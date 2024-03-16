Главная » История, Творчество

1976. Майкл Нойберт в Советском Союзе

36 0


1975-1976. Майкл Нойберт в Советском Союзе

01. Резиденция генконсула.jpg
01. Резиденция генконсула

02. Американское генконсульство.jpg
02. Американское генконсульство

03. Американское генконсульство.jpg

04. Дом Книги на Невском проспекте.jpg
04. Дом Книги на Невском проспекте

05. Дом Книги на Невском проспекте.jpg

06. Возле Дома Книги на Невском проспекте.jpg
06. Возле Дома Книги на Невском проспекте

07. Станция метро «Владимирская».jpg
07. Станция метро «Владимирская»

08. Станция метро «Владимирская».jpg

09. Колхозный рынок возле площади Мира.jpg
09. Колхозный рынок возле площади Мира

10. Авария возле Невских ворот.jpg
10. Авария возле Невских ворот

11. На Васильевском острове.jpg
11. На Васильевском острове

12. Невский проспект.jpg
12. Невский проспект

13. Невский проспект.jpg

14. Возле Русского музея.jpg
14. Возле Русского музея

15. Возле Русского музея.jpg

16. Петропавловская крепость.jpg
16. Петропавловская крепость

17. Штаб-квартира КГБ.jpg
17. Штаб-квартира КГБ

18. Советский джип под названием «Газик».jpg
18. Советский джип под названием «Газик»

19. Советский велосипед где-то в Новгороде.jpg
19. Советский велосипед где-то в Новгороде

20. Такси в Ленинграде.jpg
20. Такси в Ленинграде
Источник: https://humus.livejournal.com/9614404.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru