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1988. Майк Лоу в Ленинграде. Часть 2

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1988. Майк Лоу в Ленинграде. Часть 1

21. Без подписи.jpg
21. Без подписи

22. Очередь на Загородном проспекте.jpg
22. Очередь на Загородном проспекте

23. Невский проспект.jpg
23. Невский проспект

24. Невский проспект. Казанский собор.jpg
24. Невский проспект. Казанский собор

25. Невский проспект. Дом книги.jpg
25. Невский проспект. Дом книги

26. Невский проспект. Лютеранская церковь святых Петра и Павла.jpg
26. Невский проспект. Лютеранская церковь святых Петра и Павла

27. Воскресенский Смольный собор.jpg
27. Воскресенский Смольный собор

28. Воскресенский Смольный собор.jpg

29. Улица Одоевского. Строительство «Дома связи метрополитена».jpg
29. Улица Одоевского. Строительство «Дома связи метрополитена»

30. Улица Одоевского. Строительство «Дома связи метрополитена».jpg

31. Улица Кораблестроителей.jpg
31. Улица Кораблестроителей

32. На улице Кораблестроителей.jpg
32. На улице Кораблестроителей

33. Вид на Неву из гостиницы «Москва».jpg
33. Вид на Неву из гостиницы «Москва»

34. У Дзержинского райкома ВЛКСМ.jpg
34. У Дзержинского райкома ВЛКСМ

35. У Дзержинского райкома ВЛКСМ.jpg

36. У Дзержинского райкома ВЛКСМ.jpg

37. Улица Союза Связи.jpg
37. Улица Союза Связи

38. Церковь на Владимирской площади.jpg
38. Церковь на Владимирской площади

39. Строительство на Морской Набережной.jpg
39. Строительство на Морской Набережной

40. Дома на Морской набережной.jpg
40. Дома на Морской набережной
Источник: https://humus.livejournal.com/9497185.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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