1988. Жак Ланжевен в Москве
01. Милиционер на улице Разина
02. Толпа людей собирается в надежде увидеть президента США Рональда Рейгана во время его визита в Москву
05. Взвешивание
06. Художник-портретист сидит на пешеходном Арбате
07. Вид из гостиницы «Россия».
08. Вид на Кремль и Красную площадь с крыши гостиницы «Россия».
09. Первый конкурс красоты «Мисс Москва»
12. Священник участвует в праздновании тысячелетия Церкви на улицах Москвы
13. Празднование тысячелетия Русской Православной Церкви
14. Даниловский монастырь. Празднование тысячелетия Крещения Руси