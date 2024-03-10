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1975-1976. Майкл Нойберт в Советском Союзе

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Подросток был сыном одного из работников Американского консульства. Снимал много, но плохо. Тем не менее, многие снимки получились живые и интересные. Наснимал он много, это надолго

01. 1975. Бьюик в Ленинграже.jpg
01. 1975. Бьюик в Ленинграде

02. 1975. Вирджиния с русской женщиной.jpg
02. 1975. Вирджиния с русской женщиной

03. 1975. Нэнси, Джо и Майкл.jpg
03. 1975. Нэнси, Джо и Майкл

04. 1975. Праздник военно-морского флота (1).jpg
04. 1975. Праздник военно-морского флота

05. 1975. Праздник военно-морского флота.jpg

06. 1975. Праздник военно-морского флота.jpg

07. 1975. Праздник военно-морского флота.jpg

08. 1975. Сестрорецк. Парусник американского консульства.jpg
08. 1975. Сестрорецк. Парусник американского консульства

09. 1975. Сестрорецк. Парусник американского консульства.jpg

10. 1975. На пляже в Зеленогорске.jpg
10. 1975. На пляже в Зеленогорске

11. 1975. Новгород.jpg
11. 1975. Новгород

12. 1976. На съемках фильма «Синяя птица».jpg
12. 1976. На съемках фильма «Синяя птица»

13. 1976. Загорск.jpg
13. 1976. Загорск

14. 1976. Загорск.jpg

15. 1976. Загорск.jpg

16. 1976. Ночь на Невском.jpg
16. 1976. Ночь на Невском

17. 1976. Ночь на Невском.jpg

18. 1976. Ночь на Невском.jpg

19. 1976. Ночь на Невском.jpg

20. 1976. Ночь на Невском.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9601920.html
Метки: история, Ленинград, Новгород, Россия, Сестрорецк, фото
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