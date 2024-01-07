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1993. Ханс-Петер Берчи в Москве

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1993. Ханс-Петер Берчи в Екатеринбурге
1993. Ханс-Петер Берчи в Чусовой
1993. Ханс-Петер Берчи в Новосибирске
1993. Ханс-Петер Берчи в Иркутске
Ханс-Петер Берчи на Байкале

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Источник: https://humus.livejournal.com/9466618.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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