернулся от Всевышнего, законы Которого строгие и справедливые. Записаны не в летописях, а именно в сердце. Недаром же Русский Лермонтов писал:

Есть чувство правды в сердце человека,

Святое вечности зерно…

Правда очень горькая. Свежая практика (будет историей): Народа-Победителя становится меньше и меньше, а количество долларовых миллиардеров в РФ растёт…

Эдуард Наипов,

Кострома