Перед нами часть ствола огромного дерева агатис аустралис диаметром около 4-х м. Это дерево не простое, а ископаемое. Его выкопали в осушенном болоте в Новой Зеландии. Но фишка в том, что дерево не окаменело. Его возраст датируется в сумасшедшие 50 тысяч лет.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В начале 20 века фермер в Новой Зеландии наткнулся на огромный окаменелый ствол дерева диаметром 7 метров.

2. Позже были найдены другие подобные стволы, древесина которых оказалась абсолютно свежей, несмотря на возраст в десятки тысяч лет.

3. Эти деревья, именуемые каури, достигали гигантских размеров - до 70 метров в высоту и 9 метров в диаметре ствола.

4. Они были погребены под болотами в результате неизвестной катастрофы в конце последнего ледникового периода.

5. Благоприятные анаэробные условия болот позволили сохранить древесину каури в идеальном состоянии на протяжении десятков тысяч лет.

6. В 19-20 веках каури подверглись массовой вырубке из-за ценных свойств их древесины. Сейчас они находятся под угрозой исчезновения.

Вывод: Находки огромных свежих стволов деревьев каури возрастом в десятки тысяч лет в болотах Новой Зеландии являются уникальным феноменом, свидетельствующим о некой глобальной катастрофе в прошлом, повалившей эти гигантские деревья. Благоприятные условия болот позволили сохранить их древесину в идеальном состоянии на протяжении невероятно длительного времени. Однако в последние столетия эти уникальные деревья подверглись массовому истреблению человеком.