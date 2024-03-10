1975-1976. Майкл Нойберт в Советском Союзе
Подросток был сыном одного из работников Американского консульства. Снимал много, но плохо. Тем не менее, многие снимки получились живые и интересные. Наснимал он много, это надолго
01. 1975. Бьюик в Ленинграде
02. 1975. Вирджиния с русской женщиной
03. 1975. Нэнси, Джо и Майкл
04. 1975. Праздник военно-морского флота
08. 1975. Сестрорецк. Парусник американского консульства
10. 1975. На пляже в Зеленогорске
11. 1975. Новгород
12. 1976. На съемках фильма «Синяя птица»
13. 1976. Загорск
16. 1976. Ночь на Невском