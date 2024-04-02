«За исключением Британского Содружества и Соединенных Штатов, где коммунизм находится в стадии младенчества, коммунистические партии, или пятые колонны, представляют собой все возрастающий вызов и опасность для христианской цивилизации».

У. Черчилль

(Из Фултонской речи, положившей начало конца Советского Союза)

Викинги считаются непобедимыми воинами. Но вот вам факт. В 1089 г. н.э. один из главных предводителей викингов Сторндж после покорения саксонских земель собрал отряд воинов в 15800 человек и отправился в новый военный поход. Весь отряд бесследно пропал. И совсем недавно западный учёный Клаузен увидел у старожила Доку Самбиева боевой топор и шлем, найденные его племянником-охотником в верховьях Итум-Кале. За 12 дней раскопок были найдены щиты, доспехи, оружие, фрагменты одежды и посуды, останки тел и многие другие ценные экспонаты, которые несомненно принадлежали ВИКИНГАМ!!! Это не какие-то «исторические» находки в книгах, где давняя умышленная ложь открывает чью-то «правду». Придя на ту или иную территорию, захватчики сметали любых коренных обитателей, а затем, захватив их земли, начинали писать свою славную, по большей части, фиктивную «историю». Так вот, никто из отряда викингов-завоевателей не вернулся. Иноземное войско было наголову разбито чеченцами. Никто из историков не описал эту битву. Северный Кавказ! Но я хочу рассказать о глобальной битве, которая началась примерно в ту же пору, распространилась на всю Русь и продолжается по сей день.

Волосовская культура Русов получила свое название по стоянке, открытой у деревни Волосово Нижегородской области. Бог Велес\Волос, явно из той культуры. В чеченском языке он жив по сию пору. Когда мы интересуемся, по каким заветам живёт человек, спрашиваем: какой твой велес? Дословно не переведёшь, но речь идёт о нравственности.

Сегодня появляется больше и больше исследований на предмет, откуда пошёл праязык Руси, откуда взялись народы и сам Рус, как ядро Цивилизации. Если суммировать, получается, что всё началось с северо-восточной территории, с Поморья. Кстати, северо-восточная часть Костромской области совсем недавно даже административно относилась сюда же, была Архангельской губернии.

Так что гиперборейцы – это не только те, кто когда-то жил там, где Северный полюс. Борей – это северный ветер! И он с нарастающей силой выносит исторический мусор из наших голов. На «Осознанке» мне попалось видео «БОГАТЫРЬ против НАТО! Всё повторяется?! Вы только вдумайтесь в суть этой былины». Пришлось, вдумался, чем и хочу поделиться со всеми, кто ещё не потерял разум. Это былина «Боривой» (Поморское сказание) А.К. Толстого (1870г.) Каждое четверостишие под номером, но я для краткости нумерацию убираю, цитирую с сокращениями и комментариями.

К делу церкви сердцем рьяный,

Папа шлет в Роскильду слово

И поход на бодричаны

Проповедует крестовый:

«Встаньте! Вас теснят не в меру

Те язычники лихие,

Подымайте стяг за веру, -

Отпускаю вам грехи я.

Генрик Лев на бой великий

Уж поднялся, мною званый,

Он идет от Брунзовика

Грянуть с тылу в бодричаны.

Все, кто в этом деле сгинет,

Кто падет под знаком крестным,

Прежде чем их кровь остынет, -

Будут в царствии небесном».

И лишь зов проникнул в дони,

Первый встал епископ Эрик;

С ним монахи, вздевши брони,

Собираются на берег.

…

И, как птиц приморских стая,

Много панцирного люду,

И грохоча и блистая,

К ним примкнулось отовсюду.

Все струги, построясь рядом,

Покидают вместе берег,

И, окинув силу взглядом,

Говорит епископ Эрик:

«С нами бог! Склонил к нам папа

Преподобного Егорья, -

Разгромим теперь с нахрапа

Все славянское поморье!»

Прим: На бляхах ремней солдат вермахта была надпись: «Бог с нами»

(Gutt mit uns). Но Он оказался в Народе СССР! Многонациональный Народ, явно не «воцерковлённый», оказался носителем Справедливости, Воли Всевышнего. Но см. эпиграф…

Свен же молвит: «В бранном споре

Не боюся никого я,

Лишь бы только в синем море

Нам не встретить Боривоя».

Но, смеясь, с кормы высокой

Молвит Кнут: «Нам нет препоны:

Боривой теперь далеко

Бьется с немцем у Арконы!»

Прим. Это было до 1168 лета, когда после трёхмесячной осады пал-таки последний оплот Русов на острове Руян. Более трех с половиной веков рыцари-христиане, католики и правоверные, пытались захватить Аркону. Не один «крестовый поход» бесславно закончился у стен этого легендарного города. Однако наступила Ночь Сварога, космические энергии способствовали захватчикам. Историки спорят, но скорей всего, Руян – это пушкинский Буян. После падения Арконы, разрушения храма Свентовита, Русы, оставшиеся на этой территории, насильственно христианизированы (несогласных вырезали) и превратились в немцев. Толстой описывает событие «до того».

И в веселии все трое,

С ними грозная дружина,

Все плывут в могучем строе

К башням города Волына.

Вдруг, поднявшись над кормою,

Говорит им Свен, сын Нилса:

«Мне сдалось: над той скалою

Словно лес зашевелился».

…

Встал епископ торопливо,

С удивлением во взоре:

«Что мне чудится за диво:

Кони ржут на синем море!»

…

Но епископу в смятенье

Отвечает бледный инок:

«То не ржанье, - то гуденье

Боривоевых волынок».

Прим: Слова «война», «воин» – от неимоверного воя – звука, производимого инструментами, основанными на роге. Выражение «труба дело», означающее безнадёгу, - оттуда. Враги приходили в ужас, смятение. Кстати, «солдат» от «сольдо» – монеты…

И внезапно, где играют

Всплески белые прибоя,

Из-за мыса выбегают

Волнорезы Боривоя.

Расписными парусами

Море синее покрыто,

Развилось по ветру знамя

Из божницы Святовита,

Плещут весла, блещут брони,

Топоры звенят стальные,

И, как бешеные кони,

Ржут волынки боевые.

Прим: Именно боевые! Романовы сразу под страхом смерти изъяли все традиционные музыкальные инструменты Русов.

И, начальным правя дубом,

Сам в чешуйчатой рубахе,

Боривой кивает чубом:

«Добрый день, отцы монахи!

Я вернулся из Арконы,

Где поля от крови рдеют,

Но немецкие знамена

Под стенами уж не веют.

В клочья ту порвавши лопать,

Заплатили долг мы немцам

И пришли теперь отхлопать

Вас по бритым по гуменцам!»

И под всеми парусами

Он ударил им навстречу:

Сшиблись вдруг ладьи с ладьями -

И пошла меж ними сеча.

…

И гребцы во страхе тоже,

Силу рук своих удвоя,

Голосят: «Спаси нас, боже,

Защити от Боривоя!»

…

«Утекай, клобучье племя! -

Боривой кричит вдогоню, -

Вам вздохнуть не давши время,

Скоро сам я буду в дони!

К вам средь моря иль средь суши

Проложу себе дорогу

И заране ваши души

Обрекаю Чернобогу!»

…

И от бодричей до Ретры,

От Осны до Дубовика,

Всюду весть разносят ветры

О победе той великой.

…

Шумом полн Волын веселым,

Вкруг Перуновой божницы

Хороводным ходят колом

Дев поморских вереницы;

А в Роскильдовском соборе

Собираются монахи,

Восклицают: «Горе, горе!»

И молебны служат в страхе,

И епископ с клирной силой,

На коленях в церкви стоя,

Молит: «Боже, нас помилуй!

Защити от Боривоя!»

Интересно, что Перун, традиционно бог войны, здесь Бог Победы. «Колом» - это кругом, хороводом. Девы поморские – это не в «раю», а наяву. Совсем не то, что обещано рыцарям «прежде, чем их кровь остынет, будут в царствии небесном».

Кстати, подобный обман не только у христиан. Нынешние террористы идут на смерть в уверенности, что попадут в «рай», где сонм «прекрасных девственниц»…

Алексей Толстой вошел в историю русской литературы как поэт и прозаик. Его лирика﻿ легла в основу знаменитых романсов Петра Чайковского﻿, Николая Римского-Корсакова﻿ и других композиторов. Вместе с братьями Жемчужниковыми﻿ он создал одну из самых известных литературных мистификаций — вымышленного писателя Козьму Пруткова﻿, чьи афоризмы известны и сегодня.

А по сегодняшней морально-психологической обстановке в нашем обществе можно сделать вывод, что этот Поэт – Герой. Былина написана в 1870 году. А в романовской империи с 1845 года действовало «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Его разработка велась в Министерстве юстиции, а затем во II отделении Императорской канцелярии. Там начало крепостному праву на Руси! Уложение «совершенствовалось», работа велась не хуже, чем нынешними законодателями. Так вот, в завершение напомню Уложение 1649 года. Преступления против церкви там на первом месте, против государства – это потом. 1. преступления против церкви: богохульство. По гл. 1 ст. 1 каралось смертной казнью в виде сожжения. Совращение православного в иную веру по гл. 22 ст. 24 наказывалось казнью через сожжение. И так далее… Едва не полсотни пунктов! Нынешние 7 лет за какой-то репост – это так, «шуточки». То, что случилось с СССР-Русью в 1991-1993 годах – захват. Нынешние захватчики буквально «ангелы».

В то же время, мы имеем Закон, в котором прописаны традиционные ценности для страны. Толстовский Боривой разве не наш? Он герой для любого Русского, будь то Рус, чеченец, татарин, якут… Можно бы и нужно перечислять всех, но многих уже вытолкали за пределы России. Разве согласны с захватчиками казахи, грузины, туркмены, таджики, киргизы и так далее?

Врут, что дорелигиозные духовные ценности не выдержали проверку религиями. Жрецы Руси «проиграли» только в Ночь Сварога, когда космические энергии способствовали социальным паразитам. Сегодня – Эпоха Водолея, энергии Космоса возвращаются на Русь. И это не завтра, а уже сегодня. Боривой проснулся. Трепещите, тираны!

Эдуард Наипов,

Кострома