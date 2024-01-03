Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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я нашла случайно фильм про вероятную жизнь Игореши и Виктора в юности “Межсезонье”” -жуткий фильм ..Компот из мечт и жуткой реальности инфантилов ..но фильм держит..
Чем может держать инфант такую.
А вот Ваша советская реальность.
Но Вы наверное этого уже не видели. Летали в небесах.
https://pandoraopen.ru/2024-01-03/strasti-po-gamyre/#comment-711060
Маринка кого уже нашла себе. Говорит что я ФУУУ не ценность..
Ладно посмотрим. Еще начнет за мной бегать. По моему у нее нет реальности.
Да ей пофиг за кем бежать, лишь бы под каблук кого было поджать.
Впрочем как и многим наверное женщинам.
Да и … с ней и ее каблуками.
Что с Украиной будем делать ? Или ее уже нет ?
Утро вечера мудренее.
Для тебя.
А я вчера на ночь чтобы утром помудрить такимии вопросами не задавался.
женечка ,извини ,но твои материалы даже не открываю ..Ты и то ,что может казаться правдой,смыслом слишком далеки друг от друга..