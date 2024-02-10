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1988. Жак Ланжевен в Москве

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01. Милиционер на улице Разина.jpg
01. Милиционер на улице Разина

02. Толпа людей собирается в надежде увидеть президента США Рональда Рейгана во время его визита в Москву.jpg
02. Толпа людей собирается в надежде увидеть президента США Рональда Рейгана во время его визита в Москву

03. Толпа людей собирается в надежде увидеть президента США Рональда Рейгана во время его визита в Москву.jpg

04. Толпа людей собирается в надежде увидеть президента США Рональда Рейгана во время его визита в Москву(1).jpg

05. Взвешивание.jpg
05. Взвешивание

06. Художник-портретист сидит на пешеходном Арбате.jpg
06. Художник-портретист сидит на пешеходном Арбате

07. Вид из гостиницы «Россия».jpg
07. Вид из гостиницы «Россия».

08. Вид на Кремль и Красную площадь с крыши гостиницы «Россия».jpg
08. Вид на Кремль и Красную площадь с крыши гостиницы «Россия».

09. Первый конкурс красоты «Мисс Москва».jpg
09. Первый конкурс красоты «Мисс Москва»

10. Первый конкурс красоты «Мисс Москва».jpg

11. Первый конкурс красоты «Мисс Москва».jpg

12. Священник участвует в праздновании тысячелетия Церкви на улицах Москвы.jpg
12. Священник участвует в праздновании тысячелетия Церкви на улицах Москвы

13. Празднование тысячелетия Русской Православной Церкви.jpg
13. Празднование тысячелетия Русской Православной Церкви

14. Даниловский монастырь. Празднование тысячелетия Крещения Руси.jpg
14. Даниловский монастырь. Празднование тысячелетия Крещения Руси

15. Даниловский монастырь. Празднование тысячелетия Крещения Руси.jpg

16. Даниловский монастырь. Празднование тысячелетия Крещения Руси.jpg

17. Даниловский монастырь. Празднование тысячелетия Крещения Руси.jpg

18. Даниловский монастырь. Празднование тысячелетия Крещения Руси.jpg

19. Даниловский монастырь. Празднование тысячелетия Крещения Руси.jpg

20. Даниловский монастырь. Празднование тысячелетия Крещения Руси.jpg

21. Даниловский монастырь. Празднование тысячелетия Крещения Руси.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9541078.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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