1976. Майкл Нойберт в Советском Союзе
1975-1976. Майкл Нойберт в Советском Союзе
01. Резиденция генконсула
02. Американское генконсульство
04. Дом Книги на Невском проспекте
06. Возле Дома Книги на Невском проспекте
07. Станция метро «Владимирская»
09. Колхозный рынок возле площади Мира
10. Авария возле Невских ворот
11. На Васильевском острове
12. Невский проспект
14. Возле Русского музея
16. Петропавловская крепость
17. Штаб-квартира КГБ
18. Советский джип под названием «Газик»
19. Советский велосипед где-то в Новгороде
20. Такси в Ленинграде