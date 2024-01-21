1988. Майк Лоу в Ленинграде. Часть 2
1988. Майк Лоу в Ленинграде. Часть 1
21. Без подписи
22. Очередь на Загородном проспекте
23. Невский проспект
24. Невский проспект. Казанский собор
25. Невский проспект. Дом книги
26. Невский проспект. Лютеранская церковь святых Петра и Павла
27. Воскресенский Смольный собор
29. Улица Одоевского. Строительство «Дома связи метрополитена»
31. Улица Кораблестроителей
32. На улице Кораблестроителей
33. Вид на Неву из гостиницы «Москва»
34. У Дзержинского райкома ВЛКСМ
37. Улица Союза Связи
38. Церковь на Владимирской площади
39. Строительство на Морской Набережной
40. Дома на Морской набережной