«Политика есть всегда, везде… Потому что директора таких музеев — это не просто директора музеев, это политическая история, потому что культура строит мосты, по которым ходит потом бизнес, а потом политика уже настоящая, поэтому всегда есть политика».

Елизавета Лихачева, директор Пушкинского музея

Врут, что от беспилотника, долетевшего до ярославского НПЗ, «жертв и разрушений нет». По предварительным данным, дрон за 900 километров притащил нам около трёх килограммов взрывчатки. Не знаю, сколько это в тротилловом эквиваленте, но в информационно-психологическом плане поражающее воздействие сродни ядерному удару. До Костромы достало точно! Знаю это лично по себе и по людям, живущим здесь. Когда люди погибли в Белгороде и других городах, искренне сочувствовали. Да, ужасно, но это ещё далеко. А когда прилетело в Ярославль, который рядышком с Костромой, встревожились не на шутку. Что будет завтра, куда деваться? Кто вернёт нам душевное спокойствие? Пушкин Александр Сергеевич? Кто вернёт нам уверенность в завтрашнем дне? Сталин Иосиф Виссарионович?

Лично у меня ответ оптимистичный и точный. Да! Спасут Пушкин и Сталин!

Имя Александра Сергеевича Пушкина было присвоено Государственному музею изобразительных искусств в 1937 году. Этот год, сама цифра приводит в ужас и дрожь либералов по сию пору. Политика! Репрессии! Так вот, присвоение музею имени Пушкина – политика Сталина.

Вообще-то празднование столетнего юбилея со дня гибели Пушкина - идея троцкистов. Работу, начатую заблаговременно, возглавил Каменев. Троцкисты опирались на то, что Пушкин социал- демократ, революционер. А Сталин перехватил инициативу, стал лично курировать проект. Каменев был снят с темы ещё в 1936 году. А культ Пушкина создал лично Иосиф Виссарионович!

Сталин знал, что Пушкин в подавляющем количестве произведений по глубинным идеологемам его единомышленник. К примеру, «Руслан и Людмила» - невероятная по художественной силе и зашифрованности поэма. Это пророческий шифр о будущем России. Мне посчастливилось вживую слушать лекции Владимира Михайловича Зазнобина по расшифровке таинственных смыслов Пушкина. Спустя века, то, что зашифровал Пушкин в своей великой поэме, удалось прочесть с помощью знаний Концепции Общественной Безопасности, Достаточно Общей Теории Управления. Руслан – корень "рус" символизирует систему знаний Русской Цивилизации в сфере бесструктурного надгосударственного управления, формирующей стратегию и тактику самобытного развития народов России. Людмила - это "люд милый", многонациональный русский народ. Её уносит в "страну полнощных гор" (глобальный финансовый центр - Швейцария) карла Черномор вся сила которого в длинной бороде. Борода, бережно хранимая карликами-банкирами, символизирует ростовщическую кредитно-финансовую систему. Тут вся мощь паразитов. Руслан обрубает эту бороду мечём и всё! МЕЧ – это знания, методология. Что мы и видим в дне сегодняшнем. КФС «отстригают»! Голова - Правительство России под пятой Черномора от Владимира до наших дней. Черномор - Международный центр управления сознанием народов мира по Библейской Концепции. (ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРЕДИКТОР). КОНЬ – толпа, не вызревшая в народ. 12 ДЕВ - исторически сложившееся христианство ﻿ . Рогдай - Языческая военная элита. Ратмир - Элита ряда племен Руси, принявших иудаизм и выпавшая из истории (Хазарский каганат). Печенеги - Национальные "элитарные" структуры. Читайте, всё есть в открытом доступе и накладывайте на действительность.

Сталин не просто подчистил троцкистскую верхушку, но и «подсадил» с 1937 года всю страну на Пушкина. И юбилей смерти, а не рождения Пророка не случен. Сталин знал, что дело не в женщине и возможном любовнике, а в тонкой европейской политике. Убили и всё? Нет, смертью смерть поправ! Вместо безнационального марксизма, отвергавшего культуру, национальный дух, традиционную государственность и духовность, Сталин решил представить миру классическую культуроцентрическую империю, в основе которой лежал Пушкин. Культ Пушкина пропагандировался на беспрецедентном уровне. Подготовкой к юбилею занимались все - ученые, писатели, композиторы, политики и общественные деятели, издательства, кинокомпании, театры, заводы, даже колхозы и совхозы. Каждый человек в стране должен был знать, что Пушкин велик! Пушкин-это святое! Новые памятники Пушкину были открыты в Ленинграде, Киеве, Минске, Тбилиси и Ереване. Новые улицы, площади, школы, парки, станции метро, вокзалы, колхозы и совхозы были либо переименованы в честь Пушкина, либо построены в его честь. Буквально каждая школа, завод и колхоз по всей стране устраивали почти одинаковые выставки о Пушкине.

10 февраля 1937 года, в самый день юбилея, в Большом театре в Москве состоялось торжественное собрание, посвященное столетию со дня смерти величайшего поэта России. Присутствовала вся элита Коммунистической партии, включая Сталина.

Каждое достижение Цивилизации, успех страны, её олицетворяющей, имеет конкретное имя. Что дальше – мы знаем, начиная с Хрущёва. Каждая беда тоже имеет имя. С недавних пор наша страна имеет ряд законов, по которым её граждане обязаны хранить традиционные ценности, крепить Единство на основе этих ценностей. Посмотрим на реальную действительность, помня, что у беды, как и у победы, есть конкретные герои.

В эпиграфе статьи слова Елизаветы Лихачевой, нынешнего директора Пушкинского музея. (На фото).В одном из первых интервью после своего назначения Лихачева сказала про Сталина: « Я придерживаюсь такой позиции - он сдох… проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным. Это смешно просто. Он для нас предмет поп-культуры. Как Микки Маус. Когда надо отвлечь от чего-то серьёзного – Сталин. У меня было три избражения Сталина. Один был куском мыла, который я купила в одном из европейских музеев. Смылить Сталина – круто по-моему» . Это прямое продолжение политики Медведева. В октябре 2012 года на встрече с активом "Единой России" Дмитрий Анатольевич заявил, что Иосиф Сталин и другие руководители советского государства того времени достойны "самой жесткой оценки", поскольку они "вели войну с собственным народом". Но «смылить Сталина» Медведеву не удалось даже на посту президента. Что за национально-культурный код в этом государственном деятеле?

Помните, когда премьер Путин вслед за Каддафи сравнил атаку международной коалиции на Ливию с крестовым походом, президент Медведев призвал воздерживаться от подобных выражений: " Ни в коем случае недопустимо использовать выражения, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, типа 'крестовых походов' и так далее. Это неприемлемо. В противном случае все может закончиться гораздо хуже, чем это происходит сегодня. И об этом должны помнить все" .

Помним и видим воочию. Столкновение цивилизаций! Сам Медведев, который «предупреждал», не рванул на Запад, а буквально в полёте из европейских кроссовок перескочил в кирзачи «патриота», мочит Запад в хвост и в гриву. Но как ни мимикрируй, суть видна по делам. И – по «рассаднику» Медведева. В мае 2018 года по его инициативе министром культуры стал Мединский. Он назначает директором столичного Музея архитектуры им. А.В.Щусева, вопреки протестам коллектива, уже обозначенную Лихачеву. С марта прошлого года уже приказом министра Любимовой она возглавила Пушкинский музей. Любимову и Лихачеву роднит многое. Отдельные высказывания первой на «могучем русском» в интернете давно стали легендами среди «эстетов». « Потрахаться » второй в публичной лексике, несмотря на « простите за грубость » тоже отражает «высокий стиль». Но не в этом суть нынешней «культурной элиты». « У нас огромный запас. И тут важно, зачем мы это делаем: потому что российская, русская культура — часть западноевропейской культуры… Россия — часть цивилизации, и как бы ни пытались нас из этой цивилизации выкинуть, не получится, ребята ». Вот оно, ребята, лицо врага в современной войне! Запад открыто заявил о том, что Россия взята на полное поражение. И главное оружие не то, что применяется на Украине, из Чернигова уже достает до Ярославля. Поразить, победить нашу Цивилизацию можно только размыв глубинный национально-культурный код. Только Русская Цивилизация имеет в основе как отдельного человека, так и всех народов способность в короткий срок мобилизоваться и совершить невозможное, героическое. Что и было сделано во всех отраслях, во всех сферах человеческой Жизни под руководством Сталина. Никто в мире пока не повторил, поскольку для Цивилизации Запада это невозможно. Так же и с Пушкиным.

Это особый, отдельный разговор, но глубинный источник Знания, сказочный Меч-кладенец как у Пушкина, так и Сталина един.

Сей свиток драгоценный,

Веками сбереженный,

От члена русских сил,

Двоюродного брата,

Драгунского солдата

Я даром получил.

Ты, кажется, в сомненье…

Нетрудно отгадать;

Так, это сочиненья,

Презревшие печать».

«Городок (К ***)» 1815

Кто же этот член русских сил? Известно, что тринадцатилетнему Пушкину таинственным гостем была передана рукопись, « свиток драгоценный» из глубин Русской Цивилизации, то Знание, которое я обозначил как Меч-кладенец.

Хранитель древней рукописи, волхв - учёный, посвященный в глубокие знания ритмов Космоса, природы и общества, получивший их, в свою очередь, от такого же ученого-волхва как эстафету. Романовым их окончательно зачистить не удалось. По мере наступления «европейской цивилизации» русские волхвы уходили в Сибирь, в глухие леса.

…Когда Сталину доложили, что артист Геловани, играющий в фильмах Вождя, просится пожить на одной из дач, чтобы глубже «войти в Образ Сталина», Иосиф Виссарионович посоветовал начать с туруханской ссылки. Этот факт в печати подается как юмористический, но суть очень серьёзная. Именно там на будущего Вождя, как и на будущего Великого Поэта, вышли Хранители.

А какие «хранители» вышли на Главного хранителя Пушкинского музея, я тут уже показал. «По реакции вижу, будем мы работать или нет ». Это Лихачева сказала о реакции возможных сотрудников на Сталина. Положительная – пошёл вон! Так вот, со всей ответственностью утверждаю, что рецепт антисталинистки,

приверженцев Западной цивилизации надо использовать с точностью до наоборот.

Эдуард Наипов ,