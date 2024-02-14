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Сиротские Поезда вернулись. Логистика Позора

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Часть большого Плана. Великое Переселение в США

Комментарий редакции

В этой лекции рассматривается проблема разлучения детей-мигрантов с их семьями на границе США и Мексики.

Основные тезисы:

1. С 2021 года в США резко возросло количество детей-мигрантов без сопровождения взрослых - в 2021 году их было 122 тысячи, в 2022 уже 150 тысяч.

2. Детей забирают у родственников на границе (тётей, бабушек, сестёр) и отправляют вглубь страны неизвестным "спонсорам".

3. Дальнейшая судьба этих детей не отслеживается. Есть данные, что многие работают в опасных условиях.

4. Это напоминает "сиротские поезда" конца 19 - начала 20 века, которые также перевозили детей-сирот и беспризорников вглубь США.

Вывод:

Практика разлучения детей-мигрантов с семьями и неотслеживание их дальнейшей судьбы в США представляет серьёзную гуманитарную и социальную проблему. Это нарушает права детей и создаёт угрозу их безопасности. Необходим более жёсткий контроль за соблюдением прав детей-мигрантов в США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BJ34XNOcKr0
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