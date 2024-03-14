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Пропавшая биосфера Австралии

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Перед нами часть ствола огромного дерева агатис аустралис  диаметром около 4-х м. Это дерево не простое, а ископаемое. Его выкопали в осушенном болоте в Новой Зеландии.  Но фишка в том, что дерево не окаменело. Его возраст датируется  в сумасшедшие 50 тысяч лет.

Комментарий редакции 

Основные тезисы лекции:

1. В начале 20 века фермер в Новой Зеландии наткнулся на огромный окаменелый ствол дерева диаметром 7 метров.

2. Позже были найдены другие подобные стволы, древесина которых оказалась абсолютно свежей, несмотря на возраст в десятки тысяч лет. 

3. Эти деревья, именуемые каури, достигали гигантских размеров - до 70 метров в высоту и 9 метров в диаметре ствола.

4. Они были погребены под болотами в результате неизвестной катастрофы в конце последнего ледникового периода.

5. Благоприятные анаэробные условия болот позволили сохранить древесину каури в идеальном состоянии на протяжении десятков тысяч лет.

6. В 19-20 веках каури подверглись массовой вырубке из-за ценных свойств их древесины. Сейчас они находятся под угрозой исчезновения.

Вывод: Находки огромных свежих стволов деревьев каури возрастом в десятки тысяч лет в болотах Новой Зеландии являются уникальным феноменом, свидетельствующим о некой глобальной катастрофе в прошлом, повалившей эти гигантские деревья. Благоприятные условия болот позволили сохранить их древесину в идеальном состоянии на протяжении невероятно длительного времени. Однако в последние столетия эти уникальные деревья подверглись массовому истреблению человеком.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rQq2hatsSTw
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